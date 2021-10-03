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Россия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Локомотив Москва
1:1
Второй тайм: 59'

Стадион:
Ростов
0'
1:0
9' Гол
Марадишвили Константин
1:1
31' Гол в свои ворота
Керк Джирано
59'
1:1. Гирано Керк (автогол)
1:0. Константин Марадишвили
53
Худяков
Даниил
2
Живоглядов
Дмитрий
6
Баринов
Дмитрий
3
Кастро
Пабло
71
Тикнизян
Наир
5
Марадишвили
Константин
69
Куликов
Даниил
8
Бека
Алексис
10
Анджорин
Фаустино
7
Керк
Джирано
25
Камано
Франсуа
30
Песьяков
Сергей
4
Терентьев
Денис
16
Баштуш
Бартоломеу
55
Осипенко
Максим
13
Калинин
Игорь
15
Глебов
Данил
7
Полоз
Дмитрий
76
Сухомлинов
Данила
8
Гигович
Армин
11
Алмквист
Понтус
27
Комличенко
Николай
Локомотив Москва
4-3-1-2
Ростов
4-1-4-1

История личных встреч

Локомотив Москва
Ростов

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

30 матчей

56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ТМК
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
КПП
3:3
ПЛ
1:2
К
0:2
ПЛ
1:2
К
2:2
КПП
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 6 (1) 0.6
Жемалетдинов Рифат 3 0.3
Камано Франсуа 2 0.2
Лисакович Виталий 1 0.1
Куликов Даниил 0 0
Крыховяк Гжегож 0 0
Миранчук Антон 0 0
Керк Джирано 0 0
Мурило Серкейра 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 3 (1) 0.3
Глебов Данил 2 0.2
Полоз Дмитрий 2 0.2
Хасимото Кэнто 1 0.1
Осипенко Максим 1 0.1
Алмквист Понтус 0 0
Терентьев Денис 0 0
Баштуш Бартоломеу 0 0
Фольмер Кирилл 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 5 2
Камано Франсуа 3 0
Куликов Даниил 3 0
Гилерме Маринато 1 1
Рыбус Мацей 2 0
Зе Луиш Жозе 2 0
Кастро Пабло 2 0
Едвай Тин 2 0
Жемалетдинов Рифат 2 0
Живоглядов Дмитрий 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Магкеев Станислав 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Бека Алексис 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терентьев Денис 2 0
Хаджикадунич Деннис 2 0
Сухомлинов Данила 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Байрамян Хорен 1 0
Комличенко Николай 1 0
Соу Али 1 0
Баштуш Бартоломеу 1 0
Осипенко Максим 1 0
Калинин Игорь 1 0
Поярков Николай 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Норманн Матиас 1 0
Лангович Андрей 1 0
Мелёхин Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
13
3 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
2
67%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90

Пропущено

6
19
4 В 1-ом тайме 8
2 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Рапид Вена - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Олимпия Любляна 6:1
Ростов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1
Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2 Ростов - Краснодар 1:3 Урал - Ростов 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 10 7 2 1 22 - 12 23
2. Динамо Москва Заявка 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сочи Заявка 10 6 0 4 14 - 10 18
4. Локомотив Москва 1:1 Заявка 10 4 6 0 13 - 7 18
5. Краснодар Заявка 10 5 2 3 17 - 9 17
6. ЦСКА Москва Заявка 10 5 2 3 13 - 8 17
7. Спартак Москва 1:0 Заявка 10 5 1 4 11 - 8 16
8. Нижний Новгород Заявка 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Рубин Заявка 10 4 2 4 13 - 11 14
10. Крылья Советов Заявка 10 4 1 5 12 - 13 13
11. Ахмат 0:1 Заявка 10 4 0 6 11 - 16 12
12. Урал Заявка 10 2 3 5 5 - 13 9
13. Арсенал Тула Заявка 10 2 3 5 12 - 19 9
14. Уфа Заявка 10 2 2 6 11 - 17 8
15. Химки Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
16. Ростов 1:1 Заявка 10 1 4 5 12 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2. Локомотив Москва 1:1 Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. ЦСКА Москва Заявка 5 3 1 1 5 - 2 10
4. Рубин Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
5. Краснодар Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
6. Сочи Заявка 4 3 0 1 8 - 2 9
7. Спартак Москва 1:0 Заявка 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Динамо Москва Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Ахмат 0:1 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
10. Крылья Советов Заявка 4 2 0 2 6 - 5 6
11. Урал Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
12. Арсенал Тула Заявка 5 1 3 1 5 - 7 6
13. Уфа Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
14. Химки Заявка 5 0 4 1 4 - 6 4
15. Нижний Новгород Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
16. Ростов 1:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
2. Зенит Заявка 5 3 2 0 12 - 6 11
3. Нижний Новгород Заявка 5 3 2 0 7 - 4 11
4. Сочи Заявка 6 3 0 3 6 - 8 9
5. Краснодар Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
6. Спартак Москва 1:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
7. Локомотив Москва 1:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
8. ЦСКА Москва Заявка 5 2 1 2 8 - 6 7
9. Крылья Советов Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Ахмат 0:1 Заявка 5 2 0 3 6 - 9 6
11. Ростов 1:1 Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
12. Рубин Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Химки Заявка 5 1 1 3 4 - 9 4
14. Урал Заявка 4 1 0 3 1 - 7 3
15. Уфа Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
16. Арсенал Тула Заявка 5 1 0 4 7 - 12 3
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Уфа Агаларов Гамид 8 1 0
2. Локомотив Москва Смолов Фёдор 6 1 0
3. Химки Глушаков Денис 6 3 0
4. Краснодар Кордоба Джон 5 1 3
5. Зенит Ерохин Александр 5 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Локомотив Москва Баринов Дмитрий 5 2
2. Краснодар Черников Александр 5 1
3. Урал Бикфалви Эрик 4 1
4. Ахмат Нижич Зоран 4 1
5. Зенит Кузяев Далер 4 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Угловой
    57'
    Угловой на правом фланге заработали "железнодорожники". Куликов подал на голову Камано, который выполнял скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.
  • 55'
    Смолов забрасывал мяч из глубины поля на Керка, но тот до мяча не добрался - слишком сильным пас оказался.
  • Офсайд
    53'
    Заброс на правый фланг атаки прошёл на Керка, но тот оказался в офсайде.
  • 52'
    Марадишвили с правого фланга прострелил в штрафную площадку, мяч дошёл до Смолова, который пытался подработать снаряд себе под удар, но "скушали" его защитники.
  • 51'
    Чуть лучше мяч держится в ногах команды Марко Николича, но подобраться к воротам соперника на ударную дистанцию не получается.
  • 49'
    Активно стараются играть обе команды после перерыва, стремясь играть первым номером.
  • 48'
    Терентьев из-за пределов штрафной площади пробивал, но мяч у него ушёл немного правее цели.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе "Локомотива": вместо Живоглядова и Анджорина на поле вышли Ненахов и Смолов.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в Москве.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована.
  • 44'
    В очередной атаке "Локомотива" правым флангом подача в центр получилась слишком сильной и высокой, и мяч ушёл за пределы поля.
  • Опасный момент
    43'
    Марадишвили с правого края от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но Песьякову удалось ногой отбить мяч достаточно далеко в поле.
  • 42'
    Не пытаются под конец первого тайма бегать в контратаки ростовчане. Главной задачей для них является сохранение ничейного счёта к свистку на перерыв.
  • 41'
    Марадишвили с правого фланга выполнял прострельную передачу в центр штрафной площади, но там только Сухомлинов ждал мяч в этой зоне.
  • Травма, повреждение
    39'
    Калинин получил какое-то повреждение, и ему надо оказать медицинскую помощь.
  • Опасный момент
    38'
    ОПАСНО! Прошла передача на Керка на правый край штрафной площади, который пробивал на силу низом, но Песьякову удалось ногой парировать мяч.
  • Угловой
    36'
    Снова подача следовала во вратарскую площадь, но на этот раз Худякову удалось кулаками отбить мяч.
  • Опасный момент
    34'
    ОПАСНО! С дальней дистанции Гигович здорово пробивал в правый верхний угол, но Худяков кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.
  • 33'
    Нет, мяч был забит чисто, так что продолжается встреча при счёте 1:1.
  • Видеоповтор
    32'
    Снова видеоассистенты перепроверяют предыдущий эпизод, на предмет фола Комличенко против Худякова.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!  1:1!!! Автогол Джирано Керка!!!
    Угловой на левом фланге заработали гости. Полоз выполнил классную подачу во вратарскую площадь, где Тикнизян выбил мяч в Керка, от которого мяч оказался в сетке ворот.
  • Видеоповтор
    30'
    Видеоассистенты главного арбитра на всякий случай перепроверили предыдущий эпизод на предмет пенальти, но нарушения правил не увидели.
  • 29'
    Алмквист с левого фланга врывался в штрафную площадку, но до удара дело не дошло - потерял равновесие нападающий.
  • Фол, нарушение
    28'
    Потеряли мяч хозяева на чужой половине поля, после чего Куликов аккуратно на всякий случай нарушил правила.
  • 27'
    Снова всем составом вынуждены на своей половине поля обороняться гости, тогда как москвичи принялись пасоваться поперёк поля.
  • Офсайд
    26'
    Керк мог пробивал метров с 13-ти, но задумал он отдать пас левее на Камано, и это оказалось ошибкой, так как последний находился в положении "вне игры".
  • 25'
    В спокойном ритме сейчас проходит игра в середине поля, что полностью устраивает "железнодорожников", которым совсем не с руки играть в интенсивный футбол после матча Лиги Европы в Риме.
  • 23'
    Худяков боится играть через короткий пас, будучи неуверенным в своей игре ногами. Предпочитает Даниил просто выносить мяч подальше в борьбу.
  • 22'
    Снова с дальней дистанции следовал удар, на этот раз от Сухомлинова, но мяч снова идёт мимо створа ворот.
  • 21'
    Постепенно инициатива перешла к "Ростову", который сейчас активный командный прессинг использует на чужой половине поля.
  • 20'
    Явно ростовчане от тренера получили установку бить по воротам как можно больше. Надеются они застать врасплох 17-летнего вратаря соперника.
  • 19'
    Глебов с подбора наносил мощнейший удар метров с 30-ти, но мяч после его выстрела улетел высоко на трибуны.
  • 17'
    Отличное настроение у болельщиков "Локомотива". В эти минуту их команда поднялась на второе место в турнирной таблице, отставая всего на 3 очка от "Зенита".
  • 15'
    Комличенко со средней дистанции проверил бдительность Худякова, но молодой вратарь не дремлет.
  • 14'
    Продолжают мяч в центре поля контролировать "железнодорожники", ведя игру первым номером.
  • 13'
    Бека по своему флангу протащил мяч в зону атаки, но навесную подачу в штрафную площадку ему выполнить не позволили.
  • Опасный момент
    12'
    Опасный штрафной на подступах к чужой штрафной заработали гости, но Полоз со стандарта пробил над воротами.
  • 11'
    Обескураживающее начало для "Ростова", но надо держать удар и пытаться отыгрываться.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Константин Марадишвили!!!
    Керк с правого фланга прострелил в штрафную площадку на Марадишвили, который головой пробил под перекладину, без шансов для Песьякова.
  • Опасный момент
    6'
    После передачи Марадишвили Керк плотно пробивал по воротам соперника, метя в правый угол, но Песьяков в броске сумел команду свою выручить.
  • 5'
    Попытались первой контратакой ответить ростовчане в этот матче, но опасной она не получилась - Пабло мяч перехватил.
  • 4'
    Первый обостряющий пас следовал на Керка, который намеревался выскочить на рандеву с Песьяковым, но не получилось.
  • 2'
    "Локомотив", конечно, сразу берёт мяч под контроль. Хозяева будут играть здесь первым номером.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Керк Джирано уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Марадишвили Константин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Локомотив Москва 1:1 Ростов онлайн


Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Ростов

Исход игры
Локомотив Москва
87.8% (129)
Ничья
7.5% (11)
Ростов
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
51.82% (71)
Нет
48.18% (66)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
34.7% (51)
1:0 Локомотив Москва
23.8% (35)
2:0 Локомотив Москва
20.4% (30)
1:1 Ничья
7.5% (11)
3:1 Локомотив Москва
4.1% (6)
1:2 Ростов
2% (3)
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