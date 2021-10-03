Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
20' Желтая карточкаБатай Йелле
33' Красная карточкаЧакветадзе Георгий
34
Батай
Йелле
19
Миёши
Коджи
99
Фрай
Микаэль
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Фрай МикаэльНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Сек АбдулайЗащитник
-
5 БутаЗащитник
-
38 Арун ФарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Ход матча
20'
История личных встреч
Антверпен
Гент
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Микаэль
|11 (1)
|1.1
|Бенсон Манюэль
|2
|0.2
|Фишер Виктор
|1
|0.1
|Геркенс Питер
|1
|0.1
|Де Лат Ричи
|1
|0.1
|Верстрате Биргер
|1
|0.1
|Миёши Коджи
|1
|0.1
|Бута
|0
|0
|Батай Йелле
|0
|0
|Саматта Мбвана
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.2
|Тиссудали Тарик
|2
|0.2
|Фортуна Нуриу
|2
|0.2
|Депуатр Лоран
|2
|0.2
|Де Сар Жюльен
|2 (1)
|0.2
|Безус Роман
|1
|0.1
|Нгадеу Майкл
|1
|0.1
|Бруно Джанни
|1
|0.1
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.1
|Лемайич Дарко
|1
|0.1
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лат Ричи
|3
|1
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Геркенс Питер
|3
|0
|Фрай Микаэль
|2
|0
|Бенсон Манюэль
|2
|0
|Алмейда Динис
|2
|0
|Верстрате Луи
|2
|0
|Батай Йелле
|2
|0
|Арун Фарис
|1
|0
|Наингголан Раджа
|1
|0
|Сек Абдулай
|1
|0
|Фишер Виктор
|1
|0
|Миёши Коджи
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Винс Сэмюэл
|1
|0
|Сусси Абдерахман
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|Нгадеу Майкл
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Болат Синан
|1
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 0
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-ом тайме 8
11 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
5%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
3
19%
31-45
4
21%
2
13%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
1
8%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
4
33%
61-75
4
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 0:0
Гент
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0
Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Утрехт - Гент 3:0 Гент - Фейеноорд 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|3.
|Антверпен
|0:0
|10
|5
|3
|2
|19 - 13
|18
|4.
|Эйпен
|9
|5
|2
|2
|18 - 10
|17
|5.
|Генк
|9
|5
|2
|2
|19 - 12
|17
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|14.
|Гент
|0:0
|10
|3
|3
|4
|16 - 12
|12
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Генк
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|Гент
|0:0
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|5.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|8.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|Антверпен
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|5.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Генк
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|0:0
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|11
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1