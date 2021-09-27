Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Побега Томмазо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Джонсон Деннис из команды Венеция делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

41' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Бузио Джанлука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Маццокки Паскуале предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' Линетти Кароль пробует нанести удар издали, но Ники Маенпаа держит все под контролем

39' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Ох, нехорошо это выглядит. Вакка Антонио получил травму и медбригада забирает его с поля.

37' Вакка Антонио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Брекало Йосип из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

31' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Венеция выполняет удар от ворот.

31' Ансальди Кристиан из команды Торино навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

30' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Выглядело как неплохой момент. Синго Уилфрид из команды Торино закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

29' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Брекало Йосип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Венеция отменен из-за положения "вне игры".

26' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

24' Маенпяя Ники взял и забрал мяч на выходе

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Удар от ворот произведет Венеция

22' Санабрия Антонио из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

22' Шнегг Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Брекало Йосип из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

20' Маенпяя Ники взял и забрал мяч на выходе

19' Шнегг Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Удар от ворот произведет Торино

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Торино

13' Окереке Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

12' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

4' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Торино

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Венеция начинает с центра поля