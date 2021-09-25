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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Интер Милан
1:2
Перерыв

Стадион:
Аталанта
0'
4' Желтая карточка
Малиновский Руслан
1:0
5' Гол
Мартинес Лаутаро
12' Желтая карточка
Бастони Алессандро
19' Желтая карточка
Паломино Хосе
21' Желтая карточка
Сапата Дуван
1:1
30' Гол
Малиновский Руслан
1:2
38' Гол
Толой Рафаэл
43' Желтая карточка
Чалханоглу Хакан
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
36
Дармиан
Маттео
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
10
Мартинес
Лаутаро
9
Джеко
Эдин
1
Муссо
Хуан
2
Толой
Рафаэл
28
Демирал
Мерих
6
Паломино
Хосе
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Фройлер
Ремо
15
Де
Рон
Мартен
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
18
Малиновский
Руслан
Интер Милан
3-5-2
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

4'
 
Малиновский Руслан
5'
Мартинес Лаутаро
(Барелла Николо)
1:0
12'
Бастони Алессандро
 
19'
 
Паломино Хосе
21'
 
Сапата Дуван
30'
1:1
Малиновский Руслан
38'
1:2
Толой Рафаэл
43'
Чалханоглу Хакан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

История личных встреч

Интер Милан
Аталанта

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
-21.4%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

0%
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

0%
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

0%
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

26 матчей

42.3%
34.6%
23.1%
11 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.5%
42.3%
19.2%
10 побед 11 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
0:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
4:1
СA
0:0
СA
2:0
СA
7:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:4
СA
3:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
СA
4:3
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 4 0.67
Мартинес Лаутаро 4 0.67
Шкриньяр Милан 2 0.33
Корреа Хоакин 2 0.33
Барелла Николо 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 0.17
Димарко Федерико 1 0.17
Видаль Артуро 1 0.17
Дармиан Маттео 1 0.17
Перишич Иван 1 0.17
Весино Матиас 1 0.17
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сапата Дуван 2 (1) 0.33
Малиновский Руслан 1 0.17
Толой Рафаэл 1 0.17
Муриэль Луис 1 0.17
Дзаппакоста Давиде 1 0.17
Госенс Робин 1 0.17
Пикколи Роберто 1 0.17
Иличич Йосип 0 0
Пашалич Марио 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паломино Хосе 3 0
Малиновский Руслан 3 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Демирал Мерих 2 0
Толой Рафаэл 1 0
Фройлер Ремо 1 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Пеццелла Джузеппе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интер Милан 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4)
 Аталанта 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Интер Милан Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Фиорентина 1:3 Интер Милан Интер Милан 6:1 Болонья Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан
Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан Наполи 1:1 Интер Милан Интер Милан 1:0 Кальяри
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Аталанта 2:1 Сассуоло Салернитана 0:1 Аталанта Вильярреал 2:2 Аталанта Аталанта 1:2 Фиорентина
Аталанта 0:0 Болонья Торино 1:2 Аталанта Ювентус 3:1 Аталанта Аталанта 7:1 Алессандрия Вест Хэм 2:0 Аталанта Аталанта 2:1 Порденоне Аталанта 1:1 Maccabi Bnei Raina Аталанта 13:0 Albinogandino Аталанта 0:2 Милан Аталанта 1:2 Ювентус Дженоа 3:4 Аталанта Аталанта 2:0 Беневенто Парма 2:5 Аталанта Сассуоло 1:1 Аталанта Аталанта 5:0 Болонья Рома 1:1 Аталанта
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Аталанта 2:1 Заявка 6 4 1 1 8 - 5 13
4. Интер Милан 1:2 Заявка 6 4 1 1 19 - 7 13
5. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
15. Верона Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
16. Дженоа Заявка 5 1 1 3 7 - 12 4
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
4. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
5. Интер Милан 1:2 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта 2:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Дженоа Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
18. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Аталанта 2:1 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3. Интер Милан 1:2 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
18. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
19. Верона Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
3. Интер Милан Джеко Эдин 4 0 1
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
5. Рома Верету Жордан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Кришито Доменико 3 0
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. 
  • 45'
    Малиновский с правой половины поля выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, но Госенс из отличной позиции не смог как следует попасть по мячу, в итоге получился подарок для Хандановича. 
  • 44'
    Чалханоглу со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч попал в Малиновского и улетел в аут. 
  • Желтая карточка
    43'
    Полузащитник "Интера" Хакан Чалахноглу получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Фройлера. 
  • Угловой
    42'
    Угловой у ворот "Интера". Малиновский выполнил подачу в центр штрафной площади, Паломино в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • 41'
    Из центра поля последовал заброс на ход Пессине по правому флангу, де Врей выиграл борьбу за мяч у Маттео. 
  • 40'
    Довольно неожиданно "Аталанта" смогла перевернуть игру под конец первого тайма, перерыв для "Интера" пройдёт насыщенно. 
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Толой!!! Малиновский плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ханданович в прыжке отбил мяч перед собой, Толой оказался первым на добивании и уже добил его в сетку. 
  • 38'
    Барелла из центра поля выполнил передачу на ход Джеко к правому углу штрафной площади, Джеко в борьбе с защитниками "Аталанты" не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    37'
    Угловой у ворот "Аталанты". Чалханоглу выполнил подачу в центр вратарской, Муссо сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый угол штрафной площади. 
  • 36'
    Джеко из центра поля выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Демирал успел к мячу раньше. 
  • 35'
    Джеко прошёл вперёд по правой половине поля, но затем Эжин выполнил неудачную передачу к линии вратарской, Муссо при игре на выходе спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Де Врей в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Сапаты. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Де Рон в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" не стали спешить при розыгрыше мяча. 
  • Судья
    32'
    Брозович рискованно сыграл в подкате на своей половине поля против Госенса, но Фабио Мареска показал, что Марсело сыграл в рамках правил. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Фройлера. "Аталанта" достаточно быстро разыграла стандарт. 
  • Описание гола
    30'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Малиновский!!! Паломино из центра поля выполнил передачу в центр на ход Сапате, Дуван решил сыграть пяткой, мяч от де Врея удачно отскочил к Малиновскому, Руслан продвинулся вперёд по левой половине поля и затем здорово пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Ханданович был бессилен. 
  • Угловой
    29'
    Малиновский с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Джеко головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, а далее уже игроки «Интера» общими усилиями отбились.
  • Угловой
    28'
    Малиновский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Госенс головой сбросил мяч в центр штрафной площади, от Демирала мяч отскочил обратно на правый угол штрафной площади, Пессина пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитника "Интера" и ушёл на повторный корнер. 
  • 27'
    Дзаппакоста с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Брозович не очень удачно подставил ногу, мяч ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    26'
    Сапата от линии штрафной площади выполнил передачу чуть назад на де Рона, Мартен в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 25'
    Джеко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Мартинеса. 
  • 24'
    Чалханоглу со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Аталанты", которую грамотно выстроил Муссо. 
  • Желтая карточка
    23'
    Форвард "Аталанты" Дуван Сапата получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Желтая карточка
    22'
    Защитник "Аталанты" Хосе Паломино получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Джеко. 
  • 21'
    Паломино из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Шкриньяр за счёт более грамотной позиции перехватил мяч. 
  • Угловой
    20'
    Малиновский с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Госенс головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    19'
    Малиновский с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Интера" решили не рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • 18'
    Малиновский сместился в центр с правого фланга и затем пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч попал в ногу де Врею и затем ушёл на угловой. 
  • Угловой
    17'
    Малиновский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 16'
    Дзаппакоста после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Перишич успел сыграть в подкате, мяч ушёл на угловой. 
  • 15'
    "Аталанта" после пропущенного мяча действительно стала действовать активнее, но пока ничего особо опасного у ворот "Интера" гости создать не могут. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Шкриньяр в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч, но после паузы Милан поднялся сам и показал, что помощь врачей ему не нужна. 
  • 13'
    Малиновский со стандарта выполнил подачу к левой штанге, Ханданович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    12'
    Защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Бастони придержал за футболку Пессину. 
  • 11'
    Дзаппакоста прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Сапата и Малиновский так и не смогли довести атаку до удара по воротам. 
  • 10'
    Джеко при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Мартинесом, который был у радиуса штрафной, но после ответной передачи Эдин неудачно поставил ногу и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • 9'
    Госенс попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Чалханоглу грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 8'
    Малиновский немного сместился в центр с левой половины поля, а затем Руслан пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 7'
    Отличное начало матча получается для "Интера", от обороны у "Аталанты" сыграть не получилось, посмотрим, что теперь придумает команда Джан Пьеро Гасперини. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мартинес!!! Дармиан по правой половине поля разогнал очередную атаку "Интера", Маттео выполнил передачу на ход Барелле, Николо в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес оторвался от защитников "Аталанты" и в падении боковыми ножницами отправил мяч в правую девятку. 
  • Желтая карточка
    5'
    Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дармиана. 
  • Опасный момент
    4'
    Дармиан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с Толоем не смог головой пробить по воротам, но мяч отскочил на левый угол вратарской, а уже оттуда в дальний угол ворот пробил Джеко, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 3'
    Игроки "Интера" на старте матча больше времени проводят с мячом, но "Аталанта" конечно же готова играть от обороны. 
  • 2'
    Мартинес попытался совершить рывок к штрафной площади по левому флангу, Толой накрыл Лаутаро и перехватил мяч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва, будем надеяться, что "Интер" и "Аталанта" покажут яркий футбол, который будет сопровождаться немалым количеством забитых мячей. 
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Где смотреть матч Интер Милан 1:2 Аталанта онлайн


Прогнозы на матч Интер Милан 1:2 Аталанта

Исход игры
Интер Милан
85.3% (128)
Ничья
12% (18)
Аталанта
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
81.16% (112)
Меньше
18.84% (26)
Обе команды забьют
Да
86.23% (119)
Нет
13.77% (19)
Популярный счёт
2:1 Интер Милан
54.7% (82)
1:0 Интер Милан
8.7% (13)
3:1 Интер Милан
8% (12)
1:1 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
3:2 Интер Милан
4% (6)
2:0 Интер Милан
3.3% (5)
1:2 Аталанта
1.3% (2)
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