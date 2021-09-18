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Бразилия: Серия A 2021

2021
Шапекоэнсе
0:2
Второй тайм: 47'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
4' Желтая карточка
Каррейро Патрик
0:1
10' Гол
Вейга Рафаэль
0:2
28' Гол
Адриано Луис
41' Желтая карточка
Anderson Leite
47'
1
Keiller
2
Matheus
Ribeiro
4
Каду
Рикардо
II
55
Иордания
6
Gabriel
Dal
Toe
Busanello
8
Алан
Сантос
17
Mike
I
26
Anderson
Leite
88
Деннер
7
Bruno
Silva3
77
Перотти
Педро
21
Перейра
Вевертон
2
Роша
Маркос
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Joaquin
Piquerez
30
Мело
Фелипе
5
Каррейро
Патрик
11
Уэсли
Лопес
23
Вейга
Рафаэль
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
Шапекоэнсе
4-1-4-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Шапекоэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anselmo I 4 (2) 0.19
2. Перотти Педро 3 0.14
3. Ignacio2 2 0.1
4. Жеуванио 2 0.1
5. Раванелли Феррейра 1 (1) 0.05
6. Mike I 1 0.05
7. Kaio Nunes 1 0.05
8. Gabriel Dal Toe Busanello 1 0.05
9. Anderson Leite 1 0.05
10. Derlan 1 0.05
11. Иордания 0 0
12. Лима Северино 0 0
13. Bruno Silva3 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Брено 5 0.25
2. Вейга Рафаэль 4 0.2
3. Виллиан Сикейра 4 0.2
4. Скарпа Густаво 3 0.15
5. Уэсли Лопес 3 0.15
6. Дейверсон Силва 2 0.1
7. Адриано Луис 2 0.1
8. Данило 1 0.05
9. Гомес Густаво 1 0.05
10. Луан Гарсия IV 1 0.05
11. Рони III 1 0.05
12. Менино Габриэль 1 0.05
13. Луис Виктор 0 0
14. Данило Барбоза 0 0
15. Dudu X 0 0
16. Винья Матиас 0 0
17. Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Шапекоэнсе
# Игрок      
1. Anselmo I 6 0
2. Derlan 5 0
3. Раванелли Феррейра 3 0
4. Anderson Leite 3 0
5. Каду Рикардо II 1 1
6. Bruno Silva3 1 1
7. Деннер 2 0
8. Лима Северино 2 0
9. Жеуванио 2 0
10. Мойзес 2 0
11. Fernandinho IX 2 0
12. Gabriel Dal Toe Busanello 2 0
13. Гуэдеш Элдер 1 0
14. Ronei 1 0
15. Esekel Kriado II 1 0
16. Keiller 1 0
17. Ignacio2 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
# Игрок      
1. Каррейро Патрик 6 1
2. Мело Фелипе 4 0
3. Уэсли Лопес 4 0
4. Рафаэл Жозе 2 1
5. Роша Маркос 3 0
6. Данило 3 0
7. Жаилсон Марселино 3 0
8. Лопес Брено 3 0
9. Renan Victor 3 0
10. Луис Виктор 1 1
11. Кушчевич Бенхамин 1 1
12. Дейверсон Силва 2 0
13. Менино Габриэль 2 0
14. Гомес Густаво 1 0
15. Майке Роша 1 0
16. Скарпа Густаво 1 0
17. Вейга Рафаэль 1 0
18. Винья Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шапекоэнсе 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 17.65% (3) 35.29% (6)
 Палмейрас Сан-Паулу 26.92% (7) 15.38% (4) 15.38% (4) 0 11.54% (3) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =7 -12
Брагантино 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Гремио 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +13 =2 -5
Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу
Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу

Последние игры между собой

Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Палмейрас Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Шапекоэнсе 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Серия A
Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Шапекоэнсе Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Шапекоэнсе 5:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 19 13 3 3 29 - 13 42
2. Палмейрас Сан-Паулу 2:0 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 20 9 6 5 29 - 22 33
5. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
6. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
7. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
8. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
9. Интернасьонал Порту Алегре 19 6 8 5 23 - 22 26
10. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
11. Сеара 19 5 9 5 19 - 21 24
12. Атлетико Паранаэнсе 19 7 3 9 23 - 23 24
13. Сантос 20 5 8 7 20 - 25 23
14. Жувентуде 20 5 8 7 17 - 23 23
15. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
16. Байя 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 20 3 8 9 8 - 15 17
20. Шапекоэнсе 0:2 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 2:0 11 7 1 3 20 - 16 22
2. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
3. Атлетико Минейро 8 6 1 1 16 - 5 19
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
8. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
9. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
10. Атлетико Паранаэнсе 9 4 3 2 12 - 10 15
11. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
12. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 0:2 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 2:0 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 10 2 4 4 6 - 9 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 9 1 5 3 7 - 10 8
16. Шапекоэнсе 0:2 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
3. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
4. Байя Gilberto IV 8 1 1
5. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 7 2 5
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Андерсон Лейте получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Адриано Луис бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Вейга Рафаэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    4'
    Патрик Каррейро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шапекоэнсе
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
65.00
4.00
1.63
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шапекоэнсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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