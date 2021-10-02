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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
22' Пенальти
Берарди Доменико
29'
47
Консильи
Андреа
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
31
Феррари
Джанмарко
6
Рожерио
да
Силва
16
Фраттези
Давиде
8
Лопес
Максим
25
Берарди
Доменико
10
Джуричич
Филип
7
Бога
Жереми
92
Дефрель
Грегоре
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
10
Мартинес
Лаутаро
19
Корреа
Хоакин
Сассуоло
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

22'
Берарди Доменико
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

История личных встреч

Сассуоло
Интер Милан

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 3 (1) 0.43
Джуричич Филип 2 0.29
Траоре Хамед 1 0.14
Распадори Джакомо 1 0.14
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 5 0.71
Мартинес Лаутаро 4 0.57
Шкриньяр Милан 2 0.29
Корреа Хоакин 2 0.29
Барелла Николо 1 0.14
Чалханоглу Хакан 1 0.14
Димарко Федерико 1 0.14
Видаль Артуро 1 0.14
Дармиан Маттео 1 0.14
Перишич Иван 1 0.14
Весино Матиас 1 0.14
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

6
20
2 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 12
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
3
50%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
17%
4
20%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0 Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Фиорентина 3:1
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1
Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Верона 1:0 Специя - Интер Милан 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан 0:1 Заявка 7 4 2 1 20 - 8 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Ювентус Заявка 7 3 2 2 11 - 10 11
9. Сассуоло 1:0 Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Торино Заявка 7 2 2 3 9 - 7 8
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 7 1 2 4 10 - 16 5
17. Венеция Заявка 7 1 2 4 5 - 12 5
18. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Салернитана Заявка 7 1 1 5 5 - 15 4
20. Кальяри Заявка 7 0 3 4 8 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан 0:1 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Сассуоло 1:0 Заявка 4 2 1 1 2 - 1 7
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Торино Заявка 4 1 1 2 6 - 4 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Салернитана Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
14. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
15. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
16. Кальяри Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
17. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
18. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
19. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5. Интер Милан 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
6. Ювентус Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
7. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
12. Дженоа Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Венеция Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
14. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
15. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
16. Сассуоло 1:0 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 29'
    Лопес слева с двадцати трёх метров низом пробил рядом с ближней штангой.
  • 28'
    Корреа слева попытался прорваться к воротам, но трёх соперников пройти не смог.
  • 26'
    Пас Шкриньяра вперёд по правому флангу на Дюмфриса перехватил Рожерио.
  • 25'
    Перишич слева дошёл до линии поля и сделал в центр назад немного неточную передачу на Корреа.
  • 24'
    В центре поля завязалась борьба. "Интер" старается перехватить инициативу.
  • Пенальти
    22'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕРАРДИ!!! Берарди с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в правый угол. Ханданович в прыжке не смог отбить мяч.
  • Пенальти!
    21'
    Бога слева подобрался к воротам и был сбит Шкриньяром. Пенальти!
  • 21'
    Барелла помешал Рожерио слева навесить к воротам.
  • 20'
    Мартинес сделал неточный пас налево на Перишича.
  • Угловой
    19'
    Рожерио от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Брозович.
  • Угловой
    18'
    Хозяева разыграли угловой удар. На навес на дальнюю штангу откликнулся Феррари, но при  приёме мяча поскользнулся.
  • 17'
    Берарди сделал пас направо, где удар Мюлдюра с пятнадцати метров заблокировали соперники.
  • Фол, нарушение
    16'
    Дюмфрис в центре поля прихватил руками за футболку Берарди.
  • Угловой
    15'
    Чалханоглу от углового флага навесил на Бареллу, которому не удалось головой пробить в сторону ворот.
  • 14'
    Перишич слева навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вынес Феррари.
  • Офсайд
    13'
    Перишич забежал в офсайд.
  • 12'
    Рожерио слева со штрафного навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Кирикеш мог достать мяч только за пределами поля.
  • Фол, нарушение
    11'
    Брозович на фланге сбил Джуричича.
  • 10'
    Джуричич в центральном круге прокинул мяч себе на ход. Шкриньяр рванул на перехват и вынес мяч в сторону.
  • Угловой
    9'
    Рожерио от углового флага навесил на Кирикеша, который головой пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    8'
    Дефрель слева получил мяч и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Ханданович в прыжке отбил мяч.
  • Опасный момент
    6'
    Мартинес откатил мяч на Бареллу, который с пятнадцати метров не попал в створ ворот.
  • 5'
    "Сассуоло" старается подержать мяч в центре поля. Продвижение вперёд хозяевам пока даётся с трудом.
  • Угловой
    4'
    Чалханоглу исполнил первый угловой удар в матче. Перед воротами по пролетающему мячу никто головой не попал.
  • 3'
    Партнёры вывели Чалханоглу справа к воротам, но Консильи забрал мяч в ногах Хакана.
  • 2'
    "Сассуоло" играет в зелёно-чёрной форме, "Интер" - в белой с сине-чёрными "змейками".
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Читта-дель-Триколоре"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сассуоло 1:0 Интер Милан онлайн


Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Интер Милан

Исход игры
Сассуоло
4.1% (6)
Ничья
4.1% (6)
Интер Милан
91.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (102)
Меньше
26.09% (36)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
54.4% (80)
1:3 Интер Милан
11.6% (17)
0:2 Интер Милан
11.6% (17)
0:1 Интер Милан
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
0:3 Интер Милан
2.7% (4)
1:0 Сассуоло
1.4% (2)
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