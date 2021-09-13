Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
1:0
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Верона
49' Желтая карточкаБарак Антонин
1:0
78' ГолСванберг Маттиас
84' Желтая карточкаЧеккерини Федерико
90' Желтая карточкаEusebio Di Francesco
90' Желтая карточкаФараони Марко
90' Желтая карточкаДомингес Николас
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Ход матча
49'
78'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.67
|2.
|Арнаутович Марко
|1
|0.33
|3.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.33
|4.
|Сансоне Никола
|0
|0
|5.
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.67
|2.
|Илич Иван
|1
|0.33
|3.
|Лазович Дарко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сориано Роберто
|1
|1
|2.
|Схаутен Йерди
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|5.
|Медель Гари
|1
|0
|6.
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|7.
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|8.
|Домингес Николас
|1
|0
|9.
|Хики Аарон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Велозу Мигель
|1
|1
|2.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|3.
|Фараони Марко
|1
|0
|4.
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|5.
|Тамез Адриен
|1
|0
|6.
|Барак Антонин
|1
|0
|7.
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|8.
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
|Верона
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья
Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан Кротоне 2:3 Болонья
Верона Последние 20 матчей: +4 =5 -11Верона 1:3 Интер Милан Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона
Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона Верона 0:2 Аталанта Сассуоло 3:2 Верона Верона 0:2 Милан
Последние игры между собой
Болонья: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Верона: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 4
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|9.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|17.
|Торино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 1:0 Верона
Исход игры
Болонья
79.9% (115)
Ничья
20.1% (29)
Верона
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.3% (70)
Меньше
50.7% (72)
Обе команды забьют
Да
66.2% (94)
Нет
33.8% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
43.8% (63)
1:0 Болонья
27.8% (40)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:0 Болонья
4.9% (7)
3:1 Болонья
2.1% (3)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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