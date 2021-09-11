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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
0:2
Второй тайм: 76'

Стадион:
Венеция
0'
7' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
0:1
13' Гол
Анри Тома
15' Желтая карточка
Араму Маттиа
35' Желтая карточка
Леццерини Лука
44' Желтая карточка
Хаас Николас
45' Желтая карточка
Джонсон Деннис
0:2
68' Гол
Окереке Давид
76'
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
9
Кутроне
Патрик
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
28
Шнегг
Давид
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
17
Джонсон
Деннис
Эмполи
4-3-1-2
Венеция
4-3-3

Ход матча

7'
Исмайли Ардиан
 
13'
0:1
Анри Тома
(Араму Маттиа)
15'
 
Араму Маттиа
33'
 
Хейманс Дан
Араму Маттиа
35'
 
Леццерини Лука
44'
Хаас Николас
 
45'
 
Джонсон Деннис
46'
 
Маенпяя Ники
Леццерини Лука
46'
 
Молинаро Кристиан
Шнегг Давид
46'
Ди Франческо Федерико
Бандинелли Филиппо
 
46'
Тонелли Лоренцо
Исмайли Ардиан
 
54'
 
Чрнигой Домен
Фьордилино Антонио
62'
Штулац Лео
Риччи Самуэле
 
62'
Пинамонти Андреа
Манкузо Леонардо
 
67'
 
Окереке Давид
Вакка Антонио
68'
0:2
Окереке Давид
(Анри Тома)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Манкузо Леонардо 1 0.33
2. Бандинелли Филиппо 1 0.33
3. Байрами Недим 0 0
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 1 0.33
2. Окереке Давид 1 0.33
3. Араму Маттиа 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 3 0
2. Стоянович Петар 2 0
3. Хаас Николас 1 0
4. Кутроне Патрик 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 2 0
2. Форте Франческо 1 0
3. Араму Маттиа 1 0
4. Кальдара Маттиа 1 0
5. Леццерини Лука 1 0
6. Чеккарони Пьетро 1 0
7. Эбюэхи Тайронн 1 0
8. Вакка Антонио 1 0
9. Фьордилино Антонио 1 0
10. Джонсон Деннис 1 0
11. Шнегг Давид 1 0
12. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Венеция 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус
Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне
Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Эмполи 1:1 Венеция Серия B Венеция 2:0 Эмполи Серия B Венеция 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Венеция Серия B
Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Венеция 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
12. Эмполи 0:2 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
16. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция 2:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Эмполи 0:2 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Венеция 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3
9. Эмполи 0:2 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
4. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
5. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
2. Верона Велозу Мигель 1 1
3. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
4. Болонья Сориано Роберто 1 1
5. Болонья Схаутен Йерди 1 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Эмполи 79.5% (105)
X 17.4% (23)
Венеция 3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Венеция
57.80
4.30
4.90
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Эмполи 0:2 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 0:2 Венеция

Исход игры
Эмполи
79.5% (105)
Ничья
17.4% (23)
Венеция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.31% (42)
Меньше
67.69% (88)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
37.1% (49)
2:1 Эмполи
26.5% (35)
1:1 Ничья
13.6% (18)
2:0 Эмполи
12.9% (17)
1:2 Венеция
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
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