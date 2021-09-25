Угловой у ворот "Интера". Малиновский выполнил подачу в центр штрафной площади, Паломино в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

Полузащитник "Интера" Хакан Чалахноглу получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Фройлера.

Чалханоглу со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, мяч попал в Малиновского и улетел в аут.

Малиновский с правой половины поля выполнил хорошую передачу в центр штрафной площади, но Госенс из отличной позиции не смог как следует попасть по мячу, в итоге получился подарок для Хандановича.

41' Из центра поля последовал заброс на ход Пессине по правому флангу, де Врей выиграл борьбу за мяч у Маттео.

40' Довольно неожиданно "Аталанта" смогла перевернуть игру под конец первого тайма, перерыв для "Интера" пройдёт насыщенно.

39' Г-О-О-О-О-Л! 1:2!!! Толой!!! Малиновский плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Ханданович в прыжке отбил мяч перед собой, Толой оказался первым на добивании и уже добил его в сетку.

38' Барелла из центра поля выполнил передачу на ход Джеко к правому углу штрафной площади, Джеко в борьбе с защитниками "Аталанты" не смог зацепиться за мяч.

37' Угловой у ворот "Аталанты". Чалханоглу выполнил подачу в центр вратарской, Муссо сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на правый угол штрафной площади.

36' Джеко из центра поля выполнил передачу на ход Перишичу по левому флангу, Демирал успел к мячу раньше.

35' Джеко прошёл вперёд по правой половине поля, но затем Эжин выполнил неудачную передачу к линии вратарской, Муссо при игре на выходе спокойно перехватил мяч.

34' Де Врей в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Сапаты.

33' Де Рон в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" не стали спешить при розыгрыше мяча.

32' Брозович рискованно сыграл в подкате на своей половине поля против Госенса, но Фабио Мареска показал, что Марсело сыграл в рамках правил.

31' Чалханоглу в центре поля нарушил правила против Фройлера. "Аталанта" достаточно быстро разыграла стандарт.

30' Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Малиновский!!! Паломино из центра поля выполнил передачу в центр на ход Сапате, Дуван решил сыграть пяткой, мяч от де Врея удачно отскочил к Малиновскому, Руслан продвинулся вперёд по левой половине поля и затем здорово пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Ханданович был бессилен.

29' Малиновский с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Джеко головой выбил мяч на правый угол штрафной площади, а далее уже игроки «Интера» общими усилиями отбились.

28' Малиновский с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Госенс головой сбросил мяч в центр штрафной площади, от Демирала мяч отскочил обратно на правый угол штрафной площади, Пессина пробил в ближний угол ворот, мяч попал в защитника "Интера" и ушёл на повторный корнер.

27' Дзаппакоста с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Брозович не очень удачно подставил ногу, мяч ушёл на угловой.

26' Сапата от линии штрафной площади выполнил передачу чуть назад на де Рона, Мартен в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

25' Джеко с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко для Мартинеса.

24' Чалханоглу со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в "стенку" из игроков "Аталанты", которую грамотно выстроил Муссо.

23' Форвард "Аталанты" Дуван Сапата получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

22' Защитник "Аталанты" Хосе Паломино получил жёлтую карточку за грубую игру на правой половине поля против Джеко.

21' Паломино из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади, Шкриньяр за счёт более грамотной позиции перехватил мяч.

20' Малиновский с углового вновь выполнил подачу к ближнему углу вратарской, Госенс головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

19' Малиновский с углового выполнил подачу к ближнему углу вратарской, игроки "Интера" решили не рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

18' Малиновский сместился в центр с правого фланга и затем пробил по воротам от линии штрафной площади, мяч попал в ногу де Врею и затем ушёл на угловой.

17' Малиновский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

16' Дзаппакоста после рывка вперёд по правому флангу выполнил прострел в центр штрафной площади, Перишич успел сыграть в подкате, мяч ушёл на угловой.

15' "Аталанта" после пропущенного мяча действительно стала действовать активнее, но пока ничего особо опасного у ворот "Интера" гости создать не могут.

14' Шкриньяр в прошлом эпизоде получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч, но после паузы Милан поднялся сам и показал, что помощь врачей ему не нужна.

13' Малиновский со стандарта выполнил подачу к левой штанге, Ханданович спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

12' Защитник "Интера" Алессандро Бастони получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Бастони придержал за футболку Пессину.

11' Дзаппакоста прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Сапата и Малиновский так и не смогли довести атаку до удара по воротам.

10' Джеко при входе в штрафную площадь по правой половине поля отыгрался с Мартинесом, который был у радиуса штрафной, но после ответной передачи Эдин неудачно поставил ногу и в итоге упустил мяч за лицевую линию поля.

9' Госенс попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Чалханоглу грамотно отработал в обороне и выбил мяч в аут.

8' Малиновский немного сместился в центр с левой половины поля, а затем Руслан пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

7' Отличное начало матча получается для "Интера", от обороны у "Аталанты" сыграть не получилось, посмотрим, что теперь придумает команда Джан Пьеро Гасперини.

6' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Мартинес!!! Дармиан по правой половине поля разогнал очередную атаку "Интера", Маттео выполнил передачу на ход Барелле, Николо в свою очередь выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес оторвался от защитников "Аталанты" и в падении боковыми ножницами отправил мяч в правую девятку.

5' Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Дармиана.

4' Дармиан с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с Толоем не смог головой пробить по воротам, но мяч отскочил на левый угол вратарской, а уже оттуда в дальний угол ворот пробил Джеко, мяч пролетел рядом со штангой.

3' Игроки "Интера" на старте матча больше времени проводят с мячом, но "Аталанта" конечно же готова играть от обороны.

2' Мартинес попытался совершить рывок к штрафной площади по левому флангу, Толой накрыл Лаутаро и перехватил мяч.