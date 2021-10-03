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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
0:1
Второй тайм: 55'

Стадион:
Спартак Москва
0'
38' Желтая карточка
Уциев Ризван
39' Желтая карточка
Литвинов Руслан
0:1
41' Гол
Соболев Александр
55' Желтая карточка
Коновалов Игорь
55'
0:1. Александр Соболев
Матч стартовал с опазданием из-з...
33
Гудиев
Виталий
40
Уциев
Ризван
15
Семёнов
Андрей
5
Лысцов
Виталий
96
Быстров
Марат
94
Тимофеев
Артём
11
Коновалов
Игорь
14
Полярус
Артём
47
Уткин
Даниил
59
Харин
Евгений
13
Конате
Мохамед
II
98
Максименко
Александр
3
Кофрие
Максимилиано
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
68
Литвинов
Руслан
18
Умяров
Наиль
6
Айртон
Лукас
10
Бакаев
Зелимхан
24
Промес
Куинси
7
Соболев
Александр
Сергеевич
Ахмат
4-2-3-1
Спартак Москва
3-4-2-1

Ход матча

38'
Уциев Ризван
 
39'
 
Литвинов Руслан
41'
0:1
Соболев Александр
(Литвинов Руслан)
55'
Коновалов Игорь
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 154 Количество передач 225
  • 106 Количество точных передач 180
  • 69 Точность передач, % 80
  • 44 Владение мячом, % 56
  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 154 Количество передач 225
  • 106 Количество точных передач 180
  • 69 Точность передач, % 80
  • 44 Владение мячом, % 56

История личных встреч

Ахмат
Спартак Москва

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.3
Конате Мохамед II 3 0.3
Коновалов Игорь 2 (1) 0.2
Карапузов Владислав 1 0.1
Лысцов Виталий 1 0.1
Янку Габриэль 1 0.1
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.4
Промес Куинси 2 0.2
Зобнин Роман 2 0.2
Соболев Александр Сергеевич 2 (1) 0.2
Айртон Лукас 1 0.1
Бакаев Зелимхан 0 0
Джикия Георгий 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0
Литвинов Руслан 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 4 1
Харин Евгений 2 1
Уциев Ризван 3 0
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Уткин Даниил 2 0
Семёнов Андрей 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мозес Виктор 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0
Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
4 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-ом тайме 4
3 Во 2-ом тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
3
38%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 3
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

13
10
8 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 6
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
8%
1
10%
1-15
2
15%
3
30%
16-30
5
38%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
2
15%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ростов - Ахмат 1:2 Кайрат Москва - Ахмат 0:3 Ахмат - Краснодар 0:2 Зенит - Ахмат 3:1
Ахмат - Арсенал Тула 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Рубин - Ахмат 2:1 Ахмат - Сочи 1:2 Крылья Советов - Ахмат 1:2 Ахмат - Аль-Фатех 2:2 Ахмат - Богемианс-1905 1:3 Ахмат - Слован Либерец 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2 Ахмат - Тамбов 3:1 Ротор - Ахмат 1:0 Урал - Ахмат 1:1 Ахмат - Крылья Советов 0:0 Ахмат - Химки 3:1 Уфа - Ахмат 3:0
Спартак Москва
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Наполи - Спартак Москва 2:3 Спартак Москва - Уфа 2:0 ЦСКА Москва - Спартак Москва 1:0 Спартак Москва - Легия 0:1
Спартак Москва - Химки 3:1 Спартак Москва - Сочи 1:2 Арсенал Тула - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Урал 1:0 Бенфика - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Нижний Новгород 1:2 Спартак Москва - Бенфика 0:2 Крылья Советов - Спартак Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:0 Химки - Спартак Москва 1:5 Рубин - Спартак Москва 0:4 Спартак Москва - Сочи 4:0 Спартак Москва - Шибеник 4:2 Спартак Москва - Браво 2:2 Спартак Москва - Нефтчи 1:2 Ахмат - Спартак Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 10 4 6 0 13 - 7 18
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат 0:1 Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
13. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
14. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
15. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
16. Ростов 1:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва 1:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Спартак Москва 1:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
7. Локомотив Москва 1:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
8. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Ахмат 0:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Ростов 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Коновалов на чужой половине поля грубо снес Айртона, за что получил жёлтую карточку. ВАР менять решение не стал. 
  • 55'
    Неплохой заброс последовал в штрафную "Спартака", Конате выиграл борьбу и сбрасывал мяч в центр, но Максименко вовремя вышел. 
  • 54'
    Хозяева продолжают атаковать, но в завершающей стадии раз за разом отдают неточные передачи. 
  • 53'
    Хозяева провели атаку большими силами. В завершающей стадии Уциев справа простреливал, но Жиго спокойно выбил мяч подальше. 
  • 50'
    "Ахмат" активнее на старте второго тайма. Хочется, хозяевам исправить ситуацию. "Ахмат" ведь не может выиграть дома у "Спартака" с 2015-го года. Вдобавок к этому у "красно-белых" сейчас серия из 5 матчей против грозненцев без поражений.
  • 48'
    Корнер в исполнении хозяев ни к чему не привел. 
  • Опасный момент
    47'
    Опасно у ворот "Спартака". После навеса слева мяч перелетел через Кофрие на Харина, который бил с угла штрафной, но бельгиец успел подставить ногу, и мяч улетел на угловой. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался! 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    На этом первый тайм завершён. 
  • Офсайд
    45'
    "Ахмат" пытался провести очередную атаку, но Конате вновь залез в офсайд. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одна минута добавлена к первому тайму. 
  • 44'
    Тимофеев получил по ногам от Умарова метрах в тридцати от ворот. Полярус решился на дальний удар со штрафного, мяч пролетел мимо двух спартаковцев и едва не юркнул в ворота. Правда, Максименко, кажется, все контролировал.  
  • 43'
    "Ахмат" пытается прибавить в концовке тайма, но спартаковцы спокойно пока отбиваются. 
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-Л! СОБОЛЕВ! 0:1!

    Тимофеев грубо обрезался на своей половине поля, Литвинов перехватил мяч и сделал вертикальную разрезающую передачу вперёд. Соболев поставил спину Семёнову, убежал на рандеву с Гудиевым и спокойно покатил мяч мимо него в угол. 
  • Желтая карточка
    39'
    И тут же Литвинов в центре поля жестко сбил Поляруса. Не очень понятный фол, учитывая, что полузащитник "Ахмата" двигался в направлении своих ворот. Вторая жёлтая карточка в матче. 
  • Желтая карточка
    38'
    Тимофеев получает первую жёлтую карточку. Уциев сбил Промеса, а экс-спартаковец въехал уже в лежавшего голландца. 
  • 36'
    Очень вязкая игра у нас. Много борьбы, а скорости не очень высокие. 
  • 33'
    "Спартак" сейчас мог что-то придумать. Промес и Бакаев убегали вдвоём на одного защитника, но передача у голландца вышла просто ужасающая в пятку партнеру. 
  • 32'
    Напомним, что в прошлом сезоне Тимофеев выступал за "Ахмат" на правах аренды, а летом грозненцы окончательно выкупили полузащитника у "Спартака". Интересно, что за "красно-белых" в общей сложности полузащитник провёл 32 матча, а за нынешнюю команду он сегодня вышел уже в 39-й раз.
  • 31'
    "Ахмат" провёл ещё одну атаку, которую дальним и неточным ударом завершил Артём Тимофеев, бывший игрок "Спартака". 
  • 30'
    Ничего спартаковцы из корнера извлечь не смогли. "Ахмат" даже пытался убежать в контратаку, но Коновалов сделал очень неточный пас. 
  • Угловой
    29'
    "Спартак" заработал первый угловой. Прострел Мозеса был заблокирован. 
  • 28'
    Последние минуты идут под диктовку "Ахмата". Хозяева владеют мячом, идут вперёд. 
  • 26'
    Максименко вступил в игру. После затяжной атаки Полярус справа из пределов штрафной плотно приложился, но вратарь "Спартака" парировал этот выстрел. 
  • 25'
    Мощная поддержка сегодня у "Спартака". По телекартинке поклонников "красно-белых" слышно очень здорово. 
  • 23'
    Равная пока игра. С другой стороны, сегодня встречаются ведь соседи по турнирной таблице. Перед туром "Спартак" был девятым с 13 очками, а "Ахмат" шёл на следующей строчке, имея на один балл меньше. Вчера правда грозненцев подвинули "Крылья Советов", которые догнали "красно-белых".
  • Опасный момент
    21'
    "Ахмат" мог открывать счёт. Конате из центра поля сделал разрезающий пас на ход Полярусу, который убегал на рандеву с Максименко. Однако Айртон успел догнать оппонента и заблокировал удар. 
  • 20'
    Команды сейчас обменялись быстрыми встречными атаками, но и "Спартак", и "Ахмат" в итоге упёрлись в защитные ряды. 
  • 19'
    Уциев, кстати, вернулся на поле. С ним всё в порядке. 
  • 18'
    Кстати, Соболев сегодня играет в защитном шлеме. Это последствия столкновения с Максименко на последних минутах матча с "Наполи". 
  • Опасный момент
    15'
    Вот и первый опасный момент в матче. Бакаев получил мяч справа, ушёл от Быстрова, обыграл Лысцова и сделал передачу на линию штрафной на Соболева, который на замахе убрал Тимофеева, но пробил над перекладиной. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Уциев в борьбе с Соболевым получил рассечение и покинул поле, пока кровотечение не будет остановлено. 
  • 13'
    Тревожно было у ворот гостей. Быстров слева от лицевой сделал пас назад в центр штрафной, но Харин не попал по мячу, а Конате затем пробил по ноге Жиго.
  • 10'
    "Спартак" в последние пару минут обосновался на чужой половине поля, но к чужим воротам пока толком не подходит. 
  • 8'
    "Спартак" провёл свою атаку. Сначала удар Айртона из пределов штрафной был заблокирован, а затем Промес издали пробил мимо створа. 
  • Угловой
    7'
    Максименко спокойно сыграл на выходе и забрал мяч. 
  • Угловой
    6'
    "Ахмат" заработал право на первый угловой. После его подачи грозненцы заработали ещё один, но с другого фланга. 
  • Офсайд
    5'
    Ещё одна атака "Ахмата" была прервана из-за офсайда. На этот раз Харин слева поспешил. 
  • 3'
    "Спартак" ответил своей атакой, но удар Промеса пришёлся в руки Гудиеву. 
  • 3'
    Ещё одну атаку провели грозненцы, но справа последовал неточный навес в штрафную Максименко. 
  • Офсайд
    2'
    "Ахмат" постарался быстро провести атаку, но она была остановлена из-за офсайда. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Все в порядке, и Кирилл Левников дал стартовый свисток. 
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    55'
    Коновалов Игорь получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Где смотреть матч Ахмат 0:1 Спартак Москва онлайн


Прогнозы на матч Ахмат 0:1 Спартак Москва

Исход игры
Ахмат
13.1% (20)
Ничья
26.8% (41)
Спартак Москва
60.1% (92)
Тотал 2.5
Больше
55.47% (76)
Меньше
44.53% (61)
Обе команды забьют
Да
82.48% (113)
Нет
17.52% (24)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
38.6% (59)
1:1 Ничья
24.2% (37)
0:1 Спартак Москва
7.8% (12)
2:1 Ахмат
7.8% (12)
0:2 Спартак Москва
4.6% (7)
1:0 Ахмат
2.6% (4)
1:3 Спартак Москва
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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