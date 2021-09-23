Италия: Серия A 2021-2022
Торино
0:0
Перерыв
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Лацио
18' Желтая карточкаМандрагора Роландо
31' Желтая карточкаЭйна Ола
37' Желтая карточкаБрекало Йосип
45' Желтая карточкаМарушич Адам
26
Джиджи
Коффи
34
Эйна
Ола
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
27
Моро
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
31'
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 4
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукич Саша
|1
|0.2
|2.
|Верди Симоне
|1
|0.2
|3.
|Белотти Андреа
|1
|0.2
|4.
|Пьяца Марко
|1
|0.2
|5.
|Санабрия Антонио
|1
|0.2
|6.
|Бремер Глейсон
|1
|0.2
|7.
|Побега Томмазо
|1
|0.2
|8.
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|9.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|10.
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|5 (1)
|1
|2.
|Альберто Луис
|1
|0.2
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|4.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.2
|5.
|Катальди Данило
|1
|0.2
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.2
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.2
|8.
|Рейна Пепе
|0
|0
|9.
|Педро Родригес
|0
|0
|10.
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйна Ола
|3
|0
|2.
|Джиджи Коффи
|2
|0
|3.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|4.
|Бремер Глейсон
|2
|0
|5.
|Ринкон Томас
|1
|0
|6.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|7.
|Лукич Саша
|1
|0
|8.
|Брекало Йосип
|1
|0
|9.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марушич Адам
|2
|0
|2.
|Маурицио Сарри
|0
|1
|3.
|Рейна Пепе
|1
|0
|4.
|Лукас Лейва
|1
|0
|5.
|Альберто Луис
|1
|0
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
|7.
|Луис Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|0
|0
|14.29% (1)
|0
|14.29% (1)
|71.43% (5)
|Лацио
|27.27% (3)
|0
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя
Последние игры между собой
Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 4
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Наполи
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Лацио
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|18.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 0:0 Лацио
Исход игры
Торино
6.6% (10)
Ничья
33.6% (51)
Лацио
59.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
38.8% (59)
1:1 Ничья
23% (35)
0:1 Лацио
8.6% (13)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:2 Лацио
4.6% (7)
2:1 Торино
3.3% (5)
1:0 Торино
2.6% (4)
1:3 Лацио
2% (3)
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