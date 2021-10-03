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Бразилия: Серия A 2021

2021
Брагантино
2:2
Конец матча
Коринтианс
0'
1:0
56' Гол
Кандидо Луан
2:0
84' Гол
Уртадо Хан
2:1
90' Гол
Аугусто Ренато
2:2
90' Гол
Gustavo Mosquito
90'+9
18
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
14
Бруно
Фабрисио
3
Ортис
Лео
29
Кандидо
Луан
5
Jadson
3
16
Рамирес
Эрик
II
7
Гимарайнс
Артур
25
Bruno
Praxedes
28
Tomas
Cuello
15
Итало
Хосе
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
33
João
Victor6
4
Жил
Карлос
26
Fabio
Santos
IV
24
Кантильо
Виктор
38
Перейра
Габриэл
11
Жулиано
де
Паула
8
Аугусто
Ренато
10
Виллиан
Боргес
123
Roger
I
Брагантино
4-2-3-1
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Брагантино
Коринтианс

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
80%
4 победы 8 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
ПА
0:0
СA
0:2
СA
0:0
ПА
0:2
П
2:0
П
3:2
П
0:1
ПА
0:1
КБ
3:1
КБ
1:0
П
0:2
П
2:2
CP
1:1
CP
1:1
CP
2:1
CP
0:1
СB
2:0
СB
1:1
CP
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Итало Хосе 8 0.36
Гимарайнс Артур 4 (1) 0.18
Helio Junio 3 0.14
Alerrandro 3 0.14
Эвангелиста Лукас 2 0.09
Силва Адерлан 2 0.09
Рамирес Эрик II 2 0.09
Bruno Praxedes 2 0.09
Кандидо Луан 2 0.09
Tomas Cuello 1 0.05
Gabriel Novaes 1 0.05
Уртадо Хан 1 0.05
Weverton3 1 0.05
Chrigor 1 0.05
Raul González II 0 0
Pedrinho VI4 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Клаудиньо 0 0
Ортис Лео 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jo Alves II 5 (1) 0.22
Adson 3 0.13
Рони 3 0.13
Roger I 3 0.13
Gustavo Mosquito 2 0.09
Аугусто Ренато 2 0.09
Fabio Santos IV 1 (1) 0.04
Витиньо Виктор 1 0.04
Жулиано де Паула 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Перейра Габриэл 1 0.04
Жил Карлос 0 0
Кантильо Виктор 0 0

Карточки

Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson 3 7 0
Weverton3 5 0
Силва Адерлан 4 0
Helio Junio 4 0
Эвангелиста Лукас 3 0
Итало Хосе 2 0
Эдимар Куритиба 2 0
Гимарайнс Артур 2 0
Cleiton Schwengber 2 0
Tomas Cuello 2 0
Ортис Лео 2 0
Gabriel Novaes 2 0
Bruno Praxedes 2 0
Леандриньо 1 0
Natan 1 0
Уртадо Хан 1 0
Raul González II 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Pedrinho VI4 1 0
Weverson2 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рони 5 0
Жил Карлос 3 0
Gabriel Paulista VIII 3 0
Angelo Araos 3 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 0
Рамиро 2 0
Кассио Рамос 2 0
Fabio Santos IV 2 0
Фагнер Лемос 2 0
Кантильо Виктор 2 0
João Victor6 2 0
Рауль Гонсалес 1 0
Луан 1 0
Mateus Vital 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Marquinhos2 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
9 В 1-ом тайме 4
7 Во 2-ом тайме 7
8 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
18%
16-30
3
19%
2
18%
31-45
2
13%
4
36%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
3
27%
76-90

Пропущено

17
7
3 В 1-ом тайме 2
14 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
24%
2
29%
61-75
10
59%
2
29%
76-90

Забито

17
12
5 В 1-ом тайме 6
12 Во 2-ом тайме 6
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 14
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
42%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
6
35%
1
8%
61-75
5
29%
29%
4
33%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-ом тайме 9
3 Во 2-ом тайме 6
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 10
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
7
47%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
30%
2
13%
61-75
0
0%
3
20%
76-90

Забито

33
23
14 В 1-ом тайме 10
19 Во 2-ом тайме 13
13 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
5
15%
0
0%
1-15
3
9%
7
30%
16-30
6
18%
3
13%
31-45
3
9%
5
22%
46-60
8
24%
1
4%
61-75
8
24%
7
30%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-ом тайме 11
17 Во 2-ом тайме 11
7 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 16
2
7%
3
14%
1-15
6
22%
1
5%
16-30
2
7%
7
32%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
7
26%
4
18%
61-75
10
37%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Брагантино
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Либертад - Брагантино 1:3 Флуминенсе - Брагантино 2:1 Брагантино - Либертад 2:0 Байя - Брагантино 1:1
Брагантино - Шапекоэнсе 1:2 Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Америка Минейро - Брагантино 0:2 Брагантино - Росарио Сентраль 1:0 Брагантино - Жувентуде 1:2 Росарио Сентраль - Брагантино 3:4 Спорт Ресифи - Брагантино 0:0 Брагантино - Гремио 1:0 Форталеза - Брагантино 1:0 Брагантино - Индепендьенте дель Валле 1:1 Брагантино - Сантос 2:2 Индепендьенте дель Валле - Брагантино 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Брагантино 2:2 Брагантино - Куяба 1:1 Сан-Паулу - Брагантино 1:2 Брагантино - Сеара 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Коринтианс - Америка Минейро 1:1 Атлетико Гойяненсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Жувентуде 1:1
Гремио - Коринтианс 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Сеара 3:1 Сантос - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Фламенго 1:3 Куяба - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Атлетико Минейро 1:2 Форталеза - Коринтианс 1:0 Шапекоэнсе - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 0:0 Флуминенсе - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Спорт Ресифи 2:1 Байя - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Брагантино 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 22 14 5 3 32 - 13 47
2. Палмейрас Сан-Паулу 21 12 2 7 33 - 25 38
3. Форталеза 23 10 6 7 30 - 26 36
4. Фламенго 19 11 2 6 36 - 19 35
5. Брагантино 22 8 10 4 34 - 26 34
6. Коринтианс 23 8 10 5 24 - 21 34
7. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 22 8 9 5 26 - 22 33
8. Флуминенсе 22 8 8 6 24 - 24 32
9. Атлетико Паранаэнсе 21 9 3 9 29 - 26 30
10. Атлетико Гойяненсе 22 7 9 6 20 - 20 30
11. Куяба 23 6 11 6 23 - 24 29
12. Сеара 21 6 10 5 20 - 21 28
13. Сан-Паулу 22 6 9 7 18 - 23 27
14. Америка Минейро 23 6 9 8 21 - 24 27
15. Жувентуде 22 6 8 8 21 - 25 26
16. Сантос 22 5 9 8 20 - 28 24
17. Байя 22 6 5 11 25 - 35 23
18. Гремио 20 6 4 10 17 - 22 22
19. Спорт Ресифи 22 3 8 11 8 - 19 17
20. Шапекоэнсе 22 1 7 14 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 10 7 2 1 19 - 5 23
2. Палмейрас Сан-Паулу 11 7 1 3 20 - 16 22
3. Сеара 11 6 4 1 15 - 8 22
4. Атлетико Паранаэнсе 11 6 3 2 18 - 13 21
5. Форталеза 11 6 3 2 17 - 10 21
6. Флуминенсе 11 5 4 2 12 - 10 19
7. Жувентуде 12 5 3 4 13 - 13 18
8. Фламенго 10 6 0 4 16 - 12 18
9. Сантос 11 4 5 2 11 - 9 17
10. Америка Минейро 12 4 4 4 10 - 8 16
11. Сан-Паулу 11 3 6 2 9 - 8 15
12. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 10 4 3 3 12 - 10 15
13. Байя 11 4 2 5 15 - 17 14
14. Коринтианс 11 3 4 4 13 - 14 13
15. Гремио 10 3 4 3 9 - 7 13
16. Куяба 12 3 4 5 13 - 17 13
17. Брагантино 11 2 7 2 17 - 16 13
18. Атлетико Гойяненсе 11 2 7 2 7 - 8 13
19. Спорт Ресифи 11 1 4 6 2 - 7 7
20. Шапекоэнсе 10 0 2 8 5 - 17 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:0 12 7 3 2 13 - 8 24
2. Брагантино 11 6 3 2 17 - 10 21
3. Коринтианс 12 5 6 1 11 - 7 21
4. Интернасьонал Порту Алегре 0:0 12 4 6 2 14 - 12 18
5. Фламенго 9 5 2 2 20 - 7 17
6. Атлетико Гойяненсе 11 5 2 4 13 - 12 17
7. Куяба 11 3 7 1 10 - 7 16
8. Палмейрас Сан-Паулу 10 5 1 4 13 - 9 16
9. Форталеза 12 4 3 5 13 - 16 15
10. Флуминенсе 11 3 4 4 12 - 14 13
11. Сан-Паулу 11 3 3 5 9 - 15 12
12. Америка Минейро 11 2 5 4 11 - 16 11
13. Спорт Ресифи 11 2 4 5 6 - 12 10
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 0 7 11 - 13 9
15. Гремио 10 3 0 7 8 - 15 9
16. Байя 11 2 3 6 10 - 18 9
17. Жувентуде 10 1 5 4 8 - 12 8
18. Шапекоэнсе 12 1 5 6 12 - 18 8
19. Сантос 11 1 4 6 9 - 19 7
20. Сеара 10 0 6 4 5 - 13 6

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Интернасьонал Порту Алегре Эденилсон дос Сантос 9 6 6
2. Сеара Габриэл Барбоза 9 2 3
3. Атлетико Минейро Халк Живанилдо 8 2 5
4. Брагантино Итало Хосе 8 0 3
5. Фламенго Энрике Бруно 8 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Форталеза Фелипе 8 1
2. Атлетико Гойяненсе Willian Moraes 7 1
3. Палмейрас Сан-Паулу Каррейро Патрик 7 1
4. Жувентуде Guilherme Castilho 5 2
5. Куяба Joao Lucas2 8 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брагантино 2:2 Коринтианс онлайн




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