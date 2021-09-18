Бразилия: Серия A 2021
Шапекоэнсе
0:2
Второй тайм: 47'
Палмейрас Сан-Паулу
4' Желтая карточкаКаррейро Патрик
0:1
10' ГолВейга Рафаэль
0:2
28' ГолАдриано Луис
41' Желтая карточкаAnderson Leite
1
Keiller
55
Иордания
17
Mike
I
88
Деннер
30
Мело
Фелипе
11
Уэсли
Лопес
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 ИорданияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Mike IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 ДеннерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 LaercioЗащитник
-
5 МойзесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 ФогиньоПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Паулу ЖоауНападающий
-
50 ЖеуваниоНападающий
-
34 Derlan
-
-
16 Leo Gomes
-
96 Kaio Nunes
-
Главный тренер: Pintado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
10'
0:1
28'
0:2
41'
46'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anselmo I
|4 (2)
|0.19
|2.
|Перотти Педро
|3
|0.14
|3.
|Ignacio2
|2
|0.1
|4.
|Жеуванио
|2
|0.1
|5.
|Раванелли Феррейра
|1 (1)
|0.05
|6.
|Mike I
|1
|0.05
|7.
|Kaio Nunes
|1
|0.05
|8.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|1
|0.05
|9.
|Anderson Leite
|1
|0.05
|10.
|Derlan
|1
|0.05
|11.
|Иордания
|0
|0
|12.
|Лима Северино
|0
|0
|13.
|Bruno Silva3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лопес Брено
|5
|0.25
|2.
|Вейга Рафаэль
|4
|0.2
|3.
|Виллиан Сикейра
|4
|0.2
|4.
|Скарпа Густаво
|3
|0.15
|5.
|Уэсли Лопес
|3
|0.15
|6.
|Дейверсон Силва
|2
|0.1
|7.
|Адриано Луис
|2
|0.1
|8.
|Данило
|1
|0.05
|9.
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|10.
|Луан Гарсия IV
|1
|0.05
|11.
|Рони III
|1
|0.05
|12.
|Менино Габриэль
|1
|0.05
|13.
|Луис Виктор
|0
|0
|14.
|Данило Барбоза
|0
|0
|15.
|Dudu X
|0
|0
|16.
|Винья Матиас
|0
|0
|17.
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Anselmo I
|6
|0
|2.
|Derlan
|5
|0
|3.
|Раванелли Феррейра
|3
|0
|4.
|Anderson Leite
|3
|0
|5.
|Каду Рикардо II
|1
|1
|6.
|Bruno Silva3
|1
|1
|7.
|Деннер
|2
|0
|8.
|Лима Северино
|2
|0
|9.
|Жеуванио
|2
|0
|10.
|Мойзес
|2
|0
|11.
|Fernandinho IX
|2
|0
|12.
|Gabriel Dal Toe Busanello
|2
|0
|13.
|Гуэдеш Элдер
|1
|0
|14.
|Ronei
|1
|0
|15.
|Esekel Kriado II
|1
|0
|16.
|Keiller
|1
|0
|17.
|Ignacio2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каррейро Патрик
|6
|1
|2.
|Мело Фелипе
|4
|0
|3.
|Уэсли Лопес
|4
|0
|4.
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|5.
|Роша Маркос
|3
|0
|6.
|Данило
|3
|0
|7.
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|8.
|Лопес Брено
|3
|0
|9.
|Renan Victor
|3
|0
|10.
|Луис Виктор
|1
|1
|11.
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|12.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|13.
|Менино Габриэль
|2
|0
|14.
|Гомес Густаво
|1
|0
|15.
|Майке Роша
|1
|0
|16.
|Скарпа Густаво
|1
|0
|17.
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|18.
|Винья Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шапекоэнсе
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|35.29% (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|26.92% (7)
|15.38% (4)
|15.38% (4)
|0
|11.54% (3)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Шапекоэнсе Последние 20 матчей: +1 =7 -12Брагантино 1:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Флуминенсе Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Шапекоэнсе
Шапекоэнсе 1:1 Америка Минейро Гремио 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Сантос Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 2:3 Куяба Фламенго 2:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Шапекоэнсе 0:2 Байя Форталеза 3:2 Шапекоэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 1:2 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Минейро 1:1 Шапекоэнсе Сан-Паулу 1:1 Шапекоэнсе Шапекоэнсе 0:0 Сеара АБК 3:0 Шапекоэнсе Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Шапекоэнсе
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +13 =2 -5Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу
Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Америка Минейро Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу
Последние игры между собой
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Палмейрас Сан-Паулу: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Шапекоэнсе Серия A Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:0 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Шапекоэнсе Серия A Шапекоэнсе 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Шапекоэнсе 5:1 Палмейрас Сан-Паулу Серия A Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Шапекоэнсе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|19
|13
|3
|3
|29 - 13
|42
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:0
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|19
|8
|8
|3
|30 - 21
|32
|6.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|7.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|8.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|11.
|Сеара
|19
|5
|9
|5
|19 - 21
|24
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|19
|7
|3
|9
|23 - 23
|24
|13.
|Сантос
|20
|5
|8
|7
|20 - 25
|23
|14.
|Жувентуде
|20
|5
|8
|7
|17 - 23
|23
|15.
|Сан-Паулу
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|16.
|Байя
|20
|6
|4
|10
|24 - 32
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|20
|3
|8
|9
|8 - 15
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|0:2
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:0
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|2.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|3.
|Атлетико Минейро
|8
|6
|1
|1
|16 - 5
|19
|4.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|5.
|Сеара
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|6.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|7.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|8.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|9.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|11.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|12.
|Байя
|10
|4
|1
|5
|14 - 16
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|0:2
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|9
|6
|2
|1
|15 - 7
|20
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|2:0
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|10
|2
|4
|4
|6 - 9
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|9
|1
|5
|3
|7 - 10
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|0:2
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|18.
|Сантос
|9
|1
|3
|5
|9 - 16
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|3.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|4.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
|5.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|7
|2
|5
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|6
|1