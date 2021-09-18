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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Второй тайм: 47'
Жувентуде
0'
22' Красная карточка
Рафаэль Форстер
45' Желтая карточка
Nicolas Vichiatto
47'
1
Дос
Сантос
Адербар
27
Ivaldo
37
Lucas
Fasson
8
Nicolas
Vichiatto
5
Марсиньо
Силва
26
Erick2
88
Christian
Cardoso
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
17
Bissoli
32
Douglas
Friedrich
88
Мичел
Маседо
3
Juan
Quintero
II
34
Vitor
Mendes
12
Рафаэль
Форстер
78
Dawhan
16
Jadson
III
7
Capixaba1
99
Guilherme
Castilho
11
Paulo1
9
Ricardo
Bueno
Атлетико Паранаэнсе
3-4-2-1
Жувентуде
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Terans 4 0.2
2. Nascimento Leite Matheus3 3 0.15
3. Nikao 3 (1) 0.15
4. Витиньо Витор V 2 0.1
5. Jadson I 2 0.1
6. Thiago Heleno 1 0.05
7. Фернандо Матос 1 0.05
8. Carlos Eduardo III 1 0.05
9. Renato Kayzer 1 0.05
10. Ivaldo 1 0.05
11. Bissoli 1 0.05
12. Khellven 1 0.05
13. Christian Cardoso 1 0.05
14. Richard Almeida de Oliveira2 1 0.05
15. Марсиньо Силва 0 0
16. Abner2 0 0
17. Энрике Педру II 0 0
18. Лео Ситтадини 0 0
Жувентуде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Matheus Peixoto 7 (2) 0.33
2. Ricardo Bueno 3 0.14
3. Wagner V 2 0.1
4. Paulo1 2 0.1
5. Wescley V 1 0.05
6. Guilherme Castilho 1 0.05
7. Энрике Пауло 0 0
8. Marcos Vinicios 0 0
9. Виллиам Матеус 0 0
10. Capixaba1 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Nascimento Leite Matheus3 5 0
2. Thiago Heleno 3 1
3. Richard Almeida de Oliveira2 3 1
4. Nikao 3 0
5. Christian Cardoso 3 0
6. Витиньо Витор V 3 0
7. Лео Ситтадини 2 0
8. Renato Kayzer 2 0
9. Erick2 2 0
10. Abner2 2 0
11. Марсиньо Силва 0 1
12. David Terans 1 0
13. Carlos Eduardo III 1 0
14. Nicolas Vichiatto 1 0
15. Ivaldo 1 0
16. Khellven 1 0
17. Альварадо Джейми 1 0
18. Bento Krepski 1 0
Жувентуде
# Игрок      
1. Guilherme Castilho 5 2
2. Vitor Mendes 6 0
3. Рафаэль Форстер 3 1
4. Виллиам Матеус 3 0
5. Elton I 3 0
6. Matheus Jesus 3 0
7. Paulo1 3 0
8. Capixaba1 3 0
9. Marcos Vinicios 3 0
10. Энрике Пауло 2 0
11. Marcelo Carne 2 0
12. Wescley V 2 0
13. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
14. Dawhan 2 0
15. Мичел Маседо 1 0
16. Ricardo Bueno 1 0
17. Jadson III 1 0
18. Wagner V 1 0
19. Matheus Peixoto 1 0
20. Fernando Pacheco2 1 0
21. Alyson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 8.7% (2) 8.7% (2) 34.78% (8) 8.7% (2) 21.74% (5) 17.39% (4)
 Жувентуде 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино
Жувентуде Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Жувентуде 1:2 Куяба Коринтианс 1:1 Жувентуде Флуминенсе 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:1 Сан-Паулу
Жувентуде 1:1 Форталеза Брагантино 1:2 Жувентуде Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Жувентуде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Серия A Жувентуде 0:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 20 14 3 3 31 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 20 9 6 5 29 - 22 33
5. Брагантино 19 8 8 3 30 - 21 32
6. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
7. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
8. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
9. Интернасьонал Порту Алегре 19 6 8 5 23 - 22 26
10. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
11. Атлетико Паранаэнсе 0:0 20 7 4 9 23 - 23 25
12. Сеара 19 5 9 5 19 - 21 24
13. Жувентуде 0:0 21 5 9 7 17 - 23 24
14. Сантос 20 5 8 7 20 - 25 23
15. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
16. Байя 20 6 4 10 24 - 32 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 0:2 21 3 8 10 8 - 17 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 9 7 1 1 18 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
5. Сеара 9 5 3 1 14 - 8 18
6. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
7. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 4 4 2 12 - 10 16
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 0:0 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
12. Байя 10 4 1 5 14 - 16 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 0:2 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 2:0 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 9 6 2 1 15 - 7 20
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 0:2 11 2 4 5 6 - 11 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 0:0 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 0:0 10 1 6 3 7 - 10 9
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
18. Сантос 9 1 3 5 9 - 16 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
3. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
4. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
5. Байя Gilberto IV 8 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Николас Вичиатто получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Капишаба уходит с поля. Алисон выходит вместо него
  • Желтая карточка
    22'
    УДАЛЕНИЕ! - Рафаэль Форстер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Жувентуде
2.12
3.12
4.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 0:0 Жувентуде онлайн




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