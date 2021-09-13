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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
1:0
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
49' Желтая карточка
Барак Антонин
1:0
78' Гол
Сванберг Маттиас
84' Желтая карточка
Чеккерини Федерико
90' Желтая карточка
Eusebio Di Francesco
90' Желтая карточка
Фараони Марко
90' Желтая карточка
Домингес Николас
90'+9
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Болонья
4-2-3-1
Верона
3-4-2-1

Ход матча

46'
 
Маньяни Джанджакомо
Давидович Павел
49'
 
Барак Антонин
61'
 
Хонгла Мартин
Тамез Адриен
68'
Сансоне Никола
Барроу Муса
 
68'
Ольсен Сков Андреас
Орсолини Риккардо
 
75'
 
Канчельери Маттео
Капрари Джанлука
75'
 
Чеккерини Федерико
Казале Николо
78'
Сванберг Маттиас
(Арнаутович Марко)
1:0
84'
 
Ласанья Кевин
Илич Иван
84'
 
Чеккерини Федерико
90'
Сантандер Федерико
Арнаутович Марко
 
90'
 
Eusebio Di Francesco
90'
 
Фараони Марко
90'
Домингес Николас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.67
2. Арнаутович Марко 1 0.33
3. Сванберг Маттиас 1 0.33
4. Сансоне Никола 0 0
5. Орсолини Риккардо 0 0
6. Схаутен Йерди 0 0
Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.67
2. Илич Иван 1 0.33
3. Лазович Дарко 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Арнаутович Марко 1 0
5. Медель Гари 1 0
6. Бонифаци Кевин 1 0
7. Сванберг Маттиас 1 0
8. Домингес Николас 1 0
9. Хики Аарон 1 0
Верона
# Игрок      
1. Велозу Мигель 1 1
2. Ди Кармине Самуэль 1 0
3. Фараони Марко 1 0
4. Чеккерини Федерико 1 0
5. Тамез Адриен 1 0
6. Барак Антонин 1 0
7. Маньяни Джанджакомо 1 0
8. Eusebio Di Francesco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)
 Верона 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона
Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан

Последние игры между собой

Болонья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Верона 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:0 Верона Серия A Болонья 1:1 Верона Серия A Верона 1:1 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Верона Серия A Верона 2:3 Болонья Серия A Болонья 4:0 Верона Кубок Болонья 0:1 Верона Серия A Верона 0:2 Болонья Серия A Верона 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:4 Верона Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Сассуоло Джуричич Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Болонья 79.9% (115)
X 20.1% (29)
Верона 0% (0)
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Где смотреть матч Болонья 1:0 Верона онлайн


Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона

Исход игры
Болонья
79.9% (115)
Ничья
20.1% (29)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.3% (70)
Меньше
50.7% (72)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
43.8% (63)
1:0 Болонья
27.8% (40)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Болонья
4.9% (7)
3:1 Болонья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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