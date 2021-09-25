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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Милан
0'
25' Желтая карточка
Сала Джакопо
37'
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
15
Христов
Петко
43
Николау
Димитрис
20
Бастони
Симоне
6
Бурабия
Мехди
7
Сала
Джакопо
22
Антист
Жанис
25
Маджоре
Джулио
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
23
Томори
Фикайо
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
56
Салемакерс
Алексис
27
Мальдини
Даниэль
12
Ребич
Анте
9
Жиру
Оливье
Специя
4-2-3-1
Милан
4-2-3-1

Ход матча

25'
Сала Джакопо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

История личных встреч

Специя
Милан

1 матч

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
К
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гьяси Эммануэль 2 0.33
Бастони Симоне 2 0.33
Верде Даниэле 1 0.17
Бурабия Мехди 1 0.17
Антист Жанис 1 0.17
Маджоре Джулио 0 0
Амьен-Аду Кельвен 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диас Браим 2 0.33
Леау Рафаэл 2 0.33
Жиру Оливье 2 (1) 0.33
Ребич Анте 1 0.17
Тео Эрнандес 1 0.17
Тонали Сандро 1 0.17
Ибрагимович Златан 1 0.17
Калабрия Давиде 0 0
Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Амьен-Аду Кельвен 0 1
Мотта Тьяго 1 0
Бастони Симоне 1 0
Нзола М'Бала 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кьяер Симон 1 0
Бакайоко Тьемуэ 1 0
Диас Браим 1 0
Тонали Сандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 42.86% (3) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Милан 20% (2) 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Специя 2:3 Ювентус Венеция 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя
Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Милан 2:0 Венеция Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио
Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
2. Милан 0:0 Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Специя 0:0 Заявка 6 1 2 3 7 - 13 5
15. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
17. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Специя 0:0 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
15. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан 0:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя 0:0 Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
3. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
4. Дженоа Кришито Доменико 3 0
5. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Вырезал в штрафную соперника Маджоре на ход Нзоле, но тот в борьбе с Томори не смог добраться до мяча.
  • 39'
    Пробивал головой Ребич с линии вратарской после навеса с углового, но мяч полетел рядом со штангой.
  • 38'
    Отмахнулся Кесси от Антиста на фланге. Можно было показать карточку, но судья пожалел нарушителя.
  • 37'
    Прорвался по флангу Салемакерс и навесил в штрафную соперника, где ребич скинул на Жиру, но этот пас перехватил Христов.
  • 36'
    С углового навесил Тонали, где пробил головой Ребич, но мяч на дальней штанге вынес подальше Сала.
  • 35'
    Сместился с фланга в штрафную Эрнандес и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал.
  • 34'
    Прорвался к штрафной Нзола и покатил поперек на Гьяси, который пробил вторым касанием, но угодил в спину защитнику.
  • 33'
    Убежал по левой бровке Эрнандес и навесил на дальнюю штангу, но здесь удар Ребича накрыли защитники.
  • 32'
    На фланге Ребич получил по ногам от Антиста. Судья был рядом и назначил очередной штрафной удар.
  • 31'
    Пробивал головой Маджоре после навеса с фланга от Антиста, но мяч прошел в сантиметрах над штангой. 
  • 30'
    В верховой борьбе в центре поля Нзола получил по голове от Кесси. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
  • 29'
    Проникающий пас отдавал Салемакерс в штрафную на Жиру, но того грамотно от мяча оттеснил защитник.
  • 28'
    Пробивал по воротам со штрафного Эрнандес, но мяч перелетел стенку и прошел выше перекладины. 
  • Желтая карточка
    27'
    На фланге в грубом подкате Сала заехал по ногам Калюлю. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • 26'
    По правому флангу прорвался Антист и навесил на дальнюю штангу, но здесь не дотянулся до мяча головой Гьяси.
  • 25'
    На своей половине поля Маджоре заехал сзади по спине Эрнандесу. Штрафной удар исполнят гости. 
  • 24'
    Пауза в матче. Получил небольшое повреждение Бурабия в борьбе с защитником. Медики уже вышли на помощь футболисту. 
  • 23'
    Попытался Антист перебросить вышедшего из ворот Меньяна, но успел голкипер вернуться в рамку и забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    22'
    Убегал Нзола в штрафную соперника после паса от Маджоре и пробил  дальний угол, но Меньян смог отбить мяч в сторону.
  • 21'
    С левого фланга Ребич прострелил низом в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 20'
    Диагональный пас Тонали исполнял в штрафную на Салемакерса, но прочитал эпизод Николау и перехватил мяч.
  • 19'
    В центре поля по ногам получил Кесси от Нзолы. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 18'
    По флангу отдавал пас Амьен-Аду на ход Антисту, но тот выпустил мяч за пределы поля в борьбе с защитником.
  • Офсайд
    17'
    Мог убегать на ворота соперника Ребич после заброса от Кесси, но судья остановил атаку из-за офсайда.
  • 16'
    Низом прострелил Тонали со штрафного на Жиру, который пробил сходу, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 15'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Эрнандес и пробил с лету, но мяч полетел крайне неточно.
  • 14'
    Отличным разрезным пасом Антист нашел в штрафной соперника Нзола, который пробил в касание, но мяч оказался в руках голкипера. 
  • 13'
    Заехал сзади по ногам сопернику в центре поля Сала. Штрафной удар исполнять будут миланцы.
  • 12'
    С дальней дистанции решил проверить бдительность голкипера Нзола, но его удар оказался немного неточным. 
  • 11'
    Протащил мяч по центру Тонали к штрафной соперника и пробил в дальний угол, но не попал в створ ворот.
  • Опасный момент
    10'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной после серии рикошетов Эрнандес и пробил по воротам, но Зут вышел из ворот и в падении не пустил мяч в ворота.
  • 9'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Бастони. Здесь пытался пробить головой Антист, но проиграл он борьбу за мяч Романьоли.
  • Офсайд
    8'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Жиру и сбросил на Салемакерса, но судья остановил игру, зафиксировав офсайд.
  • 7'
    Сместился с правого фланга в штрафную Маджоре и пробил с острого угла, но Томори в подкате заблокировал мяч.
  • 6'
    Мог убегать на ворота соперника Нзола после заброса от Бурабии, но вышел далеко из ворот Меньян и вынес мяч ногами.
  • 5'
    С фланга Эрнандес прострелил в центр штрафной на Жиру, но тому добраться до мяча не дал Николау.
  • 4'
    На фланге руками Калюлю заехал сзади по затылку Бастони. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 3'
    С фланга низом прострелил в центр штрафной Гьяси, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-черных цветах, гости выбрали себе красно-черно-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Где смотреть матч Специя 0:0 Милан онлайн


Прогнозы на матч Специя 0:0 Милан

Исход игры
Специя
1.3% (2)
Ничья
4.6% (7)
Милан
94% (142)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
1:2 Милан
39.7% (60)
0:2 Милан
26.5% (40)
0:1 Милан
11.3% (17)
1:3 Милан
9.3% (14)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:3 Милан
2% (3)
1:4 Милан
1.3% (2)
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