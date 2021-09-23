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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
1:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Удинезе
0'
32' Желтая карточка
Уолас Соуза
1:0
36' Гол
Абрахам Тэмми
37'
1
Патрисиу
Руй
2
Карсдорп
Рик
23
Манчини
Джанлука
3
Ибаньес
Рожер
13
Калафьори
Рикардо
4
Кристанте
Бриан
17
Верету
Жордан
22
Дзаньоло
Николо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
3
Самир
Каэтано
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
6
Макенго
Жан-Виктор
11
Уолас
Соуза
13
Удоги
Дестини
10
Делофеу
Херард
23
Пуссетто
Игнасио
Рома
4-2-3-1
Удинезе
3-5-2

Ход матча

32'
 
Уолас Соуза
36'
Абрахам Тэмми
(Калафьори Рикардо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верету Жордан 3 0.6
2. Пеллегрини Лоренцо 3 0.6
3. Абрахам Тэмми 1 0.2
4. Мхитарян Генрих 1 0.2
5. Эль-Шаарави Стефан 1 0.2
6. Кристанте Бриан 1 0.2
7. Шомуродов Элдор 0 0
8. Карсдорп Рик 0 0
9. Перес Карлес 0 0
10. Винья Матиас 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делофеу Херард 2 0.4
2. Молина Науэль 1 0.2
3. Пуссетто Игнасио 1 0.2
4. Самарджич Лазар 1 0.2
5. Перейра Роберто 1 (1) 0.2
6. Окака Стефано 0 0
7. Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
8. Макенго Жан-Виктор 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Дзаньоло Николо 1 1
2. Кристанте Бриан 2 0
3. Мхитарян Генрих 1 0
4. Верету Жордан 1 0
5. Пеллегрини Лоренцо 1 0
6. Перес Карлес 1 0
7. Ибаньес Рожер 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Самир Каэтано 2 0
2. Окака Стефано 1 0
3. Арслан Толгай-Али 1 0
4. Уолас Соуза 1 0
5. Пуссетто Игнасио 1 0
6. Молина Науэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 0 10% (1) 20% (2) 20% (2) 20% (2) 30% (3)
 Удинезе 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома
Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция
Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе

Последние игры между собой

Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Рома Серия A
Рома 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
2. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
3. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
4. Рома 1:0 Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома 1:0 Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
19. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома 1:0 Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе 0:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Посмотрим, учудит ли команда Жозе Моуринью, ведя в счёте. А она может.
  • 37'
    Теперь попроще должно быть "Роме" психологически.
  • Описание гола
    36'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Тэмми Абрахам!
    Забивает конкурент Шомуродова за место в основном составе. Калафьори не увидел помехи в сопернике, легко того обыграв, прострелил с левой стороны, вратарь не дотянулся, и Абрахам переправил мяч в пустой створ.
  • 36'
    Перейра опасно прострелил с правого полуфланга, получив пас от Молины, но справилась с ситуацией оборона "Ромы".
  • 35'
    Простенько упустили мяч в аут на правом фланге "маленькие зебры".
  • Травма, повреждение
    34'
    У Манчини много крови на лице, и медики уже готовы ему помочь.
  • 33'
    Кристанте сделал подачу справа в руки Сильвестри.
  • 33'
    Навес Пеллегрини, скидка - и никто не бьёт по воротам гостевой команды.
  • Желтая карточка
    32'
    Мхитарян принял на себя фол от Уоласа, которому показана жёлтая карточка. С дальней дистанции исполнит штрафной удар "Рома".
  • Фол, нарушение
    31'
    Пуссетто врезался в Мхитаряна на фланге и упал. Судья усмотрел фол со стороны Генриха.
  • Фол, нарушение
    30'
    Карсдорп конкретно толкнул Макенго, и тот оказался на газоне.
  • Офсайд
    29'
    Офсайд у Пуссетто, выскочившего один на один с Патрисиу и перекинувшего парашютом створ ворот.
  • 28'
    Мхитарян навесил слева на дальний угол штрафной - и зря, потому что момента создать не удалось.
  • Фол, нарушение
    27'
    Делофеу навесил на ближнюю штангу - хозяева отбились. Мяч вернулся к Делофеу, и тот нарушил правила в борьбе с опекавшим его Мхитаряном.
  • Угловой
    26'
    Перейра потрудился на правом фланге, и благодаря этому "Удинезе" исполнит угловой.
  • 25'
    ...Но это ненадолго.
  • 24'
    Команда из Удине получила возможность нормально потрогать футбольный снаряд.
  • 23'
    По явным голевым моментам счёт на данный момент 1:0.
  • 22'
    Оборона гостей не дала Дзаньоло подобраться к мячу внутри штрафной.
  • 21'
    "Удинезе" уже давненько не ходил в атаку.
  • 20'
    "Волки" переместились ближе к чужой, комбинируют там... И дальний удар рядом с левой штангой.
  • 19'
    Хозяева долго раскатывают мяч в середине поля.
  • Фол, нарушение
    18'
    Перейру уронили римляне на чужой половине поля.
  • 18'
    Молина выбил мяч в аут из-под ног у Калафьори.
  • 17'
    Хозяева разыграли хитросплетённую комбинацию, и Пеллегрини нанёс низовой дальний удар в руки Сильвестри. 
  • Угловой
    16'
    Неудачно подали угловой "волки", но им достался аут.
  • 15'
    Сделали контратаку римляне, однако защита гостей помешала Пеллегрини нанести акцентированный удар после фланговой доставки.
  • Фол, нарушение
    14'
    Абрахам мелко сфолил в центре поля на Бекао и недоумевает по поводу свистка арбитра.
  • 13'
    Не чурается дальних забросов "Рома", но пока выверенности в этом плане ей не хватает.
  • Фол, нарушение
    12'
    Макенго сфолил около чужой штрафной.
  • Угловой
    11'
    Усилиями Делофеу гости заработали для себя корнер.
  • 11'
    Дзаньоло открывался под длинный пас, только вот не достал нормально до мяча в подкате.
  • 10'
    Обменялись потерями команды. С мячом защитники "Ромы".
  • 10'
    Мяч снова у "волков", которые неспешно ведут позиционную атаку.
  • 9'
    "Удинезе" пытается подержать мяч и сбить настрой хозяев.
  • Штанга
    8'
    Как мяч не попал в створ?! Дзаньоло замыкал дальнюю штангу после подачи корнера и скидки с ближней - попал в боковую стойку.
  • Угловой
    8'
    Второй подряд угловой заработала команда Жозе Моуринью.
  • 7'
    Сначала прострел Калафьори, а затем дальний удар Пеллегрини заблокированы.
  • Офсайд
    6'
    Пуссетто попал в положение "вне игры".
  • 6'
    А вот теперь хозяева бездарно упустили мяч на половине поля соперника. 
  • 5'
    Пеллегрини тащил мяч к чужой штрафной, но сделал неточный пас, и атака "волков" застопорилась, хотя мяч к ним вернулся.
  • Опасный момент
    5'
    Мхитарян оказался в одиночестве на подборе и пальнул с полукруга штрафной - рядом с левой штангой.
  • Травма, повреждение
    4'
    Медпомощь оказывают Бекао, мяч которому попал между ног.
  • Угловой
    3'
    Абрахам пытался пробить с острого угла и заработал корнер.
  • 2'
    Хозяева спокойно владеют мячом.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Рома 1:0 Удинезе онлайн


Прогнозы на матч Рома 1:0 Удинезе

Исход игры
Рома
95.8% (160)
Ничья
2.4% (4)
Удинезе
1.8% (3)
Тотал 2.5
Больше
65.28% (94)
Меньше
34.72% (50)
Обе команды забьют
Да
64.58% (93)
Нет
35.42% (51)
Популярный счёт
2:1 Рома
39.5% (66)
2:0 Рома
24% (40)
3:1 Рома
13.2% (22)
1:0 Рома
6% (10)
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