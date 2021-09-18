  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
8
Весино
Матиас
32
Димарко
Федерико
10
Мартинес
Лаутаро
19
Корреа
Хоакин
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
11
Ольсен
Сков
Андреас
21
Сориано
Роберто
10
Сансоне
Никола
9
Арнаутович
Марко
Интер Милан
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Хоакин 2 0.67
2. Мартинес Лаутаро 2 0.67
3. Джеко Эдин 1 0.33
4. Видаль Артуро 1 0.33
5. Чалханоглу Хакан 1 0.33
6. Шкриньяр Милан 1 0.33
7. Димарко Федерико 1 0.33
8. Барелла Николо 0 0
9. Дармиан Маттео 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.67
2. Арнаутович Марко 1 0.33
3. Сванберг Маттиас 1 0.33
4. Сансоне Никола 0 0
5. Орсолини Риккардо 0 0
6. Схаутен Йерди 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 2 0
2. Джеко Эдин 1 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Весино Матиас 1 0
5. Корреа Хоакин 1 0
6. Мартинес Лаутаро 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Арнаутович Марко 1 0
5. Медель Гари 1 0
6. Бонифаци Кевин 1 0
7. Сванберг Маттиас 1 0
8. Домингес Николас 1 0
9. Хики Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Болонья 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана
Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Болонья Серия A Интер Милан 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Интер Милан Серия A
Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
5. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Болонья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
8. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
9. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
10. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
20. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
4. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
7. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Сассуоло Джуричич Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дженоа Кришито Доменико 3 0
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
4. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
5. Венеция Хейманс Дан 3 0
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 4-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" сыграет дома с "Болоньей".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 сентября 2021, осталось 14 минут.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 138
Интер Милан 97.8% (135)
X 2.2% (3)
Болонья 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Милан
Ничья
Болонья
1.39
5.60
9.30
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Интер Милан - Болонья онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

Исход игры
Интер Милан
97.8% (133)
Ничья
2.2% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
31.85% (43)
Нет
68.15% (92)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
55.9% (76)
2:1 Интер Милан
19.9% (27)
3:1 Интер Милан
10.3% (14)
1:0 Интер Милан
5.9% (8)
3:0 Интер Милан
4.4% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 