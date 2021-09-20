Италия: Серия A 2021-2022
Сассуоло
Позже
Стадион: Читта-дель-Триколоре
Интер Милан
История личных встреч
Сассуоло
Интер Милан
8 матчей
100%
0%
0%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
12.5%
0%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0%
3 победы 5 ничьих 0 побед
9 матчей
0%
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
0%
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
0%
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
41.2%
23.5%
35.3%
7 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуричич Филип
|2
|0.33
|Берарди Доменико
|2
|0.33
|Траоре Хамед
|1
|0.17
|Распадори Джакомо
|1
|0.17
|Бога Жереми
|0
|0
|Капуто Франческо
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джеко Эдин
|5
|0.83
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.67
|Шкриньяр Милан
|2
|0.33
|Корреа Хоакин
|2
|0.33
|Барелла Николо
|1
|0.17
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.17
|Димарко Федерико
|1
|0.17
|Видаль Артуро
|1
|0.17
|Дармиан Маттео
|1
|0.17
|Перишич Иван
|1
|0.17
|Весино Матиас
|1
|0.17
|Санчес Алексис
|0
|0
|Брозович Марсело
|0
|0
|Гальярдини Роберто
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Максим
|3
|0
|Кирикеш Влад
|2
|0
|Феррари Джанмарко
|2
|0
|Капуто Франческо
|1
|0
|Джуричич Филип
|1
|0
|Скамачча Джанлука
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брозович Марсело
|2
|0
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|Джеко Эдин
|1
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сассуоло
|0
|0
|33.33% (2)
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|Интер Милан
|20% (4)
|10% (2)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|20% (4)
Предыдущие игры
Сассуоло Последние 20 матчей: +11 =4 -5Сассуоло 1:0 Салернитана Аталанта 2:1 Сассуоло Сассуоло 0:1 Торино Рома 2:1 Сассуоло
Сассуоло 0:2 Кремонезе Сассуоло 0:0 Сампдория Верона 2:3 Сассуоло Лацио 1:1 Сассуоло Сассуоло 3:1 Виченца Виртус Парма 0:3 Сассуоло Сассуоло 0:0 Зюйдтироль Сассуоло 8:0 Bressanone Сассуоло 2:0 Лацио Парма 1:3 Сассуоло Сассуоло 1:3 Ювентус Дженоа 1:2 Сассуоло Сассуоло 1:1 Аталанта Сассуоло 1:0 Сампдория Милан 1:2 Сассуоло Сассуоло 3:1 Фиорентина
Интер Милан Последние 20 матчей: +14 =4 -2Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Интер Милан 2:2 Аталанта Фиорентина 1:3 Интер Милан Интер Милан 6:1 Болонья
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид Сампдория 2:2 Интер Милан Верона 1:3 Интер Милан Интер Милан 4:0 Дженоа Интер Милан 3:0 Динамо Киев Парма 0:2 Интер Милан Интер Милан 6:0 Кротоне Интер Милан 8:0 Перджолеттезе Лугано 2:2 Интер Милан Интер Милан 5:1 Удинезе Ювентус 3:2 Интер Милан Интер Милан 3:1 Рома Интер Милан 5:1 Сампдория Кротоне 0:2 Интер Милан Интер Милан 1:0 Верона Специя 1:1 Интер Милан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|2.
|Милан
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Рома
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 8
|12
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Лацио
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|7.
|Аталанта
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Эмполи
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 10
|9
|9.
|Торино
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 6
|8
|10.
|Ювентус
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|11.
|Болонья
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Удинезе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|14.
|Сампдория
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|15.
|Верона
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|16.
|Дженоа
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 15
|5
|17.
|Специя
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|18.
|Венеция
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|19.
|Кальяри
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|7 - 15
|2
|20.
|Салернитана
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Рома
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Лацио
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|11 - 5
|7
|6.
|Болонья
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|8.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|Аталанта
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Удинезе
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Верона
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 8
|3
|14.
|Эмполи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|15.
|Венеция
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Дженоа
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|17.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|18.
|Сампдория
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|19.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|Специя
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Аталанта
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Милан
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Эмполи
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|7.
|Ювентус
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|8.
|Сампдория
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|9.
|Лацио
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Торино
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Дженоа
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 8
|4
|12.
|Специя
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 9
|4
|13.
|Рома
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|8 - 6
|3
|14.
|Удинезе
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|Венеция
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|17.
|Верона
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|18.
|Кальяри
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Болонья
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 10
|1
|20.
|Салернитана
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
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Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Лацио
|Иммобиле Чиро
|6
|2
|2
|2.
|Интер Милан
|Джеко Эдин
|5
|0
|1
|3.
|Рома
|Верету Жордан
|4
|1
|2
|4.
|Кальяри
|Педро Жоао
|4
|2
|2
|5.
|Дженоа
|Дестро Маттиа
|4
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Торино
|Джиджи Коффи
|3
|1
|2.
|Рома
|Кристанте Бриан
|4
|0
|3.
|Специя
|Николау Димитрис
|4
|0
|4.
|Венеция
|Хейманс Дан
|4
|0
|5.
|Рома
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|1
Прогнозы на матч Сассуоло - Интер Милан
Исход игры
Сассуоло
2.4% (1)
Ничья
2.4% (1)
Интер Милан
95.1% (39)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
1:2 Интер Милан
53.7% (22)
0:2 Интер Милан
17.1% (7)
1:3 Интер Милан
17.1% (7)
0:3 Интер Милан
4.9% (2)
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