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  4. Первый дивизион А 2021-2022

Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Эйпен
2:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Генк
0'
0:1
11' Гол
Торстведт Кристиан
1:1
16' Пенальти
Превляк Смаил
24' Желтая карточка
Эйтинг Карел
26' Желтая карточка
Нуху Айзек
47' Желтая карточка
Ламбер Борис
59' Красная карточка
Амат Хорди
1:2
71' Гол
Угбо Ике
2:2
86' Гол
Превляк Смаил
90'+1
30
Химмельман
Робин
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
35
Ламбер
Борис
32
Бек
Андреас
39
Каембе
Эдо
8
Петерс
Стеф
26
Колс
Йенс
11
Н'Дри
Конан
29
Нуху
Айзек
9
Превляк
Смаил
26
Вандервоордт
Маартен
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
33
Лукуми
Джон
5
Артеага
Херардо
20
Эйтинг
Карел
42
Торстведт
Кристиан
8
Хейнен
Бриан
7
Ито
Дзюнъя
21
Угбо
Ике
11
Ндайишимий
Майк
Эйпен
3-5-2
Генк
4-3-3

История личных встреч

Эйпен
Генк

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

15 матчей

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
2:0
ПДА
1:4
ПДА
4:0
ПДА
2:1
ПДА
2:0
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ЛППОЗПВЛЕ
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 4 (1) 0.4
Каембе Эдо 3 0.3
Агбаду Эммануэль 3 0.3
Нгой Жульен 2 0.2
Петерс Стеф 1 0.1
Эрис Жонатан 1 0.1
Ламбер Борис 1 0.1
Н'Дри Конан 1 0.1
Бек Андреас 1 0.1
Колс Йенс 1 0.1
Эмбало Карлос 1 0.1
Коне Мамаду 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 9 (3) 0.9
Бонгонда Тео 4 0.4
Торстведт Кристиан 2 0.2
Угбо Ике 2 0.2
Ито Дзюнъя 1 0.1
Хейнен Бриан 1 0.1
Пейнтсил Джозеф 1 0.1
Муньос Даниэль 1 0.1
Ндайишимий Майк 0 0
Дессерс Сириль 0 0
Артеага Херардо 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Пресиадо Анхело 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Агбаду Эммануэль 5 0
Превляк Смаил 4 0
Бек Андреас 3 0
Ламбер Борис 3 0
Нуху Айзек 3 0
Амат Хорди 1 1
Петерс Стеф 2 0
Деом Жером 2 0
Каембе Эдо 2 0
Н'Дри Конан 2 0
Эрис Жонатан 1 0
Колс Йенс 1 0
Коне Мамаду 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейнен Бриан 3 0
Муньос Даниэль 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Артеага Херардо 2 0
Лукуми Джон 2 0
Ито Дзюнъя 1 0
Онуачу Пол 1 0
Пейнтсил Джозеф 1 0
Торстведт Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
12
4 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
3
25%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

17
19
6 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 13
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
7
37%
76-90

Пропущено

11
12
3 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 Эйпен - Гент 1:0
Генк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2
Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 Генк - Гронинген 1:1 Генк - Эйпен 2:0 Брюгге - Генк 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Антверпен 10 6 2 2 20 - 13 20
2. Брюгге 10 5 4 1 18 - 13 19
3. Унион Сент-Жиллуаз 10 6 1 3 20 - 9 19
4. Генк 2:2 10 5 3 2 21 - 14 18
5. Эйпен 2:2 10 5 3 2 20 - 12 18
6. Андерлехт 10 4 4 2 19 - 12 16
7. Мехелен 10 5 1 4 18 - 19 16
8. Кортрейк 10 4 3 3 14 - 12 15
9. Шарлеруа 10 3 5 2 17 - 13 14
10. Остенде 10 4 2 4 14 - 18 14
11. Синт-Трейден 10 4 2 4 10 - 12 14
12. Стандард 10 4 1 5 10 - 17 13
13. Серен Юнайтед 10 4 0 6 13 - 17 12
14. Гент 10 3 2 5 16 - 13 11
15. Зульте-Варегем 10 2 3 5 15 - 23 9
16. АХ Лёвен 10 1 6 3 9 - 17 9
17. Серкль Брюгге 10 2 2 6 12 - 16 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 0 2 8 7 - 23 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 5 4 0 1 12 - 7 12
2. Антверпен 5 3 1 1 9 - 6 10
3. Генк 2:2 5 3 1 1 12 - 5 10
4. Гент 5 3 1 1 14 - 7 10
5. Серен Юнайтед 5 3 0 2 10 - 6 9
6. Брюгге 5 2 3 0 10 - 6 9
7. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Андерлехт 5 2 2 1 13 - 7 8
9. Кортрейк 5 2 2 1 8 - 6 8
10. Остенде 5 2 1 2 6 - 8 7
11. АХ Лёвен 5 1 3 1 5 - 7 6
12. Шарлеруа 5 1 2 2 6 - 6 5
13. Эйпен 2:2 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Синт-Трейден 5 1 1 3 5 - 9 4
15. Стандард 5 1 1 3 5 - 9 4
16. Зульте-Варегем 5 0 2 3 7 - 14 2
17. Серкль Брюгге 5 0 1 4 3 - 9 1
18. Беерсхот-Вильрейк 5 0 0 5 0 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эйпен 2:2 5 4 1 0 14 - 5 13
2. Антверпен 5 3 1 1 11 - 7 10
3. Синт-Трейден 5 3 1 1 5 - 3 10
4. Брюгге 5 3 1 1 8 - 7 10
5. Унион Сент-Жиллуаз 5 3 1 1 11 - 5 10
6. Стандард 5 3 0 2 5 - 8 9
7. Шарлеруа 5 2 3 0 11 - 7 9
8. Генк 2:2 5 2 2 1 9 - 9 8
9. Андерлехт 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Серкль Брюгге 5 2 1 2 9 - 7 7
11. Кортрейк 5 2 1 2 6 - 6 7
12. Зульте-Варегем 5 2 1 2 8 - 9 7
13. Остенде 5 2 1 2 8 - 10 7
14. Мехелен 5 1 1 3 6 - 12 4
15. Серен Юнайтед 5 1 0 4 3 - 11 3
16. АХ Лёвен 5 0 3 2 4 - 10 3
17. Беерсхот-Вильрейк 5 0 2 3 7 - 13 2
18. Гент 5 0 1 4 2 - 6 1

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Антверпен Фрай Микаэль 12 1 1
2. Генк Онуачу Пол 9 3 0
3. Зульте-Варегем Воссен Йелле 8 1 0
4. Унион Сент-Жиллуаз Deniz Undav 7 0 5
5. Унион Сент-Жиллуаз Ванзейр Данте 7 0 3
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Беерсхот-Вильрейк Де Смет Тибо 5 2
2. Кортрейк Ружо Лукас 5 0
3. Синт-Трейден Лавале Димитри 5 0
4. Эйпен Агбаду Эммануэль 5 0
5. Антверпен Де Лат Ричи 3 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Нуху Айзек получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Эйтинг Карел получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Превляк Смаил из команды Эйпен забивает с точки!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Торстведт Кристиан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эйпен
Ничья
Генк
7.68
8.57
1.91
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эйпен 2:2 Генк онлайн




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