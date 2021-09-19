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Бразилия: Серия A 2021

2021
Атлетико Минейро
3:0
Конец матча
Спорт Ресифи
0'
12' Желтая карточка
Santiago Trellez Viveros
15' Желтая карточка
Аллан Соуза
32' Желтая карточка
Паулиньо Жозе
1:0
35' Гол
Коста Диего
2:0
45' Гол
Халк Живанилдо
83' Желтая карточка
Че Че
90' Желтая карточка
Рафаэл Тьере
3:0
90' Пенальти
Варгас Эдуардо
90'+9
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
15
Сарачо
Федерико
7
Халк
Живанилдо
11
Keno
19
Коста
Диего
1
Mailson2
2
Hayner
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
56
Sander
8
Эрнанес
Лима
77
Marcao
VI
9
Santiago
Trellez
Viveros
97
Henrique
Souza
Ewerthon
III
94
Паулиньо
Жозе
99
Mikael
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Спорт Ресифи
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халк Живанилдо 8 (2) 0.4
2. Саварино Джефферсон 4 0.2
3. Фернандес Игнасио 3 0.15
4. Сарачо Федерико 3 0.15
5. Варгас Эдуардо 2 (2) 0.1
6. Коста Диего 2 0.1
7. Натан Аллан 2 0.1
8. Саша Эдуардо 1 0.05
9. Nathan VI 1 0.05
10. Dylan Borrero 1 0.05
11. Алонсо Хуниор 1 0.05
12. Antonio Neto 1 0.05
13. Jair II 1 0.05
14. Gabriel Paulista XVI 1 0.05
15. Че Че 1 0.05
16. Арана Гильерме 0 0
17. Hyoran 0 0
18. Феррейра Мариано 0 0
19. Маррони 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Филипе 2 (1) 0.1
2. Паулиньо Жозе 1 0.05
3. Santiago Trellez Viveros 1 0.05
4. Marcao VI 1 0.05
5. Sander 1 0.05
6. Mikael 1 0.05
7. Тиаго Невес 1 (1) 0.05
8. Густаво Луис 0 0
9. Patric II 0 0
10. Hayner 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Аллан Соуза 4 1
2. Феррейра Мариано 3 0
3. Арана Гильерме 3 0
4. Jair II 3 0
5. Че Че 3 0
6. Igor Rabello 3 0
7. Варгас Эдуардо 1 1
8. Халк Живанилдо 2 0
9. Саша Эдуардо 2 0
10. Додо Родолфо 2 0
11. Nathan VI 2 0
12. Сарачо Федерико 2 0
13. Маррони 2 0
14. Фернандес Игнасио 1 0
15. Ревер Умберто 1 0
16. Алонсо Хуниор 1 0
17. Antonio Neto 1 0
18. Hyoran 1 0
19. Gabriel Paulista XVI 1 0
20. Dylan Borrero 1 0
21. Matheus Mendes 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Паулиньо Жозе 7 0
2. Густаво Луис 4 0
3. Андре Филипе 4 0
4. Santiago Trellez Viveros 4 0
5. Marcao VI 4 0
6. Рафаэл Тьере 3 0
7. Эрнанес Лима 1 1
8. Тиаго Невес 1 1
9. Jose Welison 2 0
10. Iago Maidana 2 0
11. Hayner 2 0
12. Mailson2 2 0
13. Emaxwell 0 1
14. Everaldo 1 0
15. Да Силва Лусиано 1 0
16. Неилтон Мейра 1 0
17. Ricardinho IV 1 0
18. Luan Polli 1 0
19. Ronaldo II 1 0
20. Жуниор Таварес 1 0
21. Thiago Xavier II 1 0
22. Sander 1 0
23. Betinho2 1 0
24. Marquinhos2 1 0
25. Sabino2 1 0
26. Mikael 1 0
27. Victor Gabriel 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 6.25% (2) 12.5% (4) 18.75% (6) 15.63% (5) 18.75% (6) 28.13% (9)
 Спорт Ресифи 0 0 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Брагантино 1:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу
Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 5:2 Спорт Ресифи Серия A
Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 4:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 3:2 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 0:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 20 14 3 3 32 - 13 45
2. Палмейрас Сан-Паулу 20 12 2 6 32 - 23 38
3. Фламенго 17 11 1 5 35 - 17 34
4. Форталеза 20 9 6 5 29 - 22 33
5. Брагантино 0:0 20 8 9 3 30 - 21 33
6. Коринтианс 20 7 8 5 19 - 17 29
7. Флуминенсе 20 7 7 6 20 - 21 28
8. Куяба 20 6 9 5 21 - 20 27
9. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
10. Интернасьонал Порту Алегре 19 6 8 5 23 - 22 26
11. Атлетико Гойяненсе 19 6 8 5 16 - 18 26
12. Сеара 0:0 20 5 10 5 19 - 21 25
13. Сантос 0:0 21 5 9 7 20 - 25 24
14. Байя 0:0 21 6 5 10 24 - 32 23
15. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
16. Сан-Паулу 19 5 7 7 16 - 22 22
17. Америка Минейро 19 5 6 8 17 - 22 21
18. Гремио 18 5 4 9 14 - 18 19
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 21 1 7 13 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
4. Сеара 0:0 10 5 4 1 14 - 8 19
5. Фламенго 9 6 0 3 16 - 11 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 0:0 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
10. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
11. Байя 0:0 11 4 2 5 14 - 16 14
12. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
13. Куяба 10 3 3 4 11 - 13 12
14. Брагантино 0:0 10 2 6 2 15 - 14 12
15. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
16. Сан-Паулу 8 2 4 2 7 - 7 10
17. Интернасьонал Порту Алегре 8 2 3 3 9 - 10 9
18. Коринтианс 9 2 3 4 10 - 12 9
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 11 7 2 2 13 - 8 23
2. Брагантино 0:0 10 6 3 1 15 - 7 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 9 5 1 3 12 - 7 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 9 4 2 3 9 - 10 14
9. Флуминенсе 10 3 3 4 10 - 12 12
10. Форталеза 10 3 3 4 12 - 15 12
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 0:0 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
16. Шапекоэнсе 11 1 5 5 12 - 17 8
17. Сантос 0:0 10 1 4 5 9 - 16 7
18. Америка Минейро 8 1 3 4 8 - 15 6
19. Гремио 8 2 0 6 5 - 11 6
20. Сеара 0:0 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
2. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
3. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 8 6 5
4. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
5. Байя Gilberto IV 8 1 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 7 1
2. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
3. Куяба Clayson 6 1
4. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
5. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Халк Живанилдо бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Коста Диего бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Паулиньо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Аллан Соуза получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Сантьяго Треллез Виверос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Минейро 3:0 Спорт Ресифи онлайн




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