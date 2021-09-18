Италия: Серия A 2021-2022
Интер Милан
Позже
Стадион: Сан-Сиро
Болонья
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Амей ВисдомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корреа Хоакин
|2
|0.67
|2.
|Мартинес Лаутаро
|2
|0.67
|3.
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|4.
|Видаль Артуро
|1
|0.33
|5.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.33
|6.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.33
|7.
|Димарко Федерико
|1
|0.33
|8.
|Барелла Николо
|0
|0
|9.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.67
|2.
|Арнаутович Марко
|1
|0.33
|3.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.33
|4.
|Сансоне Никола
|0
|0
|5.
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|6.
|Схаутен Йерди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|2
|0
|2.
|Джеко Эдин
|1
|0
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0
|4.
|Весино Матиас
|1
|0
|5.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|6.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сориано Роберто
|1
|1
|2.
|Схаутен Йерди
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|5.
|Медель Гари
|1
|0
|6.
|Бонифаци Кевин
|1
|0
|7.
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|8.
|Домингес Николас
|1
|0
|9.
|Хики Аарон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|Болонья
|0
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана
Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 3
|7
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|10.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|5.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|6.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|7.
|Интер Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Салернитана
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|4.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Аталанта
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Болонья
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|4.
|Фиорентина
|Влахович Душан
|3
|2
|0
|5.
|Сассуоло
|Джуричич Филип
|2
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|4.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Исход игры
Интер Милан
97.8% (133)
Ничья
2.2% (3)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
36.3% (49)
Меньше
63.7% (86)
Обе команды забьют
Да
31.85% (43)
Нет
68.15% (92)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
55.9% (76)
2:1 Интер Милан
19.9% (27)
3:1 Интер Милан
10.3% (14)
1:0 Интер Милан
5.9% (8)
3:0 Интер Милан
4.4% (6)
0:0 Ничья
1.5% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!