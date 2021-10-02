Бразилия: Серия A 2021
Форталеза
0:3
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0:1
18' Гол в свои воротаФелипе
33' Желтая карточкаПаулу Жоау
56' Желтая карточкаFernando Miguel
70' Желтая карточкаWillian Moraes
0:2
76' ГолGabriel Baralhas
89' Желтая карточкаЭдерсон Хонорато
90' Желтая карточкаMiguel Castro Rocha Igor6
0:3
90' ГолМонтенегро Брайан
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
44
Тити
22
Picachu
15
Фелипе
30
Bruno
Melo
17
David
VI
2
Dudu
V1
4
Eder
2
7
Andre1
10
Паулу
Жоау
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
44 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
30 Bruno MeloПолузащитник
-
25 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 ЖаксонЗащитник
-
29 Гедес ДаниэлЗащитник
- Нападающий
-
-
20 Romarinho3
-
-
16 Jussa
-
14 Ronald
-
-
77 Igor Torres
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Andre1Полузащитник
-
10 Паулу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Luan PolliВратарь
-
15 Энрике ПедруЗащитник
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
-
19 JandersonПолузащитник
-
16 Энрике АртурПолузащитник
- Нападающий
-
18 Rickson
-
-
13 Arnaldo II
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
Ход матча
18'
0:1
33'
56'
70'
70'
76'
0:2
80'
85'
89'
90'
90'
90'
История личных встреч
Форталеза
Атлетико Гойяненсе
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
7 матчей
14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|7
|0.3
|Picachu
|5
|0.22
|David VI
|4
|0.17
|Marcelo Conceicao
|3
|0.13
|Igor Torres
|3
|0.13
|Веллингтон Паулиста
|2 (1)
|0.09
|Lucas Crispim
|1
|0.04
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.04
|Tinga I
|1
|0.04
|Тити
|1
|0.04
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0.04
|Энрике Луис
|0
|0
|Гедес Даниэл
|0
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ze Roberto III
|5 (1)
|0.23
|Паулу Жоау
|3 (1)
|0.14
|Gabriel Baralhas
|3
|0.14
|Andre1
|1
|0.05
|Arthur VIII
|1
|0.05
|Монтенегро Брайан
|1
|0.05
|Lucao
|1
|0.05
|Marlon Freitas
|1
|0.05
|Matheus III
|1
|0.05
|Nathan VI
|1
|0.05
|Eder 2
|1
|0.05
|Натанаэл
|0
|0
|Arnaldo II
|0
|0
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фелипе
|8
|1
|David VI
|4
|1
|Тити
|5
|0
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Lucas Crispim
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Tinga I
|3
|0
|Juan Quintero II
|1
|1
|Энрике Луис
|2
|0
|Robson IV
|2
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|2
|0
|Felipe Alves
|2
|0
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|Ronald
|2
|0
|Jussa
|2
|0
|Igor Torres
|2
|0
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|Carlinho
|1
|0
|Osvaldo
|1
|0
|Жаксон
|1
|0
|Romarinho3
|1
|0
Атлетико Гойяненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Willian Moraes
|7
|1
|Ze Roberto III
|6
|0
|Паулу Жоау
|4
|0
|Fernando Miguel
|4
|0
|Натанаэл
|4
|0
|Janderson
|4
|0
|Andre1
|4
|0
|Marlon Freitas
|3
|0
|Nathan VI
|3
|0
|Miguel Castro Rocha Igor6
|3
|0
|Eder 2
|3
|0
|Dudu V1
|1
|1
|Wanderson VIII
|2
|0
|Gabriel Baralhas
|2
|0
|Lucao
|1
|0
|Arnaldo II
|1
|0
|Jonas Toro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
7 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
10
13
2 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
14
8
6 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90
Забито
31
20
13 В 1-ом тайме 6
18 Во 2-ом тайме 14
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
10%
1
5%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
5
16%
5
25%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
6
19%
7
35%
76-90
Пропущено
25
20
10 В 1-ом тайме 10
15 Во 2-ом тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
6
24%
5
25%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Форталеза - Орсомарсо 4:0 Атлетико Кали - Форталеза 0:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0
Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Форталеза - Богота 3:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Байя - Форталеза 4:2 Барранкилья - Форталеза 0:0 Форталеза - Куяба 0:0 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Сантос 1:1 Форталеза - Леонес 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Реал Картахена - Форталеза 0:1 КРБ Масейо - Форталеза 0:1 Форталеза - Бока Хуниорс Кали 3:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Брагантино 0:1 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|22
|14
|5
|3
|32 - 13
|47
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|4.
|Фламенго
|19
|11
|2
|6
|36 - 19
|35
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|22
|8
|9
|5
|26 - 22
|33
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|9
|3
|9
|29 - 26
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|13.
|Сан-Паулу
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|14.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|15.
|Жувентуде
|22
|6
|8
|8
|21 - 25
|26
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|7.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0