Италия: Серия A 2021-2022
Аталанта
2:1
Перерыв
Стадион: Гевисс Стэдиум
Сассуоло
1:0
3' ГолГосенс Робин
25' Желтая карточкаФеррари Джанмарко
2:0
37' ГолДзаппакоста Давиде
2:1
44' ГолБерарди Доменико
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
3'
37'
44'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
5 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.4
|2.
|Муриэль Луис
|1
|0.2
|3.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.2
|4.
|Госенс Робин
|1
|0.2
|5.
|Пикколи Роберто
|1
|0.2
|6.
|Иличич Йосип
|0
|0
|7.
|Малиновский Руслан
|0
|0
|8.
|Пашалич Марио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джуричич Филип
|2
|0.4
|2.
|Траоре Хамед
|1
|0.2
|3.
|Распадори Джакомо
|1
|0.2
|4.
|Капуто Франческо
|0
|0
|5.
|Берарди Доменико
|0
|0
|6.
|Бога Жереми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Паломино Хосе
|2
|0
|2.
|Госенс Робин
|2
|0
|3.
|Меле Йоаким
|2
|0
|4.
|Демирал Мерих
|2
|0
|5.
|Толой Рафаэл
|1
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|1
|0
|7.
|Малиновский Руслан
|1
|0
|8.
|Муссо Хуан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кирикеш Влад
|2
|0
|2.
|Капуто Франческо
|1
|0
|3.
|Джуричич Филип
|1
|0
|4.
|Лопес Максим
|1
|0
|5.
|Феррари Джанмарко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аталанта
|25% (1)
|0
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|Сассуоло
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Салернитана 0:1 Аталанта Вильярреал 2:2 Аталанта Аталанта 1:2 Фиорентина Аталанта 0:0 Болонья
Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта Аталанта 1:0 Ювентус
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория
Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина Беневенто 0:1 Сассуоло Интер Милан 2:1 Сассуоло
Последние игры между собой
Аталанта: победы: 13, ничьи: 5, поражения: 2
Сассуоло: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 13
Аталанта 3:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:6 Аталанта Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Кубок Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 2:2 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Сассуоло Серия A Сассуоло 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Сассуоло Серия A Аталанта 2:0 Сассуоло Кубок Сассуоло 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Сассуоло Серия B Сассуоло 0:2 Аталанта Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 6
|12
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 5
|10
|5.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|13.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|14.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|7.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|8.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|14.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фиорентина
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|8.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|11.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта 2:1 Сассуоло
Исход игры
Аталанта
93.5% (144)
Ничья
5.2% (8)
Сассуоло
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.39% (93)
Меньше
32.61% (45)
Обе команды забьют
Да
67.39% (93)
Нет
32.61% (45)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
47.4% (73)
2:0 Аталанта
17.5% (27)
1:0 Аталанта
8.4% (13)
3:1 Аталанта
7.8% (12)
1:1 Ничья
3.2% (5)
3:0 Аталанта
3.2% (5)
3:2 Аталанта
1.3% (2)
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