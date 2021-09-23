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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
0:2
Перерыв

Стадион:
Наполи
0'
0:1
10' Гол
Осимхен Виктор
28' Желтая карточка
Дамсгор Миккель
0:2
39' Гол
Фабиан Руис
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Колли
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
2
Торсби
Мортен
5
Адриен
Силва
38
Дамсгор
Миккель
10
Капуто
Франческо
27
Квальярелла
Фабио
25
Оспина
Давид
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
26
Кулибали
Калиду
6
Руй
Мариу
8
Фабиан
Руис
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
11
Лосано
Ирвинг
20
Зелиньски
Пётр
24
Инсинье
Лоренцо
9
Осимхен
Виктор
Сампдория
4-4-2
Наполи
4-2-3-1

Ход матча

10'
0:1
Осимхен Виктор
(Инсинье Лоренцо)
28'
Дамсгор Миккель
 
39'
0:2
Фабиан Руис
(Инсинье Лоренцо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капуто Франческо 2 0.4
2. Кандрева Антонио 1 0.2
3. Йосида Майя 1 0.2
4. Ауджелло Томмазо 1 0.2
5. Берешиньски Бартош 0 0
Наполи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулибали Калиду 2 0.4
2. Фабиан Руис 2 0.4
3. Осимхен Виктор 2 0.4
4. Инсинье Лоренцо 1 (1) 0.2
5. Политано Маттео 1 0.2
6. Петанья Андреа 1 0.2
7. Лосано Ирвинг 1 0.2
8. Ррахмани Амир 1 0.2
9. Элмас Эльиф 1 0.2
10. Руй Мариу 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 3 0
2. Торсби Мортен 2 0
3. Адриен Силва 1 0
4. Габбьядини Маноло 1 0
5. Мурру Никола 1 0
6. Торрегросса Эрнесто 1 0
7. Колли Омар 1 0
8. Дамсгор Миккель 1 0
9. Аскилдсен Кристоффер 1 0
Наполи
# Игрок      
1. Руй Мариу 2 0
2. Осимхен Виктор 0 1
3. Фабиан Руис 1 0
4. Ди Лоренцо Джованни 1 0
5. Политано Маттео 1 0
6. Лосано Ирвинг 1 0
7. Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0
 Наполи 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Эмполи 0:3 Сампдория Сампдория 2:2 Интер Милан Сампдория 3:1 Тернана Сассуоло 0:0 Сампдория
Сампдория 0:1 Милан Сампдория 3:2 Алессандрия Сампдория 1:0 Верона Сампдория 2:0 Пьяченца Сампдория 11:1 Кастильоне Сампдория 3:0 Парма Удинезе 0:1 Сампдория Сампдория 2:2 Специя Интер Милан 5:1 Сампдория Сампдория 2:0 Рома Сассуоло 1:0 Сампдория Кротоне 0:1 Сампдория Сампдория 3:1 Верона Сампдория 0:2 Наполи Милан 1:1 Сампдория Сампдория 1:0 Торино
Наполи Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Удинезе 0:4 Наполи Лестер 2:2 Наполи Наполи 2:1 Ювентус Наполи 1:5 Беневенто
Дженоа 1:2 Наполи Наполи 2:0 Венеция Асколи 1:2 Наполи Висла Краков 1:2 Наполи Бавария 0:3 Наполи Наполи 1:0 Про Верчелли Наполи 12:0 Анауния Наполи 1:1 Верона Фиорентина 0:2 Наполи Наполи 5:1 Удинезе Специя 1:4 Наполи Наполи 1:1 Кальяри Торино 0:2 Наполи Наполи 5:2 Лацио Наполи 1:1 Интер Милан Сампдория 0:2 Наполи

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Наполи: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A
Наполи 3:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Наполи Серия A Сампдория 0:2 Наполи Серия A Наполи 3:2 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:1 Сампдория Серия A Сампдория 2:4 Наполи Серия A Наполи 2:2 Сампдория Серия A Наполи 4:2 Сампдория Серия A Сампдория 1:1 Наполи Серия A Сампдория 2:5 Наполи Серия A Наполи 2:0 Сампдория Серия A Наполи 0:0 Сампдория Серия A Сампдория 0:1 Наполи Серия A Наполи 4:0 Сампдория Серия A Сампдория 1:2 Наполи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Сампдория 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Сампдория 2% (3)
X 13.2% (20)
Наполи 84.9% (129)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Наполи
51.27
5.04
1.81
Все Коэффициенты
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Где смотреть матч Сампдория 0:2 Наполи онлайн


Прогнозы на матч Сампдория 0:2 Наполи

Исход игры
Сампдория
2% (3)
Ничья
13.2% (20)
Наполи
84.9% (129)
Тотал 2.5
Больше
68.79% (97)
Меньше
31.21% (44)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
1:2 Наполи
51.3% (78)
0:1 Наполи
11.8% (18)
0:2 Наполи
9.2% (14)
1:3 Наполи
7.2% (11)
1:1 Ничья
7.2% (11)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:1 Сампдория
1.3% (2)
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