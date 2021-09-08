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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Наполи
 
Позже

Стадион:
Ювентус

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фабиан Руис 1 0.5
2. Петанья Андреа 1 0.5
3. Элмас Эльиф 1 0.5
4. Инсинье Лоренцо 1 (1) 0.5
5. Руй Мариу 0 0
6. Политано Маттео 0 0
Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дибала Пауло 1 0.5
2. Куадрадо Хуан 1 0.5
3. Бентанкур Родриго 0 0

Карточки

Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 0 1
2. Фабиан Руис 1 0
3. Руй Мариу 1 0
4. Ди Лоренцо Джованни 1 0
5. Политано Маттео 1 0
Ювентус
# Игрок      
1. Роналду Криштиану 1 0
2. Щесны Войцех 1 0
3. Данило Луис 1 0
4. Бернардески Федерико 1 0
5. Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Наполи 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)
 Ювентус 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Наполи Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи
Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус
Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус

Последние игры между собой

Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Ювентус 2:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 Наполи Суперкубок Наполи 0:0 Ювентус Кубок
Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лацио Заявка 2 2 0 0 9 - 2 6
2. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Рома Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
4. Милан Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Болонья Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Аталанта Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9. Сассуоло Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Эмполи Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сампдория Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
16. Торино Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
18. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
20. Дженоа Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
5. Рома Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Болонья Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Кальяри Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Сампдория Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Эмполи Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Лацио Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Сассуоло Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
8. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Ювентус Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
13. Удинезе Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Верона Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Фиорентина Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
16. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
18. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
19. Дженоа Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Венеция Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 2 1 1
4. Болонья Де Сильвестри Лоренцо 2 0 0
5. Удинезе Делофеу Херард 2 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Верона Велозу Мигель 1 1
2. Салернитана Страндберг Стефан 1 1
3. Болонья Сориано Роберто 1 1
4. Болонья Схаутен Йерди 1 1
5. Рома Дзаньоло Николо 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 сентября 2021, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Наполи 41.2% (21)
    X 41.2% (21)
    Ювентус 17.6% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Ювентус
    2.80
    3.65
    3.02
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Где смотреть матч Наполи - Ювентус онлайн


    Прогнозы на матч Наполи - Ювентус

    Исход игры
    Наполи
    41.2% (21)
    Ничья
    41.2% (21)
    Ювентус
    17.6% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.94% (27)
    Меньше
    47.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.3% (19)
    2:1 Наполи
    31.4% (16)
    1:2 Ювентус
    9.8% (5)
    1:0 Наполи
    5.9% (3)
    1:3 Ювентус
    3.9% (2)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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