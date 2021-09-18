Мамаду Кулибали выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Кечрида подработал мяч и выполнил прострел во вратарскую, Муссо в прыжке перехватил мяч.

Раньери в центре поля огрел по ахиллу Малиновского, Паоло Валери всё видел и дал свисток в пользу "Аталанты".

Сапата вошёл в штрафную площадь по правой половине поля, Страндберг грамотно накрыл соперника и перехватил мяч.

У "Салернитаны" могла пройти опасная контратака, но Паломино прочитал передачу Джурича из центра поля на ход Гондо, мяч в итоге Хосе перехватил.

Защитник "Аталанты" Рафаэл Толой получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Рибери.

35' Госенс в борьбе за мяч на правом фланге у своей штрафной площади получил неприятный удар по ноге от Гондо, это был игровой момент. Полузащитник "Аталанты" немного полежал на газоне, но после паузы Робин показал, что он готов играть дальше.

34' Малиновский разогнал атаку по центру и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Сапата в борьбе с защитником "Салернитаны" не смог зацепиться за мяч.

33' Сапата с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Госенс в борьбе за мяч нарушил правила против Дьомбера.

32' Пашалич с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Госенс в борьбе с Дьомбером не смог головой пробить по воротам.

31' Миранчук прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Сапата не очень удачно подстроился под передачу и в итоге не смог обработать мяч.

30' Рибери со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Толой головой выбил мяч подальше от своих ворот.

29' Толой на своей половине поля нарушил правила против Гондо. "Салернитана" заработала довольно неплохой стандарт.

28' Мамаду Кулибали подкараулил отскок на половине поля "Аталанты" и в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

27' Миранчук прошёл вперёд по левому флангу и затем Алексей после паузы выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Госенсу, Робин оказался в небольшом офсайде.

26' Кечрида в центре поля нарушил правила против Миранчука. "Аталанта" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

25' Малиновский с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

24' Малиновский с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел Мамаду Кулибали, пролетел рядом с правой штангой и ушёл на угловой.

23' Малиновский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Салернитаны" сыграли внимательно и выбили мяч на левый фланг.

22' Миранчук от правого угла штрафной площади пяткой выполнил передачу в центр по линии штрафной, Госенс подработал мяч и пробил в левый угол ворот, Белец в прыжке перевёл мяч на угловой.

21' Защитник "Аталанты" Йоаким Меле получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Гондо.

20' Лассана Кулибали в борьбе за верховой мяч на половине поля "Аталанты" нарушил правила против Малиновского.

19' Теперь уже сам Малиновский в центре поля нарушил правила против Лассана Кулибали. Довольно много у нас фолов на старте матча.

18' Мамаду Кулибали в центре поля нарушил правила против Малиновского и тем самым не дал "Аталанте" провести ответную атаку.

17' Рибери с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, вновь никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Рибери с углового вошёл в штрафную площадь и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Меле и ушёл на угловой.

15' Рибери с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Аталанты" спокойно выбили мяч на левый фланг.

14' Раньери прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на левый угол штрафной площади, Демирал в борьбе с Гондо выбил мяч на угловой.

13' Мамаду Кулибали в центре поля нарушил правила против Паломино. "Аталанта" не стала никуда спешить при розыгрыше мяча.

12' Кечрида попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Госенс грамотно поставил корпус и перехватил мяч.

11' Рибери в борьбе за мяч у штрафной площади "Аталанты" отмахнулся от Демирала и в итоге нарушил правила.

10' Гондо по правой половине поля вошёл в штрафную площадь, в борьбе с Паломино Седрик оказался на газоне, Паоло Валери показал, что никакого пенальти ждать не нужно.

9' Сапата прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Салернитаны" сыграли внимательно и перехватили мяч.

8' Малиновский получил по ногам на правом фланге. "Аталанта" достаточно долго разыгрывала стандарт.

7' Фройлер из центра поля выполнил заброс в центр штрафной площади на Сапату, мяч полетел слишком сильно для Дувана, в итоге его при игре на выходе перехватил Белец.

6' Гондо прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу в центр штрафной площади, Джурич в борьбе с защитниками "Аталанты" не смог зацепиться за мяч.

5' Кечрида сместился в центр с правой половины поля и затем от радиуса штрафной площади Вайди пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

4' Паломино в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Гондо. Паоло Валери пока лишь устно предупредил защитника "Аталанты".

3' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока "Аталанта" и "Салернитана" присматриваются друг к другу.

2' Из глубины поля последовала передача на ход Гондо по правой половине поля, форвард "Салернитаны" забрался в офсайд.