Италия: Серия A 2021-2022
Салернитана
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Аречи
Аталанта
16' Желтая карточкаМеле Йоаким
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Раньери ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
16'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулибали Мамаду
|1
|0.25
|2.
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|1
|0.25
|2.
|Пикколи Роберто
|1
|0.25
|3.
|Сапата Дуван
|1 (1)
|0.25
|4.
|Пашалич Марио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Страндберг Стефан
|1
|1
|2.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|3.
|Айя Рамзи
|1
|0
|4.
|Ярошински Павел
|1
|0
|5.
|Дьомбер Норберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Паломино Хосе
|2
|0
|2.
|Госенс Робин
|2
|0
|3.
|Меле Йоаким
|2
|0
|4.
|Фройлер Ремо
|1
|0
|5.
|Муссо Хуан
|1
|0
|6.
|Демирал Мерих
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Салернитана
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Аталанта
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Салернитана Последние 20 матчей: +11 =2 -7Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина
Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вильярреал 2:2 Аталанта Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта
Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|3.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|4.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|7.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|8.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|9.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|10.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Эмполи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|15.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Ювентус
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 9
|1
|19.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|20.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|7.
|Лацио
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|15.
|Венеция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эмполи
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|Ювентус
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Рома
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Милан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Наполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|12.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|13.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|14.
|Сампдория
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 8
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Кальяри
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|20.
|Салернитана
|0:0 Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|4
|1
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|3
|2
|1
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|2.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|3.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
|4.
|Эмполи
|Исмайли Ардиан
|3
|0
|5.
|Венеция
|Хейманс Дан
|3
|0
Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Аталанта
Исход игры
Салернитана
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Аталанта
97.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (87)
Меньше
38.3% (54)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
35.2% (50)
0:2 Аталанта
29.6% (42)
1:3 Аталанта
17.6% (25)
0:1 Аталанта
6.3% (9)
0:3 Аталанта
5.6% (8)
2:3 Аталанта
1.4% (2)
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