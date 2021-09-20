Россия: Премьер-лига 2021-2022
Ахмат
Позже
Стадион: Ахмат-Арена
Спартак Москва
История личных встреч
Ахмат
Спартак Москва
9 матчей
88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
44.4%
-22.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
-11.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
0%
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
0%
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
0%
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уткин Даниил
|3
|0.33
|Конате Мохамед II
|3
|0.33
|Коновалов Игорь
|2 (1)
|0.22
|Карапузов Владислав
|1
|0.11
|Лысцов Виталий
|1
|0.11
|Янку Габриэль
|1
|0.11
|Бериша Бернард
|0
|0
|Себаи Сенин
|0
|0
|Харин Евгений
|0
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понсе Эсекель
|4
|0.44
|Промес Куинси
|2
|0.22
|Зобнин Роман
|2
|0.22
|Айртон Лукас
|1
|0.11
|Соболев Александр Сергеевич
|1 (1)
|0.11
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Жиго Самуэль
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нижич Зоран
|4
|1
|Харин Евгений
|2
|1
|Конате Мохамед II
|3
|0
|Шелия Гиорги
|1
|1
|Уциев Ризван
|2
|0
|Полярус Артём
|2
|0
|Лысцов Виталий
|2
|0
|Уткин Даниил
|2
|0
|Семёнов Андрей
|1
|0
|Швец Антон
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Тодорович Дарко
|1
|0
|Быстров Марат
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Альсултанов Ислам
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рассказов Николай
|4
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|4
|0
|Жиго Самуэль
|3
|0
|Хендрикс Йоррит
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Умяров Наиль
|2
|0
|Мозес Виктор
|1
|0
|Мирзов Резиуан
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Джикия Георгий
|1
|0
|Ларссон Джордан
|1
|0
|Кофрие Максимилиано
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ахмат
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|Спартак Москва
|10% (1)
|30% (3)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10Ростов 1:2 Ахмат Кайрат Москва 0:3 Ахмат Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат
Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8Наполи 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия
Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|21 - 10
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|12 - 6
|17
|4.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 9
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|13 - 8
|16
|6.
|Сочи
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|12 - 9
|15
|7.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 8
|13
|9.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|11 - 15
|12
|10.
|Нижний Новгород
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|12.
|Уфа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 19
|8
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 15
|7
|15.
|Ростов
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 19
|6
|16.
|Урал
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|4 - 13
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|3.
|Рубин
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|Ахмат
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|13.
|Уфа
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|5.
|Краснодар
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|7.
|Сочи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|8.
|Ахмат
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|9.
|Ростов
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|11.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Химки
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
|16.
|Урал
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|4.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
|5.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|3
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва
Исход игры
Ахмат
20.4% (10)
Ничья
26.5% (13)
Спартак Москва
53.1% (26)
Тотал 2.5
Больше
53.06% (26)
Меньше
46.94% (23)
Обе команды забьют
Да
79.59% (39)
Нет
20.41% (10)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
36.7% (18)
1:1 Ничья
26.5% (13)
2:1 Ахмат
16.3% (8)
0:2 Спартак Москва
12.2% (6)
1:0 Ахмат
4.1% (2)
0:1 Спартак Москва
4.1% (2)
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