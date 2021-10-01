Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Андреа Карбони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Команда Кальяри имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

42' Годин Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Жуан Педро наказан за толчок Чеккарони Пьетро

41' Венеция выполняет удар от ворот.

40' Касерес Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Венеция выполняет удар от ворот.

38' Близко! Марин Рэзван нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

36' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

34' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

32' Маццокки Паскуале выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Матч возобновлен

31' Ох, нехорошо это выглядит. Ампаду Этан получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Ампаду Этан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Кийине Софиан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

29' Жуан Педро наказан за толчок Свобода Михаэль

28' Окереке Давид из команды Венеция делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

27' Удар от ворот произведет Кальяри

27' Кийине Софиан не смог попасть в створ ударом издали

27' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Джонсон Деннис имел все шансы забить, но Алессио Краньо сделал отличный сейв!

26' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Чеккарони Пьетро - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

23' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Нандес Найтан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

22' Удар от ворот произведет Кальяри

21' Андреа Карбони выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Годин Диего предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

18' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Дейола Алессандро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

17' Свобода Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

16' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Дейола Алессандро пробует нанести удар издали, но Ники Маенпаа держит все под контролем

14' Удар от ворот произведет Кальяри

13' Маенпяя Ники взял и забрал мяч на выходе

13' Андреа Карбони делает длинную передачу вперед

11' Маенпяя Ники взял и забрал мяч на выходе

11' Жуан Педро мяч отрикошетил от ворот

10' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Венеция

9' Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

9' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Матч возобновлен

9' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

9' Кийине Софиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

7' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Венеция выполняет удар от ворот.

5' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Венеция выполняет удар от ворот.

4' Марин Рэзван из команды Кальяри навешивает со штрафного, но никто из своих не был вовремя на мяче.

1' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Кальяри начинает с центра поля