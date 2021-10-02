Италия: Серия A 2021-2022
Салернитана
1:0
Конец матча
Стадион: Аречи
Дженоа
1:0
66' ГолДжурич Милан
75' Желтая карточкаМаксимович Никола
84' Желтая карточкаКамбьясо Андреа
89' Желтая карточкаДьомбер Норберт
90' Желтая карточкаРибери Франк
72
Белек
Вид
19
Раньери
Лука
15
Гондо
Седрик
25
Сими
Нванкво
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
91
Каллон
Яя
- Основной состав
-
72 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Каллон ЯяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Васкес ХоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пандев ГоранНападающий
-
20 Экубан КалебНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
66'
84'
89'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 8
-
4 Удары в створ 3
-
9 Угловые 8
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
45 Владение мячом, % 55
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулибали Мамаду
|2
|0.29
|Гондо Седрик
|1
|0.14
|Джурич Милан II
|1
|0.14
|Бонаццоли Федерико
|1 (1)
|0.14
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Кастанос Григорис
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дестро Маттиа
|4
|0.57
|Кришито Доменико
|3 (3)
|0.43
|Фарес Мохамед
|2
|0.29
|Камбьясо Андреа
|1
|0.14
|Ровелла Николо
|0
|0
|Пандев Горан
|0
|0
|Гильоне Паоло
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонаццоли Федерико
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Ярошински Павел
|2
|0
|Дьомбер Норберт
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бехрами Валон
|3
|0
|Кришито Доменико
|3
|0
|Максимович Никола
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Дестро Маттиа
|1
|0
|Стураро Стефано
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Экубан Калеб
|1
|0
|Туре Абдулайе
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Фарес Мохамед
|1
|0
|Камбьясо Андреа
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-ом тайме 3
5 Во 2-ом тайме 6
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-ом тайме 0
2 Во 2-ом тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-ом тайме 2
7 Во 2-ом тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-ом тайме 0
4 Во 2-ом тайме 10
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
2
40%
2
20%
61-75
1
20%
6
60%
76-90
Пропущено
15
16
3 В 1-ом тайме 5
12 Во 2-ом тайме 11
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
1
7%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
1
6%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
4
27%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Сассуоло - Салернитана 1:0 Салернитана - Верона 2:2 Салернитана - Аталанта 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Салернитана - Рома 0:4 Болонья - Салернитана 3:2 Салернитана - Реджина 2:0 Астон Вилла - Салернитана 3:1 Салернитана - Палермо 2:1 Салернитана - Фермана 1:0 Салернитана - Губбио 0:1 Салернитана - Самбенедеттезе 3:2 Пескара - Салернитана 0:3 Салернитана - Эмполи 2:0 Порденоне - Салернитана 1:2 Салернитана - Монца 1:3 Салернитана - Венеция 2:1 Виртус Энтелла - Салернитана 0:3 Салернитана - Фрозиноне 1:0 Лечче - Салернитана 2:0
Дженоа
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Дженоа - Верона 3:3 Болонья - Дженоа 2:2 Дженоа - Фиорентина 1:2 Кальяри - Дженоа 2:3
Алессандрия - Дженоа 3:2 Дженоа - Наполи 1:2 Интер Милан - Дженоа 4:0 Дженоа - Перуджа 3:2 Майнц - Дженоа 3:2 Ваккер-2 Инсбрук - Дженоа 1:4 Раппрезентатива-Вал-Стубай - Дженоа 0:5 Кальяри - Дженоа 0:1 Дженоа - Аталанта 3:4 Болонья - Дженоа 0:2 Дженоа - Сассуоло 1:2 Лацио - Дженоа 4:3 Дженоа - Специя 2:0 Дженоа - Беневенто 2:2 Милан - Дженоа 2:1 Ювентус - Дженоа 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана 1:0 Дженоа
Исход игры
Салернитана
11.4% (16)
Ничья
28.6% (40)
Дженоа
60% (84)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (70)
Меньше
49.64% (69)
Обе команды забьют
Да
73.38% (102)
Нет
26.62% (37)
Популярный счёт
1:2 Дженоа
40.7% (57)
1:1 Ничья
22.9% (32)
0:1 Дженоа
14.3% (20)
1:0 Салернитана
6.4% (9)
2:1 Салернитана
4.3% (6)
0:0 Ничья
3.6% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:3 Дженоа
2.1% (3)
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