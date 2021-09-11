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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
1:2
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
7' Желтая карточка
Исмайли Ардиан
0:1
13' Гол
Анри Тома
15' Желтая карточка
Араму Маттиа
35' Желтая карточка
Леццерини Лука
44' Желтая карточка
Хаас Николас
45' Желтая карточка
Джонсон Деннис
0:2
68' Гол
Окереке Давид
86' Желтая карточка
Хейманс Дан
88' Желтая карточка
Маенпяя Ники
1:2
89' Пенальти
Байрами Недим
90'+9
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
34
Исмайли
Ардиан
33
Луперто
Себастьяно
3
Марчицца
Риккардо
32
Хаас
Николас
28
Риччи
Самуэле
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
7
Манкузо
Леонардо
9
Кутроне
Патрик
12
Леццерини
Лука
7
Маццокки
Паскуале
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
28
Шнегг
Давид
16
Фьордилино
Антонио
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
10
Араму
Маттиа
14
Анри
Тома
17
Джонсон
Деннис
Эмполи
4-3-1-2
Венеция
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Байрами Недим 1 (1) 0.33
2. Манкузо Леонардо 1 0.33
3. Бандинелли Филиппо 1 0.33
Венеция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анри Тома 1 0.33
2. Окереке Давид 1 0.33
3. Араму Маттиа 0 0

Карточки

Эмполи
# Игрок      
1. Исмайли Ардиан 3 0
2. Стоянович Петар 2 0
3. Хаас Николас 1 0
4. Кутроне Патрик 1 0
Венеция
# Игрок      
1. Хейманс Дан 3 0
2. Маенпяя Ники 1 0
3. Форте Франческо 1 0
4. Араму Маттиа 1 0
5. Кальдара Маттиа 1 0
6. Леццерини Лука 1 0
7. Чеккарони Пьетро 1 0
8. Эбюэхи Тайронн 1 0
9. Вакка Антонио 1 0
10. Фьордилино Антонио 1 0
11. Джонсон Деннис 1 0
12. Шнегг Давид 1 0
13. Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эмполи 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)
 Венеция 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эмполи Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Реал Форте Куэрчета 2:8 Эмполи Ювентус 0:1 Эмполи Эмполи 1:3 Лацио Эмполи 4:2 Виченца Виртус
Удинезе 1:0 Эмполи Эмполи 9:0 Монтекатини Эмполи 3:0 Понтедера Castelfiorentino 0:12 Эмполи Эмполи 2:1 Лечче Салернитана 2:0 Эмполи Эмполи 4:0 Козенца Асколи 2:0 Эмполи Эмполи 2:2 Кьево Эмполи 4:2 Брешия Кремонезе 2:2 Эмполи Реджана 0:1 Эмполи Эмполи 1:0 Виртус Энтелла Эмполи 1:0 Порденоне Виченца Виртус 0:2 Эмполи Эмполи 1:1 Читтаделла
Венеция Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Брешия 4:0 Венеция Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне
Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция Венеция 3:0 Козенца СПАЛ 2013 1:1 Венеция Венеция 0:2 Реджина

Последние игры между собой

Эмполи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Венеция: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Эмполи 1:1 Венеция Серия B Венеция 2:0 Эмполи Серия B Венеция 0:2 Эмполи Серия B Эмполи 1:1 Венеция Серия B
Эмполи 3:2 Венеция Серия B Венеция 1:0 Эмполи Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
5. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
4. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
6. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
14. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
4. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
5. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
2. Венеция Хейманс Дан 3 0
3. Верона Велозу Мигель 1 1
4. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
5. Болонья Сориано Роберто 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 132
Эмполи 79.5% (105)
X 17.4% (23)
Венеция 3% (4)
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Где смотреть матч Эмполи 1:2 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Эмполи 1:2 Венеция

Исход игры
Эмполи
79.5% (105)
Ничья
17.4% (23)
Венеция
3% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.31% (42)
Меньше
67.69% (88)
Обе команды забьют
Да
45.38% (59)
Нет
54.62% (71)
Популярный счёт
1:0 Эмполи
37.1% (49)
2:1 Эмполи
26.5% (35)
1:1 Ничья
13.6% (18)
2:0 Эмполи
12.9% (17)
1:2 Венеция
3% (4)
0:0 Ничья
3% (4)
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