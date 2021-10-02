Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Интер Милан
1:0
22' ПенальтиБерарди Доменико
17
Мюлдюр
Мерт
21
Кирикеш
Влад
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мюлдюр МертЗащитник
-
21 Кирикеш ВладЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Траоре ХамедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Alessio Dionisi
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кордац АлексВратарь
-
97 Раду ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
22'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
История личных встреч
Сассуоло
Интер Милан
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|3 (1)
|0.43
|Джуричич Филип
|2
|0.29
|Траоре Хамед
|1
|0.14
|Распадори Джакомо
|1
|0.14
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|5
|0.71
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.57
|Шкриньяр Милан
|2
|0.29
|Корреа Хоакин
|2
|0.29
|Барелла Николо
|1
|0.14
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.14
|Димарко Федерико
|1
|0.14
|Видаль Артуро
|1
|0.14
|Дармиан Маттео
|1
|0.14
|Перишич Иван
|1
|0.14
|Весино Матиас
|1
|0.14
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-ом тайме 2
1 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-ом тайме 3
1 Во 2-ом тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-ом тайме 6
3 Во 2-ом тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
4
33%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-ом тайме 2
3 Во 2-ом тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
6
20
2 В 1-ом тайме 8
4 Во 2-ом тайме 12
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
4
20%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
33%
2
10%
31-45
3
50%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
1
17%
4
20%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-ом тайме 5
4 Во 2-ом тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сассуоло - Салернитана 1:0 Аталанта - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Торино 0:1 Рома - Сассуоло 2:1
Сассуоло - Кремонезе 0:2 Сассуоло - Сампдория 0:0 Верона - Сассуоло 2:3 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Виченца Виртус 3:1 Парма - Сассуоло 0:3 Сассуоло - Зюйдтироль 0:0 Сассуоло - Bressanone 8:0 Сассуоло - Лацио 2:0 Парма - Сассуоло 1:3 Сассуоло - Ювентус 1:3 Дженоа - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Аталанта 1:1 Сассуоло - Сампдория 1:0 Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Фиорентина 3:1
Интер Милан
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Шахтёр Донецк - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Аталанта 2:2 Фиорентина - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Болонья 6:1
Интер Милан - Реал Мадрид 0:1 Сампдория - Интер Милан 2:2 Верона - Интер Милан 1:3 Интер Милан - Дженоа 4:0 Интер Милан - Динамо Киев 3:0 Парма - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Кротоне 6:0 Интер Милан - Перджолеттезе 8:0 Лугано - Интер Милан 2:2 Интер Милан - Удинезе 5:1 Ювентус - Интер Милан 3:2 Интер Милан - Рома 3:1 Интер Милан - Сампдория 5:1 Кротоне - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Верона 1:0 Специя - Интер Милан 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|20 - 8
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Ювентус
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|9.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 7
|8
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|17.
|Венеция
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|18.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Салернитана
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 15
|4
|20.
|Кальяри
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 4
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Салернитана
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|14.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|15.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|Кальяри
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|17.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|19.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Интер Милан
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|6.
|Ювентус
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|7.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|12.
|Дженоа
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|13.
|Венеция
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|14.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|15.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|16.
|Сассуоло
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Прогнозы на матч Сассуоло 1:0 Интер Милан
Исход игры
Сассуоло
4.1% (6)
Ничья
4.1% (6)
Интер Милан
91.8% (135)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (102)
Меньше
26.09% (36)
Обе команды забьют
Да
74.64% (103)
Нет
25.36% (35)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
54.4% (80)
1:3 Интер Милан
11.6% (17)
0:2 Интер Милан
11.6% (17)
0:1 Интер Милан
7.5% (11)
1:1 Ничья
3.4% (5)
0:3 Интер Милан
2.7% (4)
1:0 Сассуоло
1.4% (2)
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