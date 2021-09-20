Италия: Серия A 2021-2022
Торино
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Ювентус
История личных встреч
Торино
Ювентус
2 матча
50%
50%
0%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
400%
-400%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
-50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
21 матч
0%
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
0%
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
0%
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
23 матча
4.3%
17.4%
78.3%
1 победа 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
8.7%
56.5%
34.8%
2 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
4.3%
26.1%
69.6%
1 победа 6 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьяца Марко
|2
|0.33
|Лукич Саша
|1
|0.17
|Верди Симоне
|1
|0.17
|Белотти Андреа
|1
|0.17
|Санабрия Антонио
|1
|0.17
|Брекало Йосип
|1
|0.17
|Бремер Глейсон
|1
|0.17
|Побега Томмазо
|1
|0.17
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Синго Вилфред
|0
|0
|Мандрагора Роландо
|0
|0
|Буонджорно Алессандро
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|2
|0.33
|Мората Альваро
|2
|0.33
|Локателли Мануэль
|1
|0.17
|Куадрадо Хуан
|1
|0.17
|Де Лихт Маттайс
|1
|0.17
|Кин Мойзе
|1
|0.17
|Кьеза Федерико
|1
|0.17
|Бонуччи Леонардо
|1 (1)
|0.17
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Кулушевски Деян
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиджи Коффи
|3
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Мандрагора Роландо
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Ринкон Томас
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Побега Томмазо
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Куадрадо Хуан
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Дибала Пауло
|1
|0
|Бернардески Федерико
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Локателли Мануэль
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|0
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|66.67% (6)
|Ювентус
|40% (4)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|20% (2)
|0
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +6 =7 -7Венеция 1:1 Торино Торино 1:1 Лацио Сассуоло 0:1 Торино Торино 4:0 Салернитана
Фиорентина 2:1 Торино Торино 1:2 Аталанта Торино 0:0 Кремонезе АЗ Алкмаар 2:1 Торино Ренн 1:0 Торино Торино 0:0 Аль-Фатех Мерано 0:11 Торино Торино 1:1 Беневенто Лацио 0:0 Торино Специя 4:1 Торино Торино 0:7 Милан Верона 1:1 Торино Торино 1:0 Парма Торино 0:2 Наполи Болонья 1:1 Торино Торино 3:1 Рома
Ювентус Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ювентус 1:0 Челси Ювентус 3:2 Сампдория Специя 2:3 Ювентус Ювентус 1:1 Милан
Мальмё 0:3 Ювентус Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 0:1 Эмполи Удинезе 2:2 Ювентус Ювентус 3:1 Аталанта Барселона 3:0 Ювентус Ювентус 2:1 Монца Ювентус 3:1 ФК Чезена Болонья 1:4 Ювентус Аталанта 1:2 Ювентус Ювентус 3:2 Интер Милан Сассуоло 1:3 Ювентус Ювентус 0:3 Милан Удинезе 1:2 Ювентус Фиорентина 1:1 Ювентус Ювентус 3:1 Парма
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|19.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|13.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Торино - Ювентус
Исход игры
Торино
2.6% (1)
Ничья
10.3% (4)
Ювентус
87.2% (34)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (28)
Меньше
26.32% (10)
Обе команды забьют
Да
81.58% (31)
Нет
18.42% (7)
Популярный счёт
1:2 Ювентус
64.1% (25)
0:2 Ювентус
10.3% (4)
1:1 Ничья
7.7% (3)
0:1 Ювентус
5.1% (2)
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