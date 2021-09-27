Италия: Серия A 2021-2022
Венеция
1:1
Конец матча
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Торино
25' Undefined phrase: football_event_Джонсон Деннис
43' Желтая карточкаПобега Томмазо
0:1
56' ГолБрекало Йосип
59' Желтая карточкаМилинкович-Савич Ваня
60' Желтая карточкаАмпаду Этан
74' Желтая карточкаДжиджи Коффи
77' Вторая желтая карточкаДжиджи Коффи
1:1
78' ПенальтиАраму Маттиа
28
Шнегг
Давид
26
Джиджи
Коффи
10
Лукич
Саша
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Нери ФилиппоВратарь
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
-
44 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
10 Араму МаттиаНападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
43'
56'
0:1
60'
74'
77'
78'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Араму Маттиа
|1 (1)
|0.17
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.17
|Анри Тома
|1
|0.17
|Окереке Давид
|1
|0.17
|Бузио Джанлука
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьяца Марко
|2
|0.33
|Лукич Саша
|1
|0.17
|Верди Симоне
|1
|0.17
|Белотти Андреа
|1
|0.17
|Санабрия Антонио
|1
|0.17
|Брекало Йосип
|1
|0.17
|Бремер Глейсон
|1
|0.17
|Побега Томмазо
|1
|0.17
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|4
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Араму Маттиа
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Джонсон Деннис
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Венеция
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|Торино
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|66.67% (6)
Предыдущие игры
Венеция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Милан 2:0 Венеция Венеция 1:2 Специя Эмполи 1:2 Венеция Брешия 4:0 Венеция
Удинезе 3:0 Венеция Наполи 2:0 Венеция Венеция 1:1 Фрозиноне Гронинген 0:0 Венеция Твенте 0:1 Венеция Утрехт 2:3 Венеция Венеция 1:1 Читтаделла Читтаделла 0:1 Венеция Лечче 1:1 Венеция Венеция 1:0 Лечче Венеция 3:2 Кьево Читтаделла 1:1 Венеция Венеция 0:0 Порденоне Пиза 2:2 Венеция Венеция 3:1 Кьево Салернитана 2:1 Венеция
Торино Последние 20 матчей: +7 =6 -7Торино 1:1 Лацио Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана Фиорентина 2:1 Торино
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|19.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|13.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Прогнозы на матч Венеция 1:1 Торино
Исход игры
Венеция
10.8% (16)
Ничья
22.3% (33)
Торино
66.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
43.7% (59)
Меньше
56.3% (76)
Обе команды забьют
Да
62.22% (84)
Нет
37.78% (51)
Популярный счёт
1:2 Торино
33.8% (50)
0:1 Торино
26.4% (39)
1:1 Ничья
16.9% (25)
2:1 Венеция
4.7% (7)
1:0 Венеция
4.7% (7)
0:2 Торино
2% (3)
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