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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
2:2
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
30' Желтая карточка
Домингес Николас
43' Желтая карточка
Фарес Мохамед
1:0
49' Гол
Хики Аарон
1:1
55' Гол
Дестро Маттиа
56' Желтая карточка
Дестро Маттиа
59' Желтая карточка
Бонифаци Кевин
60' Желтая карточка
Бехрами Валон
72' Желтая карточка
Медель Гари
84' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
2:1
85' Пенальти
Арнаутович Марко
2:2
89' Пенальти
Кришито Доменико
90' Красная карточка
Синиша Михайлович
90'+6
28
Скорупски
Лукаш
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
17
Медель
Гари
4
Бонифаци
Кевин
3
Хики
Аарон
8
Домингес
Николас
32
Сванберг
Маттиас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
99
Барроу
Муса
9
Арнаутович
Марко
57
Сиригу
Сальваторе
13
Бани
Маттиа
52
Максимович
Никола
4
Кришито
Доменико
50
Камбьясо
Андреа
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
33
Эрнани
Азеведо
93
Фарес
Мохамед
91
Каллон
Яя
23
Дестро
Маттиа
Болонья
4-2-3-1
Дженоа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арнаутович Марко 2 (1) 0.4
2. Де Сильвестри Лоренцо 2 0.4
3. Сванберг Маттиас 1 0.2
4. Хики Аарон 1 0.2
5. Теате Артур 1 0.2
6. Сансоне Никола 0 0
7. Орсолини Риккардо 0 0
8. Схаутен Йерди 0 0
9. Барроу Муса 0 0
Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кришито Доменико 2 (2) 0.4
2. Дестро Маттиа 2 0.4
3. Фарес Мохамед 2 0.4
4. Камбьясо Андреа 1 0.2
5. Гильоне Паоло 0 0
6. Ровелла Николо 0 0

Карточки

Болонья
# Игрок      
1. Сориано Роберто 1 1
2. Схаутен Йерди 1 1
3. Сансоне Никола 2 0
4. Медель Гари 2 0
5. Бонифаци Кевин 2 0
6. Домингес Николас 2 0
7. Хики Аарон 2 0
8. Синиша Михайлович 0 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 1 0
10. Арнаутович Марко 1 0
11. Дейкс Митчелл 1 0
12. Сванберг Маттиас 1 0
Дженоа
# Игрок      
1. Кришито Доменико 3 0
2. Бехрами Валон 2 0
3. Ванхесден Зиньо 2 0
4. Дестро Маттиа 1 0
5. Стураро Стефано 1 0
6. Сабелли Стефано 1 0
7. Экубан Калеб 1 0
8. Туре Абдулайе 1 0
9. Бираски Давиде 1 0
10. Фарес Мохамед 1 0
11. Каллон Яя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болонья 0 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 57.14% (4)
 Дженоа 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Интер Милан 6:1 Болонья Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана
Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Дженоа 1:2 Фиорентина Кальяри 2:3 Дженоа Алессандрия 3:2 Дженоа Дженоа 1:2 Наполи
Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа

Последние игры между собой

Болонья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Дженоа: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Болонья 0:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A
Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Фиорентина 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Интер Милан 0:1 Заявка 5 3 1 1 15 - 5 10
5. Аталанта 2:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Сассуоло 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фиорентина 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Интер Милан 0:1 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
7. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
8. Аталанта 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сассуоло 1:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фиорентина 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аталанта 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
8. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Болонья 64.6% (93)
X 29.9% (43)
Дженоа 5.6% (8)
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Где смотреть матч Болонья 2:2 Дженоа онлайн


Прогнозы на матч Болонья 2:2 Дженоа

Исход игры
Болонья
64.6% (93)
Ничья
29.9% (43)
Дженоа
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
31.3% (45)
1:0 Болонья
27.8% (40)
1:1 Ничья
25% (36)
1:2 Дженоа
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Болонья
2.1% (3)
0:1 Дженоа
1.4% (2)
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