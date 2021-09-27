Второй тайм

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Мандрагора Роландо нанес удар, мяч был парирован, но Ники Маенпаа не удержал его в руках.

96' Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Матч возобновлен

92' Ох, нехорошо это выглядит. Араму Маттиа получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Араму Маттиа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

89' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

86' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Кийине Софиан из команды Венеция делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен вратарем.

84' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

81' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' 'Г О О О О О Л - Араму Маттиа из команды Венеция забивает с пенальти! Он пробил левой. Ваня Милинкович-Савич был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

76' Кийине Софиан разрезает оборону соперника отличным пасом

75' Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

74' Джиджи Коффи - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

73' Удар от ворот произведет Торино

73' Араму Маттиа решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

70' Араму Маттиа пробует нанести удар издали, но Ваня Милинкович-Савич держит все под контролем

68' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кийине Софиан из команды Венеция делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

63' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Матч возобновлен

62' Ох, нехорошо это выглядит. Ансальди Кристиан получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Ох, нехорошо это выглядит. Маццокки Паскуале получил травму и медбригада забирает его с поля.

62' Маццокки Паскуале на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Ансальди Кристиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Джиджи Коффи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Рефери не любит споров - именно за это Ампаду Этан сейчас получил желтую

59' Рефери не любит споров - именно за это Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня сейчас получил желтую

59' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

58' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Г О О О О Л - Брекало Йосип забивает с правой ноги!

55' Бремер Глейсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

53' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля