Лига конференций 2021-2022
Маккаби Тель-Авив
Позже
Стадион: Блумфилд
Алашкерт
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Халайла Осама
|2
|0.33
|2.
|Йейни Ширан
|1
|0.17
|3.
|Рикан Авраам
|1
|0.17
|4.
|Шамир Эден
|1
|0.17
|5.
|Глазер Дан
|1
|0.17
|6.
|Альмог Эйлон
|1
|0.17
|7.
|Нахмиас Идан
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карзев Эден
|0
|1
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Маккаби Тель-Авив
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|Алашкерт
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +10 =7 -3Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Петах-Тиква Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Шахтёр Караганда Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Катамон
Шахтёр Караганда 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Сутьеска Сутьеска 0:0 Маккаби Тель-Авив Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Кирьят-Шмона 2:0 Маккаби Тель-Авив Ашдод 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Ашдод
Алашкерт Последние 20 матчей: +7 =5 -8Арарат 3:2 Алашкерт Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт
Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|ЛАСК
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Алашкерт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Маккаби Тель-Авив
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Алашкерт
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|ЛАСК
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|ХИК
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Базель
|Кабрал Артур
|8
|2
|0
|2.
|Фейеноорд
|Тиль Гус
|6
|0
|0
|3.
|Нью-Сейнтс
|Макманус Деклан
|6
|3
|0
|4.
|КуПС
|Рангел
|5
|0
|0
|5.
|Эльфсборг
|Фрик Пер
|5
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|1
|2.
|Рубин
|Самошников Илья
|1
|1
|3.
|Фехервар
|Него Лоик
|2
|0
|4.
|Арарат
|Побулич Димитрие
|2
|0
|5.
|Рига
|Камеш Владимир
|0
|1
Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Алашкерт
Исход игры
Маккаби Тель-Авив
95.2% (139)
Ничья
4.1% (6)
Алашкерт
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
34.03% (49)
Меньше
65.97% (95)
Обе команды забьют
Да
33.33% (48)
Нет
66.67% (96)
Популярный счёт
2:0 Маккаби Тель-Авив
45.2% (66)
2:1 Маккаби Тель-Авив
24% (35)
1:0 Маккаби Тель-Авив
17.1% (25)
3:1 Маккаби Тель-Авив
4.1% (6)
3:0 Маккаби Тель-Авив
2.7% (4)
1:1 Ничья
2.1% (3)
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