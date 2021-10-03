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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Антверпен
1:0
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
20' Желтая карточка
Батай Йелле
33' Красная карточка
Чакветадзе Георгий
54' Желтая карточка
Самуаз Матисс
1:0
78' Гол
Фрай Микаэль
90' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
90'+5
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
61
Алмейда
Динис
24
Дессолей
Дорьян
2
Де
Лат
Ричи
19
Миёши
Коджи
4
Наингголан
Раджа
6
Верстрате
Биргер
7
Фишер
Виктор
16
Геркенс
Питер
99
Фрай
Микаэль
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
18
Самуаз
Матисс
13
Де
Сар
Жюльен
24
Кумс
Свен
25
Фортуна
Нуриу
8
Вадис
Оджиджа-Офоэ
29
Депуатр
Лоран
10
Чакветадзе
Георгий
Антверпен
4-4-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Антверпен
Гент

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
3:2
ПОЗЧТ
1:2
ПОЗЧТ
1:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Микаэль 12 (1) 1.2
Бенсон Манюэль 2 0.2
Фишер Виктор 1 0.1
Геркенс Питер 1 0.1
Де Лат Ричи 1 0.1
Верстрате Биргер 1 0.1
Миёши Коджи 1 0.1
Бута 0 0
Батай Йелле 0 0
Саматта Мбвана 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастро-Монтес Алессио 2 0.2
Тиссудали Тарик 2 0.2
Фортуна Нуриу 2 0.2
Депуатр Лоран 2 0.2
Де Сар Жюльен 2 (1) 0.2
Безус Роман 1 0.1
Нгадеу Майкл 1 0.1
Бруно Джанни 1 0.1
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.1
Лемайич Дарко 1 0.1
Чакветадзе Георгий 0 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лат Ричи 3 1
Верстрате Биргер 4 0
Геркенс Питер 3 0
Фрай Микаэль 2 0
Бенсон Манюэль 2 0
Алмейда Динис 2 0
Верстрате Луи 2 0
Батай Йелле 2 0
Арун Фарис 1 0
Наингголан Раджа 1 0
Сек Абдулай 1 0
Фишер Виктор 1 0
Миёши Коджи 1 0
Бута 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Винс Сэмюэл 1 0
Сусси Абдерахман 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кумс Свен 3 0
Де Сар Жюльен 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 2 0
Нгадеу Майкл 2 0
Овусу Элиша 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Болат Синан 1 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0
Годо Бруно 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Опери Кристофер 1 0
Самуаз Матисс 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-ом тайме 2
4 Во 2-ом тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-ом тайме 2
5 Во 2-ом тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
3
25%
4
29%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

20
16
8 В 1-ом тайме 8
12 Во 2-ом тайме 8
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
5%
3
19%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
5
25%
3
19%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
5
25%
4
25%
61-75
3
15%
2
13%
76-90

Пропущено

13
13
3 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
8%
4
31%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
2
15%
4
31%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Антверпен - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Антверпен - Генк 4:2 Антверпен - Серен Юнайтед 2:1
Олимпиакос - Антверпен 2:1 Эйпен - Антверпен 0:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 Антверпен - Омония 2:0 Омония - Антверпен 4:2 Шарлеруа - Антверпен 1:1 Стандард - Антверпен 2:5 Антверпен - Кортрейк 0:1 Мехелен - Антверпен 3:2 Антверпен - Монако 0:0 Антверпен - АЕК 0:2 Антверпен - Утрехт 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:0 Генк - Антверпен 4:0 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Брюгге 0:0
Гент
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0
Флора Таллин - Гент 0:1 Гент - Шарлеруа 2:3 Гент - Брюгге 6:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0 Гент - Мехелен 2:0 РФШ Рига - Гент 0:1 Остенде - Гент 1:0 Гент - РФШ Рига 2:2 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Волеренга - Гент 2:0 Синт-Трейден - Гент 2:1 Гент - Волеренга 4:0 Спарта Роттердам - Гент 3:3 Утрехт - Гент 3:0 Гент - Фейеноорд 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 6 2 2 20 - 13 20
2. Брюгге 10 5 4 1 18 - 13 19
3. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
4. Эйпен 0:0 10 5 3 2 18 - 10 18
5. Генк 0:0 10 5 3 2 19 - 12 18
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 10 4 0 6 13 - 17 12
14. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
15. Зульте-Варегем 10 2 3 5 15 - 23 9
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Генк 0:0 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
5. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
9. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
11. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 0:0 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Генк 0:0 5 2 2 1 7 - 7 8
9. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 33'
    УДАЛЕНИЕ! - Чакветадзе Георгий увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    20'
    Батай Йелле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Антверпен 1:0 Гент онлайн




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