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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
0:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Ювентус
0' 46'
32
Ми­лин­ко­вич-Са­вич
Ваня
6
Зима
Давид
3
Бремер
Глейсон
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Вилфред
4
Побега
Томмазо
38
Мандрагора
Роландо
34
Эйна
Ола
10
Лукич
Саша
14
Брекало
Йосип
19
Санабрия
Антонио
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
14
Маккенни
Уэстон
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
20
Бернардески
Федерико
22
Кьеза
Федерико
18
Кин
Мойзе
Торино
3-4-2-1
Ювентус
4-3-2-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

История личных встреч

Торино
Ювентус

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

23 матча

4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

8.7%
56.5%
34.8%
2 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.3%
26.1%
69.6%
1 победа 6 ничьих 16 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьяца Марко 2 0.29
Лукич Саша 1 0.14
Верди Симоне 1 0.14
Белотти Андреа 1 0.14
Санабрия Антонио 1 0.14
Брекало Йосип 1 0.14
Бремер Глейсон 1 0.14
Побега Томмазо 1 0.14
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.29
Мората Альваро 2 0.29
Локателли Мануэль 1 0.14
Куадрадо Хуан 1 0.14
Де Лихт Маттайс 1 0.14
Кин Мойзе 1 0.14
Кьеза Федерико 1 0.14
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.14
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ринкон Томас 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Лукич Саша 1 0
Брекало Йосип 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Побега Томмазо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Данило Луис 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-ом тайме 4
5 Во 2-ом тайме 2
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-ом тайме 1
2 Во 2-ом тайме 5
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-ом тайме 3
3 Во 2-ом тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-ом тайме 2
2 Во 2-ом тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

9
10
1 В 1-ом тайме 7
8 Во 2-ом тайме 3
4 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-ом тайме 3
4 Во 2-ом тайме 7
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Венеция - Торино 1:1 Торино - Лацио 1:1 Сассуоло - Торино 0:1 Торино - Салернитана 4:0
Фиорентина - Торино 2:1 Торино - Аталанта 1:2 Торино - Кремонезе 0:0 АЗ Алкмаар - Торино 2:1 Ренн - Торино 1:0 Торино - Аль-Фатех 0:0 Мерано - Торино 0:11 Торино - Беневенто 1:1 Лацио - Торино 0:0 Специя - Торино 4:1 Торино - Милан 0:7 Верона - Торино 1:1 Торино - Парма 1:0 Торино - Наполи 0:2 Болонья - Торино 1:1 Торино - Рома 3:1
Ювентус
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ювентус - Челси 1:0 Ювентус - Сампдория 3:2 Специя - Ювентус 2:3 Ювентус - Милан 1:1
Мальмё - Ювентус 0:3 Наполи - Ювентус 2:1 Ювентус - Эмполи 0:1 Удинезе - Ювентус 2:2 Ювентус - Аталанта 3:1 Барселона - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:1 Ювентус - ФК Чезена 3:1 Болонья - Ювентус 1:4 Аталанта - Ювентус 1:2 Ювентус - Интер Милан 3:2 Сассуоло - Ювентус 1:3 Ювентус - Милан 0:3 Удинезе - Ювентус 1:2 Фиорентина - Ювентус 1:1 Ювентус - Парма 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино 0:0 Заявка 7 2 3 2 9 - 6 9
10. Ювентус 0:0 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Торино 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 3 5
8. Ювентус 0:0 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм в нашем поединке! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Да, по истечению основного времени матча звучит свисток на перерыв. После 45 минут игры у нас на табло горят нули.
  • 44'
    Не думаю, что по такому матчу решится арбитр добавить слишком много. Пауз не было, стало быть, и оснований для такого решения у него нет.
  • 43'
    Завершается постепенно первый тайм. Туринская команда ("Ювентус") пыталась очередной корнер заработать, но выбил вратарь сферу от лицевой.
  • Угловой
    41'
    Очередной угловой в нашей встрече, и теперь Бернардески подавал корнер, однако на мяче оказался первым голкипер "Торино". Сфера в его руках.
  • Опасный момент
    40'
    СИНГО! Нанес он удар по воротам соперника с линии штрафной, но попал в Кьеллини. "Быки" совсем не стесняются бить и атаковать. Дела...
  • Угловой
    39'
    Второй угловой в матче подали игроки "Торино", но снова "Ювентус" отбился, выбив мяч в район центрального круга.
  • 37'
    Пока в нашей встрече без карточек и забитых голов, но предпосылки к взятию ворот уже были. Другое дело, что оппонентам пока выйти вперед не удалось.
  • 36'
    Брекало пробил с дальней дистанции. Мяч полетел в сторону ворот соперника, но ушел значительно выше цели. Было неплохо, но финальная фаза подвела, конечно.
  • 35'
    Кьеза сам попытался пробить по рамке "Торино", но мяч скакнул по газону, улетев в итоге значительно выше цели. Далеко не самое очевидное решение принял игрок.
  • 34'
    Слишком сильным был пас от Кьезы в сторону убегающего к воротам Кина. Не сумел у лицевой линии Мойзе догнать сферу. Упустил он мяч за лицевую.
  • Фол, нарушение
    32'
    Кьеллини сфолил в районе центрального круга. В руках рефери могла появиться карточка желтого цвета, но ее мы не видим.
  • 31'
    Брекало выполнил прострельную передачу с левого края в штрафную "Ювентуса" - Щесны вышел из рамки, забрав снаряд в перчатки в высоком прыжке.
  • 30'
    Полчаса отыграли соперники. Попытался Кьеза нанести дальний удар по воротам противника, но сфера скакнула, улетев далеко за пределы поля.
  • 28'
    Футболисты "Ювентуса" пытаются сделать все, чтобы уйти в атаку, но пока не все получается у "старой синьоры" в этом противостоянии.
  • Опасный момент
    27'
    ОПАСНО! Снова подача с левого фланга в штрафную "Ювентуса". Лукич выигрывает верх и вновь пробивает в правый от себя угол. Мяч проходит в миллиметрах от штанги!
  • 26'
    Не затихают ни на минутку трибуны, которые гонят вперед футболистов "Торино". Поскольку это дерби, сегодня тут немало фанатов "Ювентуса" пришло на стадион.
  • 25'
    Дважды на Кьезу забрасывал мяч в штрафную Сандро, но сфера не добралась до адресата. Спокойно отбиваются защитники "Торино" от наступления противника.
  • 24'
    Маккенни выполнял передачу с левого фланга в штрафную соперника, но до снаряда никто из партнеров игрока "Ювентуса" не добрался. Очередная потеря.
  • Фол, нарушение
    23'
    Штрафной удар заработали футболисты "Торино", которые постепенно начали прибирать инициативу к своим рукам и ногам. "Ювентус" отдает инициативу противнику.
  • Опасный момент
    21'
    ОПАСНО! Классно! С левого фланга последовал вброс сферы из аута в штрафную "Ювентуса". Лукич в итоге выиграл верх у оппонента, пробив чуть правее цели.
  • 20'
    Подача с правого фланга в центр штрафной, где Эйна пытался выиграть верх у соперника, но до сферы добраться не сумел. Мяч вылетел из штрафной. Был рикошет от головы игрока "Ювентуса".
  • 19'
    Чем-то раздражен Кьеллини, который одному из партнеров высказывает претензии. Как мне кажется, футболисты "Ювентуса" начинают ослаблять в эти минуты хватку.
  • Угловой
    17'
    Первый в матче угловой заработали игроки "Торино". Последовала подача в центр штрафной, где первым на мяче оказался Кьеллини, выбивший снаряд подальше от своей рамки.
  • 16'
    Снова Лукич рвался к воротам соперника. Последовала подача с левого края в штрафную соперника - прямо в руки голкиперу в очередной раз снаряд прилетает.
  • 15'
    Брекало подавал со штрафного во вратарскую Щесны, который спокойно сыграл на выходе, сумев забрать сферу в свои перчатки. Просто и надежно сыграл голкипер.
  • Фол, нарушение
    14'
    Саша Лукич получил сейчас удар по ногам на правом фланге. Кьеза зарядил игроку по ногам, получив устные замечания от главного арбитра.
  • 13'
    От Брекало мяч уходит за лицевую линию. Сумел догнать сферу игрок "Торино", однако упустил мяч за пределы футбольного газона.
  • 12'
    Показывают нам обоих наставников, которые напряжены. Смотрят тренеры за тем, как проходит встреча. Пока никаких корректировок они не проводят.
  • 10'
    Кин получил мяч в центре, после чего попытался двинуться со снарядом в чужую штрафную, но выполнить удар и передачу Мойзе не удалось. Очередная потеря.
  • 9'
    Практически 10 минут откатали команды. Пока под диктовку "старой синьоры" проходит" наша встреча. "Скуадре гранате" не удается никак выйти в атаку.
  • 8'
    Снова на скорости сместился в центр Маккенни, который нанес удар по рамке противника, но направил снаряд значительно выше цели.
  • 7'
    Начинает очень активно "Ювентус" и продолжает прессинговать своего соперника, который, мягко говоря, к столь активному старту со стороны соперника оказался не готов.
  • Опасный момент
    5'
    ОПАСНО! Маккенни! Классный эпизод был у "Ювентуса". Последовала с левого края передача в центр штрафной. Маккенни попытался направить мяч в ворота, но выстрелил выше цели!
  • Опасный момент
    4'
    МОМЕНТ! Кин! "Ювентус" разогнал контратаку по правому флангу. Мойзе получил мяч на правом краю штрафной, после чего нанес выстрел в дальний угол, но в цель не попал! Рядом со стойкой сфера пролетела.
  • 3'
    Перекатывает мяч с фланга на фланга туринский коллектив, который как будто выманивает на себя соперника, освобождая зоны впереди.
  • 2'
    Футболисты "Торино" предстали сегодня на поле в своих традиционных бордовых цветах, в то время, как игроки "Ювентуса" предстали перед нами в черно-белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
     Стартовал первый тайм в туринском дерби! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Где смотреть матч Торино 0:0 Ювентус онлайн


Прогнозы на матч Торино 0:0 Ювентус

Исход игры
Торино
2.7% (4)
Ничья
9.5% (14)
Ювентус
87.8% (130)
Тотал 2.5
Больше
63.31% (88)
Меньше
36.69% (51)
Обе команды забьют
Да
70.5% (98)
Нет
29.5% (41)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
50.7% (75)
0:1 Ювентус
13.5% (20)
0:2 Ювентус
12.2% (18)
1:1 Ничья
7.4% (11)
1:3 Ювентус
3.4% (5)
1:0 Торино
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
2:1 Торино
1.4% (2)
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