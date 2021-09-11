Италия: Серия A 2021-2022
Эмполи
0:2
Второй тайм: 76'
Стадион: Карло Кастеллани
Венеция
7' Желтая карточкаИсмайли Ардиан
0:1
13' ГолАнри Тома
15' Желтая карточкаАраму Маттиа
35' Желтая карточкаЛеццерини Лука
44' Желтая карточкаХаас Николас
45' Желтая карточкаДжонсон Деннис
0:2
68' ГолОкереке Давид
32
Хаас
Николас
28
Шнегг
Давид
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
15'
35'
44'
45'
68'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Манкузо Леонардо
|1
|0.33
|2.
|Бандинелли Филиппо
|1
|0.33
|3.
|Байрами Недим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анри Тома
|1
|0.33
|2.
|Окереке Давид
|1
|0.33
|3.
|Араму Маттиа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|2.
|Стоянович Петар
|2
|0
|3.
|Хаас Николас
|1
|0
|4.
|Кутроне Патрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хейманс Дан
|2
|0
|2.
|Форте Франческо
|1
|0
|3.
|Араму Маттиа
|1
|0
|4.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|5.
|Леццерини Лука
|1
|0
|6.
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|7.
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|8.
|Вакка Антонио
|1
|0
|9.
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|10.
|Джонсон Деннис
|1
|0
|11.
|Шнегг Давид
|1
|0
|12.
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эмполи
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Эмполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус
Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне
Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Венеция
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|12.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|16.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|17.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Венеция
|2:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Венеция
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|9.
|Эмполи
|0:2 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|14.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|1
|4.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|5.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|2.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|3.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|4.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|5.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Венеция
Исход игры
Эмполи
79.5% (105)
Ничья
17.4% (23)
Венеция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.31% (42)
Меньше
67.69% (88)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
37.1% (49)
2:1 Эмполи
26.5% (35)
1:1 Ничья
13.6% (18)
2:0 Эмполи
12.9% (17)
1:2 Венеция
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
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