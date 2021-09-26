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Бразилия: Серия A 2021

2021
Коринтианс
2:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
1:0
20' Гол
Roger I
32' Желтая карточка
Каррейро Патрик
34' Желтая карточка
Фагнер Лемос
1:1
45' Гол
Менино Габриэль
2:1
84' Гол
Roger I
90'+5
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
11
Жулиано
де
Паула
24
Кантильо
Виктор
8
Аугусто
Ренато
38
Перейра
Габриэл
123
Roger
I
10
Виллиан
Боргес
21
Перейра
Вевертон
25
Менино
Габриэль
15
Гомес
Густаво
13
Луан
Гарсия
IV
3
Renan
Victor
28
Данило
5
Каррейро
Патрик
11
Уэсли
Лопес
14
Скарпа
Густаво
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
Коринтианс
4-3-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу

21 матч

71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
47.6%
0%
11 побед 10 ничьих 0 побед

21 матч

0%
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

0%
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

42 матча

35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед

Первый тайм

33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:1
ПА
0:2
ПА
2:2
СA
4:0
СA
0:2
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
1:0
СA
1:1
СA
1:1
ПА
0:1
СA
1:0
СA
1:0
П
0:1
П
0:1
П
2:0
СA
3:2
СA
0:2
ПА
1:0
СA
0:2
СA
1:0
ПА
1:0
СA
3:3
СA
0:2
ПА
2:2
ПА
0:1
БСА
1:1
БСА
2:0
П
1:1
П
2:2
СA
0:2
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:1
CP
1:1
CP
0:1
СA
1:0
СA
1:1
CP
1:0
СA
2:2
СA
0:3
CP
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 5 (1) 0.23
Adson 3 0.14
Рони 3 0.14
Roger I 3 0.14
Витиньо Виктор 1 0.05
Жулиано де Паула 1 0.05
Gustavo Mosquito 1 0.05
Fabio Santos IV 1 (1) 0.05
Gabriel Paulista VIII 1 0.05
Аугусто Ренато 1 0.05
Перейра Габриэл 1 0.05
Жил Карлос 0 0
Кантильо Виктор 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Брено 5 0.24
Вейга Рафаэль 4 0.19
Виллиан Сикейра 4 0.19
Скарпа Густаво 3 0.14
Уэсли Лопес 3 0.14
Дейверсон Силва 2 0.1
Адриано Луис 2 0.1
Менино Габриэль 2 0.1
Данило 1 0.05
Гомес Густаво 1 0.05
Луан Гарсия IV 1 0.05
Рони III 1 0.05
Луис Виктор 0 0
Данило Барбоза 0 0
Dudu X 0 0
Винья Матиас 0 0
Joaquin Piquerez 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 3 0
Жил Карлос 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Angelo Araos 3 0
Рамиро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Кантильо Виктор 2 0
João Victor6 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Луан 1 0
Mateus Vital 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Marquinhos2 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каррейро Патрик 7 1
Мело Фелипе 5 0
Уэсли Лопес 4 0
Рафаэл Жозе 2 1
Роша Маркос 3 0
Данило 3 0
Жаилсон Марселино 3 0
Лопес Брено 3 0
Renan Victor 3 0
Луис Виктор 1 1
Кушчевич Бенхамин 1 1
Дейверсон Силва 2 0
Менино Габриэль 2 0
Гомес Густаво 1 0
Майке Роша 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Винья Матиас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коринтианс 0 33.33% (7) 14.29% (3) 23.81% (5) 4.76% (1) 23.81% (5)
 Палмейрас Сан-Паулу 27.59% (8) 17.24% (5) 17.24% (5) 0 10.34% (3) 27.59% (8)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Коринтианс 1:1 Америка Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Жувентуде Гремио 0:1 Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 21 14 4 3 32 - 13 46
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Фламенго 18 11 1 6 35 - 18 34
4. Форталеза 21 9 6 6 29 - 23 33
5. Брагантино 20 8 9 3 31 - 22 33
6. Коринтианс 22 8 9 5 22 - 19 33
7. Интернасьонал Порту Алегре 20 7 8 5 24 - 22 29
8. Флуминенсе 21 7 8 6 22 - 23 29
9. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
10. Куяба 21 6 10 5 23 - 22 28
11. Сан-Паулу 0:0 22 6 9 7 18 - 23 27
12. Атлетико Паранаэнсе 20 8 3 9 25 - 24 27
13. Атлетико Гойяненсе 20 6 8 6 17 - 20 26
14. Сантос 21 5 9 7 20 - 25 24
15. Жувентуде 21 5 8 8 18 - 25 23
16. Америка Минейро 21 5 8 8 18 - 23 23
17. Байя 21 6 5 10 25 - 33 23
18. Гремио 19 6 4 9 15 - 18 22
19. Спорт Ресифи 21 3 8 10 8 - 18 17
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 9 7 1 1 19 - 5 22
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Форталеза 10 6 3 1 17 - 7 21
5. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
6. Атлетико Паранаэнсе 10 5 3 2 14 - 11 18
7. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
8. Флуминенсе 10 4 4 2 10 - 9 16
9. Америка Минейро 11 4 3 4 9 - 7 15
10. Сан-Паулу 0:0 11 3 6 2 9 - 8 15
11. Жувентуде 11 4 3 4 10 - 13 15
12. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
13. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
14. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
15. Куяба 11 3 4 4 13 - 15 13
16. Интернасьонал Порту Алегре 9 3 3 3 10 - 10 12
17. Брагантино 10 2 6 2 15 - 14 12
18. Атлетико Гойяненсе 10 2 6 2 7 - 8 12
19. Спорт Ресифи 10 1 4 5 2 - 6 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 10 6 3 1 16 - 8 21
3. Коринтианс 11 5 5 1 9 - 5 20
4. Интернасьонал Порту Алегре 11 4 5 2 14 - 12 17
5. Фламенго 8 5 1 2 19 - 6 16
6. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
7. Куяба 10 3 6 1 10 - 7 15
8. Атлетико Гойяненсе 10 4 2 4 10 - 12 14
9. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
10. Форталеза 11 3 3 5 12 - 16 12
11. Сан-Паулу 0:0 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
13. Байя 10 2 3 5 10 - 16 9
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Гремио 9 3 0 6 6 - 11 9
16. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
17. Америка Минейро 10 1 5 4 9 - 16 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 10 1 4 5 9 - 16 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 5
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
2. Форталеза Фелипе 7 1
3. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
4. Куяба Clayson 6 1
5. Сеара Габриэл Барбоза 6 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Габриэль Менино бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Фагнер Лемос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Патрик Каррейро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Roger Guedes бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Коринтианс 2:1 Палмейрас Сан-Паулу онлайн




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