С дальней дистанции пробивал по воротам Дункан в очередной раз, но снова на пути мяча оказался Де Врей.

Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.

С правого фланга низом Соттил прострелил в штрафную, но мяч свалился с ноги и оказался в руках голкипера.

Пробивал головой Гонсалес из пределов штрафной после навеса от Бенасси, но без проблем справился Ханданович.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

43' Ушел от опеки по флангу Перишич и прострелил в штрафную, но пробить здесь никто так и не смог.

42' Нашел Влахович пасом в штрафной соперника Соттила, который пробил в касание, но точно в руки Хандановичу.

41' Мог убегать на ворота соперника Гонсалес после паса от Соттила, но в последний момент Бастони перехватил мяч в прыжке.

40' Мягко забросил в штрафную Чалханоглу на ход Джеко, но того опередил вышедший из ворот Дронговски.

39' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Гонсалес. Потребуется ему помощь медиков.

38' Ворвался в штрафную соперника Перишич и прострелил вдоль ворот. От Ноги Настасича мяч влетел в сетку, но от позора защитника спас судья, который зафиксировал офсайд и отменил взятие ворот.

37' Сместился на скорости в штрафную Мартинес и пробросил мяч мимо Бираги, которому сфера угодила в руку. Свисток арбитра промолчал.

36' С угла поля навесил Чалханоглу на дальнюю штангу, где пробил Мартинес, но мяч угодил в спину защитнику.

35' С левого фланга прострелил в штрафную Перишич вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

34' По флангу забрасывал в штрафную соперника Перишич на Джеко, но тому добраться до мяча не дал Миленкович.

32' Долго катают мяч в центре поля миланцы, пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

31' С угла поля навесил Чалханоглу на ближнюю штангу, но здесь вынес мяч головой подальше Настасич.

30' Со штрафного Чалханоглу закручивал во вратарский угол, но Дронговски прочитал эпизод и смог отбить на угловой.

29' Миленкович перед своей штрафной в подкате сбил Мартинеса. Опасный стандарт исполнять будут миланцы.

28' В центре поля Дункана уложил на газон в подкате Барелла. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

27' Проникающий пас исполнял Дункан в штрафную, куда забегал Влаховича, но того от мяча оттеснил корпусом Де Врей.

26' Дальний заброс исполнял в штрафную Барелла на ход Мартинесу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе против Настасича.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Рикардо Соттил! Дожали соперника хозяева. Убежал по флангу Гонсалес, сместился в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, куда ворвался Соттил и вколотил сферу уже в пустые ворота.

23' Затяжная атака "фиалок" завершилась дальним ударом в исполнении Дункана, но мяч прошел в сантиметрах над перекладиной.

22' В центре поля Дункан подтолкнул Брозвича в спину в верховой борьбе. Штрафной удар исполнять будут гости.

21' С левого фланга Бираги навесил в центр штрафной, но здесь Влахович не дотянулся до мяча головой в борьбе с Бастони.

20' Со штрафного пробивал в ближний угол Бонавентура, но мяч не дошел до ворот, застряв в гуще защитников.

19' Сбивал Шкриньяр на своей половине поля Гонсалесав подкате. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

18' Убежал по левой бровке Перишич и навесил на ближнюю штангу, но здесь на выходе забрал мяч в руки Дронговски.

17' На фланге Перишич получил по ногам от Бонавентуры. Штрафной удар исполнять будут "змеи".

16' На скорости протащил мяч к штрафной соперника, но затянул с ударом и в итоге подарил сферу Шкриньяру.

15' Сместился с фланга в штрафную соперника Бираги и с острого угла пробил по воротам, но снова спас свою команду Ханданович.

14' Тонким пасом Влахович искал в штрафной соперника Соттила, но в подкате перехватил мяч Бастони.

13' Откровенно сбивал Дункан на фланге Бареллу. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

12' Подхватил мяч Влахович на линии штрафной после неудачного выноса Де Врея и тут же пробил под перекладину. В красивом прыжке Ханданович спас свою команду.

11' После скидки от Бонавентуры пробил по воротам метров с двадцати Бенасси, но мяч угодил в спину защитнику.

10' Навесил с угла поля Чалханоглу на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров не смог дотянуться до мяча.

9' Отличным пасом Брозович вывел на ударную позицию Бареллу, но тот с ходу пробил рядом со штангой.

8' В центре поля получил сзади по ногам Дункан от Бареллы. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

7' Мягко забросил Боанвентура в штрафную на ход Влаховичу, но того корпусом от мяча оттеснил грамотно Бастони.

6' Убежал по флангу Перишич и прострелил низом в штрафную, но тут никого из партнеров не оказалось.

5' Отобрал мяч на чужой половине поля Гонсалес и отдал вперед на Влаховича, но первым на мяче оказался Ханданович.

4' С дальней дистанции решил пробить по воротам Торрейра, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

3' Оказался с мячом у чужой штрафной Влахович и протолкнул его вперед на Дункана, но тот с ближней дистанции не сумел переиграть Хандановича.

2' Хозяева будут играть в традиционных фиолетовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.