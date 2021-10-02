Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!

Очередной угловой в нашей встрече, и теперь Бернардески подавал корнер, однако на мяче оказался первым голкипер "Торино". Сфера в его руках.

Завершается постепенно первый тайм. Туринская команда ("Ювентус") пыталась очередной корнер заработать, но выбил вратарь сферу от лицевой.

Не думаю, что по такому матчу решится арбитр добавить слишком много. Пауз не было, стало быть, и оснований для такого решения у него нет.

Да, по истечению основного времени матча звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры у нас на табло горят нули.

40' СИНГО! Нанес он удар по воротам соперника с линии штрафной, но попал в Кьеллини. "Быки" совсем не стесняются бить и атаковать. Дела...

39' Второй угловой в матче подали игроки "Торино", но снова "Ювентус" отбился, выбив мяч в район центрального круга.

37' Пока в нашей встрече без карточек и забитых голов, но предпосылки к взятию ворот уже были. Другое дело, что оппонентам пока выйти вперед не удалось.

36' Брекало пробил с дальней дистанции. Мяч полетел в сторону ворот соперника, но ушел значительно выше цели. Было неплохо, но финальная фаза подвела, конечно.

35' Кьеза сам попытался пробить по рамке "Торино", но мяч скакнул по газону, улетев в итоге значительно выше цели. Далеко не самое очевидное решение принял игрок.

34' Слишком сильным был пас от Кьезы в сторону убегающего к воротам Кина. Не сумел у лицевой линии Мойзе догнать сферу. Упустил он мяч за лицевую.

32' Кьеллини сфолил в районе центрального круга. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее мы не видим.

31' Брекало выполнил прострельную передачу с левого края в штрафную "Ювентуса" - Щесны вышел из рамки, забрав снаряд в перчатки в высоком прыжке.

30' Полчаса отыграли соперники. Попытался Кьеза нанести дальний удар по воротам противника, но сфера скакнула, улетев далеко за пределы поля.

28' Футболисты "Ювентуса" пытаются сделать все, чтобы уйти в атаку, но пока не все получается у "старой синьоры" в этом противостоянии.

27' ОПАСНО! Снова подача с левого фланга в штрафную "Ювентуса". Лукич выигрывает верх и вновь пробивает в правый от себя угол. Мяч проходит в миллиметрах от штанги!

26' Не затихают ни на минутку трибуны, которые гонят вперед футболистов "Торино". Поскольку это дерби, сегодня тут немало фанатов "Ювентуса" пришло на стадион.

25' Дважды на Кьезу забрасывал мяч в штрафную Сандро, но сфера не добралась до адресата. Спокойно отбиваются защитники "Торино" от наступления противника.

24' Маккенни выполнял передачу с левого фланга в штрафную соперника, но до снаряда никто из партнеров игрока "Ювентуса" не добрался. Очередная потеря.

23' Штрафной удар заработали футболисты "Торино", которые постепенно начали прибирать инициативу к своим рукам и ногам. "Ювентус" отдает инициативу противнику.

21' ОПАСНО! Классно! С левого фланга последовал вброс сферы из аута в штрафную "Ювентуса". Лукич в итоге выиграл верх у оппонента, пробив чуть правее цели.

20' Подача с правого фланга в центр штрафной, где Эйна пытался выиграть верх у соперника, но до сферы добраться не сумел. Мяч вылетел из штрафной. Был рикошет от головы игрока "Ювентуса".

19' Чем-то раздражен Кьеллини, который одному из партнеров высказывает претензии. Как мне кажется, футболисты "Ювентуса" начинают ослаблять в эти минуты хватку.

17' Первый в матче угловой заработали игроки "Торино". Последовала подача в центр штрафной, где первым на мяче оказался Кьеллини, выбивший снаряд подальше от своей рамки.

16' Снова Лукич рвался к воротам соперника. Последовала подача с левого края в штрафную соперника - прямо в руки голкиперу в очередной раз снаряд прилетает.

15' Брекало подавал со штрафного во вратарскую Щесны, который спокойно сыграл на выходе, сумев забрать сферу в свои перчатки. Просто и надежно сыграл голкипер.

14' Саша Лукич получил сейчас удар по ногам на правом фланге. Кьеза зарядил игроку по ногам, получив устные замечания от главного арбитра.

13' От Брекало мяч уходит за лицевую линию. Сумел догнать сферу игрок "Торино", однако упустил мяч за пределы футбольного газона.

12' Показывают нам обоих наставников, которые напряжены. Смотрят тренеры за тем, как проходит встреча. Пока никаких корректировок они не проводят.

10' Кин получил мяч в центре, после чего попытался двинуться со снарядом в чужую штрафную, но выполнить удар и передачу Мойзе не удалось. Очередная потеря.

9' Практически 10 минут откатали команды. Пока под диктовку "старой синьоры" проходит" наша встреча. "Скуадре гранате" не удается никак выйти в атаку.

8' Снова на скорости сместился в центр Маккенни, который нанес удар по рамке противника, но направил снаряд значительно выше цели.

7' Начинает очень активно "Ювентус" и продолжает прессинговать своего соперника, который, мягко говоря, к столь активному старту со стороны соперника оказался не готов.

5' ОПАСНО! Маккенни! Классный эпизод был у "Ювентуса". Последовала с левого края передача в центр штрафной. Маккенни попытался направить мяч в ворота, но выстрелил выше цели!

4' МОМЕНТ! Кин! "Ювентус" разогнал контратаку по правому флангу. Мойзе получил мяч на правом краю штрафной, после чего нанес выстрел в дальний угол, но в цель не попал! Рядом со стойкой сфера пролетела.

3' Перекатывает мяч с фланга на фланга туринский коллектив, который как будто выманивает на себя соперника, освобождая зоны впереди.

2' Футболисты "Торино" предстали сегодня на поле в своих традиционных бордовых цветах, в то время, как игроки "Ювентуса" предстали перед нами в черно-белом обмундировании.