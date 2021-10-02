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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Салернитана
1:0
Конец матча

Стадион:
Дженоа
0'
1:0
66' Гол
Джурич Милан
75' Желтая карточка
Максимович Никола
84' Желтая карточка
Камбьясо Андреа
89' Желтая карточка
Дьомбер Норберт
90' Желтая карточка
Рибери Франк
90'+6
72
Белек
Вид
23
Дьомбер
Норберт
6
Страндберг
Стефан
31
Гальоло
Риккардо
19
Раньери
Лука
2
Кулибали
Мамаду
18
Кулибали
Лассана
20
Кастанос
Григорис
7
Рибери
Франк
15
Гондо
Седрик
25
Сими
Нванкво
57
Сиригу
Сальваторе
13
Бани
Маттиа
52
Максимович
Никола
4
Кришито
Доменико
2
Сабелли
Стефано
94
Туре
Абдулайе
65
Ровелла
Николо
47
Бадель
Милан
50
Камбьясо
Андреа
91
Каллон
Яя
24
Бьянки
Флавио
Салернитана
4-3-1-2
Дженоа
3-5-2

Ход матча

37'
Ди Таккио Франческо
Кулибали Лассана
 
46'
Оби Джоэл
Кулибали Мамаду
 
56'
 
Экубан Калеб
Бьянки Флавио
56'
 
Фарес Мохамед
Сабелли Стефано
61'
Джурич Милан
Гондо Седрик
 
61'
Бонаццоли Федерико
Сими Нванкво
 
62'
 
Гильоне Паоло
Кришито Доменико
66'
Джурич Милан
(Кастанос Григорис)
1:0
73'
 
Пандев Горан
Туре Абдулайе
75'
 
Максимович Никола
81'
Ярошински Павел
Раньери Лука
 
84'
 
Камбьясо Андреа
89'
Дьомбер Норберт
 
90'
Рибери Франк
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 8
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулибали Мамаду 2 0.29
Гондо Седрик 1 0.14
Джурич Милан II 1 0.14
Бонаццоли Федерико 1 (1) 0.14
Гальоло Риккардо 0 0
Кастанос Григорис 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дестро Маттиа 4 0.57
Кришито Доменико 3 (3) 0.43
Фарес Мохамед 2 0.29
Камбьясо Андреа 1 0.14
Ровелла Николо 0 0
Пандев Горан 0 0
Гильоне Паоло 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонаццоли Федерико 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Ярошински Павел 2 0
Дьомбер Норберт 2 0
Раньери Лука 2 0
Рибери Франк 1 0
Айя Рамзи 1 0
Оби Джоэл 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Гондо Седрик 1 0
Джурич Милан II 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бехрами Валон 3 0
Кришито Доменико 3 0
Максимович Никола 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Пандев Горан 1 0
Дестро Маттиа 1 0
Стураро Стефано 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Экубан Калеб 1 0
Туре Абдулайе 1 0
Бираски Давиде 1 0
Фарес Мохамед 1 0
Камбьясо Андреа 1 0
Каллон Яя 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 10
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
6
60%
76-90

Пропущено

15
16
3 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Лечче - Салернитана 2:0
Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3
Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2 Милан - Дженоа 2:1 Ювентус - Дженоа 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
10. Ювентус 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Торино 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
8. Ювентус 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Салернитана 11.4% (16)
X 28.6% (40)
Дженоа 60% (84)
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Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Дженоа

Исход игры
Салернитана
11.4% (16)
Ничья
28.6% (40)
Дженоа
60% (84)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:2 Дженоа
40.7% (57)
1:1 Ничья
22.9% (32)
0:1 Дженоа
14.3% (20)
1:0 Салернитана
6.4% (9)
2:1 Салернитана
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Дженоа
2.1% (3)
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