Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Удар от ворот произведет Верона

46' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Верона выполняет удар от ворот.

45' Каллон Яя из команды Дженоа наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

44' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

44' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Казале Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

39' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

39' Мелегони Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Верона выполняет удар от ворот.

36' Как он промахнулся? Бадель Милан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

36' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

35' Верона выполняет удар от ворот.

35' Отличные скиллы показывает Бадель Милан , обводя своих соперников

33' Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

28' Верона выполняет удар от ворот.

28' Камбьясо Андреа пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

27' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Дженоа выполняет удар от ворот.

25' Фараони Марко из команды Верона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

25' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Ласанья Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.

22' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

22' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Верона пробьет пенальти!

21' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

20' Игрок из команды Верона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Верона выполняет удар от ворот.

17' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Дженоа выполняет удар от ворот.

16' Лазович Дарко из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

15' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Верона выполняет удар от ворот.

13' Кришито Доменико не смог попасть в створ ударом издали

12' Игрок Фарес Мохамед из команды Дженоа неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

12' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Верона выполняет удар от ворот.

6' Отличные скиллы показывает Камбьясо Андреа , обводя своих соперников

5' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

4' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Игрок команды Верона исполняет передачу

4' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Должен был быть гол! Фарес Мохамед имел отличный шанс, но Лоренцо Монтипо не дал голу состоятся!

3' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

3' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Верона начинает с центра поля