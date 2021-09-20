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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Торино
 
Позже

Стадион:
Ювентус

История личных встреч

Торино
Ювентус

2 матча

50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
400%
-400%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
-50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

21 матч

0%
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

0%
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

0%
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

23 матча

4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

8.7%
56.5%
34.8%
2 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

4.3%
26.1%
69.6%
1 победа 6 ничьих 16 побед

История матчей

СA
2:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:1
К
2:0
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
1:4
К
4:0
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьяца Марко 2 0.33
Лукич Саша 1 0.17
Верди Симоне 1 0.17
Белотти Андреа 1 0.17
Санабрия Антонио 1 0.17
Брекало Йосип 1 0.17
Бремер Глейсон 1 0.17
Побега Томмазо 1 0.17
Ансальди Кристиан 0 0
Синго Вилфред 0 0
Мандрагора Роландо 0 0
Буонджорно Алессандро 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 2 0.33
Мората Альваро 2 0.33
Локателли Мануэль 1 0.17
Куадрадо Хуан 1 0.17
Де Лихт Маттайс 1 0.17
Кин Мойзе 1 0.17
Кьеза Федерико 1 0.17
Бонуччи Леонардо 1 (1) 0.17
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Кулушевски Деян 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиджи Коффи 3 1
Эйна Ола 3 0
Мандрагора Роландо 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Ринкон Томас 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Лукич Саша 1 0
Брекало Йосип 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 1 0
Побега Томмазо 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роналду Криштиану 1 0
Куадрадо Хуан 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Щесны Войцех 1 0
Данило Луис 1 0
Мората Альваро 1 0
Дибала Пауло 1 0
Бернардески Федерико 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Локателли Мануэль 1 0
Кин Мойзе 1 0
Кулушевски Деян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 0 0 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 66.67% (6)
 Ювентус 40% (4) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 20% (2) 0

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Венеция 1:1 Торино Торино 1:1 Лацио Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана
Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 1:0 Челси Ювентус 3:2 Сампдория Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан
Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
19. Кальяри Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
13. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
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Прогнозы на матч Торино - Ювентус

Исход игры
Торино
2.6% (1)
Ничья
10.3% (4)
Ювентус
87.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
64.1% (25)
0:2 Ювентус
10.3% (4)
1:1 Ничья
7.7% (3)
0:1 Ювентус
5.1% (2)
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