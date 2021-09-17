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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
0:1
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
12' Желтая карточка
Бремер Глейсон
35' Желтая карточка
Эйна Ола
54' Желтая карточка
Родригес Рикардо
0:1
83' Гол
Пьяца Марко
90' Желтая карточка
Джиджи Коффи
90'+6
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
18
Распадори
Джакомо
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
10
Лукич
Саша
4
Побега
Томмазо
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
Сассуоло
4-2-3-1
Торино
3-4-2-1

Ход матча

12'
 
Бремер Глейсон
35'
 
Эйна Ола
52'
 
Ансальди Кристиан
Эйна Ола
54'
 
Родригес Рикардо
64'
 
Линетти Кароль
Прат Деннис
65'
Скамачча Джанлука
Распадори Джакомо
 
65'
Траоре Хамед
Рожерио да Силва
 
65'
Кирьякопулос Георгиос
Бога Жереми
 
75'
Харрауи Абдау
Фраттези Давиде
 
76'
 
Пьяца Марко
Брекало Йосип
77'
 
Мандрагора Роландо
Побега Томмазо
77'
 
Войвода Мергим
Синго Уилфрид
83'
0:1
Пьяца Марко
(Мандрагора Роландо)
87'
Дефрель Грегоре
Джуричич Филип
 
90'
 
Джиджи Коффи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 3
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 2 0.5
2. Траоре Хамед 1 0.25
3. Распадори Джакомо 1 0.25
4. Капуто Франческо 0 0
5. Берарди Доменико 0 0
6. Бога Жереми 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукич Саша 1 0.25
2. Верди Симоне 1 0.25
3. Белотти Андреа 1 0.25
4. Пьяца Марко 1 0.25
5. Санабрия Антонио 1 0.25
6. Бремер Глейсон 1 0.25
7. Побега Томмазо 1 0.25
8. Ансальди Кристиан 0 0
9. Мандрагора Роландо 0 0
10. Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Капуто Франческо 1 0
3. Джуричич Филип 1 0
4. Лопес Максим 1 0
Торино
# Игрок      
1. Джиджи Коффи 2 0
2. Эйна Ола 2 0
3. Бремер Глейсон 2 0
4. Ринкон Томас 1 0
5. Родригес Рикардо 1 0
6. Мандрагора Роландо 1 0
7. Лукич Саша 1 0
8. Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
 Торино 0 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 71.43% (5)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло
Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе
АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус Сампдория 1:0 Торино

Последние игры между собой

Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 3:3 Торино Серия A Сассуоло 2:1 Торино Серия A Торино 2:1 Сассуоло Серия A
Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
10. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Сассуоло Джуричич Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Сассуоло 63.6% (91)
X 23.8% (34)
Торино 12.6% (18)
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Где смотреть матч Сассуоло 0:1 Торино онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Торино

Исход игры
Сассуоло
63.6% (91)
Ничья
23.8% (34)
Торино
12.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
61.87% (86)
Меньше
38.13% (53)
Обе команды забьют
Да
80.58% (112)
Нет
19.42% (27)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
42% (60)
1:1 Ничья
18.9% (27)
1:0 Сассуоло
15.4% (22)
1:2 Торино
10.5% (15)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Сассуоло
1.4% (2)
2:3 Торино
1.4% (2)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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