Второй тайм

85' Чеккерини Федерико получил желтую карточку от судьи

84' Матч возобновлен

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Болонья

82' Верона выполняет удар от ворот.

79' Г О О О О Л - Сванберг Маттиас забивает с правой ноги!

79' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Хонгла Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Верона выполняет удар от ворот.

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Ох, нехорошо это выглядит. Казале Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Казале Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Монтипо Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Сванберг Маттиас наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

70' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Болонья выполняет удар от ворот.

64' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

63' Удар от ворот произведет Верона

63' Барроу Муса оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Голкипер мог бы сыграть и получше

61' Гюнтер Корай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

60' Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Игрок Арнаутович Марко из команды Болонья неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

59' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Бонифаци Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Матч возобновится спорным мячом

56' Ох, нехорошо это выглядит. Тамез Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Отличные скиллы показывает Капрари Джанлука , обводя своих соперников

54' Болонья выполняет удар от ворот.

52' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Барак Антонин тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

49' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе