Простенько упустили мяч в аут на правом фланге "маленькие зебры".

Перейра опасно прострелил с правого полуфланга, получив пас от Молины, но справилась с ситуацией оборона "Ромы".

Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тэмми Абрахам! Забивает конкурент Шомуродова за место в основном составе. Калафьори не увидел помехи в сопернике, легко того обыграв, прострелил с левой стороны, вратарь не дотянулся, и Абрахам переправил мяч в пустой створ.

Теперь попроще должно быть "Роме" психологически.

Посмотрим, учудит ли команда Жозе Моуринью, ведя в счёте. А она может.

34' У Манчини много крови на лице, и медики уже готовы ему помочь.

33' Кристанте сделал подачу справа в руки Сильвестри.

33' Навес Пеллегрини, скидка - и никто не бьёт по воротам гостевой команды.

32' Мхитарян принял на себя фол от Уоласа, которому показана жёлтая карточка. С дальней дистанции исполнит штрафной удар "Рома".

31' Пуссетто врезался в Мхитаряна на фланге и упал. Судья усмотрел фол со стороны Генриха.

30' Карсдорп конкретно толкнул Макенго, и тот оказался на газоне.

29' Офсайд у Пуссетто, выскочившего один на один с Патрисиу и перекинувшего парашютом створ ворот.

28' Мхитарян навесил слева на дальний угол штрафной - и зря, потому что момента создать не удалось.

27' Делофеу навесил на ближнюю штангу - хозяева отбились. Мяч вернулся к Делофеу, и тот нарушил правила в борьбе с опекавшим его Мхитаряном.

26' Перейра потрудился на правом фланге, и благодаря этому "Удинезе" исполнит угловой.

25' ...Но это ненадолго.

24' Команда из Удине получила возможность нормально потрогать футбольный снаряд.

23' По явным голевым моментам счёт на данный момент 1:0.

22' Оборона гостей не дала Дзаньоло подобраться к мячу внутри штрафной.

21' "Удинезе" уже давненько не ходил в атаку.

20' "Волки" переместились ближе к чужой, комбинируют там... И дальний удар рядом с левой штангой.

19' Хозяева долго раскатывают мяч в середине поля.

18' Перейру уронили римляне на чужой половине поля.

18' Молина выбил мяч в аут из-под ног у Калафьори.

17' Хозяева разыграли хитросплетённую комбинацию, и Пеллегрини нанёс низовой дальний удар в руки Сильвестри.

16' Неудачно подали угловой "волки", но им достался аут.

15' Сделали контратаку римляне, однако защита гостей помешала Пеллегрини нанести акцентированный удар после фланговой доставки.

14' Абрахам мелко сфолил в центре поля на Бекао и недоумевает по поводу свистка арбитра.

13' Не чурается дальних забросов "Рома", но пока выверенности в этом плане ей не хватает.

12' Макенго сфолил около чужой штрафной.

11' Усилиями Делофеу гости заработали для себя корнер.

11' Дзаньоло открывался под длинный пас, только вот не достал нормально до мяча в подкате.

10' Обменялись потерями команды. С мячом защитники "Ромы".

10' Мяч снова у "волков", которые неспешно ведут позиционную атаку.

9' "Удинезе" пытается подержать мяч и сбить настрой хозяев.

8' Как мяч не попал в створ?! Дзаньоло замыкал дальнюю штангу после подачи корнера и скидки с ближней - попал в боковую стойку.

8' Второй подряд угловой заработала команда Жозе Моуринью.

7' Сначала прострел Калафьори, а затем дальний удар Пеллегрини заблокированы.

6' Пуссетто попал в положение "вне игры".

6' А вот теперь хозяева бездарно упустили мяч на половине поля соперника.

5' Пеллегрини тащил мяч к чужой штрафной, но сделал неточный пас, и атака "волков" застопорилась, хотя мяч к ним вернулся.

5' Мхитарян оказался в одиночестве на подборе и пальнул с полукруга штрафной - рядом с левой штангой.

4' Медпомощь оказывают Бекао, мяч которому попал между ног.

3' Абрахам пытался пробить с острого угла и заработал корнер.

2' Хозяева спокойно владеют мячом.