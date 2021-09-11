Греция: Суперлига 2021-2022
Панетоликос
0:0
Конец матча
Стадион: Панетоликос
Астерас
54' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
67' Желтая карточкаАтьенса Пичу
69' Желтая карточкаМорсай Йонатан
87' Желтая карточкаКармона Давид
11
Диас
Хорхе
18
Атьенса
Пичу
23
Риера
Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Диас ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 Жестед РюдиНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Атьенса ПичуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Риера АдрианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенито АсьерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
67'
69'
87'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
41 Владение мячом, % 59
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Морсай Йонатан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Кармона Давид
|1
|0
|3.
|Атьенса Пичу
|1
|0
Предыдущие игры
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =5 -11ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис
Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос
Астерас Последние 20 матчей: +6 =9 -5ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас
Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса
Последние игры между собой
Панетоликос: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Астерас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Астерас 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Панетоликос
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Астерас
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Ионикос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|АЕК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Атромитос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|ПАС Янина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Олимпиакос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Волос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Арис Салоники
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ламия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|ОФИ
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|ПАОК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Панетоликос
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Панатинаикос
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аполлон Смирнис
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Астерас
|Барралес Джеронимо
|1
|0
|2.
|Панатинаикос
|Перес Рубен
|1
|0
|3.
|Панатинаикос
|Маурисио Жозе
|1
|0
|4.
|Аполлон Смирнис
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|5.
|Аполлон Смирнис
|Фатион Антони
|1
|0