Италия: Серия A 2021-2022
Кальяри
1:1
Конец матча
Стадион: Unipol Domus
Венеция
1:0
19' ГолКейта Бальде
22' Желтая карточкаНандес Найтан
23' Желтая карточкаЧеккарони Пьетро
30' Желтая карточкаКийине Софиан
50' Желтая карточкаСтротман Кевин
52' Желтая карточкаАмпаду Этан
68' Желтая карточкаДжонсон Деннис
70' Желтая карточкаАраму Маттиа
1:1
90' ГолБузио Джанлука
10
Педро
Жоао
10
Араму
Маттиа
44
Ампаду
Этан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Нери ФилиппоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Анри ТомаНападающий
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
19'
1:0
22'
23'
30'
50'
52'
68'
70'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|4 (2)
|0.57
|Кейта Бальде
|2
|0.29
|Чеппители Лука
|1
|0.14
|Дейола Алессандро
|1
|0.14
|Марин Рэзван
|0
|0
|Касерес Мартин
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузио Джанлука
|1
|0.14
|Араму Маттиа
|1 (1)
|0.14
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.14
|Анри Тома
|1
|0.14
|Окереке Давид
|1
|0.14
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзаппа Габриэле
|2
|1
|Стротман Кевин
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Годин Диего
|2
|0
|Касерес Мартин
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Чеппители Лука
|1
|0
|Дейола Алессандро
|1
|0
|Далберт Эстеван
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хейманс Дан
|4
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Араму Маттиа
|2
|0
|Кальдара Маттиа
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|2
|0
|Вакка Антонио
|2
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Джонсон Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Леццерини Лука
|1
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Фьордилино Антонио
|1
|0
|Кийине Софиан
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Бузио Джанлука
|1
|0
|Тессманн Таннер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-ом тайме 1
3 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-ом тайме 2
6 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
4
44%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 2
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
3
6 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
25%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-ом тайме 1
5 Во 2-ом тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
1
20%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
16
12
8 В 1-ом тайме 3
8 Во 2-ом тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
3
19%
1
8%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
8%
46-60
2
13%
4
33%
61-75
3
19%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кальяри
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Наполи - Кальяри 2:0 Кальяри - Эмполи 0:2 Лацио - Кальяри 2:2 Кальяри - Дженоа 2:3
Милан - Кальяри 4:1 Кальяри - Специя 2:2 Кальяри - Пиза 3:1 Мальорка - Кальяри 1:0 Кальяри - Ольбия 3:0 Аугсбург - Кальяри 3:1 Виченца Виртус - Кальяри 0:3 Кальяри - Реал Виченца 16:1 Кальяри - Дженоа 0:1 Милан - Кальяри 0:0 Кальяри - Фиорентина 0:0 Беневенто - Кальяри 1:3 Наполи - Кальяри 1:1 Кальяри - Рома 3:2 Удинезе - Кальяри 0:1 Кальяри - Парма 4:3
Венеция
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Венеция - Торино 1:1 Милан - Венеция 2:0 Венеция - Специя 1:2 Эмполи - Венеция 1:2
Брешия - Венеция 4:0 Удинезе - Венеция 3:0 Наполи - Венеция 2:0 Венеция - Фрозиноне 1:1 Гронинген - Венеция 0:0 Твенте - Венеция 0:1 Утрехт - Венеция 2:3 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Венеция 0:1 Лечче - Венеция 1:1 Венеция - Лечче 1:0 Венеция - Кьево 3:2 Читтаделла - Венеция 1:1 Венеция - Порденоне 0:0 Пиза - Венеция 2:2 Венеция - Кьево 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|16.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Кальяри 1:1 Венеция
Исход игры
Кальяри
76.2% (109)
Ничья
19.6% (28)
Венеция
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
50.35% (71)
Меньше
49.65% (70)
Обе команды забьют
Да
64.54% (91)
Нет
35.46% (50)
Популярный счёт
2:1 Кальяри
40.6% (58)
1:0 Кальяри
28% (40)
1:1 Ничья
14% (20)
2:0 Кальяри
4.9% (7)
1:2 Венеция
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
3:1 Кальяри
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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