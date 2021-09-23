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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
0:0
Перерыв

Стадион:
Лацио
0'
18' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
31' Желтая карточка
Эйна Ола
37' Желтая карточка
Брекало Йосип
45' Желтая карточка
Марушич Адам
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
4
Побега
Томмазо
38
Мандрагора
Роландо
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
27
Моро
Рауль
Торино
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

Ход матча

18'
Мандрагора Роландо
 
31'
Эйна Ола
 
37'
Брекало Йосип
 
45'
 
Марушич Адам

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 4
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукич Саша 1 0.2
2. Верди Симоне 1 0.2
3. Белотти Андреа 1 0.2
4. Пьяца Марко 1 0.2
5. Санабрия Антонио 1 0.2
6. Бремер Глейсон 1 0.2
7. Побега Томмазо 1 0.2
8. Ансальди Кристиан 0 0
9. Мандрагора Роландо 0 0
10. Буонджорно Алессандро 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 5 (1) 1
2. Альберто Луис 1 0.2
3. Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
4. Андерсон Фелипе 1 0.2
5. Катальди Данило 1 0.2
6. Хюсай Эльсейд 1 0.2
7. Лаццари Мануэль 1 0.2
8. Рейна Пепе 0 0
9. Педро Родригес 0 0
10. Моро Рауль 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Эйна Ола 3 0
2. Джиджи Коффи 2 0
3. Мандрагора Роландо 2 0
4. Бремер Глейсон 2 0
5. Ринкон Томас 1 0
6. Родригес Рикардо 1 0
7. Лукич Саша 1 0
8. Брекало Йосип 1 0
9. Буонджорно Алессандро 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Марушич Адам 2 0
2. Маурицио Сарри 0 1
3. Рейна Пепе 1 0
4. Лукас Лейва 1 0
5. Альберто Луис 1 0
6. Хюсай Эльсейд 1 0
7. Луис Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 0 0 14.29% (1) 0 14.29% (1) 71.43% (5)
 Лацио 27.27% (3) 0 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта
Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя
Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио

Последние игры между собой

Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лацио 0:0 Торино Серия A Торино 3:4 Лацио Серия A Торино 1:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Торино Серия A
Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио 0:0 Заявка 5 2 2 1 11 - 6 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 4 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи 2:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио 0:0 Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 2 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Сампдория 0:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи 2:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория 0:2 Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Торино 0:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
18. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
19. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
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Прогнозы 152
Торино 6.6% (10)
X 33.6% (51)
Лацио 59.9% (91)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Лацио
3.36
3.52
3.23
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Прогнозы на матч Торино 0:0 Лацио

Исход игры
Торино
6.6% (10)
Ничья
33.6% (51)
Лацио
59.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
38.8% (59)
1:1 Ничья
23% (35)
0:1 Лацио
8.6% (13)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:2 Лацио
4.6% (7)
2:1 Торино
3.3% (5)
1:0 Торино
2.6% (4)
1:3 Лацио
2% (3)
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