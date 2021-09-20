Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Голкипер мог бы сыграть и получше

Голкипер мог бы сыграть и получше

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда Наполи играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Игрок Осимхен Виктор из команды Наполи неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

44' Политано Маттео из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

43' Отличные скиллы показывает Молина Науэль , обводя своих соперников

43' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Молина Науэль из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

41' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Наполи выполняет удар от ворот.

39' Отличный пас сделал Уолас Соуза из команды Удинезе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

37' Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе

35' Отличный командный гол!

35' Г О О О О О О Л - Ррахмани Амир из команды Наполи с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

33' Молина Науэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Близко! Фабиан Руис нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

30' Матч возобновится спорным мячом

30' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

29' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Политано Маттео получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Политано Маттео на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Команда Наполи забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

24' ШАНС! Инсинье Лоренцо вышел один на один с голкипером...

24' Руй Мариу разрезает оборону соперника отличным пасом

24' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Наполи выполняет удар от ворот.

22' Игрок Пуссетто Игнасио из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

19' Наполи выполняет удар от ворот.

19' Делофеу Херард не смог попасть в створ ударом издали

19' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

17' Отличные скиллы показывает Делофеу Херард , обводя своих соперников

17' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Удинезе выполняет удар от ворот.

16' Инсинье Лоренцо из команды Наполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

14' Отличные скиллы показывает Пуссетто Игнасио , обводя своих соперников

13' Отличные скиллы показывает Политано Маттео , обводя своих соперников

13' Инсинье Лоренцо нанес удар, мяч был парирован, но Марко Сильвестри не удержал его в руках.

13' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Игра в одни ворота сейчас. Наполи доминирует и владеет мячом

9' Игрок Осимхен Виктор из команды Наполи неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Самир Каэтано выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Наполи выполняет удар от ворот.

7' Отличный пас сделал Перейра Роберто из команды Удинезе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

7' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Наполи выполняет удар от ворот.

6' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Матч возобновлен

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Игрок Перейра Роберто из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

5' Наполи выполняет удар от ворот.

4' Пуссетто Игнасио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

4' Осимхен Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

3' Наполи выполняет удар от ворот.

3' Самир Каэтано из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

2' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Наполи начинает с центра поля