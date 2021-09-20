Италия: Серия A 2021-2022
Удинезе
0:0
Первый тайм: 16'
Стадион: Дачия-Арена
Наполи
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Оспина ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Уна АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
24 Владение мячом, % 76
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делофеу Херард
|2
|0.5
|2.
|Молина Науэль
|1
|0.25
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.25
|4.
|Самарджич Лазар
|1
|0.25
|5.
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.25
|6.
|Окака Стефано
|0
|0
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|8.
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Политано Маттео
|1
|0.25
|2.
|Кулибали Калиду
|1
|0.25
|3.
|Фабиан Руис
|1
|0.25
|4.
|Петанья Андреа
|1
|0.25
|5.
|Элмас Эльиф
|1
|0.25
|6.
|Инсинье Лоренцо
|1 (1)
|0.25
|7.
|Руй Мариу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окака Стефано
|1
|0
|2.
|Самир Каэтано
|1
|0
|3.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|4.
|Уолас Соуза
|1
|0
|5.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Осимхен Виктор
|0
|1
|2.
|Фабиан Руис
|1
|0
|3.
|Руй Мариу
|1
|0
|4.
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0
|5.
|Политано Маттео
|1
|0
|6.
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|7.
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Удинезе
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|Наполи
|0
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция Удинезе 2:2 Ювентус
Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе Удинезе 0:1 Лацио
Наполи Последние 20 матчей: +14 =4 -2Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто Дженоа 1:2 Наполи
Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи Ювентус 2:1 Наполи
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Наполи: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Наполи 4:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:3 Наполи Серия A Наполи 4:2 Удинезе Серия A Наполи 1:0 Удинезе Кубок Удинезе 0:1 Наполи Серия A Наполи 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Наполи Серия A Удинезе 3:1 Наполи Серия A Наполи 1:0 Удинезе Серия A Наполи 3:1 Удинезе Серия A Наполи 2:2 Удинезе Кубок Удинезе 1:0 Наполи Серия A Удинезе 1:1 Наполи Серия A Наполи 3:3 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Наполи Серия A Наполи 2:1 Удинезе Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|2.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|7.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|8.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|7.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|2.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|6.
|Наполи
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|8.
|Удинезе
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Удинезе 0:0 Наполи
Исход игры
Удинезе
4% (6)
Ничья
15.2% (23)
Наполи
80.8% (122)
Тотал 2.5
Больше
65.73% (94)
Меньше
34.27% (49)
Обе команды забьют
Да
79.02% (113)
Нет
20.98% (30)
Популярный счёт
1:2 Наполи
53% (80)
0:1 Наполи
13.9% (21)
1:1 Ничья
12.6% (19)
0:2 Наполи
6% (9)
1:3 Наполи
4% (6)
2:1 Удинезе
3.3% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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