Перишич слева дошёл до линии поля и сделал в центр назад немного неточную передачу на Корреа.

Пас Шкриньяра вперёд по правому флангу на Дюмфриса перехватил Рожерио.

Корреа слева попытался прорваться к воротам, но трёх соперников пройти не смог.

Лопес слева с двадцати трёх метров низом пробил рядом с ближней штангой.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕРАРДИ!!! Берарди с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в правый угол. Ханданович в прыжке не смог отбить мяч.

21' Бога слева подобрался к воротам и был сбит Шкриньяром. Пенальти!

21' Барелла помешал Рожерио слева навесить к воротам.

20' Мартинес сделал неточный пас налево на Перишича.

19' Рожерио от углового флага навесил на ближнюю штангу, откуда мяч выбил Брозович.

18' Хозяева разыграли угловой удар. На навес на дальнюю штангу откликнулся Феррари, но при приёме мяча поскользнулся.

17' Берарди сделал пас направо, где удар Мюлдюра с пятнадцати метров заблокировали соперники.

16' Дюмфрис в центре поля прихватил руками за футболку Берарди.

15' Чалханоглу от углового флага навесил на Бареллу, которому не удалось головой пробить в сторону ворот.

14' Перишич слева навесил в центр штрафной площади, откуда мяч вынес Феррари.

13' Перишич забежал в офсайд.

12' Рожерио слева со штрафного навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Кирикеш мог достать мяч только за пределами поля.

11' Брозович на фланге сбил Джуричича.

10' Джуричич в центральном круге прокинул мяч себе на ход. Шкриньяр рванул на перехват и вынес мяч в сторону.

9' Рожерио от углового флага навесил на Кирикеша, который головой пробил выше ворот.

8' Дефрель слева получил мяч и с пятнадцати метров пробил в ближний угол. Ханданович в прыжке отбил мяч.

6' Мартинес откатил мяч на Бареллу, который с пятнадцати метров не попал в створ ворот.

5' "Сассуоло" старается подержать мяч в центре поля. Продвижение вперёд хозяевам пока даётся с трудом.

4' Чалханоглу исполнил первый угловой удар в матче. Перед воротами по пролетающему мячу никто головой не попал.

3' Партнёры вывели Чалханоглу справа к воротам, но Консильи забрал мяч в ногах Хакана.

2' "Сассуоло" играет в зелёно-чёрной форме, "Интер" - в белой с сине-чёрными "змейками".