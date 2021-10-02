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Бразилия: Серия A 2021

2021
Форталеза
0:3
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
0:1
18' Гол в свои ворота
Фелипе
33' Желтая карточка
Паулу Жоау
56' Желтая карточка
Fernando Miguel
70' Желтая карточка
Willian Moraes
0:2
76' Гол
Gabriel Baralhas
89' Желтая карточка
Эдерсон Хонорато
90' Желтая карточка
Miguel Castro Rocha Igor6
0:3
90' Гол
Монтенегро Брайан
90'+9
12
Felipe
Alves
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
44
Тити
22
Picachu
13
Эдерсон
Хонорато
15
Фелипе
30
Bruno
Melo
25
Лима
Лукас
III
9
Веллингтон
Паулиста
17
David
VI
1
Fernando
Miguel
2
Dudu
V1
3
Wanderson
VIII
4
Eder
2
6
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
8
Matheus
III
5
Willian
Moraes
7
Andre1
10
Паулу
Жоау
11
Ronald
Pereira
9
Ze
Roberto
III
Форталеза
3-4-1-2
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

История личных встреч

Форталеза
Атлетико Гойяненсе

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

СA
0:0
СA
2:0
СA
0:0
СB
1:2
СB
0:1
СB
0:1
СB
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 7 0.3
Picachu 5 0.22
David VI 4 0.17
Marcelo Conceicao 3 0.13
Igor Torres 3 0.13
Веллингтон Паулиста 2 (1) 0.09
Lucas Crispim 1 0.04
Эдерсон Хонорато 1 0.04
Tinga I 1 0.04
Тити 1 0.04
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0.04
Энрике Луис 0 0
Гедес Даниэл 0 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ze Roberto III 5 (1) 0.23
Паулу Жоау 3 (1) 0.14
Gabriel Baralhas 3 0.14
Andre1 1 0.05
Arthur VIII 1 0.05
Монтенегро Брайан 1 0.05
Lucao 1 0.05
Marlon Freitas 1 0.05
Matheus III 1 0.05
Nathan VI 1 0.05
Eder 2 1 0.05
Натанаэл 0 0
Arnaldo II 0 0
Dudu V1 0 0

Карточки

Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фелипе 8 1
David VI 4 1
Тити 5 0
Эдерсон Хонорато 4 0
Lucas Crispim 3 0
Picachu 3 0
Tinga I 3 0
Juan Quintero II 1 1
Энрике Луис 2 0
Robson IV 2 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 2 0
Felipe Alves 2 0
Marcelo Conceicao 2 0
Ronald 2 0
Jussa 2 0
Igor Torres 2 0
Веллингтон Паулиста 1 0
Carlinho 1 0
Osvaldo 1 0
Жаксон 1 0
Romarinho3 1 0
Атлетико Гойяненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Willian Moraes 7 1
Ze Roberto III 6 0
Паулу Жоау 4 0
Fernando Miguel 4 0
Натанаэл 4 0
Janderson 4 0
Andre1 4 0
Marlon Freitas 3 0
Nathan VI 3 0
Miguel Castro Rocha Igor6 3 0
Eder 2 3 0
Dudu V1 1 1
Wanderson VIII 2 0
Gabriel Baralhas 2 0
Lucao 1 0
Arnaldo II 1 0
Jonas Toro 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
12
7 В 1-ом тайме 4
10 Во 2-ом тайме 8
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 12
1
6%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
3
18%
3
25%
46-60
4
24%
2
17%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

10
13
2 В 1-ом тайме 8
8 Во 2-ом тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

14
8
6 В 1-ом тайме 2
8 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 3
14 Не забивали 15
2
14%
0
0%
1-15
3
21%
2
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
14%
2
25%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
3
21%
4
50%
76-90

Пропущено

15
7
8 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
13%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
3
43%
76-90

Забито

31
20
13 В 1-ом тайме 6
18 Во 2-ом тайме 14
12 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
3
10%
1
5%
1-15
7
23%
3
15%
16-30
3
10%
2
10%
31-45
5
16%
5
25%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
6
19%
7
35%
76-90

Пропущено

25
20
10 В 1-ом тайме 10
15 Во 2-ом тайме 10
8 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
6
24%
5
25%
31-45
3
12%
3
15%
46-60
5
20%
2
10%
61-75
7
28%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Спорт Ресифи - Форталеза 0:1 Форталеза - Орсомарсо 4:0 Атлетико Кали - Форталеза 0:3 Интернасьонал Порту Алегре - Форталеза 1:0
Форталеза - Сан-Паулу 3:1 Форталеза - Богота 3:0 Форталеза - Атлетико Минейро 0:2 Байя - Форталеза 4:2 Барранкилья - Форталеза 0:0 Форталеза - Куяба 0:0 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Сан-Паулу - Форталеза 2:2 Льянерос Вильявисенсио - Форталеза 1:1 Жувентуде - Форталеза 1:1 Форталеза - Сантос 1:1 Форталеза - Леонес 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза 2:3 Реал Картахена - Форталеза 0:1 КРБ Масейо - Форталеза 0:1 Форталеза - Бока Хуниорс Кали 3:0
Атлетико Гойяненсе
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Гойяненсе - Куяба 0:0 Сан-Паулу - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Атлетико Гойяненсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:0
Атлетико Гойяненсе - Шапекоэнсе 1:1 Байя - Атлетико Гойяненсе 1:2 Сеара - Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Гойяненсе - Америка Минейро 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1 Сантос - Атлетико Гойяненсе 0:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 2:1 Атлетико Гойяненсе - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Жувентуде - Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Гойяненсе - Спорт Ресифи 1:1 Гремио - Атлетико Гойяненсе 0:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 4:1 Атлетико Гойяненсе - Брагантино 0:1 Атлетико Гойяненсе - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Гойяненсе 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 22 14 5 3 32 - 13 47
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
4. Фламенго 19 11 2 6 36 - 19 35
5. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
6. Коринтианс 23 8 10 5 24 - 21 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 22 8 9 5 26 - 22 33
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 21 9 3 9 29 - 26 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
13. Сан-Паулу 22 6 9 7 18 - 23 27
14. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
15. Жувентуде 22 6 8 8 21 - 25 26
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
18. Гремио 20 6 4 10 17 - 22 22
19. Спорт Ресифи 22 3 8 11 8 - 19 17
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 10 7 2 1 19 - 5 23
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
5. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
6. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
7. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 12 4 6 2 14 - 12 18
5. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
6. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
13. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
16. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
17. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Паулу Жоау получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Веллингтон Паулиста бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Фелипе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Форталеза 0:3 Атлетико Гойяненсе онлайн




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