Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Флавио Бьянки из команды Дженоа нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!

49' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бадель Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

49' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

48' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Ровелла Николо из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Сабелли Стефано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

42' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Матч возобновлен

42' Ох, нехорошо это выглядит. Кулибали Мамаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Кулибали Мамаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Белек Вид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

38' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Матч возобновлен

37' Кулибали Лассана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Ровелла Николо из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

35' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Раньери Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Дженоа выполняет удар от ворот.

34' Кастанос Григорис нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!

33' Гондо Седрик из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

33' Максимович Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Удар от ворот произведет Дженоа

32' Гальоло Риккардо из команды Салернитана не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

32' Гальоло Риккардо из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

32' Каллон Яя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Камбьясо Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Отличные скиллы показывает Гондо Седрик , обводя своих соперников

28' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

27' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Дженоа выполняет удар от ворот.

25' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

25' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Бадель Милан пробует нанести удар издали, но Вид Белец держит все под контролем

24' Флавио Бьянки из команды Дженоа сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.

24' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Белек Вид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Раньери Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Хорошую попытку сделал Сими Нванкво . Удар в створ, но вратарь начеку

21' Дженоа выполняет удар от ворот.

21' Сими Нванкво из команды Салернитана сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

20' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Кастанос Григорис из команды Салернитана делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

19' Удар от ворот произведет Салернитана

19' Ровелла Николо не смог попасть в створ ударом издали

16' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Салернитана вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Салернитана выполняет удар от ворот.

14' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

14' Страндберг Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Ровелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

13' Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бадель Милан из команды Дженоа делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

11' Кастанос Григорис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Кришито Доменико получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Кришито Доменико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Игрок из команды Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Салернитана выполняет удар от ворот.

7' Флавио Бьянки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

4' Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Салернитана вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Дженоа выполняет удар от ворот.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Дженоа начинает с центра поля