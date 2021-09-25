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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Дженоа
3:3
Конец матча

Стадион:
Верона
0'
0:1
8' Гол
Симеоне Джованни
48' Желтая карточка
Максимович Никола
0:2
49' Пенальти
Барак Антонин
53' Желтая карточка
Бехрами Валон
54' Желтая карточка
Пандев Горан
57' Желтая карточка
Гюнтер Корай
59' Желтая карточка
Илич Иван
1:2
77' Пенальти
Кришито Доменико
2:2
80' Гол
Дестро Маттиа
3:2
85' Гол
Дестро Маттиа
3:3
90' Гол
Калинич Никола
90'+6
57
Сиригу
Сальваторе
50
Камбьясо
Андреа
14
Бираски
Давиде
52
Максимович
Никола
4
Кришито
Доменико
47
Бадель
Милан
65
Ровелла
Николо
91
Каллон
Яя
10
Мелегони
Филиппо
93
Фарес
Мохамед
23
Дестро
Маттиа
96
Монтипо
Лоренцо
27
Давидович
Павел
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
5
Фараони
Марко
61
Тамез
Адриен
14
Илич
Иван
8
Лазович
Дарко
7
Барак
Антонин
99
Симеоне
Джованни
11
Ласанья
Кевин
Дженоа
4-2-3-1
Верона
3-4-1-2

История личных встреч

Дженоа
Верона

7 матчей

85.7%
14.3%
-3.5527136788005E-15%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
14.3%
-28.6%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

0%
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 4 0.67
Кришито Доменико 3 (3) 0.5
Фарес Мохамед 2 0.33
Камбьясо Андреа 1 0.17
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Калинич Никола 3 0.5
Барак Антонин 2 (1) 0.33
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.33
Илич Иван 1 0.17
Фараони Марко 1 0.17
Симеоне Джованни 1 0.17
Капрари Джанлука 1 0.17
Лазович Дарко 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Дестро Маттиа 1 0
Стураро Стефано 1 0
Максимович Никола 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Бираски Давиде 1 0
Фарес Мохамед 1 0
Каллон Яя 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велозу Мигель 1 1
Фараони Марко 2 0
Барак Антонин 2 0
Маньяни Джанджакомо 2 0
Калинич Никола 1 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Тамез Адриен 1 0
Давидович Павел 1 0
Гюнтер Корай 1 0
Хонгла Мартин 1 0
Казале Николо 1 0
Илич Иван 1 0
Eusebio Di Francesco 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 0 0 0 20% (2) 20% (2) 60% (6)
 Верона 27.27% (3) 9.09% (1) 0 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Болонья 2:2 Дженоа Дженоа 1:2 Фиорентина Кальяри 2:3 Дженоа Алессандрия 3:2 Дженоа
Дженоа 1:2 Наполи Интер Милан 4:0 Дженоа Дженоа 3:2 Перуджа Майнц 3:2 Дженоа Ваккер-2 Инсбрук 1:4 Дженоа Раппрезентатива-Вал-Стубай 0:5 Дженоа Кальяри 0:1 Дженоа Дженоа 3:4 Аталанта Болонья 0:2 Дженоа Дженоа 1:2 Сассуоло Лацио 4:3 Дженоа Дженоа 2:0 Специя Дженоа 2:2 Беневенто Милан 2:1 Дженоа Ювентус 3:1 Дженоа Дженоа 1:1 Фиорентина
Верона Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Салернитана 2:2 Верона Верона 3:2 Рома Болонья 1:0 Верона Верона 1:3 Интер Милан
Верона 2:3 Сассуоло Верона 3:0 Катанзаро Сампдория 1:0 Верона Верона 3:2 Модена Виртус Верона 0:0 Верона Верона 5:0 Реал Виченца Наполи 1:1 Верона Верона 2:2 Болонья Кротоне 2:1 Верона Верона 1:1 Торино Верона 1:1 Специя Интер Милан 1:0 Верона Верона 1:2 Фиорентина Сампдория 3:1 Верона Верона 0:1 Лацио Кальяри 0:2 Верона
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Наполи Заявка 5 5 0 0 14 - 2 15
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 5 4 0 1 12 - 5 12
5. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
6. Фиорентина Заявка 5 3 0 2 8 - 9 9
7. Лацио Заявка 5 2 2 1 12 - 7 8
8. Болонья Заявка 5 2 2 1 7 - 10 8
9. Торино Заявка 5 2 1 2 8 - 5 7
10. Удинезе Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
11. Эмполи Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Ювентус Заявка 5 1 2 2 7 - 8 5
13. Сампдория Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
14. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
16. Сассуоло Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 5 1 0 4 3 - 10 3
19. Кальяри Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
20. Салернитана Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
3. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Наполи Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
6. Лацио Заявка 2 1 1 0 8 - 3 4
7. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Удинезе Заявка 3 1 1 1 5 - 6 4
10. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
12. Сассуоло Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13. Ювентус Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
15. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
16. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
19. Венеция Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Эмполи Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
6. Фиорентина Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7. Сампдория Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Рома Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
13. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14. Торино Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 2 0 1 1 3 - 6 1
19. Болонья Заявка 2 0 1 1 1 - 6 1
20. Салернитана Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 0
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
4. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
5. Интер Милан Мартинес Лаутаро 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Специя Николау Димитрис 4 0
2. Венеция Хейманс Дан 4 0
3. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
4. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
5. Дженоа Бехрами Валон 3 0
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Дженоа 49.6% (70)
X 44% (62)
Верона 6.4% (9)
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Прогнозы на матч Дженоа 3:3 Верона

Исход игры
Дженоа
49.6% (70)
Ничья
44% (62)
Верона
6.4% (9)
Тотал 2.5
Больше
33.81% (47)
Меньше
66.19% (92)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (51)
2:1 Дженоа
24.1% (34)
1:0 Дженоа
21.3% (30)
2:2 Ничья
4.3% (6)
1:2 Верона
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Верона
2.8% (4)
2:0 Дженоа
1.4% (2)
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