Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

47' Родригес Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Рожерио да Силва навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

44' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

43' Прат Деннис из команды Торино нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

43' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хорошую попытку сделал Санабрия Антонио . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Сассуоло выполняет удар от ворот.

42' Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали

41' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лопес Максим из команды Сассуоло

40' Бремер Глейсон имеет отличный шанс забить, но вратарь после его удара головой выбивает мяч на угловой!

40' ШАНС! Бремер Глейсон вышел один на один с голкипером...

39' Матч возобновлен

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

36' Брекало Йосип из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' Эйна Ола тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

35' Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе

34' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Игрок Санабрия Антонио из команды Торино неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Гости сейчас реально начинают давить соперника

33' Сассуоло выполняет удар от ворот.

32' Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

28' Удар от ворот произведет Сассуоло

28' Близко! Брекало Йосип нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

27' Удар от ворот произведет Сассуоло

27' ШАНС! Санабрия Антонио вышел один на один с голкипером...

27' Брекало Йосип разрезает оборону соперника отличным пасом

26' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Сассуоло

25' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

24' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Сассуоло выполняет удар от ворот.

23' Торино идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Удар от ворот произведет Торино

21' Отличные скиллы показывает Бога Жереми , обводя своих соперников

21' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бремер Глейсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Берарди Доменико пробил со штрафного прямо в стенку

12' Бремер Глейсон тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

12' Эйна Ола из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

11' Игрок команды Торино в офсайде

11' Кирикеш Влад выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Консильи Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' ШТАНГА! Так было близко к голу - Фраттези Давиде нанес удар в каркас ворот!

7' ШАНС! Фраттези Давиде вышел один на один с голкипером...

7' Сассуоло выполняет удар от ворот.

7' Побега Томмазо не смог попасть в створ ударом издали

5' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

5' Санабрия Антонио из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

5' Торино выполняет удар от ворот.

5' Игрок Тольян Йереми из команды Сассуоло неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

4' Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Фраттези Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сассуоло начинает с центра поля