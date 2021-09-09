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Лига конференций 2021-2022

Маккаби Тель-Авив
 
Позже

Стадион:
Алашкерт

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Тель-Авив
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Халайла Осама 2 0.33
2. Йейни Ширан 1 0.17
3. Рикан Авраам 1 0.17
4. Шамир Эден 1 0.17
5. Глазер Дан 1 0.17
6. Альмог Эйлон 1 0.17
7. Нахмиас Идан 1 0.17
Алашкерт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Маккаби Тель-Авив
# Игрок      
1. Карзев Эден 0 1
Алашкерт
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Маккаби Тель-Авив 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2)
 Алашкерт 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Маккаби Тель-Авив Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Маккаби Тель-Авив 1:1 Маккаби Петах-Тиква Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:0 Шахтёр Караганда Маккаби Тель-Авив 1:1 Хапоэль Катамон
Шахтёр Караганда 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:0 Спартак Трнава Спартак Трнава 0:0 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 3:1 Сутьеска Сутьеска 0:0 Маккаби Тель-Авив Херенвен 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:1 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Хапоэль Кирьят-Шмона Ашдод 1:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Петах-Тиква 0:3 Маккаби Тель-Авив Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Кирьят-Шмона 2:0 Маккаби Тель-Авив Ашдод 0:1 Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив 1:1 Ашдод
Алашкерт Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Арарат 3:2 Алашкерт Алашкерт 0:0 Глазго Рейнджерс Алашкерт 0:0 Юниор Севан Глазго Рейнджерс 1:0 Алашкерт
Алашкерт 0:2 Ван Алашкерт 3:2 Кайрат Кайрат 0:0 Алашкерт Алашкерт 0:3 Арарат-Армения Шериф 3:1 Алашкерт Алашкерт 0:1 Шериф Алашкерт 1:0 Коннас Куэй Коннас Куэй 2:2 Алашкерт Алашкерт 1:0 Арарат-Армения Арарат 0:1 Алашкерт Лори 0:3 Алашкерт Арарат-Армения 1:2 Алашкерт Ван 3:1 Алашкерт Арарат 3:1 Алашкерт Арарат 0:0 Алашкерт Алашкерт 1:0 Пюник

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. ХИК 0 0 0 0 0 - 0 0
2. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Алашкерт 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Маккаби Тель-Авив Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Алашкерт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа A

Команда И В Н П Г О
1. Маккаби Тель-Авив Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Алашкерт 0 0 0 0 0 - 0 0
3. ЛАСК 0 0 0 0 0 - 0 0
4. ХИК 0 0 0 0 0 - 0 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Базель Кабрал Артур 8 2 0
2. Фейеноорд Тиль Гус 6 0 0
3. Нью-Сейнтс Макманус Деклан 6 3 0
4. КуПС Рангел 5 0 0
5. Эльфсборг Фрик Пер 5 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Милсами Болохан Вадим 1 1
2. Рубин Самошников Илья 1 1
3. Фехервар Него Лоик 2 0
4. Арарат Побулич Димитрие 2 0
5. Рига Камеш Владимир 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Маккаби Тель-Авив - Алашкерт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 сентября 2021, осталось 2 дня 9 часов 1 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Маккаби Тель-Авив 93.9% (46)
    X 4.1% (2)
    Алашкерт 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Маккаби Тель-Авив
    Ничья
    Алашкерт
    1.33
    5.21
    9.80
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Маккаби Тель-Авив - Алашкерт онлайн


    Прогнозы на матч Маккаби Тель-Авив - Алашкерт

    Исход игры
    Маккаби Тель-Авив
    93.8% (45)
    Ничья
    4.2% (2)
    Алашкерт
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (18)
    Меньше
    62.5% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    37.5% (18)
    Нет
    62.5% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Маккаби Тель-Авив
    54.2% (26)
    2:1 Маккаби Тель-Авив
    29.2% (14)
    1:0 Маккаби Тель-Авив
    6.3% (3)
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