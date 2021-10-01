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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Кальяри
1:1
Конец матча

Стадион:
Венеция
0'
1:0
19' Гол
Кейта Бальде
22' Желтая карточка
Нандес Найтан
23' Желтая карточка
Чеккарони Пьетро
30' Желтая карточка
Кийине Софиан
50' Желтая карточка
Стротман Кевин
52' Желтая карточка
Ампаду Этан
68' Желтая карточка
Джонсон Деннис
70' Желтая карточка
Араму Маттиа
1:1
90' Гол
Бузио Джанлука
90'+6
28
Краньо
Алессио
4
Касерес
Мартин
2
Годин
Диего
44
Карбони
Андреа
18
Нандес
Найтан
8
Марин
Рэзван
16
Стротман
Кевин
14
Дейола
Алессандро
22
Ликояннис
Хараламбос
10
Педро
Жоао
9
Кейта
Бальде
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
30
Свобода
Михаэль
32
Чеккарони
Пьетро
7
Маццокки
Паскуале
10
Араму
Маттиа
44
Ампаду
Этан
27
Бузио
Джанлука
23
Кийине
Софиан
77
Окереке
Давид
17
Джонсон
Деннис
Кальяри
3-5-2
Венеция
4-4-2

Ход матча

19'
Кейта Бальде
(Касерес Мартин)
1:0
22'
Нандес Найтан
 
23'
 
Чеккарони Пьетро
30'
 
Кийине Софиан
46'
 
Чрнигой Домен
Кийине Софиан
46'
 
Анри Тома
Окереке Давид
50'
Стротман Кевин
 
52'
 
Ампаду Этан
54'
 
Вакка Антонио
Ампаду Этан
66'
Паволетти Леонардо
Кейта Бальде
 
68'
 
Джонсон Деннис
70'
 
Араму Маттиа
72'
Дзаппа Габриэле
Дейола Алессандро
 
77'
 
Хейманс Дан
Араму Маттиа
80'
 
Форте Франческо
Джонсон Деннис
87'
Альтаре Джорджо
Карбони Андреа
 
87'
Грасси Альберто
Стротман Кевин
 
90'
1:1
Бузио Джанлука
(Хейманс Дан)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 4 (2) 0.57
Кейта Бальде 2 0.29
Чеппители Лука 1 0.14
Дейола Алессандро 1 0.14
Марин Рэзван 0 0
Касерес Мартин 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузио Джанлука 1 0.14
Араму Маттиа 1 (1) 0.14
Чеккарони Пьетро 1 0.14
Анри Тома 1 0.14
Окереке Давид 1 0.14
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзаппа Габриэле 2 1
Стротман Кевин 3 0
Нандес Найтан 3 0
Годин Диего 2 0
Касерес Мартин 1 0
Педро Жоао 1 0
Чеппители Лука 1 0
Дейола Алессандро 1 0
Далберт Эстеван 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хейманс Дан 4 0
Форте Франческо 2 0
Араму Маттиа 2 0
Кальдара Маттиа 2 0
Чеккарони Пьетро 2 0
Вакка Антонио 2 0
Ампаду Этан 2 0
Джонсон Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Леццерини Лука 1 0
Эбюэхи Тайронн 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Фьордилино Антонио 1 0
Кийине Софиан 1 0
Шнегг Давид 1 0
Бузио Джанлука 1 0
Тессманн Таннер 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
3
6 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

16
12
8 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
3
19%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кальяри
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3
Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2 Удинезе - Кальяри 0:1 Кальяри - Парма 4:3
Венеция
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2
Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0 Пиза - Венеция 2:2 Венеция - Кьево 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
16. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
Новости матча
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Прогнозы 143
Кальяри 76.2% (109)
X 19.6% (28)
Венеция 4.2% (6)
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Где смотреть матч Кальяри 1:1 Венеция онлайн


Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Венеция

Исход игры
Кальяри
76.2% (109)
Ничья
19.6% (28)
Венеция
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
40.6% (58)
1:0 Кальяри
28% (40)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Кальяри
4.9% (7)
1:2 Венеция
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Кальяри
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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