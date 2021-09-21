Италия: Серия A 2021-2022
Болонья
2:2
Конец матча
Стадион: Ренато Далл'Ара
Дженоа
30' Желтая карточкаДомингес Николас
43' Желтая карточкаФарес Мохамед
1:0
49' ГолХики Аарон
1:1
55' ГолДестро Маттиа
56' Желтая карточкаДестро Маттиа
59' Желтая карточкаБонифаци Кевин
60' Желтая карточкаБехрами Валон
72' Желтая карточкаМедель Гари
84' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
2:1
85' ПенальтиАрнаутович Марко
2:2
89' ПенальтиКришито Доменико
90' Красная карточкаСиниша Михайлович
17
Медель
Гари
99
Барроу
Муса
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
91
Каллон
Яя
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Медель ГариЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
30'
43'
49'
1:0
55'
56'
59'
60'
72'
84'
85'
2:1
89'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арнаутович Марко
|2 (1)
|0.4
|2.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0.4
|3.
|Сванберг Маттиас
|1
|0.2
|4.
|Хики Аарон
|1
|0.2
|5.
|Теате Артур
|1
|0.2
|6.
|Сансоне Никола
|0
|0
|7.
|Орсолини Риккардо
|0
|0
|8.
|Схаутен Йерди
|0
|0
|9.
|Барроу Муса
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кришито Доменико
|2 (2)
|0.4
|2.
|Дестро Маттиа
|2
|0.4
|3.
|Фарес Мохамед
|2
|0.4
|4.
|Камбьясо Андреа
|1
|0.2
|5.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|6.
|Ровелла Николо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сориано Роберто
|1
|1
|2.
|Схаутен Йерди
|1
|1
|3.
|Сансоне Никола
|2
|0
|4.
|Медель Гари
|2
|0
|5.
|Бонифаци Кевин
|2
|0
|6.
|Домингес Николас
|2
|0
|7.
|Хики Аарон
|2
|0
|8.
|Синиша Михайлович
|0
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0
|10.
|Арнаутович Марко
|1
|0
|11.
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|12.
|Сванберг Маттиас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кришито Доменико
|3
|0
|2.
|Бехрами Валон
|2
|0
|3.
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|4.
|Дестро Маттиа
|1
|0
|5.
|Стураро Стефано
|1
|0
|6.
|Сабелли Стефано
|1
|0
|7.
|Экубан Калеб
|1
|0
|8.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|9.
|Бираски Давиде
|1
|0
|10.
|Фарес Мохамед
|1
|0
|11.
|Каллон Яя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болонья
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|Дженоа
|0
|0
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Болонья Последние 20 матчей: +6 =5 -9Интер Милан 6:1 Болонья Болонья 1:0 Верона Аталанта 0:0 Болонья Болонья 3:2 Салернитана
Болонья 4:5 Тернана Порденоне 2:4 Болонья Ливерпуль 1:0 Болонья Ливерпуль 2:0 Болонья Боруссия Д 3:0 Болонья Болонья 1:0 ФералпиСало Болонья 6:1 GS Bagnolese Болонья 1:4 Ювентус Верона 2:2 Болонья Болонья 0:2 Дженоа Удинезе 1:1 Болонья Болонья 3:3 Фиорентина Аталанта 5:0 Болонья Болонья 1:1 Торино Болонья 4:1 Специя Рома 1:0 Болонья
Дженоа Последние 20 матчей: +8 =2 -10Дженоа 1:2 Фиорентина Кальяри 2:3 Дженоа Алессандрия 3:2 Дженоа Дженоа 1:2 Наполи
Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина Парма 1:2 Дженоа
Последние игры между собой
Болонья: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Дженоа: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 5
|10
|5.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|8.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Болонья 2:2 Дженоа
Исход игры
Болонья
64.6% (93)
Ничья
29.9% (43)
Дженоа
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (52)
Меньше
61.76% (84)
Обе команды забьют
Да
64.71% (88)
Нет
35.29% (48)
Популярный счёт
2:1 Болонья
31.3% (45)
1:0 Болонья
27.8% (40)
1:1 Ничья
25% (36)
1:2 Дженоа
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
2:0 Болонья
2.1% (3)
0:1 Дженоа
1.4% (2)
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