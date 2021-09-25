Италия: Серия A 2021-2022
Дженоа
3:3
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Верона
0:1
8' ГолСимеоне Джованни
48' Желтая карточкаМаксимович Никола
0:2
49' ПенальтиБарак Антонин
53' Желтая карточкаБехрами Валон
54' Желтая карточкаПандев Горан
57' Желтая карточкаГюнтер Корай
59' Желтая карточкаИлич Иван
1:2
77' ПенальтиКришито Доменико
2:2
80' ГолДестро Маттиа
3:2
85' ГолДестро Маттиа
3:3
90' ГолКалинич Никола
47
Бадель
Милан
91
Каллон
Яя
21
Гюнтер
Корай
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
8'
49'
0:2
53'
54'
57'
59'
77'
1:2
80'
2:2
85'
3:2
90'
3:3
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
История личных встреч
Дженоа
Верона
7 матчей
85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
14.3%
-28.6%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|4
|0.67
|Кришито Доменико
|3 (3)
|0.5
|Фарес Мохамед
|2
|0.33
|Камбьясо Андреа
|1
|0.17
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Калинич Никола
|3
|0.5
|Барак Антонин
|2 (1)
|0.33
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.33
|Илич Иван
|1
|0.17
|Фараони Марко
|1
|0.17
|Симеоне Джованни
|1
|0.17
|Капрари Джанлука
|1
|0.17
|Лазович Дарко
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Максимович Никола
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Фарес Мохамед
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велозу Мигель
|1
|1
|Фараони Марко
|2
|0
|Барак Антонин
|2
|0
|Маньяни Джанджакомо
|2
|0
|Калинич Никола
|1
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Давидович Павел
|1
|0
|Гюнтер Корай
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
|Казале Николо
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Eusebio Di Francesco
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|0
|0
|0
|20% (2)
|20% (2)
|60% (6)
|Верона
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|0
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +7 =3 -10Болонья 2:2 Дженоа Дженоа 1:2 Фиорентина Кальяри 2:3 Дженоа Алессандрия 3:2 Дженоа
Дженоа 1:2 Наполи Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина
Верона Последние 20 матчей: +5 =6 -9Салернитана 2:2 Верона Верона 3:2 Рома Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан
Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Наполи
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 2
|15
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|5.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 9
|9
|7.
|Лацио
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|Болонья
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 10
|8
|9.
|Торино
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 5
|7
|10.
|Удинезе
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Эмполи
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Ювентус
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|13.
|Сампдория
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|14.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 10
|3
|19.
|Кальяри
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Наполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|Лацио
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|8 - 3
|4
|7.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Удинезе
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Ювентус
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|15.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|16.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|19.
|Венеция
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Эмполи
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Сампдория
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Рома
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|13.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Торино
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 6
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|0
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|4.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
|5.
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|2.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|3.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
|4.
|Кальяри
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|5.
|Дженоа
|Бехрами Валон
|3
|0
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Дженоа 3:3 Верона
Исход игры
Дженоа
49.6% (70)
Ничья
44% (62)
Верона
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
2:1 Дженоа
24.1% (34)
1:0 Дженоа
21.3% (30)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:2 Верона
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Верона
2.8% (4)
2:0 Дженоа
1.4% (2)
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