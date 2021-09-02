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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
 
Позже

Стадион:
Болонья

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корреа Хоакин 2 0.67
2. Мартинес Лаутаро 2 0.67
3. Джеко Эдин 1 0.33
4. Видаль Артуро 1 0.33
5. Чалханоглу Хакан 1 0.33
6. Шкриньяр Милан 1 0.33
7. Димарко Федерико 1 0.33
8. Барелла Николо 0 0
9. Дармиан Маттео 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.67
2. Арнаутович Марко 1 0.33
3. Сванберг Маттиас 1 0.33
4. Сансоне Никола 0 0
5. Орсолини Риккардо 0 0
6. Схаутен Йерди 0 0

Карточки

Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 2 0
2. Джеко Эдин 1 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Весино Матиас 1 0
5. Корреа Хоакин 1 0
6. Мартинес Лаутаро 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Арнаутович Марко 1 0
5. Медель Гари 1 0
6. Бонифаци Кевин 1 0
7. Сванберг Маттиас 1 0
8. Домингес Николас 1 0
9. Хики Аарон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)
 Болонья 0 0 0 25% (1) 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа
Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло Болонья 0:1 Интер Милан
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана Болонья 4:5 Тернана
Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья Болонья 0:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Интер Милан: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Болонья: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Болонья Серия A Интер Милан 1:2 Болонья Серия A Болонья 1:2 Интер Милан Серия A
Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Болонья 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Интер Милан 1:1 Болонья Серия A Интер Милан 2:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:2 Болонья Серия A Болонья 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Болонья Серия A Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Болонья 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Болонья Серия A Болонья 1:3 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
2. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 9 - 3 7
5. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Торино Заявка 3 1 0 2 6 - 4 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 3 1 0 2 4 - 8 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
5. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
6. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
7. Интер Милан Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Сассуоло Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дженоа Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Салернитана Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
2. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
3. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Аталанта Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Болонья Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
17. Торино Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Рома Верету Жордан 3 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
4. Фиорентина Влахович Душан 3 2 0
5. Сассуоло Джуричич Филип 2 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
2. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
3. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
4. Венеция Хейманс Дан 3 0
5. Верона Велозу Мигель 1 1
Весь список
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Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья

Исход игры
Интер Милан
100% (37)
Ничья
0% (0)
Болонья
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (14)
Меньше
61.11% (22)
Обе команды забьют
Да
36.11% (13)
Нет
63.89% (23)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
56.8% (21)
2:1 Интер Милан
16.2% (6)
3:1 Интер Милан
16.2% (6)
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