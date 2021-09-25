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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
0:1
Перерыв

Стадион:
Верона
57
Сиригу
Сальваторе
50
Камбьясо
Андреа
14
Бираски
Давиде
52
Максимович
Никола
4
Кришито
Доменико
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
91
Каллон
Яя
10
Мелегони
Филиппо
93
Фарес
Мохамед
23
Дестро
Маттиа
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
99
Симеоне
Джованни
11
Ласанья
Кевин
Дженоа
4-2-3-1
Верона
3-4-1-2

Ход матча

8'
0:1
Симеоне Джованни
(Фараони Марко)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Дженоа
Верона

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
14.3%
-28.6%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кришито Доменико 2 (2) 0.33
Дестро Маттиа 2 0.33
Фарес Мохамед 2 0.33
Камбьясо Андреа 1 0.17
Гильоне Паоло 0 0
Ровелла Николо 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинич Никола 2 0.33
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.33
Илич Иван 1 0.17
Фараони Марко 1 0.17
Симеоне Джованни 1 0.17
Капрари Джанлука 1 0.17
Барак Антонин 1 0.17
Лазович Дарко 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кришито Доменико 3 0
Бехрами Валон 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Дестро Маттиа 1 0
Стураро Стефано 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Бираски Давиде 1 0
Фарес Мохамед 1 0
Каллон Яя 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 1 1
Фараони Марко 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Калинич Никола 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Казале Николо 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 0 0 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3)
 Верона 25% (2) 12.5% (1) 0 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Болонья 2:2 Дженоа Дженоа 1:2 Фиорентина Кальяри 2:3 Дженоа Алессандрия 3:2 Дженоа
Дженоа 1:2 Наполи Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина
Верона Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Салернитана 2:2 Верона Верона 3:2 Рома Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан
Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Верона 1:0 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
12. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
13. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
14. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16. Дженоа 0:1 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона 1:0 Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Дженоа 0:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0
18. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Верона 1:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11. Дженоа 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
13. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
5. Рома Верету Жордан 3 0 1
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Кришито Доменико 3 0
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Прогнозы 141
Дженоа 49.6% (70)
X 44% (62)
Верона 6.4% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Верона
7.20
3.80
2.85
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Где смотреть матч Дженоа 0:1 Верона онлайн


Прогнозы на матч Дженоа 0:1 Верона

Исход игры
Дженоа
49.6% (70)
Ничья
44% (62)
Верона
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
2:1 Дженоа
24.1% (34)
1:0 Дженоа
21.3% (30)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:2 Верона
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Верона
2.8% (4)
2:0 Дженоа
1.4% (2)
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