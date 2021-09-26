Бразилия: Серия A 2021
Коринтианс
2:1
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
20' ГолRoger I
32' Желтая карточкаКаррейро Патрик
34' Желтая карточкаФагнер Лемос
1:1
45' ГолМенино Габриэль
2:1
84' ГолRoger I
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
123
Roger
I
28
Данило
11
Уэсли
Лопес
43
Dudu
X
10
Адриано
Луис
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
123 Roger IНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Jo Alves II
-
20 Marquinhos2
-
-
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Dudu XПолузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Мело ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Лопес БреноПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Рони IIIНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
20'
1:0
32'
34'
45'
1:1
84'
2:1
История личных встреч
Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу
21 матч
71.4%
28.6%
-7.105427357601E-15%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
47.6%
0%
11 побед 10 ничьих 0 побед
21 матч
0%
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
0%
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
42 матча
35.7%
31%
33.3%
15 побед 13 ничьих 14 побед
Первый тайм
33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.2%
40.5%
33.3%
11 побед 17 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|5 (1)
|0.23
|Adson
|3
|0.14
|Рони
|3
|0.14
|Roger I
|3
|0.14
|Витиньо Виктор
|1
|0.05
|Жулиано де Паула
|1
|0.05
|Gustavo Mosquito
|1
|0.05
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.05
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.05
|Аугусто Ренато
|1
|0.05
|Перейра Габриэл
|1
|0.05
|Жил Карлос
|0
|0
|Кантильо Виктор
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Брено
|5
|0.24
|Вейга Рафаэль
|4
|0.19
|Виллиан Сикейра
|4
|0.19
|Скарпа Густаво
|3
|0.14
|Уэсли Лопес
|3
|0.14
|Дейверсон Силва
|2
|0.1
|Адриано Луис
|2
|0.1
|Менино Габриэль
|2
|0.1
|Данило
|1
|0.05
|Гомес Густаво
|1
|0.05
|Луан Гарсия IV
|1
|0.05
|Рони III
|1
|0.05
|Луис Виктор
|0
|0
|Данило Барбоза
|0
|0
|Dudu X
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Joaquin Piquerez
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|3
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|Рамиро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каррейро Патрик
|7
|1
|Мело Фелипе
|5
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|1
|Роша Маркос
|3
|0
|Данило
|3
|0
|Жаилсон Марселино
|3
|0
|Лопес Брено
|3
|0
|Renan Victor
|3
|0
|Луис Виктор
|1
|1
|Кушчевич Бенхамин
|1
|1
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Майке Роша
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коринтианс
|0
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
|4.76% (1)
|23.81% (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|27.59% (8)
|17.24% (5)
|17.24% (5)
|0
|10.34% (3)
|27.59% (8)
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: +6 =10 -4Коринтианс 1:1 Америка Минейро Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Жувентуде Гремио 0:1 Коринтианс
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 3:1 Сеара Сантос 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:3 Фламенго Куяба 1:2 Коринтианс Коринтианс 1:2 Атлетико Минейро Форталеза 1:0 Коринтианс Шапекоэнсе 0:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре Коринтианс 0:0 Сан-Паулу Флуминенсе 1:1 Коринтианс Коринтианс 2:1 Спорт Ресифи Байя 0:0 Коринтианс Коринтианс 1:2 Брагантино Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Коринтианс Атлетико Гойяненсе 0:0 Коринтианс
Палмейрас Сан-Паулу Последние 20 матчей: +12 =3 -5Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Атлетико Минейро Шапекоэнсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Фламенго Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Куяба Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Сан-Паулу Атлетико Минейро 2:0 Палмейрас Сан-Паулу Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 2:3 Форталеза Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Флуминенсе Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Универсидад Католика Чили Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас Сан-Паулу Универсидад Католика Чили 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Сантос Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Гремио Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Палмейрас Сан-Паулу Палмейрас Сан-Паулу 3:2 Байя Брагантино 3:1 Палмейрас Сан-Паулу
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|21
|14
|4
|3
|32 - 13
|46
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Фламенго
|18
|11
|1
|6
|35 - 18
|34
|4.
|Форталеза
|21
|9
|6
|6
|29 - 23
|33
|5.
|Брагантино
|20
|8
|9
|3
|31 - 22
|33
|6.
|Коринтианс
|22
|8
|9
|5
|22 - 19
|33
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|20
|7
|8
|5
|24 - 22
|29
|8.
|Флуминенсе
|21
|7
|8
|6
|22 - 23
|29
|9.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|10.
|Куяба
|21
|6
|10
|5
|23 - 22
|28
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|20
|8
|3
|9
|25 - 24
|27
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|20
|6
|8
|6
|17 - 20
|26
|14.
|Сантос
|21
|5
|9
|7
|20 - 25
|24
|15.
|Жувентуде
|21
|5
|8
|8
|18 - 25
|23
|16.
|Америка Минейро
|21
|5
|8
|8
|18 - 23
|23
|17.
|Байя
|21
|6
|5
|10
|25 - 33
|23
|18.
|Гремио
|19
|6
|4
|9
|15 - 18
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|21
|3
|8
|10
|8 - 18
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|9
|7
|1
|1
|19 - 5
|22
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Форталеза
|10
|6
|3
|1
|17 - 7
|21
|5.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|5
|3
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|4
|2
|10 - 9
|16
|9.
|Америка Минейро
|11
|4
|3
|4
|9 - 7
|15
|10.
|Сан-Паулу
|0:0
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|11.
|Жувентуде
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|12.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|13.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|14.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|15.
|Куяба
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|16.
|Интернасьонал Порту Алегре
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|17.
|Брагантино
|10
|2
|6
|2
|15 - 14
|12
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|2
|6
|2
|7 - 8
|12
|19.
|Спорт Ресифи
|10
|1
|4
|5
|2 - 6
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|10
|6
|3
|1
|16 - 8
|21
|3.
|Коринтианс
|11
|5
|5
|1
|9 - 5
|20
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|11
|4
|5
|2
|14 - 12
|17
|5.
|Фламенго
|8
|5
|1
|2
|19 - 6
|16
|6.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|7.
|Куяба
|10
|3
|6
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|10.
|Форталеза
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|11.
|Сан-Паулу
|0:0
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|13.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Гремио
|9
|3
|0
|6
|6 - 11
|9
|16.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|17.
|Америка Минейро
|10
|1
|5
|4
|9 - 16
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|10
|1
|4
|5
|9 - 16
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|5
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|2.
|Форталеза
|Фелипе
|7
|1
|3.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|4.
|Куяба
|Clayson
|6
|1
|5.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|6
|1