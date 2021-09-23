Италия: Серия A 2021-2022
Торино
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Лацио
17' Желтая карточкаМандрагора Роландо
31' Желтая карточкаЭйна Ола
37' Желтая карточкаБрекало Йосип
45' Желтая карточкаМарушич Адам
60' Желтая карточкаМилинкович-Савич Сергей
65' Желтая карточкаФелипе Луис
1:0
76' ГолПьяца Марко
1:1
90' ПенальтиИммобиле Чиро
26
Джиджи
Коффи
34
Эйна
Ола
25
Рейна
Пепе
77
Марушич
Адам
27
Моро
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Пьяца МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Рейна ПепеВратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Моро РаульНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
-
26 Раду СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
- Нападающий
-
94 Мурики ВедатНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
31'
37'
45'
65'
76'
1:0
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьяца Марко
|2
|0.4
|2.
|Лукич Саша
|1
|0.2
|3.
|Верди Симоне
|1
|0.2
|4.
|Белотти Андреа
|1
|0.2
|5.
|Санабрия Антонио
|1
|0.2
|6.
|Бремер Глейсон
|1
|0.2
|7.
|Побега Томмазо
|1
|0.2
|8.
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|9.
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|10.
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
|11.
|Синго Уилфрид
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|6 (2)
|1.2
|2.
|Альберто Луис
|1
|0.2
|3.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0.2
|4.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.2
|5.
|Катальди Данило
|1
|0.2
|6.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.2
|7.
|Лаццари Мануэль
|1
|0.2
|8.
|Рейна Пепе
|0
|0
|9.
|Педро Родригес
|0
|0
|10.
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эйна Ола
|3
|0
|2.
|Джиджи Коффи
|2
|0
|3.
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|4.
|Бремер Глейсон
|2
|0
|5.
|Ринкон Томас
|1
|0
|6.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|7.
|Лукич Саша
|1
|0
|8.
|Брекало Йосип
|1
|0
|9.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марушич Адам
|2
|0
|2.
|Луис Фелипе
|2
|0
|3.
|Маурицио Сарри
|0
|1
|4.
|Рейна Пепе
|1
|0
|5.
|Лукас Лейва
|1
|0
|6.
|Альберто Луис
|1
|0
|7.
|Милинкович-Савич Сергей
|1
|0
|8.
|Хюсай Эльсейд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|0
|0
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|75% (6)
|Лацио
|25% (3)
|0
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|25% (3)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта
Лацио Последние 20 матчей: +10 =4 -6Лацио 2:2 Кальяри Галатасарай 1:0 Лацио Милан 2:0 Лацио Лацио 6:1 Специя
Последние игры между собой
Торино: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
Лацио: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Торино 3:1 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Торино 0:1 Лацио Серия A Лацио 1:3 Торино Серия A Лацио 3:1 Торино Серия A Торино 2:2 Лацио Серия A Торино 1:1 Лацио Серия A Лацио 3:0 Торино Серия A Торино 0:2 Лацио Серия A Торино 1:3 Лацио Кубок Лацио 2:1 Торино Серия A Лацио 3:3 Торино Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Торино 1:0 Лацио Серия A Лацио 1:1 Торино Серия A Лацио 0:3 Торино Международные матчи (клубы)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|3.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|4.
|Рома
|1:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 1:1 Лацио
Исход игры
Торино
6.6% (10)
Ничья
33.6% (51)
Лацио
59.9% (91)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
82.98% (117)
Нет
17.02% (24)
Популярный счёт
1:2 Лацио
38.8% (59)
1:1 Ничья
23% (35)
0:1 Лацио
8.6% (13)
2:2 Ничья
7.9% (12)
0:2 Лацио
4.6% (7)
2:1 Торино
3.3% (5)
1:0 Торино
2.6% (4)
1:3 Лацио
2% (3)
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