Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ахмат
0:1
Второй тайм: 55'
Стадион: Ахмат-Арена
Спартак Москва
38' Желтая карточкаУциев Ризван
39' Желтая карточкаЛитвинов Руслан
0:1
41' ГолСоболев Александр
55' Желтая карточкаКоновалов Игорь
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
40
Уциев
Ризван
47
Уткин
Даниил
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Уциев РизванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Себаи СенинНападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
- Защитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
38'
39'
41'
55'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
154 Количество передач 225
-
106 Количество точных передач 180
-
69 Точность передач, % 80
-
44 Владение мячом, % 56
-
0 Голы 1
-
3 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
154 Количество передач 225
-
106 Количество точных передач 180
-
69 Точность передач, % 80
-
44 Владение мячом, % 56
История личных встреч
Ахмат
Спартак Москва
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.3
|Конате Мохамед II
|3
|0.3
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.2
|Карапузов Владислав
|1
|0.1
|Лысцов Виталий
|1
|0.1
|Янку Габриэль
|1
|0.1
|Бериша Бернард
|0
|0
|Себаи Сенин
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.4
|Промес Куинси
|2
|0.2
|Зобнин Роман
|2
|0.2
|Соболев Александр Сергеевич
|2 (1)
|0.2
|Айртон Лукас
|1
|0.1
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Жиго Самуэль
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
|Литвинов Руслан
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|4
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Уциев Ризван
|3
|0
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Полярус Артём
|2
|0
|Лысцов Виталий
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Семёнов Андрей
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рассказов Николай
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
4 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
13
10
8 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1
Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0 Ахмат - Химки 3:1 Уфа - Ахмат 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1
Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|10
|4
|6
|0
|13 - 7
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|16.
|Ростов
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|7.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Ростов
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Спартак Москва
Исход игры
Ахмат
13.1% (20)
Ничья
26.8% (41)
Спартак Москва
60.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
82.48% (113)
Нет
17.52% (24)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
38.6% (59)
1:1 Ничья
24.2% (37)
0:1 Спартак Москва
7.8% (12)
2:1 Ахмат
7.8% (12)
0:2 Спартак Москва
4.6% (7)
1:0 Ахмат
2.6% (4)
1:3 Спартак Москва
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!