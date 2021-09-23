Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Родригес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Марушич Адам - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

46' Рауль Моро из команды Лацио идет с мячом вперед на обострение...

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

45' Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Лацио

43' Санабрия Антонио из команды Торино нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.

43' Матч возобновится спорным мячом

43' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

42' Игрок команды Торино нанес удар, но мяч был заблокирован

42' Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Лацио

40' Альберто Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Лацио выполняет удар от ворот.

38' Как он промахнулся? Санабрия Антонио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Андерсон Фелипе из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

36' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Альберто Луис из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

33' Лацио выполняет удар от ворот.

31' Эйна Ола - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

31' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Бремер Глейсон получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Бремер Глейсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

28' Ох, нехорошо это выглядит. Альберто Луис получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Альберто Луис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Лацио выполняет удар от ворот.

26' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

24' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Матч возобновится спорным мячом

23' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

22' Иммобиле Чиро пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

22' Иммобиле Чиро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Торино

19' Синго Уилфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Синго Уилфрид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Катальди Данило навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Мандрагора Роландо совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

16' Лацио выполняет удар от ворот.

15' Лацио вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня взял и забрал мяч на выходе

13' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удар от ворот произведет Лацио

12' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ачерби Франческо из команды Лацио

11' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Торино

10' Удар от ворот произведет Лацио

10' Брекало Йосип не смог попасть в створ ударом издали

10' Марушич Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Синго Уилфрид из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

9' Ачерби Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Лацио вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Рейна Пепе взял и забрал мяч на выходе

1' Родригес Рикардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Рауль Моро из команды Лацио делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Торино начинает с центра поля