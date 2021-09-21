Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Голкипер мог бы сыграть и получше

47' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Матч возобновлен

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Орсолини Риккардо пробует нанести удар издали, но Сальваторе Сиригу держит все под контролем

44' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Болонья идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Домингес Николас из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

40' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Орсолини Риккардо из команды Болонья делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

39' Удар от ворот произведет Дженоа

39' Арнаутович Марко решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

34' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Матч возобновлен

34' Матч остановлен

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

31' Болонья выполняет удар от ворот.

30' Домингес Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Дженоа выполняет удар от ворот.

24' Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

24' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Болонья выполняет удар от ворот.

21' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

20' Сванберг Маттиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Дженоа выполняет удар от ворот.

18' Хорошую попытку сделал Камбьясо Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Камбьясо Андреа из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

17' Удар от ворот произведет Дженоа

16' Отличный пас сделал Сванберг Маттиас из команды Болонья . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

16' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Барроу Муса навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Болонья выполняет удар от ворот.

13' Отличный пас сделал Кришито Доменико из команды Дженоа . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

12' Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Болонья выполняет удар от ворот.

8' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Болонья выполняет удар от ворот.

4' Дженоа выполняет удар от ворот.

2' Болонья выполняет удар от ворот.

1' Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Дженоа начинает с центра поля