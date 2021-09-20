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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
0:0
Первый тайм: 16'

Стадион:
Наполи
0' 16'
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
5
Арслан
Толгай-Али
11
Уолас
Соуза
37
Перейра
Роберто
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
7
Элмас
Эльиф
21
Политано
Маттео
9
Осимхен
Виктор
24
Инсинье
Лоренцо
Удинезе
3-5-2
Наполи
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 24 Владение мячом, % 76

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 2 0.5
2. Молина Науэль 1 0.25
3. Пуссетто Игнасио 1 0.25
4. Самарджич Лазар 1 0.25
5. Перейра Роберто 1 (1) 0.25
6. Окака Стефано 0 0
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
8. Макенго Жан-Виктор 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Политано Маттео 1 0.25
2. Кулибали Калиду 1 0.25
3. Фабиан Руис 1 0.25
4. Петанья Андреа 1 0.25
5. Элмас Эльиф 1 0.25
6. Инсинье Лоренцо 1 (1) 0.25
7. Руй Мариу 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Окака Стефано 1 0
2. Самир Каэтано 1 0
3. Арслан Толгай-Али 1 0
4. Уолас Соуза 1 0
5. Пуссетто Игнасио 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Осимхен Виктор 0 1
2. Фабиан Руис 1 0
3. Руй Мариу 1 0
4. Ди Лоренцо Джованни 1 0
5. Политано Маттео 1 0
6. Лосано Ирвинг 1 0
7. Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Наполи 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус
Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи
Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Наполи 5:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A
Наполи 4:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 4 3 1 0 15 - 4 10
2. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
3. Наполи 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
5. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 7 - 6 9
6. Удинезе 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
7. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
8. Аталанта Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9. Болонья Заявка 4 2 1 1 5 - 8 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Сассуоло Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
14. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
16. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Дженоа Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Болонья Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Удинезе 0:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 2 5
7. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
8. Фиорентина Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
10. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
11. Аталанта Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
15. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
2. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Интер Милан Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
4. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
6. Наполи 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
8. Удинезе 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Сассуоло Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14. Дженоа Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
15. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Удинезе 4% (6)
X 15.2% (23)
Наполи 80.8% (122)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Удинезе
Ничья
Наполи
4.68
3.80
1.98
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Где смотреть матч Удинезе 0:0 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Наполи

Исход игры
Удинезе
4% (6)
Ничья
15.2% (23)
Наполи
80.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
65.73% (94)
Меньше
34.27% (49)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
1:2 Наполи
53% (80)
0:1 Наполи
13.9% (21)
1:1 Ничья
12.6% (19)
0:2 Наполи
6% (9)
1:3 Наполи
4% (6)
2:1 Удинезе
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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