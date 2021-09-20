Италия: Серия A 2021-2022
Рома
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
Удинезе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верету Жордан
|3
|0.75
|2.
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.75
|3.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|4.
|Мхитарян Генрих
|1
|0.25
|5.
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0.25
|6.
|Кристанте Бриан
|1
|0.25
|7.
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|8.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|9.
|Перес Карлес
|0
|0
|10.
|Винья Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делофеу Херард
|2
|0.5
|2.
|Молина Науэль
|1
|0.25
|3.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.25
|4.
|Самарджич Лазар
|1
|0.25
|5.
|Перейра Роберто
|1 (1)
|0.25
|6.
|Окака Стефано
|0
|0
|7.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|8.
|Макенго Жан-Виктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дзаньоло Николо
|1
|1
|2.
|Кристанте Бриан
|2
|0
|3.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|4.
|Верету Жордан
|1
|0
|5.
|Пеллегрини Лоренцо
|1
|0
|6.
|Перес Карлес
|1
|0
|7.
|Ибаньес Рожер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самир Каэтано
|2
|0
|2.
|Окака Стефано
|1
|0
|3.
|Арслан Толгай-Али
|1
|0
|4.
|Уолас Соуза
|1
|0
|5.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|6.
|Молина Науэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|0
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|30% (3)
|Удинезе
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3Верона 3:2 Рома Рома 5:1 ЦСКА София Рома 2:1 Сассуоло Салернитана 0:4 Рома
Рома 3:0 Трабзонспор Рома 3:1 Фиорентина Трабзонспор 1:2 Рома Рома 5:0 Раджа Касабланка Бетис 5:2 Рома Белененсеш 1:3 Рома Рома 0:0 Севилья Порту 1:1 Рома Рома 5:2 Дебрецен Триестина 0:1 Рома Рома 2:0 Тернана Специя 2:2 Рома Рома 2:0 Лацио Интер Милан 3:1 Рома Рома 5:0 Кротоне Рома 3:2 Манчестер Юнайтед
Удинезе Последние 20 матчей: +8 =2 -10Удинезе 0:4 Наполи Специя 0:1 Удинезе Удинезе 4:1 Беллуно Удинезе 3:0 Венеция
Удинезе 2:2 Ювентус Удинезе 3:1 Асколи Удинезе 1:0 Эмполи Ланс 4:1 Удинезе Удинезе 2:3 Штурм Удинезе 4:1 Билье Интер Милан 5:1 Удинезе Удинезе 0:1 Сампдория Наполи 5:1 Удинезе Удинезе 1:1 Болонья Удинезе 1:2 Ювентус Беневенто 2:4 Удинезе Удинезе 0:1 Кальяри Кротоне 1:2 Удинезе Удинезе 0:1 Торино Аталанта 3:2 Удинезе
Последние игры между собой
Рома: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Удинезе: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Рома 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Рома Серия A Удинезе 0:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Рома Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Рома 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Рома 3:2 Удинезе Серия A Удинезе 0:1 Рома Серия A Удинезе 1:1 Рома Серия A Рома 2:3 Удинезе Серия A Рома 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Рома Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 4
|10
|3.
|Милан
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|4.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 6
|9
|6.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|7.
|Аталанта
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|9.
|Болонья
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 8
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Специя
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|Верона
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|16.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|17.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|18.
|Ювентус
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|19.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 11
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|2.
|Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Болонья
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|10.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|11.
|Аталанта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Специя
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|19.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|3.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|5.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|7.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|8.
|Эмполи
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|11.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Дженоа
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|16.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|3
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Прогнозы на матч Рома - Удинезе
Исход игры
Рома
97.9% (47)
Ничья
0% (0)
Удинезе
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.42% (29)
Меньше
39.58% (19)
Обе команды забьют
Да
60.42% (29)
Нет
39.58% (19)
Популярный счёт
2:1 Рома
50% (24)
2:0 Рома
31.3% (15)
1:0 Рома
8.3% (4)
3:1 Рома
8.3% (4)
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