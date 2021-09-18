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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Аталанта
0'
16' Желтая карточка
Меле Йоаким
37'
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
24
Кечрида
Вайди
2
Кулибали
Мамаду
18
Кулибали
Лассана
19
Раньери
Лука
7
Рибери
Франк
11
Джурич
Милан
15
Гондо
Седрик
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
3
Меле
Йоаким
88
Пашалич
Марио
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
59
Миранчук
Алексей
91
Сапата
Дуван
Салернитана
3-4-1-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

16'
 
Меле Йоаким

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулибали Мамаду 1 0.25
2. Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.25
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 1 0.25
2. Пикколи Роберто 1 0.25
3. Сапата Дуван 1 (1) 0.25
4. Пашалич Марио 0 0

Карточки

Салернитана
# Игрок      
1. Страндберг Стефан 1 1
2. Бонаццоли Федерико 2 0
3. Айя Рамзи 1 0
4. Ярошински Павел 1 0
5. Дьомбер Норберт 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Паломино Хосе 2 0
2. Госенс Робин 2 0
3. Меле Йоаким 2 0
4. Фройлер Ремо 1 0
5. Муссо Хуан 1 0
6. Демирал Мерих 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Салернитана 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Аталанта 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Салернитана Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Торино 4:0 Салернитана Салернитана 0:4 Рома Болонья 3:2 Салернитана Салернитана 2:0 Реджина
Астон Вилла 3:1 Салернитана Салернитана 2:1 Палермо Салернитана 1:0 Фермана Салернитана 0:1 Губбио Салернитана 3:2 Самбенедеттезе Пескара 0:3 Салернитана Салернитана 2:0 Эмполи Порденоне 1:2 Салернитана Салернитана 1:3 Монца Салернитана 2:1 Венеция Виртус Энтелла 0:3 Салернитана Салернитана 1:0 Фрозиноне Лечче 2:0 Салернитана Салернитана 1:0 Брешия Читтаделла 0:0 Салернитана Салернитана 0:0 Козенца
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вильярреал 2:2 Аталанта Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта
Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус Фиорентина 2:3 Аталанта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Рома Заявка 3 3 0 0 9 - 2 9
3. Милан Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
4. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
7. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
8. Лацио Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
9. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
10. Аталанта 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
13. Эмполи Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
14. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
15. Сампдория Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16. Ювентус Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17. Специя Заявка 3 0 1 2 3 - 9 1
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 5 - 9 1
19. Салернитана 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
20. Верона Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Удинезе Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
7. Лацио Заявка 1 1 0 0 6 - 1 3
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Аталанта 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14. Салернитана 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 4 1
15. Венеция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эмполи Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
17. Ювентус Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Верона Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Аталанта 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Рома Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Милан Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Наполи Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
9. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
12. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
13. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14. Сампдория Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
16. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
17. Специя Заявка 2 0 1 1 3 - 8 1
18. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Кальяри Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
20. Салернитана 0:0 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 4 1 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
3. Рома Верету Жордан 3 0 1
4. Кальяри Педро Жоао 3 2 1
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Дженоа Кришито Доменико 3 0
2. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
3. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
4. Эмполи Исмайли Ардиан 3 0
5. Венеция Хейманс Дан 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    40'
    Защитник "Аталанты" Рафаэл Толой получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рибери. 
  • 39'
    У "Салернитаны" могла пройти опасная контратака, но Паломино прочитал передачу Джурича из центра поля на ход Гондо, мяч в итоге Хосе перехватил. 
  • 38'
    Сапата вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Страндберг грамотно накрыл соперника и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Раньери в центре поля огрел по ахиллу Малиновского, Паоло Валери всё видел и дал свисток в пользу "Аталанты". 
  • 36'
    Мамаду Кулибали выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кечрида подработал мяч и выполнил прострел во вратарскую, Муссо в прыжке перехватил мяч.  
  • Травма, повреждение
    35'
    Госенс в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади получил неприятный удар по ноге от Гондо, это был игровой момент. Полузащитник "Аталанты" немного полежал на газоне, но после паузы Робин показал, что он готов играть дальше. 
  • 34'
    Малиновский разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Сапата в борьбе с защитником "Салернитаны" не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Сапата с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Госенс в борьбе за мяч нарушил правила против Дьомбера. 
  • 32'
    Пашалич с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Госенс в борьбе с Дьомбером не смог головой пробить по воротам. 
  • 31'
    Миранчук прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сапата не очень удачно подстроился под передачу и в итоге не смог обработать мяч. 
  • 30'
    Рибери со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Толой головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Толой на своей половине поля нарушил правила против Гондо. "Салернитана" заработала довольно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    28'
    Мамаду Кулибали подкараулил отскок на половине поля "Аталанты" и в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Офсайд
    27'
    Миранчук прошёл вперёд по левому флангу и затем Алексей после паузы выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Госенсу, Робин оказался в небольшом офсайде. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Кечрида в центре поля нарушил правила против Миранчука. "Аталанта" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    25'
    Малиновский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    24'
    Малиновский с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Мамаду Кулибали, пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    23'
    Малиновский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Салернитаны" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг. 
  • Опасный момент
    22'
    Миранчук от правого угла штрафной площади пяткой выполнил передачу в центр по линии штрафной, Госенс подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Белец в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    21'
    Защитник "Аталанты" Йоаким Меле получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Гондо. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Лассана Кулибали в борьбе за верховой мяч на половине поля "Аталанты" нарушил правила против Малиновского. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Теперь уже сам Малиновский в центре поля нарушил правила против Лассана Кулибали. Довольно много у нас фолов на старте матча. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Мамаду Кулибали в центре поля нарушил правила против Малиновского и тем самым не дал "Аталанте" провести ответную атаку. 
  • Угловой
    17'
    Рибери с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Рибери с углового вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Меле и ушёл на угловой. 
  • Угловой
    15'
    Рибери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Аталанты" спокойно выбили мяч на левый фланг. 
  • 14'
    Раньери прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Демирал в борьбе с Гондо выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Мамаду Кулибали в центре поля нарушил правила против Паломино. "Аталанта" не стала никуда спешить при розыгрыше мяча. 
  • 12'
    Кечрида попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Госенс грамотно поставил корпус и перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Рибери в борьбе за мяч у штрафной площади "Аталанты" отмахнулся от Демирала и в итоге нарушил правила. 
  • Судья
    10'
    Гондо по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, в борьбе с Паломино Седрик оказался на газоне, Паоло Валери показал, что никакого пенальти ждать не нужно. 
  • 9'
    Сапата прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Салернитаны" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Малиновский получил по ногам на правом фланге. "Аталанта" достаточно долго разыгрывала стандарт. 
  • 7'
    Фройлер из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Сапату, мяч полетел слишком сильно для Дувана, в итоге его при игре на выходе перехватил Белец. 
  • 6'
    Гондо прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Джурич в борьбе с защитниками "Аталанты" не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    5'
    Кечрида сместился в центр с правой половины поля и затем от радиуса штрафной площади Вайди пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Паломино в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гондо. Паоло Валери пока лишь устно предупредил защитника "Аталанты". 
  • 3'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, пока "Аталанта" и "Салернитана" присматриваются друг к другу. 
  • Офсайд
    2'
    Из глубины поля последовала передача на ход Гондо по правой половине поля, форвард "Салернитаны" забрался в офсайд. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Салернитану" ждёт очередной непростой матч в Серии А. Команда Фабрицио Кастори проиграла все три матча на старте сезона. "Аталанту" на старте сезона также "штормит", а поэтому матч в Салерно для команды Джан Пьеро Гасперини наверняка будет непростым. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Салернитана 0:0 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Салернитана 0:0 Аталанта

Исход игры
Салернитана
0.7% (1)
Ничья
1.4% (2)
Аталанта
97.9% (139)
Тотал 2.5
Больше
61.7% (87)
Меньше
38.3% (54)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
35.2% (50)
0:2 Аталанта
29.6% (42)
1:3 Аталанта
17.6% (25)
0:1 Аталанта
6.3% (9)
0:3 Аталанта
5.6% (8)
2:3 Аталанта
1.4% (2)
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