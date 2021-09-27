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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
1:1
Второй тайм: 84'

Стадион:
Торино
0'
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Джонсон Деннис
43' Желтая карточка
Побега Томмазо
0:1
56' Гол
Брекало Йосип
59' Желтая карточка
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
59' Желтая карточка
Ампаду Этан
74' Желтая карточка
Джиджи Коффи
76' Вторая желтая карточка
Джиджи Коффи
1:1
79' Пенальти
Араму Маттиа
84'
1
Маенпяя
Ники
7
Маццокки
Паскуале
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
28
Шнегг
Давид
33
Чрнигой
Домен
5
Вакка
Антонио
27
Бузио
Джанлука
23
Кийине
Софиан
77
Окереке
Давид
17
Джонсон
Деннис
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
4
Побега
Томмазо
10
Лукич
Саша
15
Ансальди
Кристиан
77
Линетти
Кароль
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
Венеция
4-3-3
Торино
3-4-2-1

Ход матча

25'
Джонсон Деннис
 
38'
Ампаду Этан
Вакка Антонио
 
43'
 
Побега Томмазо
56'
0:1
Брекало Йосип
(Синго Уилфрид)
58'
 
Базелли Даниэле
Линетти Кароль
59'
 
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня
59'
Ампаду Этан
 
65'
Араму Маттиа
Чрнигой Домен
 
65'
Эбюэхи Тайронн
Шнегг Давид
 
72'
 
Мандрагора Роландо
Побега Томмазо
72'
 
Войвода Мергим
Синго Уилфрид
74'
 
Джиджи Коффи
76'
 
Джиджи Коффи
79'
Араму Маттиа
1:1
79'
 
Зима Давид
Брекало Йосип

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чеккарони Пьетро 1 0.17
Анри Тома 1 0.17
Окереке Давид 1 0.17
Араму Маттиа 0 0
Бузио Джанлука 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьяца Марко 2 0.33
Лукич Саша 1 0.17
Верди Симоне 1 0.17
Белотти Андреа 1 0.17
Санабрия Антонио 1 0.17
Брекало Йосип 1 0.17
Бремер Глейсон 1 0.17
Побега Томмазо 1 0.17
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Уилфрид 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Вакка Антонио 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Араму Маттиа 1 0
Леццерини Лука 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Ампаду Этан 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Джонсон Деннис 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйна Ола 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ринкон Томас 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Лукич Саша 1 0
Брекало Йосип 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Побега Томмазо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Венеция 33.33% (1) 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Торино 0 0 12.5% (1) 0 12.5% (1) 75% (6)

Предыдущие игры

Венеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Милан 2:0 Венеция Венеция 1:2 Специя Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция
Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция
Торино Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Торино 1:1 Лацио Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино
Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома Удинезе 0:1 Торино
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино 1:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция 1:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
19. Кальяри Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Торино 1:1 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Венеция 1:1 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино 1:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
13. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция 1:1 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Рома Кристанте Бриан 4 0
2. Специя Николау Димитрис 4 0
3. Венеция Хейманс Дан 4 0
4. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
5. Кальяри Дзаппа Габриэле 2 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Венеция 10.8% (16)
X 22.3% (33)
Торино 66.9% (99)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венеция
Ничья
Торино
4.32
5.30
6.87
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Где смотреть матч Венеция 1:1 Торино онлайн


Прогнозы на матч Венеция 1:1 Торино

Исход игры
Венеция
10.8% (16)
Ничья
22.3% (33)
Торино
66.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:2 Торино
33.8% (50)
0:1 Торино
26.4% (39)
1:1 Ничья
16.9% (25)
2:1 Венеция
4.7% (7)
1:0 Венеция
4.7% (7)
0:2 Торино
2% (3)
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