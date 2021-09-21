Пытается, что-либо в атаке придумать "Сассуоло", но мы по пальцам можем подсчитать подходы гостей к воротам "богини". Ну ничего не получается у "нероверди".

Угловой сейчас неудачно разыграли футболисты "Сассуоло". Подача с правого фланга последовала на сетку ворот Муссо. Тому не пришлось вступать в игру.

Пыталась сейчас по левому флангу убежать в атаку "Аталанта", но Госенс слишком сильно пробросил сферу себе на ход. В итоге мяч у него отобрали соперники.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕРАРДИ! 2:1! Неожиданный гол! Передача на Берарди, который с линии штрафной наносит удар по воротам соперника, и сфера влетает в сетку!

Звучит свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди пока "Аталанта"!

38' Айхан сейчас смог перехватить передачу, которую на Сапату отправляли соперники. Со счетом 2:0 выигрывает коллектив хозяев и спокойно контролирует ситуацию на поле.

37' Большой, конечно, шаг навстречу победы сделала в первом тайме "Аталанта". Остается только довести дело до победы, ведь солидное преимущество команда себе обеспечила.

36' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗАППАКОСТА! 2:0!

Классная атака "Аталанты". Передача от Сапаты на правый край штрафной, откуда четко и точно в дальний от себя угол укладывает Дзаппакоста!

34' Подустали уже игроки "Сассуоло", поскольку по полю сегодня соперник гоняет их знатно, да и силы небезграничны. Они также имеют свойство заканчиваться.

33' И вновь опасно у ворот "Сассуоло". Подача от Де Роона с правого фланга приходит на голову Сапате, который в касание пробивает по воротам, но берет чуть выше цели!

32' МОМЕНТИЩЕ! Пессина! Ворвался он в штрафную с фланга, после чего нанес удар в дальний от себя левый угол, но мяч направил рядом со стойкой!

30' Ну что, будут ли еще голы в нашей встрече? Как-то перестали соперники обострять ситуацию у ворот друг друга, а ведь время идет.

29' Феррари снова в грубый подкат полез. Повезло ему, что рефери не стал показывать вторую карточку. Сейчас вполне он мог команду в меньшинстве оставить.

28' Демирал нарушил правила в районе центрального круга. Стали намного чаще в нашей встрече фолить соперники. Ни к чему хорошему это не приведет.

27' Желтую карточку показывает сейчас судья Феррари. В центре поля футболист "Сассуоло" нарушил правила, за что получил от рефери "горчичник".

26' Малиновский попытался из-под защитника пробить, но попал в соперника. Добивание от Пессины было во вратаря!

24' МОМЕНТ! Малиновский! Выкатил ему партнер на линию штрафной сферу, после чего Руслан выстрелил в сторону левой "девятки", но направил мяч рядом со стойкой!

23' Давненько не создавали игроки "Аталанты" опасных моментов у ворот соперника. Как мне кажется, в первом тайме голы мы еще увидим сегодня.

22' Со второй попытки Муссо сыграл более уверенно. Спокойно сыграл он на выходе и мяч в свои перчатки забрал, разрядив на поле обстановку.

21' Берарди заработал для своего коллектива угловой. Следует подача на дальнюю штангу, где Муссо не удается зафиксировать мяч в руках. Упускает он сферу за лицевую. Корнер с другого фланга.

19' Против Консильи были нарушены правила сейчас в штрафной "Сассуоло". Разыграли, таким образом, неудачно свой угловой футболисты "Аталанты".

18' Фолит в районе центрального круга Малиновский, срывая атаку соперника. Не стал ему показывать карточку желтого цвета рефери, не стоил момент того.

17' Угловой удар, кстати говоря, в исполнении "Аталанты" получился не самым лучшим, и после подачи с фланга мяч прилетел в руки вратарю "нероверди".

15' Могло получиться опасно! Дзаппакоста с правого фланга простреливал мяч на дальнюю штангу, и только самоотверженный подкат защитника помог выбить гостям мяч на угловой!

14' Пожалуй, что Малиновский - пока лучший игрок встречи. По первым минутам он знатно оборону соперника вскрывает. Еле-еле за его перемещениями успевают защитники.

13' МОМЕНТИЩЕ! Дефрель! Мог он сейчас сравнивать счет в матче. Получил он передачу в центре штрафной, после чего направил мяч мимо кипера, но перебросил и ворота!

11' Хорошая подача Толоя на дальнюю штангу, но Сапата там фолит в атаке. Явный толчок соперника на газон. Встреча остановлена.

10' Не удается пока "Сассуоло" целиком и полностью перейти центр поля. 3-4 игрока бегают в атаку, но полным составом выбраться пока не получается. Прессинг "Аталанты" в деле.

9' Слишком сильно на ход себе Бога прокинул сферу, после чего снаряд за боковую линию улетел. Болельщики оказались рады этому событию.

7' Малиновский отдал на Дзаппакосту, чья передача с правого края в центр штрафной была точно в ноги защитникам, выбившим сферу за боковую линию.

6' Еще один прострел с правого фланга от Малиновского, и на сейчас раз Сапате не удается до мяча добраться. Не успевает и Госенс к передаче.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОСЕНС! 1:0!

Малиновский с правой бровки выполнил передачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул набежавший на мяч Госенс! Счет открыт в поединке!

3' Не смогла на чужой половине поля с мячом встретиться "Аталанта". Не удалось "богине" выйти из обороны в атаку.

2' Футболисты "Аталанты" сегодня на поле в черно-синем, а игроки "Сассуоло" - в белом. Ворота хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.