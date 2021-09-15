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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Специя
 
Позже

Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гьяси Эммануэль 2 0.4
2. Бастони Симоне 2 0.4
3. Верде Даниэле 1 0.2
4. Бурабия Мехди 1 0.2
5. Антист Жанис 1 0.2
6. Маджоре Джулио 0 0
7. Амьен-Аду Кельвен 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диас Браим 2 0.4
2. Леау Рафаэл 2 0.4
3. Жиру Оливье 2 (1) 0.4
4. Ребич Анте 1 0.2
5. Тео Эрнандес 1 0.2
6. Тонали Сандро 1 0.2
7. Ибрагимович Златан 1 0.2
8. Калабрия Давиде 0 0
9. Салемакерс Алексис 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Николау Димитрис 3 0
2. Гьяси Эммануэль 2 0
3. Амьен-Аду Кельвен 0 1
4. Мотта Тьяго 1 0
5. Бастони Симоне 1 0
6. Нзола М'Бала 1 0
7. Эрлич Мартин 1 0
8. Феррер Сальвадор 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кьяер Симон 1 0
2. Бакайоко Тьемуэ 1 0
3. Диас Браим 1 0
4. Тонали Сандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 42.86% (3) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Милан 20% (2) 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Специя 2:3 Ювентус Венеция 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя
Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Милан 2:0 Венеция Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио
Милан 4:1 Кальяри Сампдория 0:1 Милан Милан 2:1 Панатинаикос Реал Мадрид 0:0 Милан Валенсия 0:0 Милан Ницца 1:1 Милан Милан 5:0 Модена Аталанта 0:2 Милан Милан 0:0 Кальяри Торино 0:7 Милан Ювентус 0:3 Милан Милан 2:0 Беневенто Лацио 3:0 Милан Милан 1:2 Сассуоло Милан 2:1 Дженоа Парма 1:3 Милан

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 2:0 Милан Серия A Милан 3:0 Специя Серия A Милан 3:1 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 5 4 1 0 18 - 5 13
2. Милан Заявка 5 4 1 0 10 - 2 13
3. Наполи Заявка 4 4 0 0 10 - 2 12
4. Аталанта Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Рома Заявка 4 3 0 1 11 - 5 9
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
8. Лацио Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
9. Удинезе Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
10. Торино Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Сампдория Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 5 1 1 3 7 - 13 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
3. Интер Милан Заявка 2 2 0 0 10 - 1 6
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Рома Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
9. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10. Торино Заявка 2 1 0 1 5 - 2 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Сампдория Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
15. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Специя Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
2. Наполи Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
4. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Аталанта Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6. Милан Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
10. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
11. Удинезе Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Лацио Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 5 1 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Рома Верету Жордан 3 0 1
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венеция Хейманс Дан 4 0
2. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
3. Дженоа Кришито Доменико 3 0
4. Фиорентина Бонавентура Джакомо 3 0
5. Сампдория Берешиньски Бартош 3 0
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Специя - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 сентября 2021, осталось 2 дня 14 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Специя 0% (0)
    X 2.2% (1)
    Милан 97.8% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Специя
    Ничья
    Милан
    6.85
    4.80
    1.54
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    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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    Прогнозы на матч Специя - Милан

    Исход игры
    Специя
    0% (0)
    Ничья
    2.2% (1)
    Милан
    97.8% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    51.11% (23)
    Нет
    48.89% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    40% (18)
    0:2 Милан
    35.6% (16)
    0:1 Милан
    8.9% (4)
    1:3 Милан
    8.9% (4)
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