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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
1:1
Конец матча

Стадион:
Лацио
0'
17' Желтая карточка
Мандрагора Роландо
31' Желтая карточка
Эйна Ола
37' Желтая карточка
Брекало Йосип
45' Желтая карточка
Марушич Адам
60' Желтая карточка
Милинкович-Савич Сергей
65' Желтая карточка
Фелипе Луис
1:0
76' Гол
Пьяца Марко
1:1
90' Пенальти
Иммобиле Чиро
90'+5
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
4
Побега
Томмазо
38
Мандрагора
Роландо
34
Эйна
Ола
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
8
Акпа-Акпро
Жан-Даниэль
32
Катальди
Данило
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
27
Моро
Рауль
Торино
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

Ход матча

17'
Мандрагора Роландо
 
31'
Эйна Ола
 
37'
Брекало Йосип
 
45'
 
Марушич Адам
46'
 
Милинкович-Савич Сергей
Альберто Луис
46'
 
Педро Родригес
Моро Рауль
60'
 
Милинкович-Савич Сергей
62'
 
Лаццари Мануэль
Марушич Адам
62'
Ансальди Кристиан
Эйна Ола
 
62'
Лукич Саша
Мандрагора Роландо
 
65'
 
Фелипе Луис
70'
 
Лукас Лейва
Катальди Данило
73'
Пьяца Марко
Брекало Йосип
 
73'
Ринкон Томас
Линетти Кароль
 
76'
Пьяца Марко
(Синго Уилфрид)
1:0
79'
 
Мурики Ведат
Акпа-Акпро Жан-Даниэль
90'
1:1
Иммобиле Чиро

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьяца Марко 2 0.4
2. Лукич Саша 1 0.2
3. Верди Симоне 1 0.2
4. Белотти Андреа 1 0.2
5. Санабрия Антонио 1 0.2
6. Бремер Глейсон 1 0.2
7. Побега Томмазо 1 0.2
8. Ансальди Кристиан 0 0
9. Мандрагора Роландо 0 0
10. Буонджорно Алессандро 0 0
11. Синго Уилфрид 0 0
Лацио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 6 (2) 1.2
2. Альберто Луис 1 0.2
3. Милинкович-Савич Сергей 1 0.2
4. Андерсон Фелипе 1 0.2
5. Катальди Данило 1 0.2
6. Хюсай Эльсейд 1 0.2
7. Лаццари Мануэль 1 0.2
8. Рейна Пепе 0 0
9. Педро Родригес 0 0
10. Моро Рауль 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Эйна Ола 3 0
2. Джиджи Коффи 2 0
3. Мандрагора Роландо 2 0
4. Бремер Глейсон 2 0
5. Ринкон Томас 1 0
6. Родригес Рикардо 1 0
7. Лукич Саша 1 0
8. Брекало Йосип 1 0
9. Буонджорно Алессандро 1 0
Лацио
# Игрок      
1. Марушич Адам 2 0
2. Луис Фелипе 2 0
3. Маурицио Сарри 0 1
4. Рейна Пепе 1 0
5. Лукас Лейва 1 0
6. Альберто Луис 1 0
7. Милинкович-Савич Сергей 1 0
8. Хюсай Эльсейд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 0 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 75% (6)
 Лацио 25% (3) 0 33.33% (4) 8.33% (1) 8.33% (1) 25% (3)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта
Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино Торино 2:2 Ювентус
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя
Эмполи 1:3 Лацио Лацио 1:1 Сассуоло Твенте 0:1 Лацио Лацио 1:1 Падова Триестина 2:5 Лацио Лацио 11:0 Fiori Barp Mas Сассуоло 2:0 Лацио Лацио 0:0 Торино Рома 2:0 Лацио Лацио 1:0 Парма Фиорентина 2:0 Лацио Лацио 4:3 Дженоа Лацио 3:0 Милан Наполи 5:2 Лацио Лацио 5:3 Беневенто Верона 0:1 Лацио

Последние игры между собой

Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Лацио 0:0 Торино Серия A Торино 3:4 Лацио Серия A Торино 1:2 Лацио Серия A Лацио 4:0 Торино Серия A
Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Рома 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома 1:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Торино 6.6% (10)
X 33.6% (51)
Лацио 59.9% (91)
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Прогнозы на матч Торино 1:1 Лацио

Исход игры
Торино
6.6% (10)
Ничья
33.6% (51)
Лацио
59.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
38.8% (59)
1:1 Ничья
23% (35)
0:1 Лацио
8.6% (13)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:2 Лацио
4.6% (7)
2:1 Торино
3.3% (5)
1:0 Торино
2.6% (4)
1:3 Лацио
2% (3)
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