"Ахмат" активнее на старте второго тайма. Хочется, хозяевам исправить ситуацию. "Ахмат" ведь не может выиграть дома у "Спартака" с 2015-го года. Вдобавок к этому у "красно-белых" сейчас серия из 5 матчей против грозненцев без поражений.

Хозяева продолжают атаковать, но в завершающей стадии раз за разом отдают неточные передачи.

Неплохой заброс последовал в штрафную "Спартака", Конате выиграл борьбу и сбрасывал мяч в центр, но Максименко вовремя вышел.

Коновалов на чужой половине поля грубо снес Айртона, за что получил жёлтую карточку. ВАР менять решение не стал.

Опасно у ворот "Спартака". После навеса слева мяч перелетел через Кофрие на Харина, который бил с угла штрафной, но бельгиец успел подставить ногу, и мяч улетел на угловой.

Корнер в исполнении хозяев ни к чему не привел.

Первый тайм

— На этом первый тайм завершён.

45' "Ахмат" пытался провести очередную атаку, но Конате вновь залез в офсайд.

45' Одна минута добавлена к первому тайму.

44' Тимофеев получил по ногам от Умарова метрах в тридцати от ворот. Полярус решился на дальний удар со штрафного, мяч пролетел мимо двух спартаковцев и едва не юркнул в ворота. Правда, Максименко, кажется, все контролировал.

43' "Ахмат" пытается прибавить в концовке тайма, но спартаковцы спокойно пока отбиваются.

41' Г-О-О-О-О-Л! СОБОЛЕВ! 0:1!



Тимофеев грубо обрезался на своей половине поля, Литвинов перехватил мяч и сделал вертикальную разрезающую передачу вперёд. Соболев поставил спину Семёнову, убежал на рандеву с Гудиевым и спокойно покатил мяч мимо него в угол.

39' И тут же Литвинов в центре поля жестко сбил Поляруса. Не очень понятный фол, учитывая, что полузащитник "Ахмата" двигался в направлении своих ворот. Вторая жёлтая карточка в матче.

38' Тимофеев получает первую жёлтую карточку. Уциев сбил Промеса, а экс-спартаковец въехал уже в лежавшего голландца.

36' Очень вязкая игра у нас. Много борьбы, а скорости не очень высокие.

33' "Спартак" сейчас мог что-то придумать. Промес и Бакаев убегали вдвоём на одного защитника, но передача у голландца вышла просто ужасающая в пятку партнеру.

32' Напомним, что в прошлом сезоне Тимофеев выступал за "Ахмат" на правах аренды, а летом грозненцы окончательно выкупили полузащитника у "Спартака". Интересно, что за "красно-белых" в общей сложности полузащитник провёл 32 матча, а за нынешнюю команду он сегодня вышел уже в 39-й раз.

31' "Ахмат" провёл ещё одну атаку, которую дальним и неточным ударом завершил Артём Тимофеев, бывший игрок "Спартака".

30' Ничего спартаковцы из корнера извлечь не смогли. "Ахмат" даже пытался убежать в контратаку, но Коновалов сделал очень неточный пас.

29' "Спартак" заработал первый угловой. Прострел Мозеса был заблокирован.

28' Последние минуты идут под диктовку "Ахмата". Хозяева владеют мячом, идут вперёд.

26' Максименко вступил в игру. После затяжной атаки Полярус справа из пределов штрафной плотно приложился, но вратарь "Спартака" парировал этот выстрел.

25' Мощная поддержка сегодня у "Спартака". По телекартинке поклонников "красно-белых" слышно очень здорово.

23' Равная пока игра. С другой стороны, сегодня встречаются ведь соседи по турнирной таблице. Перед туром "Спартак" был девятым с 13 очками, а "Ахмат" шёл на следующей строчке, имея на один балл меньше. Вчера правда грозненцев подвинули "Крылья Советов", которые догнали "красно-белых".

21' "Ахмат" мог открывать счёт. Конате из центра поля сделал разрезающий пас на ход Полярусу, который убегал на рандеву с Максименко. Однако Айртон успел догнать оппонента и заблокировал удар.

20' Команды сейчас обменялись быстрыми встречными атаками, но и "Спартак", и "Ахмат" в итоге упёрлись в защитные ряды.

19' Уциев, кстати, вернулся на поле. С ним всё в порядке.

18' Кстати, Соболев сегодня играет в защитном шлеме. Это последствия столкновения с Максименко на последних минутах матча с "Наполи".

15' Вот и первый опасный момент в матче. Бакаев получил мяч справа, ушёл от Быстрова, обыграл Лысцова и сделал передачу на линию штрафной на Соболева, который на замахе убрал Тимофеева, но пробил над перекладиной.

14' Уциев в борьбе с Соболевым получил рассечение и покинул поле, пока кровотечение не будет остановлено.

13' Тревожно было у ворот гостей. Быстров слева от лицевой сделал пас назад в центр штрафной, но Харин не попал по мячу, а Конате затем пробил по ноге Жиго.

10' "Спартак" в последние пару минут обосновался на чужой половине поля, но к чужим воротам пока толком не подходит.

8' "Спартак" провёл свою атаку. Сначала удар Айртона из пределов штрафной был заблокирован, а затем Промес издали пробил мимо створа.

7' Максименко спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.

6' "Ахмат" заработал право на первый угловой. После его подачи грозненцы заработали ещё один, но с другого фланга.

5' Ещё одна атака "Ахмата" была прервана из-за офсайда. На этот раз Харин слева поспешил.

3' "Спартак" ответил своей атакой, но удар Промеса пришёлся в руки Гудиеву.

3' Ещё одну атаку провели грозненцы, но справа последовал неточный навес в штрафную Максименко.

2' "Ахмат" постарался быстро провести атаку, но она была остановлена из-за офсайда.