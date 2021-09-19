Бразилия: Серия A 2021
Атлетико Минейро
3:0
Конец матча
Спорт Ресифи
12' Желтая карточкаSantiago Trellez Viveros
15' Желтая карточкаАллан Соуза
32' Желтая карточкаПаулиньо Жозе
1:0
35' ГолКоста Диего
2:0
45' ГолХалк Живанилдо
83' Желтая карточкаЧе Че
90' Желтая карточкаРафаэл Тьере
3:0
90' ПенальтиВаргас Эдуардо
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
37
Че
Че
29
Аллан
Соуза
11
Keno
19
Коста
Диего
1
Mailson2
2
Hayner
15
Рафаэл
Тьере
35
Sabino2
56
Sander
77
Marcao
VI
99
Mikael
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Че ЧеПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
19 Коста ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 SavioПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
-
-
27 Calebe
-
32 Рафаэл Пирес
-
Главный тренер: Cuca
- Основной состав
-
1 Mailson2Вратарь
-
2 HaynerЗащитник
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
-
35 Sabino2Защитник
-
56 SanderЗащитник
- Полузащитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 MikaelНападающий
- Запасные игроки
-
44 Чико ФлоресЗащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
-
10 Густаво ЛуисПолузащитник
-
33 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
90 Андре ФилипеНападающий
- Нападающий
-
-
18 Betinho2
-
-
Главный тренер: Umberto Louzer
Ход матча
15'
32'
35'
1:0
45'
2:0
83'
90'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халк Живанилдо
|8 (2)
|0.4
|2.
|Саварино Джефферсон
|4
|0.2
|3.
|Фернандес Игнасио
|3
|0.15
|4.
|Сарачо Федерико
|3
|0.15
|5.
|Варгас Эдуардо
|2 (2)
|0.1
|6.
|Коста Диего
|2
|0.1
|7.
|Натан Аллан
|2
|0.1
|8.
|Саша Эдуардо
|1
|0.05
|9.
|Nathan VI
|1
|0.05
|10.
|Dylan Borrero
|1
|0.05
|11.
|Алонсо Хуниор
|1
|0.05
|12.
|Antonio Neto
|1
|0.05
|13.
|Jair II
|1
|0.05
|14.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0.05
|15.
|Че Че
|1
|0.05
|16.
|Арана Гильерме
|0
|0
|17.
|Hyoran
|0
|0
|18.
|Феррейра Мариано
|0
|0
|19.
|Маррони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Филипе
|2 (1)
|0.1
|2.
|Паулиньо Жозе
|1
|0.05
|3.
|Santiago Trellez Viveros
|1
|0.05
|4.
|Marcao VI
|1
|0.05
|5.
|Sander
|1
|0.05
|6.
|Mikael
|1
|0.05
|7.
|Тиаго Невес
|1 (1)
|0.05
|8.
|Густаво Луис
|0
|0
|9.
|Patric II
|0
|0
|10.
|Hayner
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аллан Соуза
|4
|1
|2.
|Феррейра Мариано
|3
|0
|3.
|Арана Гильерме
|3
|0
|4.
|Jair II
|3
|0
|5.
|Че Че
|3
|0
|6.
|Igor Rabello
|3
|0
|7.
|Варгас Эдуардо
|1
|1
|8.
|Халк Живанилдо
|2
|0
|9.
|Саша Эдуардо
|2
|0
|10.
|Додо Родолфо
|2
|0
|11.
|Nathan VI
|2
|0
|12.
|Сарачо Федерико
|2
|0
|13.
|Маррони
|2
|0
|14.
|Фернандес Игнасио
|1
|0
|15.
|Ревер Умберто
|1
|0
|16.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|17.
|Antonio Neto
|1
|0
|18.
|Hyoran
|1
|0
|19.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|20.
|Dylan Borrero
|1
|0
|21.
|Matheus Mendes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паулиньо Жозе
|7
|0
|2.
|Густаво Луис
|4
|0
|3.
|Андре Филипе
|4
|0
|4.
|Santiago Trellez Viveros
|4
|0
|5.
|Marcao VI
|4
|0
|6.
|Рафаэл Тьере
|3
|0
|7.
|Эрнанес Лима
|1
|1
|8.
|Тиаго Невес
|1
|1
|9.
|Jose Welison
|2
|0
|10.
|Iago Maidana
|2
|0
|11.
|Hayner
|2
|0
|12.
|Mailson2
|2
|0
|13.
|Emaxwell
|0
|1
|14.
|Everaldo
|1
|0
|15.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|16.
|Неилтон Мейра
|1
|0
|17.
|Ricardinho IV
|1
|0
|18.
|Luan Polli
|1
|0
|19.
|Ronaldo II
|1
|0
|20.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|21.
|Thiago Xavier II
|1
|0
|22.
|Sander
|1
|0
|23.
|Betinho2
|1
|0
|24.
|Marquinhos2
|1
|0
|25.
|Sabino2
|1
|0
|26.
|Mikael
|1
|0
|27.
|Victor Gabriel
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|6.25% (2)
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|Спорт Ресифи
|0
|0
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +16 =3 -1Атлетико Минейро 1:0 Флуминенсе Форталеза 0:2 Атлетико Минейро Брагантино 1:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 1:2 Атлетико Минейро
Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Ривер Плейт Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Ривер Плейт 0:1 Атлетико Минейро Жувентуде 1:2 Атлетико Минейро Байя 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 2:0 Байя Атлетико Минейро 3:0 Байя Атлетико Минейро 0:0 Бока Хуниорс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Бока Хуниорс 0:0 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Фламенго Куяба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 4:1 Атлетико Гойяненсе
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +3 =8 -9Спорт Ресифи 0:1 Интернасьонал Порту Алегре Атлетико Паранаэнсе 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Шапекоэнсе Спорт Ресифи 0:1 Сан-Паулу
Фламенго 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Брагантино Байя 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Сеара Америка Минейро 0:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:2 Флуминенсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Сантос 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:0 Куяба Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Жувентуде 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Гремио Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Минейро Интернасьонал Порту Алегре 2:2 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Спорт Ресифи: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Спорт Ресифи 3:2 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 1:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 4:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 4:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Атлетико Минейро 3:2 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 2:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 1:4 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 0:2 Атлетико Минейро Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:0 Спорт Ресифи Кубок Бразилии Атлетико Минейро 1:1 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:3 Атлетико Минейро Серия A Спорт Ресифи 3:0 Атлетико Минейро Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|20
|14
|3
|3
|32 - 13
|45
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|20
|12
|2
|6
|32 - 23
|38
|3.
|Фламенго
|17
|11
|1
|5
|35 - 17
|34
|4.
|Форталеза
|20
|9
|6
|5
|29 - 22
|33
|5.
|Брагантино
|0:0
|20
|8
|9
|3
|30 - 21
|33
|6.
|Коринтианс
|20
|7
|8
|5
|19 - 17
|29
|7.
|Флуминенсе
|20
|7
|7
|6
|20 - 21
|28
|8.
|Куяба
|20
|6
|9
|5
|21 - 20
|27
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|19
|6
|8
|5
|23 - 22
|26
|11.
|Атлетико Гойяненсе
|19
|6
|8
|5
|16 - 18
|26
|12.
|Сеара
|0:0
|20
|5
|10
|5
|19 - 21
|25
|13.
|Сантос
|0:0
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|14.
|Байя
|0:0
|21
|6
|5
|10
|24 - 32
|23
|15.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|16.
|Сан-Паулу
|19
|5
|7
|7
|16 - 22
|22
|17.
|Америка Минейро
|19
|5
|6
|8
|17 - 22
|21
|18.
|Гремио
|18
|5
|4
|9
|14 - 18
|19
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|21
|1
|7
|13
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|4.
|Сеара
|0:0
|10
|5
|4
|1
|14 - 8
|19
|5.
|Фламенго
|9
|6
|0
|3
|16 - 11
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|0:0
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|10.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|11.
|Байя
|0:0
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|12.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|13.
|Куяба
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Брагантино
|0:0
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|16.
|Сан-Паулу
|8
|2
|4
|2
|7 - 7
|10
|17.
|Интернасьонал Порту Алегре
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|18.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|10 - 12
|9
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|11
|7
|2
|2
|13 - 8
|23
|2.
|Брагантино
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 7
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|9
|5
|1
|3
|12 - 7
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|9.
|Флуминенсе
|10
|3
|3
|4
|10 - 12
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|12 - 15
|12
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|16.
|Шапекоэнсе
|11
|1
|5
|5
|12 - 17
|8
|17.
|Сантос
|0:0
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|19.
|Гремио
|8
|2
|0
|6
|5 - 11
|6
|20.
|Сеара
|0:0
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|2.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|8
|6
|5
|4.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
|5.
|Байя
|Gilberto IV
|8
|1
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|2.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|3.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|4.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1
|5.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|6
|1