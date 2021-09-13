Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
1:0
Второй тайм: 85'
Стадион: Ренато Далл'Ара
Верона
49' Желтая карточкаБарак Антонин
1:0
79' ГолСванберг Маттиас
85' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Ход матча
49'
79'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.67
|2.
|Арнаутович Марко
|1
|0.33
|3.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.33
|4.
|Сансоне Никола
|0
|0
|5.
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.67
|2.
|Илич Иван
|1
|0.33
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сориано Роберто
|1
|1
|2.
|Схаутен Йерди
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|5.
|Медель Гари
|1
|0
|6.
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|7.
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|8.
|Хики Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|3.
|Тамез Адриен
|1
|0
|4.
|Барак Антонин
|1
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Верона
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона
Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Болонья
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Болонья
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Болонья
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона
Исход игры
Болонья
79.9% (115)
Ничья
20.1% (29)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.3% (70)
Меньше
50.7% (72)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
43.8% (63)
1:0 Болонья
27.8% (40)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Болонья
4.9% (7)
3:1 Болонья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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