Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Жувентуде
22' Красная карточкаРафаэль Форстер
45' Желтая карточкаNicolas Vichiatto
0:1
56' ПенальтиRicardo Bueno
59' Желтая карточкаDouglas Friedrich
60' Желтая карточкаNikao
1:1
63' ПенальтиBissoli
64' Желтая карточкаErick2
2:1
71' ГолRenato Kayzer
79' Желтая карточкаBissoli
84' Желтая карточкаIvaldo
27
Ivaldo
37
Lucas
Fasson
26
Erick2
16
Abner2
11
Nikao
80
David
Terans
17
Bissoli
88
Мичел
Маседо
34
Vitor
Mendes
78
Dawhan
16
Jadson
III
11
Paulo1
- Основной состав
- Вратарь
-
27 IvaldoЗащитник
-
37 Lucas FassonЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Abner2Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
-
80 David TeransПолузащитник
-
17 BissoliНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
13 Khellven
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
- Вратарь
-
88 Мичел МаседоЗащитник
- Защитник
-
34 Vitor MendesЗащитник
- Защитник
-
78 DawhanПолузащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Paulo1Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
53 ДидиЗащитник
-
96 Энрике ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 RobersonНападающий
-
33 Alyson1
-
-
10 Wescley V
-
-
-
-
Главный тренер: Marquinhos Santos
Ход матча
22'
56'
0:1
60'
63'
1:1
64'
70'
71'
2:1
79'
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Terans
|4
|0.2
|2.
|Nascimento Leite Matheus3
|3
|0.15
|3.
|Nikao
|3 (1)
|0.15
|4.
|Витиньо Витор V
|2
|0.1
|5.
|Jadson I
|2
|0.1
|6.
|Renato Kayzer
|2
|0.1
|7.
|Bissoli
|2 (1)
|0.1
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.05
|9.
|Фернандо Матос
|1
|0.05
|10.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.05
|11.
|Ivaldo
|1
|0.05
|12.
|Khellven
|1
|0.05
|13.
|Christian Cardoso
|1
|0.05
|14.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0.05
|15.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|16.
|Abner2
|0
|0
|17.
|Энрике Педру II
|0
|0
|18.
|Лео Ситтадини
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Matheus Peixoto
|7 (2)
|0.33
|2.
|Ricardo Bueno
|4 (1)
|0.19
|3.
|Wagner V
|2
|0.1
|4.
|Paulo1
|2
|0.1
|5.
|Wescley V
|1
|0.05
|6.
|Guilherme Castilho
|1
|0.05
|7.
|Энрике Пауло
|0
|0
|8.
|Marcos Vinicios
|0
|0
|9.
|Виллиам Матеус
|0
|0
|10.
|Capixaba1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|5
|0
|2.
|Thiago Heleno
|3
|1
|3.
|Richard Almeida de Oliveira2
|3
|1
|4.
|Nikao
|4
|0
|5.
|Christian Cardoso
|3
|0
|6.
|Erick2
|3
|0
|7.
|Витиньо Витор V
|3
|0
|8.
|Лео Ситтадини
|2
|0
|9.
|Renato Kayzer
|2
|0
|10.
|Ivaldo
|2
|0
|11.
|Abner2
|2
|0
|12.
|Марсиньо Силва
|0
|1
|13.
|David Terans
|1
|0
|14.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|15.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|16.
|Bissoli
|1
|0
|17.
|Khellven
|1
|0
|18.
|Альварадо Джейми
|1
|0
|19.
|Bento Krepski
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Guilherme Castilho
|5
|2
|2.
|Vitor Mendes
|6
|0
|3.
|Рафаэль Форстер
|3
|1
|4.
|Виллиам Матеус
|3
|0
|5.
|Elton I
|3
|0
|6.
|Matheus Jesus
|3
|0
|7.
|Paulo1
|3
|0
|8.
|Capixaba1
|3
|0
|9.
|Marcos Vinicios
|3
|0
|10.
|Энрике Пауло
|2
|0
|11.
|Marcelo Carne
|2
|0
|12.
|Wescley V
|2
|0
|13.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|14.
|Dawhan
|2
|0
|15.
|Мичел Маседо
|1
|0
|16.
|Ricardo Bueno
|1
|0
|17.
|Douglas Friedrich
|1
|0
|18.
|Jadson III
|1
|0
|19.
|Wagner V
|1
|0
|20.
|Matheus Peixoto
|1
|0
|21.
|Fernando Pacheco2
|1
|0
|22.
|Alyson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|8% (2)
|8% (2)
|32% (8)
|8% (2)
|28% (7)
|16% (4)
|Жувентуде
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Сантос 0:1 Атлетико Паранаэнсе Америка Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Каскавел 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Каскавел Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Атлетико Паранаэнсе 4:2 ЛДУ Кито Куяба 1:0 Атлетико Паранаэнсе ЛДУ Кито 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 4:1 Америка де Кали Сеара 1:0 Атлетико Паранаэнсе Америка де Кали 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:2 Брагантино
Жувентуде Последние 20 матчей: +5 =8 -7Жувентуде 1:2 Куяба Коринтианс 1:1 Жувентуде Флуминенсе 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:1 Сан-Паулу
Жувентуде 1:1 Форталеза Брагантино 1:2 Жувентуде Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Жувентуде 1:0 Шапекоэнсе Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе Байя 1:0 Жувентуде Сеара 2:0 Жувентуде Жувентуде 2:0 Гремио Жувентуде 1:0 Фламенго Америка Минейро 1:1 Жувентуде Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Жувентуде 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Жувентуде Жувентуде 0:3 Атлетико Паранаэнсе Куяба 2:2 Жувентуде
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Жувентуде: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|14
|3
|3
|32 - 13
|45
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|0:0
|20
|8
|9
|3
|30 - 21
|33
|6.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|7.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|8.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|12.
|Сеара
|0:0
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|13.
|Сантос
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|14.
|Байя
|0:0
|21
|6
|5
|10
|24 - 32
|23
|15.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|16.
|Сан-Паулу
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Сеара
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|0:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Байя
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|0:0
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Сантос
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|0:0
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|4.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|5.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|6
|1