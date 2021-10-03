  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
0:0
Перерыв

Стадион:
Гент
0'
20' Желтая карточка
Батай Йелле
33' Красная карточка
Чакветадзе Георгий
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
19
Миёши
Коджи
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
7
Фишер
Виктор
16
Геркенс
Питер
99
Фрай
Микаэль
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
10
Чакветадзе
Георгий
Антверпен
4-4-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Гент

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 11 (1) 1.1
Бенсон Манюэль 2 0.2
Фишер Виктор 1 0.1
Геркенс Питер 1 0.1
Де Лат Ричи 1 0.1
Верстрате Биргер 1 0.1
Миёши Коджи 1 0.1
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро-Монтес Алессио 2 0.2
Тиссудали Тарик 2 0.2
Фортуна Нуриу 2 0.2
Депуатр Лоран 2 0.2
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.2
Безус Роман 1 0.1
Нгадеу Майкл 1 0.1
Бруно Джанни 1 0.1
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.1
Лемайич Дарко 1 0.1
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 2 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Нгадеу Майкл 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Болат Синан 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Годо Бруно 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-ом тайме 8
11 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
2
11%
2
13%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 0:0
Гент
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0
Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Утрехт - Гент 3:0 Гент - Фейеноорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге 10 5 4 1 18 - 13 19
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
3. Антверпен 0:0 10 5 3 2 19 - 13 18
4. Эйпен 9 5 2 2 18 - 10 17
5. Генк 9 5 2 2 19 - 12 17
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 10 4 0 6 13 - 17 12
14. Гент 0:0 10 3 3 4 16 - 12 12
15. Зульте-Варегем 10 2 3 5 15 - 23 9
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Генк 5 3 1 1 12 - 5 10
3. Гент 0:0 5 3 1 1 14 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
5. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
8. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
9. Антверпен 0:0 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
11. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 4 1 1 2 4 - 5 4
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 0:0 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
4. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
5. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
11. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
12. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Генк 4 2 1 1 7 - 7 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 0:0 5 0 2 3 2 - 5 2

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 11 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - Чакветадзе Георгий увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    20'
    Батай Йелле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Антверпен
Ничья
Гент
3.67
3.75
2.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Антверпен 0:0 Гент онлайн




Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (8) Обзор Играть
5 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 15000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 5000 ₽ Отзывы (41) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
50 000 000 рублей от Winline
Примите участие в новой акции на 50 миллионов рублей!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 