Италия: Серия A 2021-2022
Интер Милан
1:2
Перерыв
Стадион: Сан-Сиро
Аталанта
4' Желтая карточкаМалиновский Руслан
1:0
5' ГолМартинес Лаутаро
12' Желтая карточкаБастони Алессандро
19' Желтая карточкаПаломино Хосе
21' Желтая карточкаСапата Дуван
1:1
30' ГолМалиновский Руслан
1:2
38' ГолТолой Рафаэл
43' Желтая карточкаЧалханоглу Хакан
14
Перишич
Иван
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
5'
19'
21'
30'
38'
1:2
43'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
История личных встреч
Интер Милан
Аталанта
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
-21.4%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
0%
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед
26 матчей
42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|4
|0.67
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.67
|Шкриньяр Милан
|2
|0.33
|Корреа Хоакин
|2
|0.33
|Барелла Николо
|1
|0.17
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.17
|Димарко Федерико
|1
|0.17
|Видаль Артуро
|1
|0.17
|Дармиан Маттео
|1
|0.17
|Перишич Иван
|1
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.17
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сапата Дуван
|2 (1)
|0.33
|Малиновский Руслан
|1
|0.17
|Толой Рафаэл
|1
|0.17
|Муриэль Луис
|1
|0.17
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.17
|Госенс Робин
|1
|0.17
|Пикколи Роберто
|1
|0.17
|Иличич Йосип
|0
|0
|Пашалич Марио
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паломино Хосе
|3
|0
|Малиновский Руслан
|3
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Демирал Мерих
|2
|0
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Фройлер Ремо
|1
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Пеццелла Джузеппе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интер Милан
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|Аталанта
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2Фиорентина 1:3 Интер Милан Интер Милан 6:1 Болонья Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан
Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5Аталанта 2:1 Сассуоло Салернитана 0:1 Аталанта Вильярреал 2:2 Аталанта Аталанта 1:2 Фиорентина
Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|1:2 Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 7
|13
|5.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|15.
|Верона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|16.
|Дженоа
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 12
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|5.
|Интер Милан
|1:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Дженоа
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|18.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Аталанта
|2:1 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|1:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|18.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|19.
|Верона
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|3.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|4
|0
|1
|4.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
|5.
|Рома
|Верету Жордан
|3
|0
|1
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Кришито Доменико
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Интер Милан 1:2 Аталанта
Исход игры
Интер Милан
85.3% (128)
Ничья
12% (18)
Аталанта
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
81.16% (112)
Меньше
18.84% (26)
Обе команды забьют
Да
86.23% (119)
Нет
13.77% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
54.7% (82)
1:0 Интер Милан
8.7% (13)
3:1 Интер Милан
8% (12)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
3:2 Интер Милан
4% (6)
2:0 Интер Милан
3.3% (5)
1:2 Аталанта
1.3% (2)
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