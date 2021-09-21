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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
1:0
Перерыв

Стадион:
Интер Милан
0'
18' Желтая карточка
Шкриньяр Милан
1:0
23' Гол
Соттил Рикардо
69
Дронговски
Бартломей
24
Бенасси
Марко
4
Миленкович
Никола
55
Настасич
Матия
3
Бираги
Кристиано
5
Бонавентура
Джакомо
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
33
Соттил
Рикардо
9
Влахович
Душан
22
Гонсалес
Николас
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Фиорентина
4-3-3
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

18'
 
Шкриньяр Милан
23'
Соттил Рикардо
(Гонсалес Николас)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 3 (2) 0.6
2. Бонавентура Джакомо 1 0.2
3. Сапонара Риккардо 1 0.2
4. Гонсалес Николас 1 0.2
5. Соттил Рикардо 1 0.2
6. Миленкович Никола 1 0.2
7. Кастровилли Гаэтано 0 0
8. Пульгар Эрик 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 3 0.6
2. Мартинес Лаутаро 3 0.6
3. Шкриньяр Милан 2 0.4
4. Корреа Хоакин 2 0.4
5. Барелла Николо 1 0.2
6. Димарко Федерико 1 0.2
7. Видаль Артуро 1 0.2
8. Чалханоглу Хакан 1 0.2
9. Весино Матиас 1 0.2
10. Санчес Алексис 0 0
11. Дармиан Маттео 0 0
12. Брозович Марсело 0 0
13. Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бонавентура Джакомо 3 0
2. Одриосола Альваро 2 0
3. Миленкович Никола 2 0
4. Дронговски Бартломей 0 1
5. Кокорин Александр 1 0
6. Роша Игор II 1 0
7. Бираги Кристиано 1 0
8. Кастровилли Гаэтано 1 0
9. Пульгар Эрик 1 0
10. Мартинес Лукас II 1 0
11. Влахович Душан 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 2 0
2. Джеко Эдин 1 0
3. Видаль Артуро 1 0
4. Весино Матиас 1 0
5. Шкриньяр Милан 1 0
6. Корреа Хоакин 1 0
7. Мартинес Лаутаро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 0 0 28.57% (2) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Интер Милан 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 13.33% (2) 20% (3) 20% (3)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Дженоа 1:2 Фиорентина Аталанта 1:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Торино Рома 3:1 Фиорентина
Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Интер Милан 6:1 Болонья Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан
Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Фиорентина 0:2 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Кубок Интер Милан 4:3 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:0 Фиорентина Серия A
Интер Милан 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Фиорентина 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Интер Милан 0:1 Заявка 5 3 1 1 15 - 5 10
5. Аталанта 2:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Сассуоло 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фиорентина 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Интер Милан 0:1 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
7. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
8. Аталанта 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сассуоло 1:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фиорентина 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аталанта 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
8. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
  • 45'
    Пробивал головой Гонсалес из пределов штрафной после навеса от Бенасси, но без проблем справился Ханданович.
  • 45'
    С правого фланга низом Соттил прострелил в штрафную, но мяч свалился с ноги и оказался в руках голкипера. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • 44'
    С дальней дистанции пробивал по воротам Дункан в очередной раз, но снова на пути мяча оказался Де Врей.
  • 43'
    Ушел от опеки по флангу Перишич и прострелил в штрафную, но пробить здесь никто так и не смог.
  • 42'
    Нашел Влахович пасом в штрафной соперника Соттила, который пробил в касание, но точно в руки Хандановичу.
  • 41'
    Мог убегать на ворота соперника Гонсалес после паса от Соттила, но в последний момент Бастони перехватил мяч в прыжке.
  • 40'
    Мягко забросил в штрафную Чалханоглу на ход Джеко, но того опередил вышедший из ворот Дронговски.
  • 39'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гонсалес. Потребуется ему помощь медиков.
  • Офсайд
    38'
    Ворвался в штрафную соперника Перишич и прострелил вдоль ворот. От Ноги Настасича мяч влетел в сетку, но от позора защитника спас судья, который зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.
  • 37'
    Сместился на скорости в штрафную Мартинес и пробросил мяч мимо Бираги, которому сфера угодила в руку. Свисток арбитра промолчал.
  • 36'
    С угла поля навесил Чалханоглу на дальнюю штангу, где пробил Мартинес, но мяч угодил в спину защитнику.
  • Угловой
    35'
    С левого фланга прострелил в штрафную Перишич вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 34'
    По флангу забрасывал в штрафную соперника Перишич на Джеко, но тому добраться до мяча не дал Миленкович.
  • 32'
    Долго катают мяч в центре поля миланцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
  • 31'
    С угла поля навесил Чалханоглу на ближнюю штангу, но здесь вынес мяч головой подальше Настасич.
  • Угловой
    30'
    Со штрафного Чалханоглу закручивал во вратарский угол, но Дронговски прочитал эпизод и смог отбить на угловой.
  • 29'
    Миленкович перед своей штрафной в подкате сбил Мартинеса. Опасный стандарт исполнять будут миланцы. 
  • 28'
    В центре поля Дункана уложил на газон в подкате Барелла. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 27'
    Проникающий пас исполнял Дункан в штрафную, куда забегал Влаховича, но того от мяча оттеснил корпусом Де Врей.
  • 26'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Барелла на ход Мартинесу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Настасича.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Рикардо Соттил! Дожали соперника хозяева. Убежал по флангу Гонсалес, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, куда ворвался Соттил и вколотил сферу уже в пустые ворота.
  • 23'
    Затяжная атака "фиалок" завершилась дальним ударом в исполнении Дункана, но мяч прошел в сантиметрах над перекладиной.
  • 22'
    В центре поля Дункан подтолкнул Брозвича в спину в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 21'
    С левого фланга Бираги навесил в центр штрафной, но здесь Влахович не дотянулся до мяча головой в борьбе с Бастони.
  • 20'
    Со штрафного пробивал в ближний угол Бонавентура, но мяч не дошел до ворот, застряв в гуще защитников.
  • Желтая карточка
    19'
    Сбивал Шкриньяр на своей половине поля Гонсалесав подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 18'
    Убежал по левой бровке Перишич и навесил на ближнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в руки Дронговски.
  • 17'
    На фланге Перишич получил по ногам от Бонавентуры. Штрафной удар исполнять будут "змеи".
  • 16'
    На скорости протащил мяч к штрафной соперника, но затянул с ударом и в итоге подарил сферу Шкриньяру.
  • Опасный момент
    15'
    Сместился с фланга в штрафную соперника Бираги и с острого угла пробил по воротам, но снова спас свою команду Ханданович.
  • 14'
    Тонким пасом Влахович искал в штрафной соперника Соттила, но в подкате перехватил мяч Бастони.
  • 13'
    Откровенно сбивал Дункан на фланге Бареллу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • Опасный момент
    12'
    Подхватил мяч Влахович на линии штрафной после неудачного выноса Де Врея и тут же пробил под перекладину. В красивом прыжке Ханданович спас свою команду. 
  • 11'
    После скидки от Бонавентуры пробил по воротам метров с двадцати Бенасси, но мяч угодил в спину защитнику.
  • 10'
    Навесил с угла поля Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.
  • 9'
    Отличным пасом Брозович вывел на ударную позицию Бареллу, но тот с ходу пробил рядом со штангой.
  • 8'
    В центре поля получил сзади по ногам Дункан от Бареллы. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
  • 7'
    Мягко забросил Боанвентура в штрафную на ход Влаховичу, но того корпусом от мяча оттеснил грамотно Бастони.
  • 6'
    Убежал по флангу Перишич и прострелил низом в штрафную, но тут никого из партнеров не оказалось. 
  • 5'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Гонсалес и отдал вперед на Влаховича, но первым на мяче оказался Ханданович.
  • 4'
    С дальней дистанции решил пробить по воротам Торрейра, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
  • Опасный момент
    3'
    Оказался с мячом у чужой штрафной Влахович и протолкнул его вперед на Дункана, но тот с ближней дистанции не сумел переиграть Хандановича.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных фиолетовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Свисток
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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Где смотреть матч Фиорентина 1:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Интер Милан

Исход игры
Фиорентина
5% (8)
Ничья
20.5% (33)
Интер Милан
74.5% (120)
Тотал 2.5
Больше
72.66% (101)
Меньше
27.34% (38)
Обе команды забьют
Да
87.05% (121)
Нет
12.95% (18)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
47.8% (77)
1:1 Ничья
13.7% (22)
1:3 Интер Милан
6.8% (11)
0:2 Интер Милан
4.3% (7)
0:1 Интер Милан
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
2:1 Фиорентина
2.5% (4)
2:0 Фиорентина
1.2% (2)
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