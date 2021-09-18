Интер Милан

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Приветствую всех посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 4-го тура итальянской Серии А, в котором миланский "Интер" сыграет дома с "Болоньей".

Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!