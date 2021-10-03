Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
Эйпен
2:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: Kehrwegstadion
Генк
0:1
11' ГолТорстведт Кристиан
1:1
16' ПенальтиПревляк Смаил
24' Желтая карточкаЭйтинг Карел
26' Желтая карточкаНуху Айзек
47' Желтая карточкаЛамбер Борис
59' Красная карточкаАмат Хорди
1:2
71' ГолУгбо Ике
2:2
86' ГолПревляк Смаил
28
Эрис
Жонатан
35
Ламбер
Борис
32
Бек
Андреас
39
Каембе
Эдо
26
Колс
Йенс
11
Н'Дри
Конан
29
Нуху
Айзек
33
Лукуми
Джон
20
Эйтинг
Карел
21
Угбо
Ике
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
-
35 Ламбер БорисЗащитник
-
32 Бек АндреасПолузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
-
29 Нуху АйзекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Руфоссе ТомВратарь
-
24 Гнака СиласЗащитник
- Защитник
-
13 Кейта СибириПолузащитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
-
20 Маги ТайрикПолузащитник
-
77 Коне МамадуНападающий
-
Главный тренер: Stefan Kraemer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
-
20 Эйтинг КарелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Угбо ИкеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
11'
0:1
16'
1:1
24'
26'
47'
59'
71'
1:2
72'
83'
86'
2:2
История личных встреч
Эйпен
Генк
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
15 матчей
6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.4
|Каембе Эдо
|3
|0.3
|Агбаду Эммануэль
|3
|0.3
|Нгой Жульен
|2
|0.2
|Петерс Стеф
|1
|0.1
|Эрис Жонатан
|1
|0.1
|Ламбер Борис
|1
|0.1
|Н'Дри Конан
|1
|0.1
|Бек Андреас
|1
|0.1
|Колс Йенс
|1
|0.1
|Эмбало Карлос
|1
|0.1
|Коне Мамаду
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|9 (3)
|0.9
|Бонгонда Тео
|4
|0.4
|Торстведт Кристиан
|2
|0.2
|Угбо Ике
|2
|0.2
|Ито Дзюнъя
|1
|0.1
|Хейнен Бриан
|1
|0.1
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0.1
|Муньос Даниэль
|1
|0.1
|Ндайишимий Майк
|0
|0
|Дессерс Сириль
|0
|0
|Артеага Херардо
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|Превляк Смаил
|4
|0
|Бек Андреас
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Нуху Айзек
|3
|0
|Амат Хорди
|1
|1
|Петерс Стеф
|2
|0
|Деом Жером
|2
|0
|Каембе Эдо
|2
|0
|Н'Дри Конан
|2
|0
|Эрис Жонатан
|1
|0
|Колс Йенс
|1
|0
|Коне Мамаду
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейнен Бриан
|3
|0
|Муньос Даниэль
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Артеага Херардо
|2
|0
|Лукуми Джон
|2
|0
|Ито Дзюнъя
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-ом тайме 1
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Пропущено
6
7
1 В 1-ом тайме 5
5 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
12
4 В 1-ом тайме 5
10 Во 2-ом тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
2
14%
2
17%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
6
43%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
Забито
17
19
6 В 1-ом тайме 6
11 Во 2-ом тайме 13
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
3
18%
4
21%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
7
37%
76-90
Пропущено
11
12
3 В 1-ом тайме 6
8 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
4
36%
1
8%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Эйпен - Антверпен 0:1 Эйпен - Серен Юнайтед 1:2
АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Эйпен - Синт-Трейден 2:1 Мехелен - Эйпен 1:3 Эйпен - Андерлехт 1:1 Брюгге - Эйпен 2:2 Синт-Трейден - Эйпен 1:1 Моленбек - Эйпен 0:1 Генк - Эйпен 2:0 Эйпен - Серен Юнайтед 2:1 Шарлеруа - Эйпен 2:3 Эйпен - Стандард 0:4 Зульте-Варегем - Эйпен 2:1 Эйпен - Кортрейк 2:0 Эйпен - Стандард 0:1 Эйпен - АХ Лёвен 3:3 Эйпен - Гент 1:0
Генк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Генк - Динамо Загреб 0:3 Генк - Серен Юнайтед 3:0 Антверпен - Генк 4:2 Синт-Трейден - Генк 1:2
Рапид Вена - Генк 0:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Генк - Андерлехт 1:0 Генк - АХ Лёвен 4:0 Шахтёр Донецк - Генк 2:1 Кортрейк - Генк 1:2 Генк - Шахтёр Донецк 1:2 Генк - Остенде 3:4 Генк - Моленбек 1:3 Стандард - Генк 1:1 Генк - Маастрихт 5:2 Брюгге - Генк 3:2 Генк - АЗ Алкмаар 1:1 Генк - Гронинген 1:1 Генк - Эйпен 2:0 Брюгге - Генк 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|20 - 13
|20
|2.
|Брюгге
|10
|5
|4
|1
|18 - 13
|19
|3.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|6
|1
|3
|20 - 9
|19
|4.
|Генк
|2:2
|10
|5
|3
|2
|21 - 14
|18
|5.
|Эйпен
|2:2
|10
|5
|3
|2
|20 - 12
|18
|6.
|Андерлехт
|10
|4
|4
|2
|19 - 12
|16
|7.
|Мехелен
|10
|5
|1
|4
|18 - 19
|16
|8.
|Кортрейк
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|9.
|Шарлеруа
|10
|3
|5
|2
|17 - 13
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|2
|4
|14 - 18
|14
|11.
|Синт-Трейден
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|12.
|Стандард
|10
|4
|1
|5
|10 - 17
|13
|13.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|0
|6
|13 - 17
|12
|14.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|16 - 13
|11
|15.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|16.
|АХ Лёвен
|10
|1
|6
|3
|9 - 17
|9
|17.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|12 - 16
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|0
|2
|8
|7 - 23
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|5
|4
|0
|1
|12 - 7
|12
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|3.
|Генк
|2:2
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|Гент
|5
|3
|1
|1
|14 - 7
|10
|5.
|Серен Юнайтед
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|6.
|Брюгге
|5
|2
|3
|0
|10 - 6
|9
|7.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|13 - 7
|8
|9.
|Кортрейк
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|АХ Лёвен
|5
|1
|3
|1
|5 - 7
|6
|12.
|Шарлеруа
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|13.
|Эйпен
|2:2
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Синт-Трейден
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|15.
|Стандард
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|16.
|Зульте-Варегем
|5
|0
|2
|3
|7 - 14
|2
|17.
|Серкль Брюгге
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|0
|5
|0 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эйпен
|2:2
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Антверпен
|5
|3
|1
|1
|11 - 7
|10
|3.
|Синт-Трейден
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Брюгге
|5
|3
|1
|1
|8 - 7
|10
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|6.
|Стандард
|5
|3
|0
|2
|5 - 8
|9
|7.
|Шарлеруа
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Генк
|2:2
|5
|2
|2
|1
|9 - 9
|8
|9.
|Андерлехт
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|10.
|Серкль Брюгге
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|11.
|Кортрейк
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Зульте-Варегем
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Остенде
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|14.
|Мехелен
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|15.
|Серен Юнайтед
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|16.
|АХ Лёвен
|5
|0
|3
|2
|4 - 10
|3
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|18.
|Гент
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Антверпен
|Фрай Микаэль
|12
|1
|1
|2.
|Генк
|Онуачу Пол
|9
|3
|0
|3.
|Зульте-Варегем
|Воссен Йелле
|8
|1
|0
|4.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Deniz Undav
|7
|0
|5
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванзейр Данте
|7
|0
|3
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Беерсхот-Вильрейк
|Де Смет Тибо
|5
|2
|2.
|Кортрейк
|Ружо Лукас
|5
|0
|3.
|Синт-Трейден
|Лавале Димитри
|5
|0
|4.
|Эйпен
|Агбаду Эммануэль
|5
|0
|5.
|Антверпен
|Де Лат Ричи
|3
|1