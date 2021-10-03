Бразилия: Серия A 2021
Брагантино
2:2
Конец матча
Коринтианс
1:0
56' ГолКандидо Луан
2:0
84' ГолУртадо Хан
2:1
90' ГолАугусто Ренато
2:2
90' ГолGustavo Mosquito
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
123
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кандидо ЛуанЗащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
-
16 Рамирес ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloПолузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 NatanЗащитник
-
27 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
11 Helio Junio
-
17 Weverton3
-
26 Weverson2
-
-
33 Pedrinho VI4
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
-
33 João Victor6Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
123 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
39 XavierПолузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ЛуанПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Силвиньо
Ход матча
56'
1:0
75'
75'
84'
84'
2:0
90'
90'
2:2
История личных встреч
Брагантино
Коринтианс
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Итало Хосе
|8
|0.36
|Гимарайнс Артур
|4 (1)
|0.18
|Helio Junio
|3
|0.14
|Alerrandro
|3
|0.14
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.09
|Силва Адерлан
|2
|0.09
|Рамирес Эрик II
|2
|0.09
|Bruno Praxedes
|2
|0.09
|Кандидо Луан
|2
|0.09
|Tomas Cuello
|1
|0.05
|Gabriel Novaes
|1
|0.05
|Уртадо Хан
|1
|0.05
|Weverton3
|1
|0.05
|Chrigor
|1
|0.05
|Raul González II
|0
|0
|Pedrinho VI4
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Ортис Лео
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jo Alves II
|5 (1)
|0.22
|Adson
|3
|0.13
|Рони
|3
|0.13
|Roger I
|3
|0.13
|Gustavo Mosquito
|2
|0.09
|Аугусто Ренато
|2
|0.09
|Fabio Santos IV
|1 (1)
|0.04
|Витиньо Виктор
|1
|0.04
|Жулиано де Паула
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Перейра Габриэл
|1
|0.04
|Жил Карлос
|0
|0
|Кантильо Виктор
|0
|0
Карточки
Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson 3
|7
|0
|Weverton3
|5
|0
|Силва Адерлан
|4
|0
|Helio Junio
|4
|0
|Эвангелиста Лукас
|3
|0
|Итало Хосе
|2
|0
|Эдимар Куритиба
|2
|0
|Гимарайнс Артур
|2
|0
|Cleiton Schwengber
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Gabriel Novaes
|2
|0
|Bruno Praxedes
|2
|0
|Леандриньо
|1
|0
|Natan
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Raul González II
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Pedrinho VI4
|1
|0
|Weverson2
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рони
|5
|0
|Жил Карлос
|3
|0
|Gabriel Paulista VIII
|3
|0
|Angelo Araos
|3
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|0
|Рамиро
|2
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Fabio Santos IV
|2
|0
|Фагнер Лемос
|2
|0
|Кантильо Виктор
|2
|0
|João Victor6
|2
|0
|Рауль Гонсалес
|1
|0
|Луан
|1
|0
|Mateus Vital
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Marquinhos2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
9 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
27%
76-90
Пропущено
17
7
3 В 1-ом тайме 2
14 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
10
59%
2
29%
76-90
Забито
17
12
5 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90
Пропущено
10
15
7 В 1-ом тайме 9
3 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
7
47%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
Забито
33
23
14 В 1-ом тайме 10
19 Во 2-ом тайме 13
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
15%
0
0%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
8
24%
1
4%
61-75
8
24%
7
30%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-ом тайме 11
17 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
7%
3
14%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
2
7%
7
32%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
10
37%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1
Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1 Сан-Паулу - Брагантино 1:2 Брагантино - Сеара 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Брагантино 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|22
|14
|5
|3
|32 - 13
|47
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|21
|12
|2
|7
|33 - 25
|38
|3.
|Форталеза
|23
|10
|6
|7
|30 - 26
|36
|4.
|Фламенго
|19
|11
|2
|6
|36 - 19
|35
|5.
|Брагантино
|22
|8
|10
|4
|34 - 26
|34
|6.
|Коринтианс
|23
|8
|10
|5
|24 - 21
|34
|7.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|22
|8
|9
|5
|26 - 22
|33
|8.
|Флуминенсе
|22
|8
|8
|6
|24 - 24
|32
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|21
|9
|3
|9
|29 - 26
|30
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|22
|7
|9
|6
|20 - 20
|30
|11.
|Куяба
|23
|6
|11
|6
|23 - 24
|29
|12.
|Сеара
|21
|6
|10
|5
|20 - 21
|28
|13.
|Сан-Паулу
|22
|6
|9
|7
|18 - 23
|27
|14.
|Америка Минейро
|23
|6
|9
|8
|21 - 24
|27
|15.
|Жувентуде
|22
|6
|8
|8
|21 - 25
|26
|16.
|Сантос
|22
|5
|9
|8
|20 - 28
|24
|17.
|Байя
|22
|6
|5
|11
|25 - 35
|23
|18.
|Гремио
|20
|6
|4
|10
|17 - 22
|22
|19.
|Спорт Ресифи
|22
|3
|8
|11
|8 - 19
|17
|20.
|Шапекоэнсе
|22
|1
|7
|14
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|7
|2
|1
|19 - 5
|23
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|11
|7
|1
|3
|20 - 16
|22
|3.
|Сеара
|11
|6
|4
|1
|15 - 8
|22
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|11
|6
|3
|2
|18 - 13
|21
|5.
|Форталеза
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|6.
|Флуминенсе
|11
|5
|4
|2
|12 - 10
|19
|7.
|Жувентуде
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|18
|8.
|Фламенго
|10
|6
|0
|4
|16 - 12
|18
|9.
|Сантос
|11
|4
|5
|2
|11 - 9
|17
|10.
|Америка Минейро
|12
|4
|4
|4
|10 - 8
|16
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|6
|2
|9 - 8
|15
|12.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|13.
|Байя
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|14.
|Коринтианс
|11
|3
|4
|4
|13 - 14
|13
|15.
|Гремио
|10
|3
|4
|3
|9 - 7
|13
|16.
|Куяба
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|17.
|Брагантино
|11
|2
|7
|2
|17 - 16
|13
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|2
|7
|2
|7 - 8
|13
|19.
|Спорт Ресифи
|11
|1
|4
|6
|2 - 7
|7
|20.
|Шапекоэнсе
|10
|0
|2
|8
|5 - 17
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|0:0
|12
|7
|3
|2
|13 - 8
|24
|2.
|Брагантино
|11
|6
|3
|2
|17 - 10
|21
|3.
|Коринтианс
|12
|5
|6
|1
|11 - 7
|21
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|0:0
|12
|4
|6
|2
|14 - 12
|18
|5.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|20 - 7
|17
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|11
|5
|2
|4
|13 - 12
|17
|7.
|Куяба
|11
|3
|7
|1
|10 - 7
|16
|8.
|Палмейрас Сан-Паулу
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|Форталеза
|12
|4
|3
|5
|13 - 16
|15
|10.
|Флуминенсе
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|11.
|Сан-Паулу
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|12.
|Америка Минейро
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|11
|2
|4
|5
|6 - 12
|10
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|0
|7
|11 - 13
|9
|15.
|Гремио
|10
|3
|0
|7
|8 - 15
|9
|16.
|Байя
|11
|2
|3
|6
|10 - 18
|9
|17.
|Жувентуде
|10
|1
|5
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Шапекоэнсе
|12
|1
|5
|6
|12 - 18
|8
|19.
|Сантос
|11
|1
|4
|6
|9 - 19
|7
|20.
|Сеара
|10
|0
|6
|4
|5 - 13
|6
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Интернасьонал Порту Алегре
|Эденилсон дос Сантос
|9
|6
|6
|2.
|Сеара
|Габриэл Барбоза
|9
|2
|3
|3.
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|8
|2
|5
|4.
|Брагантино
|Итало Хосе
|8
|0
|3
|5.
|Фламенго
|Энрике Бруно
|8
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Форталеза
|Фелипе
|8
|1
|2.
|Атлетико Гойяненсе
|Willian Moraes
|7
|1
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|Каррейро Патрик
|7
|1
|4.
|Жувентуде
|Guilherme Castilho
|5
|2
|5.
|Куяба
|Joao Lucas2
|8
|0