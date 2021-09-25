Италия: Серия A 2021-2022
Специя
0:0
Первый тайм: 37'
Стадион: Альберто Пиччи
Милан
25' Желтая карточкаСала Джакопо
22
Антист
Жанис
18
Нзола
М'Бала
16
Меньян
Майк
20
Калюлю
Пьер
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
12
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Антист ЖанисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Нзола М'БалаНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Вратарь
-
14 Кивиор ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мотта Тиаго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диас БраимПолузащитник
-
17 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
25'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
История личных встреч
Специя
Милан
1 матч
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
0%
100%
0%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0%
0%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
0%
0%
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
0%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.33
|Бастони Симоне
|2
|0.33
|Верде Даниэле
|1
|0.17
|Бурабия Мехди
|1
|0.17
|Антист Жанис
|1
|0.17
|Маджоре Джулио
|0
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диас Браим
|2
|0.33
|Леау Рафаэл
|2
|0.33
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.33
|Ребич Анте
|1
|0.17
|Тео Эрнандес
|1
|0.17
|Тонали Сандро
|1
|0.17
|Ибрагимович Златан
|1
|0.17
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|3
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Нзола М'Бала
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кьяер Симон
|1
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|Диас Браим
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Милан
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =6 -9Специя 2:3 Ювентус Венеция 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя
Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Милан 2:0 Венеция Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|2.
|Милан
|0:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Специя
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|3.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|4.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|5.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя 0:0 Милан
Исход игры
Специя
1.3% (2)
Ничья
4.6% (7)
Милан
94% (142)
Тотал 2.5
Больше
56.34% (80)
Меньше
43.66% (62)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
1:2 Милан
39.7% (60)
0:2 Милан
26.5% (40)
0:1 Милан
11.3% (17)
1:3 Милан
9.3% (14)
1:1 Ничья
3.3% (5)
0:3 Милан
2% (3)
1:4 Милан
1.3% (2)
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