Чуть лучше мяч держится в ногах команды Марко Николича, но подобраться к воротам соперника на ударную дистанцию не получается.

Марадишвили с правого фланга прострелил в штрафную площадку, мяч дошёл до Смолова, который пытался подработать снаряд себе под удар, но "скушали" его защитники.

Заброс на правый фланг атаки прошёл на Керка, но тот оказался в офсайде.

Смолов забрасывал мяч из глубины поля на Керка, но тот до мяча не добрался - слишком сильным пас оказался.

Угловой на правом фланге заработали "железнодорожники". Куликов подал на голову Камано, который выполнял скидку на дальнюю штангу, но там никого не оказалось.

Двойная замена в перерыве произошла в составе "Локомотива": вместо Живоглядова и Анджорина на поле вышли Ненахов и Смолов.

Терентьев из-за пределов штрафной площади пробивал, но мяч у него ушёл немного правее цели.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что в Москве.

45' 1 минута компенсирована.

44' В очередной атаке "Локомотива" правым флангом подача в центр получилась слишком сильной и высокой, и мяч ушёл за пределы поля.

43' Марадишвили с правого края от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но Песьякову удалось ногой отбить мяч достаточно далеко в поле.

42' Не пытаются под конец первого тайма бегать в контратаки ростовчане. Главной задачей для них является сохранение ничейного счёта к свистку на перерыв.

41' Марадишвили с правого фланга выполнял прострельную передачу в центр штрафной площади, но там только Сухомлинов ждал мяч в этой зоне.

39' Калинин получил какое-то повреждение, и ему надо оказать медицинскую помощь.

38' ОПАСНО! Прошла передача на Керка на правый край штрафной площади, который пробивал на силу низом, но Песьякову удалось ногой парировать мяч.

36' Снова подача следовала во вратарскую площадь, но на этот раз Худякову удалось кулаками отбить мяч.

34' ОПАСНО! С дальней дистанции Гигович здорово пробивал в правый верхний угол, но Худяков кончиками пальцев перевёл мяч на угловой.

33' Нет, мяч был забит чисто, так что продолжается встреча при счёте 1:1.

32' Снова видеоассистенты перепроверяют предыдущий эпизод, на предмет фола Комличенко против Худякова.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Автогол Джирано Керка!!!

Угловой на левом фланге заработали гости. Полоз выполнил классную подачу во вратарскую площадь, где Тикнизян выбил мяч в Керка, от которого мяч оказался в сетке ворот.

30' Видеоассистенты главного арбитра на всякий случай перепроверили предыдущий эпизод на предмет пенальти, но нарушения правил не увидели.

29' Алмквист с левого фланга врывался в штрафную площадку, но до удара дело не дошло - потерял равновесие нападающий.

28' Потеряли мяч хозяева на чужой половине поля, после чего Куликов аккуратно на всякий случай нарушил правила.

27' Снова всем составом вынуждены на своей половине поля обороняться гости, тогда как москвичи принялись пасоваться поперёк поля.

26' Керк мог пробивал метров с 13-ти, но задумал он отдать пас левее на Камано, и это оказалось ошибкой, так как последний находился в положении "вне игры".

25' В спокойном ритме сейчас проходит игра в середине поля, что полностью устраивает "железнодорожников", которым совсем не с руки играть в интенсивный футбол после матча Лиги Европы в Риме.

23' Худяков боится играть через короткий пас, будучи неуверенным в своей игре ногами. Предпочитает Даниил просто выносить мяч подальше в борьбу.

22' Снова с дальней дистанции следовал удар, на этот раз от Сухомлинова, но мяч снова идёт мимо створа ворот.

21' Постепенно инициатива перешла к "Ростову", который сейчас активный командный прессинг использует на чужой половине поля.

20' Явно ростовчане от тренера получили установку бить по воротам как можно больше. Надеются они застать врасплох 17-летнего вратаря соперника.

19' Глебов с подбора наносил мощнейший удар метров с 30-ти, но мяч после его выстрела улетел высоко на трибуны.

17' Отличное настроение у болельщиков "Локомотива". В эти минуту их команда поднялась на второе место в турнирной таблице, отставая всего на 3 очка от "Зенита".

15' Комличенко со средней дистанции проверил бдительность Худякова, но молодой вратарь не дремлет.

14' Продолжают мяч в центре поля контролировать "железнодорожники", ведя игру первым номером.

13' Бека по своему флангу протащил мяч в зону атаки, но навесную подачу в штрафную площадку ему выполнить не позволили.

12' Опасный штрафной на подступах к чужой штрафной заработали гости, но Полоз со стандарта пробил над воротами.

11' Обескураживающее начало для "Ростова", но надо держать удар и пытаться отыгрываться.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Константин Марадишвили!!!

Керк с правого фланга прострелил в штрафную площадку на Марадишвили, который головой пробил под перекладину, без шансов для Песьякова.

6' После передачи Марадишвили Керк плотно пробивал по воротам соперника, метя в правый угол, но Песьяков в броске сумел команду свою выручить.

5' Попытались первой контратакой ответить ростовчане в этот матче, но опасной она не получилась - Пабло мяч перехватил.

4' Первый обостряющий пас следовал на Керка, который намеревался выскочить на рандеву с Песьяковым, но не получилось.

2' "Локомотив", конечно, сразу берёт мяч под контроль. Хозяева будут играть здесь первым номером.