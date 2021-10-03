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Словакия: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Слован Братислава
5:1
Конец матча

Стадион:
Погронье
0'
1:0
24' Гол
Мраз Самуэл
1:1
34' Гол в свои ворота
Крижан Рихард
37' Желтая карточка
Коковас Стелиос
2:1
40' Гол
Вернон де Марко
3:1
42' Гол
Хенти Эзекиэль
49' Желтая карточка
Мазань Петер
50' Желтая карточка
Бадоло Седрик
4:1
54' Гол
Змрхаль Яромир
5:1
67' Гол в свои ворота
Чмовш Павел
90'+2
30
Шулла
Михал
17
Медведев
Юрий
II
5
Крижан
Рихард
14
Абена
Минти
81
Вернон
де
Марко
77
Чаврич
Александр
3
Уче
Агбо
10
Рабиу
Ибрахим
11
Змрхаль
Яромир
9
Хенти
Эзекиэль
33
Мраз
Самуэл
17
Грдличка
Либор
18
Благут
Патрик
6
Andrej
Strba
52
Adam
Pajer
5
Коковас
Стелиос
33
Лашик
Ричард
77
Мазань
Петер
44
Загуменски
Тимотей
23
Сцисляк
Даниэль
10
Бадоло
Седрик
31
Лачны
Милош
Слован Братислава
4-4-1-1
Погронье
4-2-3-1

История личных встреч

Слован Братислава
Погронье

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

С
1:0
С
1:2
ТМС
2:0
С
2:1
С
1:3
К
1:0
КС
0:4

Бомбардиры внутри турнира

Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Змрхаль Яромир 4 0.4
Хенти Эзекиэль 4 0.4
Мраз Самуэл 4 0.4
Вайсс Владимир 2 (2) 0.2
Чаврич Александр 2 0.2
Дражич Деян 2 0.2
Абена Минти 1 0.1
Вернон де Марко 1 0.1
Лихи Филип 1 0.1
Ратао Рафаэл 1 0.1
Рабиу Ибрахим 0 0
Канкава Джаба 0 0
Грин Эндри 0 0
Стрелец Давид 0 0
Погронье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лачны Милош 3 0.3
Ladji Malle 2 0.2
Загуменски Тимотей 1 0.1
Мазань Петер 1 (1) 0.1
Да Силва Адлер 0 0
Сцисляк Даниэль 0 0
Благут Патрик 0 0

Карточки

Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабиу Ибрахим 3 0
Крижан Рихард 2 0
Канкава Джаба 1 0
Кашия Гурам 1 0
Пощек Лукаш 1 0
Хенти Эзекиэль 1 0
Грин Эндри 1 0
Погронье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шпирьяк Доминик 4 2
Лачны Милош 4 0
Чмовш Павел 2 0
Мазань Петер 2 0
Adam Pajer 2 0
Благут Патрик 2 0
Бадоло Седрик 2 0
Коковас Стелиос 1 0
Палюшек Александр 1 0
Daniel Horak 1 0
Marek Vybostok 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-ом тайме 0
8 Во 2-ом тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
1
33%
46-60
3
20%
1
33%
61-75
1
7%
1
33%
76-90

Пропущено

6
17
5 В 1-ом тайме 8
1 Во 2-ом тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 6
4
67%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
17%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
17%
3
18%
61-75
0
0%
4
24%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Забито

23
8
11 В 1-ом тайме 2
12 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
13%
1
13%
1-15
2
9%
1
13%
16-30
6
26%
0
0%
31-45
4
17%
3
38%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
3
13%
1
13%
76-90

Пропущено

10
23
6 В 1-ом тайме 10
4 Во 2-ом тайме 13
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
4
40%
2
9%
1-15
1
10%
4
17%
16-30
1
10%
4
17%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
3
30%
4
17%
61-75
1
10%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Слован Братислава
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ПАОК - Слован Братислава 1:1 Сеница - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:0 Слован Братислава - Жилина 2:2
Слован Братислава - Копенгаген 1:3 ДАК - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Слован Братислава - Олимпиакос 2:2 Середь - Слован Братислава 0:1 Олимпиакос - Слован Братислава 3:0 Слован Братислава - Земплин 3:1 Слован Братислава - Линкольн 1:1 Линкольн - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Янг Бойз - Слован Братислава 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Янг Бойз 0:0 Шемрок Роверс - Слован Братислава 2:1 Слован Братислава - Шемрок Роверс 2:0 Адмира - Слован Братислава 0:4
Погронье
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Погронье - Тренчин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Погронье 5:1 Сеница - Погронье 1:0 Погронье - ДАК 0:3
Злате Моравце - Погронье 1:0 Погронье - Середь 1:1 Жилина - Погронье 3:1 Погронье - Земплин 2:0 Спартак Трнава - Погронье 2:0 Погронье - Ружомберок 1:0 Сеница - Погронье 0:0 Погронье - Земплин 0:0 Середь - Погронье 0:1 Погронье - Нитра 0:0 Ружомберок - Погронье 1:0 Земплин - Погронье 1:2 Погронье - Петржалка 1:2 Погронье - Середь 1:2 Нитра - Погронье 2:3 Погронье - Сеница 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 10 7 2 1 25 - 8 23
2. Спартак Трнава 0:0 10 6 3 1 17 - 4 21
3. Ружомберок 10 4 5 1 14 - 8 17
4. Земплин 10 5 1 4 13 - 12 16
5. Тренчин 0:0 10 3 6 1 16 - 11 15
6. ДАК 10 4 3 3 16 - 15 15
7. Жилина 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Сеница 10 3 4 3 11 - 15 13
9. Середь 10 3 2 5 8 - 12 11
10. Татран Липтовски-Микулаш 10 2 1 7 14 - 25 7
11. Злате Моравце 10 1 3 6 10 - 22 6
12. Погронье 10 1 2 7 8 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 1 0 16 - 5 13
2. Спартак Трнава 0:0 5 4 1 0 11 - 1 13
3. Земплин 6 4 0 2 11 - 7 12
4. Ружомберок 6 2 3 1 6 - 3 9
5. Жилина 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Середь 6 3 0 3 7 - 6 9
7. ДАК 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Сеница 4 2 1 1 4 - 5 7
9. Тренчин 0:0 5 1 4 0 8 - 4 7
10. Татран Липтовски-Микулаш 4 2 0 2 9 - 8 6
11. Злате Моравце 5 1 3 1 6 - 6 6
12. Погронье 4 1 2 1 5 - 6 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 3 1 1 9 - 3 10
2. Ружомберок 4 2 2 0 8 - 5 8
3. Спартак Трнава 0:0 5 2 2 1 6 - 3 8
4. Тренчин 0:0 5 2 2 1 8 - 7 8
5. ДАК 5 2 1 2 7 - 7 7
6. Сеница 6 1 3 2 7 - 10 6
7. Жилина 5 1 2 2 5 - 6 5
8. Земплин 4 1 1 2 2 - 5 4
9. Середь 4 0 2 2 1 - 6 2
10. Татран Липтовски-Микулаш 6 0 1 5 5 - 17 1
11. Злате Моравце 5 0 0 5 4 - 16 0
12. Погронье 6 0 0 6 3 - 17 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеница Elvis Mashike Sukisa 6 2 1
2. Тренчин Кадак Якуб 5 0 2
3. Спартак Трнава Ристовски Милан 5 0 0
4. Жилина Бичахчян Ваан 4 1 3
5. Слован Братислава Змрхаль Яромир 4 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Погронье Шпирьяк Доминик 4 2
2. Сеница Шимчак Милан 3 1
3. Тренчин Samuel Lavrincik 3 1
4. Погронье Лачны Милош 4 0
5. Земплин Alfonso Artabe 4 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Хенти Эзекиэль бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Вернон де Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Коковас Стелиос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Крижан Рихард уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Мраз Самуэл бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Слован Братислава 5:1 Погронье онлайн




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