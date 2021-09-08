Италия: Серия A 2021-2022
Наполи
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Стадион: Диего Армандо Марадона
Ювентус
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фабиан Руис
|1
|0.5
|2.
|Петанья Андреа
|1
|0.5
|3.
|Элмас Эльиф
|1
|0.5
|4.
|Инсинье Лоренцо
|1 (1)
|0.5
|5.
|Руй Мариу
|0
|0
|6.
|Политано Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дибала Пауло
|1
|0.5
|2.
|Куадрадо Хуан
|1
|0.5
|3.
|Бентанкур Родриго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|0
|1
|2.
|Фабиан Руис
|1
|0
|3.
|Руй Мариу
|1
|0
|4.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|5.
|Политано Маттео
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|2.
|Щесны Войцех
|1
|0
|3.
|Данило Луис
|1
|0
|4.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|5.
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Наполи
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Ювентус
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Наполи Последние 20 матчей: +15 =3 -2Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи
Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи Наполи 4:3 Кротоне Рома 0:2 Наполи
Ювентус Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус
Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма Аталанта 1:0 Ювентус Ювентус 3:1 Дженоа Ювентус 2:1 Наполи Торино 2:2 Ювентус Ювентус 0:1 Беневенто Кальяри 1:3 Ювентус
Последние игры между собой
Наполи: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 11
Ювентус: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 8
Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 4:3 Наполи Серия A Наполи 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Ювентус 0:1 Наполи Серия A Наполи 0:1 Ювентус Серия A Наполи 3:2 Ювентус Кубок Наполи 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Кубок Ювентус 2:1 Наполи Серия A Ювентус 1:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:3 Ювентус Серия A Ювентус 2:2 Наполи Суперкубок Италии Наполи 2:0 Ювентус Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лацио
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 2
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|3.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Болонья
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Аталанта
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|16.
|Торино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|20.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|5.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Болонья
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Эмполи
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|8.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|13.
|Удинезе
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Верона
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|18.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|2
|1
|1
|4.
|Болонья
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|0
|5.
|Удинезе
|Делофеу Херард
|2
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Салернитана
|Страндберг Стефан
|1
|1
|3.
|Болонья
|Сориано Роберто
|1
|1
|4.
|Болонья
|Схаутен Йерди
|1
|1
|5.
|Рома
|Дзаньоло Николо
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Наполи - Ювентус
Исход игры
Наполи
41.2% (21)
Ничья
41.2% (21)
Ювентус
17.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
52.94% (27)
Меньше
47.06% (24)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.3% (19)
2:1 Наполи
31.4% (16)
1:2 Ювентус
9.8% (5)
1:0 Наполи
5.9% (3)
1:3 Ювентус
3.9% (2)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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