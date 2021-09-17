Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
0:1
Конец матча
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Торино
12' Желтая карточкаБремер Глейсон
35' Желтая карточкаЭйна Ола
54' Желтая карточкаРодригес Рикардо
0:1
83' ГолПьяца Марко
90' Желтая карточкаДжиджи Коффи
21
Кирикеш
Влад
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
34
Эйна
Ола
22
Прат
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
22 Прат ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
12'
35'
54'
83'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 12
-
2 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричич Филип
|2
|0.5
|2.
|Траоре Хамед
|1
|0.25
|3.
|Распадори Джакомо
|1
|0.25
|4.
|Капуто Франческо
|0
|0
|5.
|Берарди Доменико
|0
|0
|6.
|Бога Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукич Саша
|1
|0.25
|2.
|Верди Симоне
|1
|0.25
|3.
|Белотти Андреа
|1
|0.25
|4.
|Пьяца Марко
|1
|0.25
|5.
|Санабрия Антонио
|1
|0.25
|6.
|Бремер Глейсон
|1
|0.25
|7.
|Побега Томмазо
|1
|0.25
|8.
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|9.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|10.
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Капуто Франческо
|1
|0
|3.
|Джуричич Филип
|1
|0
|4.
|Лопес Максим
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джиджи Коффи
|2
|0
|2.
|Эйна Ола
|2
|0
|3.
|Бремер Глейсон
|2
|0
|4.
|Ринкон Томас
|1
|0
|5.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|6.
|Мандрагора Роландо
|1
|0
|7.
|Лукич Саша
|1
|0
|8.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Торино
|0
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|71.43% (5)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =5 -4Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло
Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло Сассуоло 2:2 Рома
Торино Последние 20 матчей: +6 =6 -8Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе
Последние игры между собой
Сассуоло: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Торино: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Торино 3:2 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия A Торино 5:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Торино Серия A Торино 1:3 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Сассуоло 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:2 Торино Серия A Торино 2:0 Сассуоло Серия A Торино 3:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:0 Торино Серия B Торино 1:2 Сассуоло Серия B Сассуоло 1:2 Торино Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|5.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 8
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дженоа
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|3.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|3.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
|5.
|Верона
|Велозу Мигель
|1
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сассуоло 0:1 Торино
Исход игры
Сассуоло
63.6% (91)
Ничья
23.8% (34)
Торино
12.6% (18)
Тотал 2.5
Больше
61.87% (86)
Меньше
38.13% (53)
Обе команды забьют
Да
80.58% (112)
Нет
19.42% (27)
Популярный счёт
2:1 Сассуоло
42% (60)
1:1 Ничья
18.9% (27)
1:0 Сассуоло
15.4% (22)
1:2 Торино
10.5% (15)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:0 Сассуоло
1.4% (2)
2:3 Торино
1.4% (2)
3:2 Сассуоло
1.4% (2)
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