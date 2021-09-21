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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
2:1
Перерыв

Стадион:
Сассуоло
0'
1:0
3' Гол
Госенс Робин
25' Желтая карточка
Феррари Джанмарко
2:0
37' Гол
Дзаппакоста Давиде
2:1
44' Гол
Берарди Доменико
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
18
Малиновский
Руслан
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
5
Айхан
Кан
31
Феррари
Джанмарко
77
Кирьякопулос
Георгиос
4
Маньянелли
Франческо
16
Фраттези
Давиде
25
Берарди
Доменико
23
Траоре
Хамед
7
Бога
Жереми
92
Дефрель
Грегоре
Аталанта
3-4-2-1
Сассуоло
4-2-3-1

Ход матча

3'
Госенс Робин
(Малиновский Руслан)
1:0
25'
 
Феррари Джанмарко
37'
Дзаппакоста Давиде
(Сапата Дуван)
2:0
44'
2:1
Берарди Доменико

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сапата Дуван 2 (1) 0.4
2. Муриэль Луис 1 0.2
3. Дзаппакоста Давиде 1 0.2
4. Госенс Робин 1 0.2
5. Пикколи Роберто 1 0.2
6. Иличич Йосип 0 0
7. Малиновский Руслан 0 0
8. Пашалич Марио 0 0
Сассуоло
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джуричич Филип 2 0.4
2. Траоре Хамед 1 0.2
3. Распадори Джакомо 1 0.2
4. Капуто Франческо 0 0
5. Берарди Доменико 0 0
6. Бога Жереми 0 0

Карточки

Аталанта
# Игрок      
1. Паломино Хосе 2 0
2. Госенс Робин 2 0
3. Меле Йоаким 2 0
4. Демирал Мерих 2 0
5. Толой Рафаэл 1 0
6. Фройлер Ремо 1 0
7. Малиновский Руслан 1 0
8. Муссо Хуан 1 0
Сассуоло
# Игрок      
1. Кирикеш Влад 2 0
2. Капуто Франческо 1 0
3. Джуричич Филип 1 0
4. Лопес Максим 1 0
5. Феррари Джанмарко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аталанта 25% (1) 0 0 0 50% (2) 25% (1)
 Сассуоло 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Салернитана 0:1 Аталанта Вильярреал 2:2 Аталанта Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья
Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория
Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло

Последние игры между собой

Аталанта: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Сассуоло 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:1 Сассуоло Серия A Аталанта 4:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 1:4 Аталанта Серия A
Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
2. Фиорентина 1:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 6 12
3. Милан Заявка 4 3 1 0 8 - 2 10
4. Интер Милан 0:1 Заявка 5 3 1 1 15 - 5 10
5. Аталанта 2:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
12. Специя Заявка 4 1 1 2 5 - 10 4
13. Сассуоло 1:2 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
14. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
15. Верона Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
17. Эмполи Заявка 4 1 0 3 3 - 8 3
18. Ювентус Заявка 4 0 2 2 4 - 6 2
19. Кальяри Заявка 4 0 2 2 7 - 11 2
20. Салернитана Заявка 4 0 0 4 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Милан Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
4. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Фиорентина 1:0 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Интер Милан 0:1 Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
7. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
8. Аталанта 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
13. Сассуоло 1:2 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
15. Кальяри Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
16. Специя Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Салернитана Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
2. Фиорентина 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
3. Аталанта 2:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Интер Милан 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
6. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
7. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
8. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
9. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
11. Венеция Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12. Эмполи Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Ювентус Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 3 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
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Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв! После 45 минут встречи счет на табло - 2:1. Впереди пока "Аталанта"!
  • Описание гола
    44'

    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БЕРАРДИ! 2:1!
    Неожиданный гол! Передача на Берарди, который с линии штрафной наносит удар по воротам соперника, и сфера влетает в сетку!

  • 43'
    Пыталась сейчас по левому флангу убежать в атаку "Аталанта", но Госенс слишком сильно пробросил сферу себе на ход. В итоге мяч у него отобрали соперники.
  • 41'
    Угловой сейчас неудачно разыграли футболисты "Сассуоло". Подача с правого фланга последовала на сетку ворот Муссо. Тому не пришлось вступать в игру.
  • 40'
    Пытается, что-либо в атаке придумать "Сассуоло", но мы по пальцам можем подсчитать подходы гостей к воротам "богини". Ну ничего не получается у "нероверди".
  • 38'
    Айхан сейчас смог перехватить передачу, которую на Сапату отправляли соперники. Со счетом 2:0 выигрывает коллектив хозяев и спокойно контролирует ситуацию на поле.
  • 37'
    Большой, конечно, шаг навстречу победы сделала в первом тайме "Аталанта". Остается только довести дело до победы, ведь солидное преимущество команда себе обеспечила.
  • Описание гола
    36'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЗАППАКОСТА! 2:0!
    Классная атака "Аталанты". Передача от Сапаты на правый край штрафной, откуда четко и точно в дальний от себя угол укладывает Дзаппакоста!
  • 34'
    Подустали уже игроки "Сассуоло", поскольку по полю сегодня соперник гоняет их знатно, да и силы небезграничны. Они также имеют свойство заканчиваться.
  • 33'
    И вновь опасно у ворот "Сассуоло". Подача от Де Роона с правого фланга приходит на голову Сапате, который в касание пробивает по воротам, но берет чуть выше цели!
  • Опасный момент
    32'
    МОМЕНТИЩЕ! Пессина! Ворвался он в штрафную с фланга, после чего нанес удар в дальний от себя левый угол, но мяч направил рядом со стойкой!
  • 30'
    Ну что, будут ли еще голы в нашей встрече? Как-то перестали соперники обострять ситуацию у ворот друг друга, а ведь время идет.
  • Фол, нарушение
    29'
    Феррари снова в грубый подкат полез. Повезло ему, что рефери не стал показывать вторую карточку. Сейчас вполне он мог команду в меньшинстве оставить.
  • Фол, нарушение
    28'
    Демирал нарушил правила в районе центрального круга. Стали намного чаще в нашей встрече фолить соперники. Ни к чему хорошему это не приведет.
  • Желтая карточка
    27'
    Желтую карточку показывает сейчас судья Феррари. В центре поля футболист "Сассуоло" нарушил правила, за что получил от рефери "горчичник".
  • 26'
    Малиновский попытался из-под защитника пробить, но попал в соперника. Добивание от Пессины было во вратаря!
  • Опасный момент
    24'
    МОМЕНТ! Малиновский! Выкатил ему партнер на линию штрафной сферу, после чего Руслан выстрелил в сторону левой "девятки", но направил мяч рядом со стойкой!
  • 23'
    Давненько не создавали игроки "Аталанты" опасных моментов у ворот соперника. Как мне кажется, в первом тайме голы мы еще увидим сегодня.
  • 22'
    Со второй попытки Муссо сыграл более уверенно. Спокойно сыграл он на выходе и мяч в свои перчатки забрал, разрядив на поле обстановку.
  • Угловой
    21'
    Берарди заработал для своего коллектива угловой. Следует подача на дальнюю штангу, где Муссо не удается зафиксировать мяч в руках. Упускает он сферу за лицевую. Корнер с другого фланга.
  • Угловой
    19'
    Против Консильи были нарушены правила сейчас в штрафной "Сассуоло". Разыграли, таким образом, неудачно свой угловой футболисты "Аталанты".
  • Фол, нарушение
    18'
    Фолит в районе центрального круга Малиновский, срывая атаку соперника. Не стал ему показывать карточку желтого цвета рефери, не стоил момент того.
  • Угловой
    17'
    Угловой удар, кстати говоря, в исполнении "Аталанты" получился не самым лучшим, и после подачи с фланга мяч прилетел в руки вратарю "нероверди".
  • Опасный момент
    15'
    Могло получиться опасно! Дзаппакоста с правого фланга простреливал мяч на дальнюю штангу, и только самоотверженный подкат защитника помог выбить гостям мяч на угловой!
  • 14'
    Пожалуй, что Малиновский - пока лучший игрок встречи. По первым минутам он знатно оборону соперника вскрывает. Еле-еле за его перемещениями успевают защитники.
  • Опасный момент
    13'
    МОМЕНТИЩЕ! Дефрель! Мог он сейчас сравнивать счет в матче. Получил он передачу в центре штрафной, после чего направил мяч мимо кипера, но перебросил и ворота!
  • 11'
    Хорошая подача Толоя на дальнюю штангу, но Сапата там фолит в атаке. Явный толчок соперника на газон. Встреча остановлена.
  • 10'
    Не удается пока "Сассуоло" целиком и полностью перейти центр поля. 3-4 игрока бегают в атаку, но полным составом выбраться пока не получается. Прессинг "Аталанты" в деле.
  • 9'
    Слишком сильно на ход себе Бога прокинул сферу, после чего снаряд за боковую линию улетел. Болельщики оказались рады этому событию.
  • 7'
    Малиновский отдал на Дзаппакосту, чья передача с правого края в центр штрафной была точно в ноги защитникам, выбившим сферу за боковую линию.
  • 6'
    Еще один прострел с правого фланга от Малиновского, и на сейчас раз Сапате не удается до мяча добраться. Не успевает и Госенс к передаче.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГОСЕНС! 1:0!
    Малиновский с правой бровки выполнил передачу на дальнюю штангу, которую уверенно замкнул набежавший на мяч Госенс! Счет открыт в поединке!
  • 3'
    Не смогла на чужой половине поля с мячом встретиться "Аталанта". Не удалось "богине" выйти из обороны в атаку.
  • 2'
    Футболисты "Аталанты" сегодня на поле в черно-синем, а игроки "Сассуоло" - в белом. Ворота хозяев в первом тайме слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала встреча в Бергамо! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
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Где смотреть матч Аталанта 2:1 Сассуоло онлайн


Прогнозы на матч Аталанта 2:1 Сассуоло

Исход игры
Аталанта
93.5% (144)
Ничья
5.2% (8)
Сассуоло
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (93)
Меньше
32.61% (45)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
47.4% (73)
2:0 Аталанта
17.5% (27)
1:0 Аталанта
8.4% (13)
3:1 Аталанта
7.8% (12)
1:1 Ничья
3.2% (5)
3:0 Аталанта
3.2% (5)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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