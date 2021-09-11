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Греция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Панетоликос
0:0
Конец матча

Стадион:
Астерас
0'
54' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
67' Желтая карточка
Атьенса Пичу
69' Желтая карточка
Морсай Йонатан
87' Желтая карточка
Кармона Давид
90'+5
1
Родригес
Диего
II
8
Льюй
Брайан
47
Малис
Александрос
13
Корнелиус
Дерек
3
Хухумис
Диамантис
37
Цигарас
Ангелос
11
Диас
Хорхе
6
Вароне
Иван
30
Мендоса
Хавьер
7
Карелис
Никос
25
Морсай
Йонатан
1
Пападопулос
Никос
12
Кармона
Давид
18
Атьенса
Пичу
19
Костаньо
Хосе
29
Альварес
Федерико
6
Вальенте
Хосе
8
Мунафо
Хуан
11
Рехис
Франсеск
23
Риера
Адриан
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
Панетоликос
4-3-3
Астерас
4-2-3-1

Ход матча

54'
 
Капилья Энеко
Риера Адриан
54'
 
Барралес Джеронимо
67'
 
Атьенса Пичу
69'
Морсай Йонатан
 
74'
Вергос Николаос
Морсай Йонатан
 
74'
 
Бенито Асьер
Паскуаль Андрес
85'
Stathis Belevonis
Карелис Никос
 
87'
 
Кармона Давид
88'
 
Гарсия Рубен
Кармона Давид
88'
 
Гомес Родриго
Рехис Франсеск

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 4
  • 2 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Карточки

Панетоликос
# Игрок      
1. Морсай Йонатан 1 0
Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Кармона Давид 1 0
3. Атьенса Пичу 1 0

Предыдущие игры

Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =5 -11
ОФИ 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:3 Атромитос ПАС Янина 0:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Аполлон Смирнис
Волос 3:1 Панетоликос Лариса 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:3 Ламия Аполлон Смирнис 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Лариса 1:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Панатинаикос Арис Салоники 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 ПАС Янина Олимпиакос 3:0 Панетоликос ПАОК 5:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Ламия Панетоликос 0:3 Олимпиакос Астерас 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:2 Олимпиакос
Астерас Последние 20 матчей: +6 =9 -5
ПАОК 0:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК Астерас 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:2 Астерас
Астерас 1:1 Арис Салоники Олимпиакос 1:0 Астерас АЕК 3:1 Астерас Астерас 1:1 ПАОК Арис Салоники 2:0 Астерас Астерас 2:2 Панатинаикос Астерас 0:1 ПАС Янина Атромитос 1:1 Астерас Астерас 2:1 ПАОК АЕК 2:2 Астерас Астерас 0:0 Ламия Волос 0:1 Астерас Астерас 0:2 Арис Салоники Астерас 2:1 Арис Салоники ОФИ 0:1 Астерас Астерас 1:0 Лариса

Последние игры между собой

Панетоликос: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Астерас: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Астерас 2:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Товарищеские матчи Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига
Астерас 2:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Панетоликос 0:2 Астерас Суперлига Астерас 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Астерас Суперлига Астерас 4:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:1 Астерас Суперлига Астерас 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Панетоликос 2:0 Астерас Суперлига Астерас 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:0 Панетоликос Суперлига Астерас 1:0 Панетоликос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
4. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
12. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аполлон Смирнис 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Панатинаикос 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Панетоликос 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Аполлон Смирнис 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
13. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Астерас 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Ионикос 0 0 0 0 0 - 0 0
3. АЕК 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Атромитос 0 0 0 0 0 - 0 0
5. ПАС Янина 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Олимпиакос 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Волос 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арис Салоники 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ламия 0 0 0 0 0 - 0 0
10. ОФИ 0 0 0 0 0 - 0 0
11. ПАОК 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Панетоликос 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Панатинаикос 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аполлон Смирнис 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Астерас Барралес Джеронимо 1 0
2. Панатинаикос Перес Рубен 1 0
3. Панатинаикос Маурисио Жозе 1 0
4. Аполлон Смирнис Сливка Выкинтас 1 0
5. Аполлон Смирнис Фатион Антони 1 0
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Панетоликос 0:0 Астерас онлайн




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