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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сассуоло
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

История личных встреч

Сассуоло
Интер Милан

8 матчей

100%
0%
0%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0%
3 победы 5 ничьих 0 побед

9 матчей

0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:3
СA
3:3
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
1:2
СA
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ТМК
1:0
СA
3:1
СA
7:0
СA
1:0
СA
0:7

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуричич Филип 2 0.33
Берарди Доменико 2 0.33
Траоре Хамед 1 0.17
Распадори Джакомо 1 0.17
Бога Жереми 0 0
Капуто Франческо 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джеко Эдин 5 0.83
Мартинес Лаутаро 4 0.67
Шкриньяр Милан 2 0.33
Корреа Хоакин 2 0.33
Барелла Николо 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 0.17
Димарко Федерико 1 0.17
Видаль Артуро 1 0.17
Дармиан Маттео 1 0.17
Перишич Иван 1 0.17
Весино Матиас 1 0.17
Санчес Алексис 0 0
Брозович Марсело 0 0
Гальярдини Роберто 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Максим 3 0
Кирикеш Влад 2 0
Феррари Джанмарко 2 0
Капуто Франческо 1 0
Джуричич Филип 1 0
Скамачча Джанлука 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брозович Марсело 2 0
Чалханоглу Хакан 2 0
Джеко Эдин 1 0
Видаль Артуро 1 0
Дармиан Маттео 1 0
Весино Матиас 1 0
Шкриньяр Милан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Барелла Николо 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Бастони Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сассуоло 0 0 33.33% (2) 50% (3) 0 16.67% (1)
 Интер Милан 20% (4) 10% (2) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 20% (4)

Предыдущие игры

Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Сассуоло 1:0 Салернитана Аталанта 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло
Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:2 Аталанта Фиорентина 1:3 Интер Милан Интер Милан 6:1 Болонья
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
2. Милан Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
3. Интер Милан Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4. Рома Заявка 6 4 0 2 14 - 8 12
5. Фиорентина Заявка 6 4 0 2 9 - 9 12
6. Лацио Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
7. Аталанта Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8. Эмполи Заявка 6 3 0 3 9 - 10 9
9. Торино Заявка 6 2 2 2 9 - 6 8
10. Ювентус Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
11. Болонья Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
12. Сассуоло Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Удинезе Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
14. Сампдория Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
15. Верона Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
16. Дженоа Заявка 6 1 2 3 10 - 15 5
17. Специя Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
18. Венеция Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4
19. Кальяри Заявка 6 0 2 4 7 - 15 2
20. Салернитана Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2. Наполи Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3. Рома Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5. Лацио Заявка 3 2 1 0 11 - 5 7
6. Болонья Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7. Сассуоло Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
8. Ювентус Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
9. Аталанта Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Удинезе Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12. Фиорентина Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13. Верона Заявка 3 1 0 2 6 - 8 3
14. Эмполи Заявка 4 1 0 3 6 - 10 3
15. Венеция Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16. Дженоа Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
17. Кальяри Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
18. Сампдория Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
19. Салернитана Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
20. Специя Заявка 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2. Фиорентина Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
3. Аталанта Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4. Интер Милан Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5. Милан Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6. Эмполи Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
7. Ювентус Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
8. Сампдория Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
9. Лацио Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Торино Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Дженоа Заявка 3 1 1 1 5 - 8 4
12. Специя Заявка 3 1 1 1 5 - 9 4
13. Рома Заявка 3 1 0 2 8 - 6 3
14. Удинезе Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
15. Сассуоло Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. Венеция Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
17. Верона Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
18. Кальяри Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19. Болонья Заявка 3 0 1 2 3 - 10 1
20. Салернитана Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Лацио Иммобиле Чиро 6 2 2
2. Интер Милан Джеко Эдин 5 0 1
3. Рома Верету Жордан 4 1 2
4. Кальяри Педро Жоао 4 2 2
5. Дженоа Дестро Маттиа 4 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Торино Джиджи Коффи 3 1
2. Рома Кристанте Бриан 4 0
3. Специя Николау Димитрис 4 0
4. Венеция Хейманс Дан 4 0
5. Рома Пеллегрини Лоренцо 2 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сассуоло - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 октября 2021, осталось 2 дня 12 часов 45 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Сассуоло 2.4% (1)
    X 2.4% (1)
    Интер Милан 95.2% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Интер Милан
    4.48
    4.33
    1.83
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сассуоло - Интер Милан онлайн


    Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан

    Исход игры
    Сассуоло
    2.4% (1)
    Ничья
    2.4% (1)
    Интер Милан
    95.1% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    53.7% (22)
    0:2 Интер Милан
    17.1% (7)
    1:3 Интер Милан
    17.1% (7)
    0:3 Интер Милан
    4.9% (2)
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