Второй тайм

99' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

99' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

97' Удар от ворот произведет Эмполи

97' Анри Тома оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

97' Чрнигой Домен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Удар от ворот произведет Венеция

96' Байрами Недим решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

95' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

94' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Эмполи пробьет пенальти!

93' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

92' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Пинамонти Андреа нанес удар головой, но Ники Маенпаа спокойно отбил мяч.

89' Г О О О О О Л - Байрами Недим из команды Эмполи забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Ники Маенпаа прыгнул не в ту сторону.

89' После проверки VAR судья не изменил решения - Эмполи пробьет пенальти!

89' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

88' Маенпяя Ники совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

87' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

86' Хейманс Дан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

86' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

84' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Удар от ворот произведет Венеция

83' Пинамонти Андреа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

83' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

81' Кутроне Патрик из команды Эмполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

80' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

77' Кутроне Патрик пробует нанести удар издали, но Ники Маенпаа держит все под контролем

77' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

74' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Матч возобновлен

72' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

71' Луперто Себастьяно пробует нанести удар издали, но Ники Маенпаа ловит мяч

68' Г О О О О Л - Окереке Давид забивает ударом с левой ноги!

68' Отличные скиллы показывает Окереке Давид , обводя своих соперников

67' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Вакка Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Вакка Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Кальдара Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Вакка Антонио из команды Венеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

56' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

53' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Бузио Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Фьордилино Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.

50' Фьордилино Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Ох, нехорошо это выглядит. Луперто Себастьяно получил травму и медбригада забирает его с поля.

48' Матч возобновлен

47' Луперто Себастьяно на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля