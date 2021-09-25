С углового навесил Тонали, где пробил головой Ребич, но мяч на дальней штанге вынес подальше Сала.

Прорвался по флангу Салемакерс и навесил в штрафную соперника, где ребич скинул на Жиру, но этот пас перехватил Христов.

Отмахнулся Кесси от Антиста на фланге. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.

Пробивал головой Ребич с линии вратарской после навеса с углового, но мяч полетел рядом со штангой.

Вырезал в штрафную соперника Маджоре на ход Нзоле, но тот в борьбе с Томори не смог добраться до мяча.

35' Сместился с фланга в штрафную Эрнандес и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.

34' Прорвался к штрафной Нзола и покатил поперек на Гьяси, который пробил вторым касанием, но угодил в спину защитнику.

33' Убежал по левой бровке Эрнандес и навесил на дальнюю штангу, но здесь удар Ребича накрыли защитники.

32' На фланге Ребич получил по ногам от Антиста. Судья был рядом и назначил очередной штрафной удар.

31' Пробивал головой Маджоре после навеса с фланга от Антиста, но мяч прошел в сантиметрах над штангой.

30' В верховой борьбе в центре поля Нзола получил по голове от Кесси. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

29' Проникающий пас отдавал Салемакерс в штрафную на Жиру, но того грамотно от мяча оттеснил защитник.

28' Пробивал по воротам со штрафного Эрнандес, но мяч перелетел стенку и прошел выше перекладины.

27' На фланге в грубом подкате Сала заехал по ногам Калюлю. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

26' По правому флангу прорвался Антист и навесил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча головой Гьяси.

25' На своей половине поля Маджоре заехал сзади по спине Эрнандесу. Штрафной удар исполнят гости.

24' Пауза в матче. Получил небольшое повреждение Бурабия в борьбе с защитником. Медики уже вышли на помощь футболисту.

23' Попытался Антист перебросить вышедшего из ворот Меньяна, но успел голкипер вернуться в рамку и забрал мяч в руки.

22' Убегал Нзола в штрафную соперника после паса от Маджоре и пробил дальний угол, но Меньян смог отбить мяч в сторону.

21' С левого фланга Ребич прострелил низом в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.

20' Диагональный пас Тонали исполнял в штрафную на Салемакерса, но прочитал эпизод Николау и перехватил мяч.

19' В центре поля по ногам получил Кесси от Нзолы. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

18' По флангу отдавал пас Амьен-Аду на ход Антисту, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.

17' Мог убегать на ворота соперника Ребич после заброса от Кесси, но судья остановил атаку из-за офсайда.

16' Низом прострелил Тонали со штрафного на Жиру, который пробил сходу, но мяч застрял в гуще защитников.

15' Выиграл подбор у штрафной соперника Эрнандес и пробил с лету, но мяч полетел крайне неточно.

14' Отличным разрезным пасом Антист нашел в штрафной соперника Нзола, который пробил в касание, но мяч оказался в руках голкипера.

13' Заехал сзади по ногам сопернику в центре поля Сала. Штрафной удар исполнять будут миланцы.

12' С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Нзола, но его удар оказался немного неточным.

11' Протащил мяч по центру Тонали к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.

10' Зацепился за мяч в чужой штрафной после серии рикошетов Эрнандес и пробил по воротам, но Зут вышел из ворот и в падении не пустил мяч в ворота.

9' С левого фланга навесил в центр штрафной Бастони. Здесь пытался пробить головой Антист, но проиграл он борьбу за мяч Романьоли.

8' Зацепился за мяч в чужой штрафной Жиру и сбросил на Салемакерса, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.

7' Сместился с правого фланга в штрафную Маджоре и пробил с острого угла, но Томори в подкате заблокировал мяч.

6' Мог убегать на ворота соперника Нзола после заброса от Бурабии, но вышел далеко из ворот Меньян и вынес мяч ногами.

5' С фланга Эрнандес прострелил в центр штрафной на Жиру, но тому добраться до мяча не дал Николау.

4' На фланге руками Калюлю заехал сзади по затылку Бастони. Судья все видел и назначил штрафной удар.

3' С фланга низом прострелил в центр штрафной Гьяси, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-черно-белый комплект формы.