Второй тайм

96' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

96' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

94' Матч возобновлен

93' Монтипо Лоренцо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

93' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Бехрами Валон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

88' Удар от ворот произведет Дженоа

88' Барак Антонин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Бошко Шутало из команды Верона отправил кросс в штрафную...

86' Отличная индивидуальная работа от Дестро Маттиа , гол забит с изяществом.

85' Г О О О О Л - Отличный черпачок левой ногой сделал Дестро Маттиа из команды Дженоа

85' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Бошко Шутало из команды Верона отправил кросс в штрафную...

83' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Ровелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Должен был быть гол! Ласанья Кевин имел отличный шанс, но Сальваторе Сиригу не дал голу состоятся!

81' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Маньяни Джанджакомо нанес удар головой, но Сальваторе Сиригу спокойно отбил мяч.

78' Илич Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

77' Г О О О О О Л - Кришито Доменико из команды Дженоа забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Лоренцо Монтипо прыгнул вправо!

76' После проверки VAR судья не изменил решения - Дженоа пробьет пенальти!

76' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

75' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

75' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

74' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

74' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Игрок команды Дженоа выносит мяч

73' Игрок команды Верона исполняет передачу

73' После штрафного удара,который нанес Барак Антонин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

70' Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

69' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе

68' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

68' Сальваторе Сиригу не дал случится голу! Ласанья Кевин должен был забивать, но Сальваторе Сиригу сделал отличный сейв

68' Игрок команды Верона выносит мяч

67' Фараони Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

67' Давидович Павел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Бошко Шутало из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

64' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бошко Шутало из команды Верона отправил кросс в штрафную...

61' Тамез Адриен из команды Верона делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

61' Дженоа выполняет удар от ворот.

60' Бошко Шутало не смог попасть в створ ударом издали

60' Дженоа выполняет удар от ворот.

60' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Илич Иван получает желтую карточку за неспортивное поведение

59' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

59' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

57' Бошко Шутало выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

57' Гюнтер Корай получил желтую карточку от судьи

56' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Рефери не любит споров - именно за это Пандев Горан сейчас получил желтую

54' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Бехрами Валон получил желтую карточку от судьи

53' Верона выполняет удар от ворот.

52' Гюнтер Корай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

51' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Г О О О О О Л - Барак Антонин из команды Верона забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Сальваторе Сиригу прыгнул не в ту сторону.

48' Максимович Никола получил желтую карточку от судьи

48' После проверки VAR судья изменил решение - Верона пробьет пенальти!

47' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

47' Матч остановлен

46' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Лазович Дарко уходит с поля и его заменяет Бошко Шутало