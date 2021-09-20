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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Ахмат
 
Позже

Стадион:
Спартак Москва

История личных встреч

Ахмат
Спартак Москва

9 матчей

88.9%
11.1%
-5.3290705182008E-15%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
44.4%
-22.2%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
-11.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

0%
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

0%
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

0%
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 11 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.1%
34.6%
42.3%
6 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уткин Даниил 3 0.33
Конате Мохамед II 3 0.33
Коновалов Игорь 2 (1) 0.22
Карапузов Владислав 1 0.11
Лысцов Виталий 1 0.11
Янку Габриэль 1 0.11
Бериша Бернард 0 0
Себаи Сенин 0 0
Харин Евгений 0 0
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понсе Эсекель 4 0.44
Промес Куинси 2 0.22
Зобнин Роман 2 0.22
Айртон Лукас 1 0.11
Соболев Александр Сергеевич 1 (1) 0.11
Бакаев Зелимхан 0 0
Джикия Георгий 0 0
Жиго Самуэль 0 0
Рассказов Николай 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нижич Зоран 4 1
Харин Евгений 2 1
Конате Мохамед II 3 0
Шелия Гиорги 1 1
Уциев Ризван 2 0
Полярус Артём 2 0
Лысцов Виталий 2 0
Уткин Даниил 2 0
Семёнов Андрей 1 0
Швец Антон 1 0
Бериша Бернард 1 0
Тодорович Дарко 1 0
Быстров Марат 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Альсултанов Ислам 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рассказов Николай 4 0
Соболев Александр Сергеевич 4 0
Жиго Самуэль 3 0
Хендрикс Йоррит 2 0
Зобнин Роман 2 0
Умяров Наиль 2 0
Мозес Виктор 1 0
Мирзов Резиуан 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Джикия Георгий 1 0
Ларссон Джордан 1 0
Кофрие Максимилиано 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ахмат 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5) 18.18% (2) 0 18.18% (2)
 Спартак Москва 10% (1) 30% (3) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Ахмат Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Ростов 1:2 Ахмат Кайрат Москва 0:3 Ахмат Ахмат 0:2 Краснодар Зенит 3:1 Ахмат
Ахмат 2:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 2:0 Ахмат Ахмат 2:1 Динамо Москва Рубин 2:1 Ахмат Ахмат 1:2 Сочи Крылья Советов 1:2 Ахмат Ахмат 2:2 Аль-Фатех Ахмат 1:3 Богемианс-1905 Ахмат 1:2 Слован Либерец Ахмат 2:2 Спартак Москва Ахмат 3:1 Тамбов Ротор 1:0 Ахмат Урал 1:1 Ахмат Ахмат 0:0 Крылья Советов Ахмат 3:1 Химки Уфа 3:0 Ахмат
Спартак Москва Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Наполи 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Уфа ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Легия
Спартак Москва 3:1 Химки Спартак Москва 1:2 Сочи Арсенал Тула 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 1:0 Урал Бенфика 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:2 Нижний Новгород Спартак Москва 0:2 Бенфика Крылья Советов 0:1 Спартак Москва Рубин 1:0 Спартак Москва Химки 1:5 Спартак Москва Рубин 0:4 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Сочи Спартак Москва 4:2 Шибеник Спартак Москва 2:2 Браво Спартак Москва 1:2 Нефтчи Ахмат 2:2 Спартак Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 7 2 0 21 - 10 23
2. Динамо Москва Заявка 9 6 1 2 14 - 8 19
3. Локомотив Москва Заявка 9 4 5 0 12 - 6 17
4. Краснодар Заявка 9 5 1 3 17 - 9 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 13 - 8 16
6. Сочи Заявка 9 5 0 4 12 - 9 15
7. Рубин Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
8. Спартак Москва Заявка 9 4 1 4 10 - 8 13
9. Ахмат Заявка 9 4 0 5 11 - 15 12
10. Нижний Новгород Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
11. Крылья Советов Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
12. Уфа Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
13. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 19 8
14. Химки Заявка 9 1 4 4 8 - 15 7
15. Ростов Заявка 9 1 3 5 11 - 19 6
16. Урал Заявка 9 1 3 5 4 - 13 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 4 4 0 0 9 - 4 12
2. Локомотив Москва Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3. Рубин Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
6. ЦСКА Москва Заявка 4 3 0 1 5 - 2 9
7. Спартак Москва Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
9. Ахмат Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 4 1 2 1 5 - 7 5
13. Уфа Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4. Локомотив Москва Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
5. Краснодар Заявка 5 2 1 2 9 - 6 7
6. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
7. Сочи Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
8. Ахмат Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
9. Ростов Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
10. Крылья Советов Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
11. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Спартак Москва Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14. Химки Заявка 4 1 0 3 4 - 9 3
15. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
16. Урал Заявка 3 0 0 3 0 - 7 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Ахмат Нижич Зоран 4 1
4. Зенит Кузяев Далер 4 1
5. Урал Бикфалви Эрик 3 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2021, осталось 2 дня 11 часов 48 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Ахмат 20.4% (10)
    X 26.5% (13)
    Спартак Москва 53.1% (26)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Спартак Москва
    3.26
    3.58
    2.34
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Ахмат - Спартак Москва онлайн


    Прогнозы на матч Ахмат - Спартак Москва

    Исход игры
    Ахмат
    20.4% (10)
    Ничья
    26.5% (13)
    Спартак Москва
    53.1% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.06% (26)
    Меньше
    46.94% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    79.59% (39)
    Нет
    20.41% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    36.7% (18)
    1:1 Ничья
    26.5% (13)
    2:1 Ахмат
    16.3% (8)
    0:2 Спартак Москва
    12.2% (6)
    1:0 Ахмат
    4.1% (2)
    0:1 Спартак Москва
    4.1% (2)
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    1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
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    3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
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    6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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