Италия: Серия A 2021-2022
Торино
0:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Ювентус
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Эйна ОлаПолузащитник
-
10 Лукич СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Жорже КайоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
История личных встреч
Торино
Ювентус
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
400%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
23 матча
4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
8.7%
56.5%
34.8%
2 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
4.3%
26.1%
69.6%
1 победа 6 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьяца Марко
|2
|0.29
|Лукич Саша
|1
|0.14
|Верди Симоне
|1
|0.14
|Белотти Андреа
|1
|0.14
|Санабрия Антонио
|1
|0.14
|Брекало Йосип
|1
|0.14
|Бремер Глейсон
|1
|0.14
|Побега Томмазо
|1
|0.14
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.29
|Мората Альваро
|2
|0.29
|Локателли Мануэль
|1
|0.14
|Куадрадо Хуан
|1
|0.14
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.14
|Кин Мойзе
|1
|0.14
|Кьеза Федерико
|1
|0.14
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.14
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
9
10
1 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0 Торино - Наполи 0:2 Болонья - Торино 1:1 Торино - Рома 3:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1
Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Парма 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Торино
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 3
|5
|8.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино 0:0 Ювентус
Исход игры
Торино
2.7% (4)
Ничья
9.5% (14)
Ювентус
87.8% (130)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
50.7% (75)
0:1 Ювентус
13.5% (20)
0:2 Ювентус
12.2% (18)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:3 Ювентус
3.4% (5)
1:0 Торино
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Торино
1.4% (2)
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