Италия: Серия A 2021-2022
Фиорентина
1:0
Перерыв
Стадион: Артемио Франки
Интер Милан
18' Желтая карточкаШкриньяр Милан
1:0
23' ГолСоттил Рикардо
14
Перишич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
18'
23'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|3 (2)
|0.6
|2.
|Бонавентура Джакомо
|1
|0.2
|3.
|Сапонара Риккардо
|1
|0.2
|4.
|Гонсалес Николас
|1
|0.2
|5.
|Соттил Рикардо
|1
|0.2
|6.
|Миленкович Никола
|1
|0.2
|7.
|Кастровилли Гаэтано
|0
|0
|8.
|Пульгар Эрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|3
|0.6
|2.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0.6
|3.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.4
|4.
|Корреа Хоакин
|2
|0.4
|5.
|Барелла Николо
|1
|0.2
|6.
|Димарко Федерико
|1
|0.2
|7.
|Видаль Артуро
|1
|0.2
|8.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.2
|9.
|Весино Матиас
|1
|0.2
|10.
|Санчес Алексис
|0
|0
|11.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|12.
|Брозович Марсело
|0
|0
|13.
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|2.
|Одриосола Альваро
|2
|0
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0
|4.
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|5.
|Кокорин Александр
|1
|0
|6.
|Роша Игор II
|1
|0
|7.
|Бираги Кристиано
|1
|0
|8.
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0
|9.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|10.
|Мартинес Лукас II
|1
|0
|11.
|Влахович Душан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|2
|0
|2.
|Джеко Эдин
|1
|0
|3.
|Видаль Артуро
|1
|0
|4.
|Весино Матиас
|1
|0
|5.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|6.
|Корреа Хоакин
|1
|0
|7.
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Интер Милан
|20% (3)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|20% (3)
|20% (3)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +10 =6 -4Дженоа 1:2 Фиорентина Аталанта 1:2 Фиорентина Фиорентина 2:1 Торино Рома 3:1 Фиорентина
Фиорентина 4:0 Козенца Фиорентина 0:0 Эспаньол Фиорентина 4:0 Виртус Верона Фиорентина 9:0 Левико Терме Фиорентина 11:0 Фолиньо Фиорентина 7:1 SV Ostermuenchen Кротоне 0:0 Фиорентина Фиорентина 0:2 Наполи Кальяри 0:0 Фиорентина Фиорентина 2:0 Лацио Болонья 3:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Ювентус Верона 1:2 Фиорентина Сассуоло 3:1 Фиорентина Фиорентина 2:3 Аталанта Дженоа 1:1 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Интер Милан 6:1 Болонья Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан
Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри Интер Милан 2:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Интер Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Интер Милан 2:1 Фиорентина Кубок Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Фиорентина 3:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:0 Фиорентина Серия A Фиорентина 5:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 4:2 Фиорентина Серия A Фиорентина 2:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:4 Фиорентина Серия A Интер Милан 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 3:0 Интер Милан Серия A Фиорентина 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 4:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:1 Фиорентина Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 5
|10
|5.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|8.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Интер Милан
Исход игры
Фиорентина
5% (8)
Ничья
20.5% (33)
Интер Милан
74.5% (120)
Тотал 2.5
Больше
72.66% (101)
Меньше
27.34% (38)
Обе команды забьют
Да
87.05% (121)
Нет
12.95% (18)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
47.8% (77)
1:1 Ничья
13.7% (22)
1:3 Интер Милан
6.8% (11)
0:2 Интер Милан
4.3% (7)
0:1 Интер Милан
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
2:1 Фиорентина
2.5% (4)
2:0 Фиорентина
1.2% (2)
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