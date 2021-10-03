Россия: Премьер-лига 2021-2022
Локомотив Москва
1:1
Второй тайм: 59'
Стадион: РЖД Арена
Ростов
1:0
9' ГолМарадишвили Константин
1:1
31' Гол в свои воротаКерк Джирано
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Николич Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
-
97 Исик АртёмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
-
Главный тренер: Zaur Tedeyev
Ход матча
9'
31'
1:1
История личных встреч
Локомотив Москва
Ростов
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
30 матчей
56.7%
20%
23.3%
17 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
8 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.7%
33.3%
20%
14 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|6 (1)
|0.6
|Жемалетдинов Рифат
|3
|0.3
|Камано Франсуа
|2
|0.2
|Лисакович Виталий
|1
|0.1
|Куликов Даниил
|0
|0
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|Миранчук Антон
|0
|0
|Керк Джирано
|0
|0
|Мурило Серкейра
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|3 (1)
|0.3
|Глебов Данил
|2
|0.2
|Полоз Дмитрий
|2
|0.2
|Хасимото Кэнто
|1
|0.1
|Осипенко Максим
|1
|0.1
|Алмквист Понтус
|0
|0
|Терентьев Денис
|0
|0
|Баштуш Бартоломеу
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
Карточки
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|Камано Франсуа
|3
|0
|Куликов Даниил
|3
|0
|Гилерме Маринато
|1
|1
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Зе Луиш Жозе
|2
|0
|Кастро Пабло
|2
|0
|Едвай Тин
|2
|0
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0
|Живоглядов Дмитрий
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Магкеев Станислав
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Бека Алексис
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терентьев Денис
|2
|0
|Хаджикадунич Деннис
|2
|0
|Сухомлинов Данила
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Байрамян Хорен
|1
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
|Калинин Игорь
|1
|0
|Поярков Николай
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Лангович Андрей
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-ом тайме 5
6 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
63%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
3
13
3 В 1-ом тайме 8
0 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
3
23%
16-30
2
67%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
1
9%
16-30
1
8%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
1
8%
1
9%
61-75
5
42%
3
27%
76-90
Пропущено
6
19
4 В 1-ом тайме 8
2 Во 2-ом тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
2
33%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
17%
3
16%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Локомотив Москва
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Лацио - Локомотив Москва 2:0 Химки - Локомотив Москва 0:0 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Марсель 1:1
Локомотив Москва - Крылья Советов 2:0 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Краснодар 2:1 Локомотив Москва - Зенит 1:1 Уфа - Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 1:2 Локомотив Москва - Арсенал Тула 3:1 Зенит - Локомотив Москва 3:0 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Локомотив Москва - Целе 1:0 Хартберг - Локомотив Москва 0:1 Локомотив Москва - Арис Салоники 1:2 Краковия - Локомотив Москва 2:2 Рапид Вена - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Олимпия Любляна 6:1
Ростов
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ростов - Ахмат 1:2 Чайка - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 4:2 Ростов - Краснодар 1:1
Урал - Ростов 1:1 Нижний Новгород - Ростов 1:2 Ростов - ЦСКА Москва 1:3 Химки - Ростов 1:1 Ростов - Зенит 2:4 Ростов - Динамо Москва 0:2 Гонвед - Ростов 1:0 Ростов - Бейтар Трамп 1:0 Ростов - Варда 1:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Партизан - Ростов 1:0 Ростов - Мура 4:0 Ростов - Динамо Загреб 1:2 Ростов - Фехервар 2:2 Ростов - Краснодар 1:3 Урал - Ростов 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 12
|23
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|14 - 10
|18
|4.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|10
|4
|6
|0
|13 - 7
|18
|5.
|Краснодар
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 9
|17
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 8
|17
|7.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 8
|16
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|12 - 13
|13
|11.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 16
|12
|12.
|Урал
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 13
|9
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|14.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 17
|8
|15.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|16.
|Ростов
|1:1 Заявка
|10
|1
|4
|5
|12 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 2
|10
|4.
|Рубин
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|Сочи
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|7.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|11.
|Урал
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|13.
|Уфа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|14.
|Химки
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|16.
|Ростов
|1:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 6
|11
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|4.
|Сочи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 8
|9
|5.
|Краснодар
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|6.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|7.
|Локомотив Москва
|1:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|8.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 6
|7
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|11.
|Ростов
|1:1 Заявка
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|Рубин
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Химки
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|14.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 7
|3
|15.
|Уфа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 12
|3
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Уфа
|Агаларов Гамид
|8
|1
|0
|2.
|Локомотив Москва
|Смолов Фёдор
|6
|1
|0
|3.
|Химки
|Глушаков Денис
|6
|3
|0
|4.
|Краснодар
|Кордоба Джон
|5
|1
|3
|5.
|Зенит
|Ерохин Александр
|5
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|5
|2
|2.
|Краснодар
|Черников Александр
|5
|1
|3.
|Урал
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|4.
|Ахмат
|Нижич Зоран
|4
|1
|5.
|Зенит
|Кузяев Далер
|4
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Локомотив Москва 1:1 Ростов
Исход игры
Локомотив Москва
87.8% (129)
Ничья
7.5% (11)
Ростов
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
51.82% (71)
Нет
48.18% (66)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
34.7% (51)
1:0 Локомотив Москва
23.8% (35)
2:0 Локомотив Москва
20.4% (30)
1:1 Ничья
7.5% (11)
3:1 Локомотив Москва
4.1% (6)
1:2 Ростов
2% (3)
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