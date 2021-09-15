Италия: Серия A 2021-2022
Специя
Позже
Стадион: Альберто Пиччи
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.4
|2.
|Бастони Симоне
|2
|0.4
|3.
|Верде Даниэле
|1
|0.2
|4.
|Бурабия Мехди
|1
|0.2
|5.
|Антист Жанис
|1
|0.2
|6.
|Маджоре Джулио
|0
|0
|7.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диас Браим
|2
|0.4
|2.
|Леау Рафаэл
|2
|0.4
|3.
|Жиру Оливье
|2 (1)
|0.4
|4.
|Ребич Анте
|1
|0.2
|5.
|Тео Эрнандес
|1
|0.2
|6.
|Тонали Сандро
|1
|0.2
|7.
|Ибрагимович Златан
|1
|0.2
|8.
|Калабрия Давиде
|0
|0
|9.
|Салемакерс Алексис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Николау Димитрис
|3
|0
|2.
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|3.
|Амьен-Аду Кельвен
|0
|1
|4.
|Мотта Тьяго
|1
|0
|5.
|Бастони Симоне
|1
|0
|6.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|7.
|Эрлич Мартин
|1
|0
|8.
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кьяер Симон
|1
|0
|2.
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0
|3.
|Диас Браим
|1
|0
|4.
|Тонали Сандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|42.86% (3)
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Милан
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +5 =6 -9Специя 2:3 Ювентус Венеция 1:2 Специя Специя 0:1 Удинезе Лацио 6:1 Специя
Кальяри 2:2 Специя Порденоне 1:3 Специя Специя 2:2 Рома Специя 4:1 Торино Сампдория 2:2 Специя Специя 1:4 Наполи Верона 1:1 Специя Дженоа 2:0 Специя Специя 1:1 Интер Милан Болонья 4:1 Специя Специя 3:2 Кротоне Лацио 2:1 Специя Специя 2:1 Кальяри Аталанта 3:1 Специя Специя 1:1 Беневенто Ювентус 3:0 Специя
Милан Последние 20 матчей: +12 =4 -4Милан 2:0 Венеция Ювентус 1:1 Милан Ливерпуль 3:2 Милан Милан 2:0 Лацио
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Милан: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 5
|13
|2.
|Милан
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|Наполи
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|4.
|Аталанта
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Рома
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 5
|9
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|8.
|Лацио
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|9.
|Удинезе
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Сампдория
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|13.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 13
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 1
|6
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Рома
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Сампдория
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Специя
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Аталанта
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|Милан
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|10.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|5
|1
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|2.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|3.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
|4.
|Фиорентина
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|5.
|Сампдория
|Берешиньски Бартош
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Специя - Милан
Исход игры
Специя
0% (0)
Ничья
2.2% (1)
Милан
97.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
51.11% (23)
Нет
48.89% (22)
Популярный счёт
1:2 Милан
40% (18)
0:2 Милан
35.6% (16)
0:1 Милан
8.9% (4)
1:3 Милан
8.9% (4)
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