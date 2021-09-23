Первый тайм

47' Это был отличный перфоманс от команды Наполи , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Руй Мариу выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Замбо-Ангисса Андре-Франк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Кулибали Калиду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Капуто Франческо бьет с лёта по воротам, но вратарь делает сейв

40' Отличный командный гол!

39' Г О О О О Л - Фабиан Руис из команды Наполи левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

38' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Инсинье Лоренцо нанес удар издали, а Эмиль Аудеро отбил его обратно в игру!

37' Удар от ворот произведет Наполи

37' Матч возобновлен

36' Ох, нехорошо это выглядит. Ррахмани Амир получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Ррахмани Амир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Кандрева Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

36' Ррахмани Амир выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

34' Игрок Осимхен Виктор из команды Наполи неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

33' Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

33' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

32' Сампдория выполняет удар от ворот.

32' Инсинье Лоренцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

29' Инсинье Лоренцо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

28' Дамсгор Миккель получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Наполи

26' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

22' Кандрева Антонио нанес удар, мяч был парирован, но Давид Оспина не удержал его в руках.

21' Наполи идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Наполи выполняет удар от ворот.

20' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Почти гол! Йосида Майя пробил головой по воротам, но Давид Оспина спас!

19' Должен был быть гол! Адриен Силва имел отличный шанс, но Давид Оспина не дал голу состоятся!

19' Капуто Франческо из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

18' Ди Лоренцо Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Инсинье Лоренцо из команды Наполи сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

18' Сампдория выполняет удар от ворот.

17' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Аудеро Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Сампдория идет вперед с потенциально опасной атакой.

12' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Ауджелло Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

10' Г О О О О Л - Осимхен Виктор забивает с правой ноги!

10' Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе

9' Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

8' Оспина Давид взял и забрал мяч на выходе

8' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Эмиль Аудеро не дал случится голу! Осимхен Виктор должен был забивать, но Эмиль Аудеро сделал отличный сейв

7' ШАНС! Осимхен Виктор вышел один на один с голкипером...

6' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Кандрева Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Сампдория выполняет удар от ворот.

2' Фабиан Руис из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

2' Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Сампдория начинает с центра поля